,,Povinné očkování funguje. Zavírání už ne.” Expert už bez okolků. Co čeká

„Češi, máte problém, delta je tu. Lockdown to ale nevyřeší. Jediná cesta je kompletní očkování, pak můžete covid pustit z hlavy,“ říká přední slovenský virolog, působící momentálně rovněž na britských ostrovech, Martin Pavelka. Covid-19 je infekční nemoc a stát se podle jeho názoru k tomu musí nějak postavit. Připomíná, že se v Česku i na Slovensku povinně očkovalo proti obrně, tetanu, černému kašli a dalším nemocem, a osvědčilo se to.

Covid je jenom chřipka, vyhlásila Velká Británie a oznámila, že ukončuje všechna opatření spojená s touto nemocí. Jak uvedl nový ministr zdravotnictví Sajid Javid, nemoc covid-19 je stejně nebezpečná jako sezónní chřipka a Britové se s ní musí naučit žít, protože bude přicházet a odcházet jako chřipka a zanechá za sebou zhruba stejný počet obětí. Proto se s platností od 19. července 2021 ruší všechna restriktivní opatření na stadionech, v restauracích, v obchodech atd. Také se nebude zavádět žádný COVID PAS a lidé nebudou nuceni k očkování. Co na ten odvážný krok říkáte? Jaká je reálná situace a atmosféra na britských ostrovech?

Situace je podle mého soudu už stabilizovaná, zhruba 70 procent populace je kompletně proočkováno, takže si Velká Británie může dovolit ten luxus, vyhlásit covid-19 za chřipku. Tady na ostrovech to většina lidí pochopitelně vítá. Taky si vzpomeňte, že Britové začali s očkováním jako první – hned, jak se první vakcíny objevily na trhu. Takže mají náskok. A očkování ještě pokračuje, protože to je opravdu jediná cesta, jak s tím virem úspěšně bojovat. Lockdowny nepomohou, ty nic nevyřeší. Nutit lidi do vakcinace nebude třeba, když ti škarohlídi uvidí, že to funguje. A to můžou v Británii vidět už teď.

Není za tím direktivem hlavně politikaření nebo až trocha populismu? Když si nevím rady, tak strčím hlavu do písku a řeknu – vždyť je to jen chřipka – a lidem se to bude líbit – vy sám jste to řekl – je to populární opatření pro voliče.

Ale britský kabinet uplatňuje jednoduchou logiku, že nemoc, která nutně nezabírá kriticky místo v nemocnicích, protože hospitalizovaných už není zdaleka tolik, může být opravdu vnímána a medikována jako zcela „normální“ chřipka. Počet lidí, kteří na covid momentálně umírají, sice v poslední době stoupá, ale Johnson a Javid jsou o správnosti toho kroku přesvědčeni. Podle nich se ta čísla stále drží na relativně únosné úrovni, takže jejich plán to nezastaví. To samozřejmě neznamená, že Británie nemá především v souvislosti s progresivní mutací delta problémy. A nikoliv právě malé.

Můžete být konkrétní? O jaké problémy se jedná?

Největší problém tu představují lidé mladší 35 let, kteří zatím dostali často jen tu první dávku. Jsou regiony v Británii, kde se u této skupiny výskyt covidu zdvojnásobil. Efektivita vakcíny – a teď mám na mysli konkrétně tu od společnosti Pfizer/BioNTech, která je na ostrovech nejčastější – je po té první dávce jen na úrovni nějakých 30 procent ochrany před covidem – zatímco teprve při absolvování kompletní vakcinace, zhruba 2 týdny po aplikaci druhé dávky, se ta imunita proti covidu skutečně nastartuje. Můžeme srovnávat i s Modernou, kde jsou to zhruba tři až čtyři týdny od aplikace té druhé dávky.

Česko se naopak uchýlilo k dalšímu omezení. Test na covid-19 bude nutný při návratu do České republiky ze všech zemí – tak rozhodla na svém mimořádném zasedání vláda. Zaměstnavatelé současně nesmějí vpustit na pracoviště po návratu ze zahraniční dovolené lidi bez negativního testu. Považujete to za rozumné a smysluplné?

V zásadě ano, ale musím bohužel říct, že to opatření přichází už pozdě. A to tedy hodně pozdě. Přesně tohle se totiž mělo kontrolovat už minimálně v květnu nebo ještě lépe v dubnu. Jestliže reprodukční číslo R v případě Česka přesahuje jedničku (aktuálně 1,2), tak už je pozdě na to přitvrzovat. V souvislosti s šířením mutace delta máte zkrátka problém!

Tady už ale žádný nový lockdown a represe nepomůžou, je to neefektivní. Jediná cesta je v očkování, v kompletním očkování, protože jedna dávka zvláště v případě mutace delta nic neřeší. Teprve zhruba ty už zmiňované 3 týdny po druhé dávce může každý člověk pustit hrozbu covidu z hlavy.

Slovensko oznámilo, že všichni neočkovaní turisté a cestující směřující do této země musí až na výjimky absolvovat povinnou karanténu. Jaká je situace u našich východních sousedů?

Já bych řekl, že ta situace je dobrá, ale rozhodně horší než v Británii. Teď mám na mysli především proočkovanost, která je na Slovensku výrazně nižší, zvláště u té kategorie mladých lidí. Navíc je tu rozdíl i mezi regiony. Například Bratislava hlásí úplně jiná čísla ohledně očkování, než třeba region Orava. Slovensko v tuto chvíli eviduje pouze několik separovaných, izolovaných případů mutace delta, není to nic hrozného a nezvladatelného.

Ale ještě k tomu opatření. Já se domnívám, že je nutné, protože ten virus nezná a nerespektuje žádné hranice, takže se slovenská vláda po poradě s námi rozhodla, že uzavře zemi před neočkovanými, podobně jako to učinilo třeba Portugalsko nebo Itálie.

Lidé často odmítají očkování z principiálních, zejména etických důvodů. Nechtějí, aby ten systém a státní aparát neočkované nepřímo šikanoval a tlačil k vakcinaci. Hovoří o zachování svobody. Jak to vidíte z tohoto pohledu?

Podívejte, to je vcelku nesmyslná debata. Právo na svobodu končí přesně tam, kde přichází právo na zdraví. A uvědomte si, že jde o chorobu infekční, proto právě z těch principiálních důvodů by se lidé měli nechat vyšetřit a očkovat, aby ten vir sami neroznášeli dále. To je přece jejich odpovědnost a jejich svědomí. A stát se k tomu musí nějak postavit, tak jako se postavil k jiným chorobám v minulosti. V Československu se povinně očkovalo proti obrně, tetanu, černému kašli a dalším nemocem. A tento postup se jednoznačně osvědčil a v Česku a na Slovensku funguje až do dneška.

U odpůrců očkování se ale objevuje i jeden zcela pragmatický argument. Totiž, že farmaceutická lobby ve spolupráci s jednotlivými vládami chce z epidemie covidu vytěžit co nejvíc. Takže někdo přijde třeba na podzim a řekne: „Bohužel, ta stávající vakcína na nové mutace už nestačí, takže jsme vyvinuli jinou, lepší – a tou vás teď zase všechny oočkujeme. Zkrátka byznys a velké peníze. Očekáváte takovýto scénář?

Bylo zpochybňováno i to, zda jsou kvalitní a dostatečně prozkoušené, protože společnosti je vyvinuly v rekordně krátké době – méně než rok.

Ano, to je další oblíbený argument, který ovšem tak úplně nevystihuje realitu, protože například vakcínu na chřipku lze dnes běžně vyvinout za půl roku. Takže ten čas není zase tak nepřiměřeně krátký.

Všechno je to vyráběno těmi nejmodernějšími technologiemi a já jsem přesvědčen, že žádná z těch známých firem by si nedovolila dát na trh nějaký šunt, jenž by ohrozil životy očkovaných. Výjimky existují, ale souvisí spíše se specifickým zdravotním stavem dotyčných, kdy může vakcína způsobit problémy, někdy i smrt. Nic není stoprocentní, ale většinu z nás vakcinace bezpečně ochrání.



Rozhovor pro ParlamentníListy.cz vedl Tomáš Procházka.

