„Prachy došly, na dávky není. Ale…“ Co Fiala neřekne. Stíhačky, ceny, Václavák, budoucnost

VIDLÁKŮV TÝDEN Prachy došly, na dávky není, zato bude mít každý možnost drobně podnikat. Konec Lipské burzy, místo stíhaček pořizovat dálnice, Lipavského poslat do Moskvy pro plyn. To by řekl moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák, nově ustavenému Fialovu poradnímu týmu, který má zachránit Česko. S ParlamentnímiListy.cz mluvil též o situaci mezi Ukrajinci a Čechy, reálných cenách potravin i o novém významu demonstrace na Václaváku.

reklama

Opět zde musíme řešit něco, co souvisí s vírou. Papež František řekl mladým ruským katolíkům v Petrohradu: „Přeji vám, mladí Rusové, abyste byli řemeslníky míru uprostřed tolika konfliktů a uprostřed tolika polarizací, které přicházejí ze všech stran a sužují náš svět.“ A pokračoval: „Nikdy nezapomeňte na dědictví. Jste dědici velkého Ruska – velkého Ruska svatých, králů, velkého Ruska Petra Velikého, Kateřiny II, velké osvícené země, velké kultury a velkého lidstva. Jste dědici velké matičky Rusi. Pokračujte v tom.“ Jak se to poslouchá?



No, mně osobně se to poslouchá celkem neutrálně a nehledal bych za tím nic víc, než zdvořilost. Ale naší líbodémo z toho musí prasknout žilka. Papež si dovolil říct, že Rusko nejsou jen negramotní mužici v zemljankách, ale mají na světovém dědictví svůj podíl, který není úplně malý. Kdyby se takové papežské manýry roznesly, tak by to mohlo oslabit naší neochvějnou víru ve velkolepé vítězství nad mongoloidními hordami.

Jinak ale papež František neřekl nic jiného, než běžné diplomatické krasořečení. Diplomaté to tak dělají, když nechtějí válku a nechtějí spálit všechny mosty. To jen Lipavský plive na Rusko a pak se diví, že se s ním tam nikdo nechce bavit a přemýšlí, jak nastartovat novou etapu vztahů s Ruskem... Překvapivě zjistil, že ostatní státy méně štěkají a více jednají.

Já si z toho celého odnáším, že ti chytřejší na našem kolektivním Západě už zjistili, že Rusko nebude rozparcelováno, nerozpadne se, Putin neumírá, jeho armáda neprohrává a co je nejhorší, stále má všechny suroviny, bez kterých jsme tady v EU úplně v troskách.



Špatně se to poslouchá mnoha českým katolíkům, kteří se zhrozili. Senátor Pavel Fischer a mnozí další. Reakce jen prší. Pochopili papeže špatně? Či co?



Naopak... pochopili ho velice dobře. Pochopili, že Rus jaksi vzdoruje jejich snaze odejít na smetiště dějin a tak je dost pravděpodobné, že se na totéž smetiště budou muset poroučet oni sami, když na tu válku dali tolik peněz, zbraní i Ukrajinců. To víte, Politico napsal, že se válka nevyvíjí dobře, Tucker Carlson řekl, že se válka nevyvíjí dobře, papež řekl, že se válka nevyvíjí dobře, ale tihle Fischerové a další na to vsadili svoje kariéry... To víte, že z toho nemají radost. Příliš jim to ukazuje jejich vlastní konec.

Psali jsme: Dědici velkého Ruska, řekl papež František. Fejk, tvrdí Ukrajina. Nemá pravdu Další den, další obsazená vesnice. A nejde o úspěch Ukrajinců Papež: Evropo, kam pluješ, když světu nenabízíš cestu míru Zapadlo to: Papež k Ukrajině a našim výdajům na zbraně



Jindřich Rajchl chystá demonstraci. Ono už je to takové únavné: Liberálové tvrdí, že tam přijdou hlupáci a možná nikdo nepřijde, Rajchl tvrdí, že teď to bude opravdu největší demonstrace. Co čekáte Vy?



Víte, od poslední demonstrace se toho hodně namluvilo. Liberálové věnovali opravdu hodně času, aby národu vysvětlili, že protesty slábnou, že je v tomto státě všechno v pořádku a že máme nejlepší vládu známého vesmíru. Rajchl objel několikrát celou republiku, aby lidem vysvětlil, že jsme v docela velkém průseru, který se každý den zvětšuje a že je zapotřebí, aby se lidé proti vládě postavili.

Tak bych řekl, že je nejvyšší čas se podívat, jak si to národ přežvejkal v kotrbě, ne? Dává víc za pravdu Rajchlovi, nebo Fialovi? Byl realitě blíž Rajchl, nebo Stanjura? Myslím, že nebudu jediný, koho to bude zajímat. I Fiala i Rakušan si pěkně pustí televizi a budou nervózně čekat na telefonu, jestli je na Václaváku víc a nebo míň lidí než posledně... Od dubna se totiž mnohé změnilo. Už to není jen Rajchl, který vládu kritizuje. Už to občas dělají i velká média, ba i "Sotva sto chvilek pro demokracii" jaksi vyrazilo na Klárov. Kalousek už také Fialu kritizuje. Já na demonstraci budu a s chutí našemu Péťovi zatluču další hřebíček do budoucí rakve.

Fotogalerie: - Blažkovy chvilky



V minulých dnech jste popsal účastníky demonstrací či setkáních, kterých se účastníte, jako ty, kteří dělali revoluci v roce 89 a teď jsou nespokojeni s tím, co vidí kolem sebe. Na základě čeho toto pozorování stavíte? Na něčem konkrétním?



Mluvím s nimi. To je to, co nikdo z České televize a Seznam zpráv nedělá. Všichni ti Reflexové a Respekti se tyto lidi jen snaží shodit a dehonestovat. Žádný intervjuk za nimi nejde, aby se jich bez předsudků zeptal, co jim vadí a proč. Pokud už za těmito lidmi jdou, tak jen, aby je ukázali v tom nejhorším světle. Ale když demonstruje sto Chvilkařů, tak tam jsou všichni. Možná proto dnešní novináři musejí mít miliardářského majitele nebo koncesionářské poplatky. Neuživili by se.

Já prostě poslouchám, co ty účastníky demonstrací ponouká, aby na to náměstí přišli. A zjišťuju, že jsou to ti stejní, kteří už tam kdysi byli a cinkali klíčemi. Chtěli lepší svět. Chtěli svobodu. Ale nikdo jim tenkrát neřekl, že to zaplatí tím, že se staneme kolonií Západu. Vidí, že se řítíme proti zdi. Představují si, co to pro jejich životy asi bude znamenat. Když velká média tvrdí, že na demonstrace chodí hlupáci, lžou si do kapsy a o to drsnější bude jejich probuzení do reality.

Psali jsme: Rajchl (PRO): Nejde o nic méně než o naši krásnou zemi. Lidé se začínají zapojovat Nastolování jediné „pravdy“. Nová totalita. Svazák Fiala v čele. Exšéf Baletu ND ve varu „Srá*i.“ Výsměch chvilkařům, že nenechali Blažka mluvit. Jde to ze všech stran Rajchl: Budete sedět doma? Dostanete euro, korespondenční volbu a migranty



Fiala tvrdí, že se ceny potravin snižují. Protože ale asi ne dost, přispěchal s tvrzením, že za jejich vysoké ceny mohou výrobci. Opět se opakuje to, co jsme už řešili: Firmy z Agrofertu mají zisky. Není ono na tom něco pravdy?



Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 11% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5843 lidí

Petr Fiala nedávno prohlásil, že Babiš by mohl jediným rozhodnutím snížit ceny potravin, protože potravinářské firmy jsou jeho a on by si mohl nastavit nižší zisk. Podle stejné logiky by vláda mohla snížit ceny energie, protože vlastní hlavní energetický gigant a mohla by mu nastavit nižší zisk.

Položil panu premiérovi takovou otázku nějaký mainstreamový intervjuk? Nepoložil. To dělají pouze alternativní média. O důvod víc, proč vyhodit televizi z okna a odhlásit koncesionářské poplatky.



Vláda sestavila ekonomický poradní tým, který má zajistit, aby Česko nešlo do kelu, protože mu ujíždí vlak. Z hlediska výkonnosti, inovací, infrastruktury apod. Kdyby Vás tam přizvali, co byste jako moravský hospodář řekl?



Neříkejte. Už? Po roce demonstrování, po roce bezprecedentního propadu hospodářství, bezprecedentní inflace, bezprecedentního bezpečnostního ohrožení, bezprecedentní migrace a bezprecedentního zpřetrhání vazeb? Konečně si všimli, že nám ujíždí vlak a povolali odborníky?

Je pravda, že jsem někde zaznamenal, že Jurečka zaměstnává odbornici Danuši Nerudovou a jestli ostatní odborníci budou stejně fundovaní, tak to abychom šli naší státnosti pomalu vykopat hrob, ne?

Já vím, že mě tam nevezmou, ale kdybych jim do toho mohl kecat, tak bych jim musel zarazit henten grýndýl, musel bych jim zrušit emisní normu EURO 7 i EURO 6, musel bych jim zrušit prodej energií na Lipské burze, asi bych je nutil, aby se zadlužovali stavbou silnic a železnic a ne kupováním stíhaček, vyhlašoval bych výjimečný stav, aby se dalo snáze stavět nové přehrady i elektrárny a zřejmě bych Lipavského nechal poslat do Ruska s tím, že bez levného plynu se nemá vracet.

Pak bych asi musel předstoupit před národ a říct mu, že prachy došly, na sociální dávky není a tak se nově nebude chodit na úřad práce, ale bude dovoleno drobně podnikat takřka bez omezení a bez byrokratických klacků pod nohama.

Fotogalerie: - Penze porostou pomaleji



Další téma, které se táhne, s prominutím, jak smrad, jsou vztahy Ukrajinců a Čechů. Teď to přiživil jakýsi kolotočář, který zmlátil dvě Ukrajinky. Bít ženy je špatné, na tom se asi shodneme. Co nám ale tento případ řekl?



Celý tento případ nám řekl, že se situace vyhrocuje. Ochoty pomáhat uprchlíkům jaksi ubývá a nevraživosti přibývá. A v takové situaci se hodně lže, manipuluje, podvádí, říkají se věci, které by se jindy neříkaly a dělají se věci, které by se jindy nedělaly. Píchá se noži, bijí se ženy, ministři zaujímají postoje, policie je pod několikanásobným tlakem, nikdo si nemůže být ničím jistý... Všechno, co by pomohlo uklidnit situaci, se samozřejmě nesmí použít, protože to je rasismus, xenofobie a odporuje to evropským hodnotám.

Víte, v Německu už to mají dlouho... tam už jim vraždí kamiony a nespecifikovaní lidé znásilňují o státních svátcích... my to budeme mít také, protože pokrok s touto vládou nezastavíš. Stejné příčiny mají stejné následky a musíte být českým ministrem vnitra, abyste dělali stejné věci a očekávali jiné výsledky.

Psali jsme: „Já že za to můžu?“ Zbité Ukrajinky: Rajchl vyložil karty. Pozadí, Brno, jména

„Takové hovado.“ Zbité Ukrajinky. „Lovkyně dezinformátorů“ odhalila celé jméno údajného útočníka

„Opilé na pouťovém vozíku, odmítaly odejít.“ Napadené Ukrajinky. Nová verze



Minulý týden prezident Pavel u Českého rozhlasu při výročí 21. srpna 1968 citoval, co mu oné noci řekla jeho babička: Že až bude velký, pochopí to. A hned začal všude vyskakoval Pavlův vlastní životopis z roku 1987, kde dnešní prezident- tehdejší důstojník ČSLA a člen KSČ- tvrdí, že problematiku roku 68 mu úměrně věku vysvětlil jeho otec- také důstojník. Nejste z toho zmatený?



Nopak... já citím uspokojení, že jsem našeho generálprezidenta odhadl dobře. A také cítím naději, že tento profesionální převlékač kabátů včas zvětří, že je třeba změnit rektum, do kterého je zapasovaný a spolu s řití změní i své názory. Nové postoje samozřejmě bude vyznávat stejně odhodlaně a horlivě, jako ty dnešní. Možná nám pak řekne, že měl ještě jednu babičku, která mu to zase vysvětlila jinak.

Porovnejte Pavla se Zemanem, který jen lakonicky konstatoval, že jen blbec nemění své názory...

Fotogalerie: - Pieta u Rozhlasu



Generál Petr Mikulenka, někdejší velitel vzdušných sil, zapochyboval o tom, zda stíhačky F-35 potřebujeme a zda nebudou stát o stomiliardy Kč víc. Ministryně Černochová ho zdrbla, že dřív jejich nákup doporučoval. Co si z toho odnášíte?



Řekl bych, že brzy bude muset další důstojník na převýchovu na Libavou. S madam Černochovou se o takto bytostných otázkách přece nediskutuje. Když jde o výzbroj proti zlému Putinovi, tak tam není žádná částka dost velká...



Víte, já si představuju, jak někdy kolem roku 2030 sedí ministr obrany ve své sesli a vysvětluje všem těm generálům a náčelníkům štábu, že peníze fakt nejsou, závazky z dob paní Černochové je nutné platit, takže platy půjdou dolů, personál půjde dolů, každý voják smí vystřelit jeden náboj a uniforma mu musí vydržet deset let, ale mohou se jít do Čáslavi podívat na ta krásná letadla z USA a ještě hezčí tanky z Německa. Karma je zdarma. To je totiž jediný možný výsledek celé té šaškárny.

Budu se opakovat, ale nemám pocit, že by na Ukrajině stíhačky hrály jakoukoliv roli a kdybych do toho mohl mluvit, snažil bych se nakoupit ty hračky, díky kterým se předchozích třicet let programů výstavby letectva ukázaly jako vyhozené peníze. Člověk si někdy říká, že nám to ten Rus dělá schválně. Nechal naše transatlantické bratry vyvíjet nechutně drahá letadla, aby je pak nad bojiště nepustil díky nějakým raketkám za pakatel. Ale třeba to za rok Černochové dojde... to je současná rychlost otáčení mozkových závitů naší vlády.



Psali jsme: Stovky miliard za F-35 z USA: Černochová veřejně nadává generálovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.