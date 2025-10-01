„Přišel Lipavský, skákala kolem něj ochranka.“ Maláčová pustila něco na ministra

Finále předvolební kampaně hnutí STAČILO! v Praze přijde ve čtvrtek navečer, kdy společně veřejně vystoupí Jana Maláčová s bývalým prezidentem republiky Milošem Zemanem. Maláčová věří v úspěch a v pořadu Rozhovory PL mluví o změnách, které musejí po volbách přijít. Kroutí též hlavou nad negativní kampaní SPOLU, která straší před ruskými kolaboranty.
„Nedávno jsem jela po Praze autem s jedním známým z ciziny, kterého to zaujalo a ptal se, jestli je něco takového v České republice legální s tím, že u nich se na politickou reklamu smí dávat jen to, co je prokázáno. Podivoval se nad tím, že se u nás může v politické reklamě lhát. My už jsme na vládní strašení zvyklí, ale je jasné, že oni nemají žádné jiné téma. Nemají žádné výsledky, je to jedna katastrofa vedle druhé. V naší zemi se obyvatelům nejvíce propadly příjmy a to nejen ze států EU, ale ze všech vyspělých zemí světa. Ožebračili jsme vás nejvíc ze všech zemí, to si asi na billboardy nedají. Nebo to, že dovedli do nejvyšší politických pater mafii,“ říká Jana Maláčová.
Podobně tragické jsou podle ní výsledky Fialovy vlády v zahraniční politice. „Tvrdili, že je zahraniční politika jejich výkladní skříň, ale každý asi vidíme, jaký respekt pan premiér Fiala má, když zveřejňuje fotky, jak sedí před obrazovkou, jak jedná koalice ochotných. V podstatě už nemáme spojence. S čím za ty čtyři roky zlepšili vztahy? Baví se jen s těmi, co mají stejný názor a takových už moc nezbývá, sotva ta Ukrajina. Nemají žádné výsledky, proto jen straší a lžou, to jediné jim zbývá,“ konstatuje lídryně STAČILO! v Praze.
Podle Maláčové vláda bezprecedentně vyvolává strach. „Každý, kdo nesouhlasí se stranami pětikoalice, není podle nich demokrat. Nejvíce se ohánějí demokracií a ostatní nálepkují jako nedemokraty. To by skuteční demokraté nikdy nedělali a nedovolili. Vládní strany nerozhodují o tom, kdo je demokrat, na to má náš stát instituce. Zkoušeli to všemi možnými způsoby. Nejdříve nálepkovali a uráželi, pak přišla stížnost na Ústavní soud, který jim udělal čáru přes rozpočet a velmi je to muselo zarazit. Mají velký strach a zkoušejí všechny cesty mimo standardní politickou soutěž, jak zůstat u moci,“ uvádí Maláčová.
„Nedávno jsem byla na nějaké debatě, kam nás asi osm politiků různých stran přišlo úplně normálně, civilně a pak přišel pan ministr zahraničí Lipavský, kolem kterého skákala ochranka, jako kdyby se cítil ohrožen na životě. Přitom jsme tam byli jen my a moderátor. Měl kolem sebe ochranku, sekretářku. Když vidíte tyhle panské manýry, vlastní důležitost, tak vidíte, že jim skutečně jde o všechno a nechtějí se toho vzdát. Nejde o nějaké směřování Česka nebo o ochranu demokracie, jde o korýtka. Kdokoli je chce od korýtek odstavit a vzít jim funkcičky a další hračky, tak není kamarád. Nemají rádi politickou soutěž,“ tvrdí v pořadu Rozhovory PL.
Došlo také na téma zpravodajských služeb, které jsou kritizovány za zásahy do voleb, například prostřednictvím výroků jejich představitelů, jako je ředitel BIS Koudelka. Maláčová reaguje v této souvislosti i na tvrzení o údajných falešných účtech na TikToku.
„Je to jeden z dalších způsobů, jak nás dehonestovat a poškodit. Když nefungovalo nálepkování, Ústavní soud nebo podseknuté průzkumy, je zde další pokus odradit voliče,“ popisuje lídryně STAČILO! v Praze.
Zarazilo jí, že se na kampani při očerňování opozice podílí aktivista Pšenák. „To je přece člen toho Oganesjanova gangu, který věnuje velmi mnoho úsilí, času i finančních prostředků, aby znepříjemňoval život opozičním stranám. Najednou se objevil ve spojení s hnutím STAN. Zlé jazyky říkaly, že jsou placeni STANem a vypadá to, že se už nic neskrývá. Přitom to jsou velmi vulgární lidé. Po naší tiskové konferenci ten člověk velmi vulgárně osočoval paní vrátnou. Neviděla jsem nikoho tak vulgárního. Propojení na STAN je očividné,“ uvádí.
Tato skupinka však po volbách ztratí význam, zatímco zpravodajské služby, obviňované z otevřené podpory vlády, nikoli. Michal Koudelka například nedávno veřejně mluvil o tom, že Rusové brutálně vraždí Ukrajince a kdyby mohli, budou stejně brutálně vraždit i Čechy. Zvolil tak stejnou rétoriku, jako některé strany vládní koalice v kampani.
„Je to nepřijatelné. Všechny tyto instituce mají být nestranné, profesionální. Dvojnásobně to platí pro veřejnoprávní média, které nejsou nestranná. Ti, co nejvíc řvou a ohání se demokracií, dělají pravý opak. Tyto instituce neplní svoji roli. Pokud chtějí tito lidé dělat politiku, mají se nechat zvolit. Jinak mají dělat to, co se od nich očekává podle zákona,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Jana Maláčová.
autor: Radim Panenka