„Proto si pěstují Rusko.“ Gustáv Murín na to jde zhurta. Ukrajina nedopadne dobře

Vím, že na svém blogu věnujete pozornost válce na Ukrajině. Ta už trvá bezmála rok. Jaká východiska z ní se v tuto chvíli pro napadenou zemi rýsují? Je realistický požadavek nejvyšších míst Ukrajiny na navrácení území Doněcké a Luhanské republiky, Chersonské a Záporožské oblasti a také poloostrova Krym? Lze si naopak představit, že by se Ukrajina těchto nároků vzdala? Za jakých podmínek by takto couvla?

V prezidentských volbách po smrti Roosevelta propadl jeho nejbližší a velmi populární spolupracovník, Henry A. Wallace, když ho washingtonská klika označila za „agenta Kremlu“. Málokdo ví, že pokud se občas objeví v některých z amerických televizí film z ruského prostředí, řekněme přepis Dostojevského či Tolstého, herci zásadně mluví „broken English“, tedy zpotvořenou angličtinou, aby bylo jasné, že Rusové jsou méněcenní a neschopní „normální komunikace“.

Washingtonská klika začala provokovat Rusko již při OH v Soči, kde na dohled olympijských sportovišť umístila své válečné lodě na „záchranu amerických občanů“ v případě (neexistujícího) teroristického útoku. Pak vyfabrikovali hysterii kolem absurdní skupiny exhibicionistů „Pussy Riot“ (víte, že ty dívky natočily video, jak je v jedné moskevské knihovně či muzeu, nahé přetahují odzadu jejich partneři?!).

Ale hlavně začali testovat vojenskou reakci Rusů.

Které z těch testování máte především na mysli?

Svému gruzínskému oblíbenci „Míšovi“ Saakašvilimu namluvili, aby cynicky v den otevření OH v Pekingu napadl mírové – podle smlouvy podepsané i Gruzií! – ruské jednotky v Osetii. Tak obětovala i gruzínské vojáky, Gruzie přišlo o celou Osetii, i Abcházii, a „Míša“ nyní sedí v Gruzii ve vězení za vlastizradu.

Pak to zkusili přes Armény, kde zinscenovali barevnou revoluci, dosadili svého Pašinjana, ten zavřel a i poslal do domácího vězení všechny generály, co studovali v Moskvě, americká ambasáda se rozrostla na 2000 diplomatů, no a pak udeřil Ázerbájdžán a Arméni přišli o velký kus vlastního území, protože Rusko odmítlo zasáhnout v jejich prospěch, co by Ázerbájdžán odradilo, nebýt Washingtonem dosazeného Pašinjana.

Stejně dopadne i Zelenského Ukrajina. A tak jako v případě Saakašviliho, či Pašinjana, nemuseli přijít o Krym, Donbas a Luhansk, kdyby neposlouchali ďábelské našeptávání z Washingtonu. Washingtonskou globalizační kliku takové ztráty jejich spojenců-poskoků nebolí.

Není až s podivem, jak Ukrajinu v tomto mimořádně složitém období vede člověk bez velkých politických zkušeností, když Volodymyr Zelenskyj přeskočil do funkce hlavy státu z prezidentské role v komediálním seriálu?

Vybrali si herce, zřejmě závislého na jimi dodávaném kokainu. A ten hraje podle jejich scénáře. Co víc si mohli přát?

Plány Ruské federace při zahájení vpádu na Ukrajinu se zcela rozcházejí s tím, čeho ruská armáda dosáhla. Jaké možnosti teď zbývají Rusku ve chvíli, kdy vše směřuje k vleklému a nejspíše několikaletému konfliktu?

Napsal jsem v jedné anketě, že Putin si na Ukrajině „naběhl na vidle“, neboť věřil washingtonské klice a jejím poskokům Merkelové a Macronovi. Ruská vojska vstoupila na Ukrajinu v přehlídkové sestavě a zjevně očekávala, že budou vítáni, jako v roce 2014 na Krymu. Jenže washingtonská klika a její podřízení Merkelová s Macronem „mlžily“ osm let pod záminkou Minských dohod, aby měli Američané a jejich západní mopslíci čas vycvičit ukrajinskou armádu. Takže ruská přehlídková jízda Ukrajinou neuspěla.

No, a jak se zdá, Putinovi došla trpělivost a očekává se, že do „jarní oblevy“ budou hlavní síly ukrajinské armády obklíčeny (když Ukrajincům dochází už i munice do ručních palných zbraní, a to Západ nedokáže nahradit ani cirkusová gesta dodávek pár těžkých zbraní) a nadejde to, co předpověděl Kissinger – vlastně opakování gruzínského a arménského scénáře. Už je jen otázka, jak skončí Zelenskyj a kam uprchne...

Rusko se vyvolanou válkou dostalo do izolace ze strany Západu. Přichází o možnosti dodávek ropy a zemního plynu do Evropy, jeho občané nemohou cestovat, jeho sportovci jsou vyřazeni z naprosté většiny evropských soutěží. A tak by se dalo určitě pokračovat. Jaké jsou podle vás ty nejdrtivější dopady pro Rusko a jeho obyvatelstvo?

Mám čerstvé zprávy od přítele, který byl nedávno obchodně v Moskvě. Hned naproti Mauzoleu Lenina je tam velké veřejné kluziště, tak si tam vesele s místními večer zabruslil. Myslíte si, že tihle Rusové nějak trpí? McDonald jim tam nechal celou svoji infrastrukturu, budovy a know-how. To vše funguje dál, jen pod jiným jménem. Francouzi tam nechali „za kopejku“ své automobilové závody. Ty fungují dál. Na trh byl dodán nový vůz s čínskou licencí. A jdou opačným směrem než údajným globálním oteplením zešílený Západ. Jednoduchá auta s minimem kolabující elektroniky. Jednou na ně budeme stát fronty. Ruská ropa se vesele prodává přes indické rafinerie. Čína je obrovským odbytištěm ruských surovin. Rusové mají všechno, a nikoho nepotřebují.

Ta zahraniční izolace je velmi omezená – nepřidala se k ní celá Afrika, Jižní Amerika, ani několik zemí jihovýchodní Asie – a dočasná. Jakmile skončí další washingtonský experiment s Ukrajinou, západní firmy se i po kolenou vrátí do Ruska. Co myslíte, jak dlouho se budou běžní Němci dívat na to, jak jim Bidenova klika vyhodila do vzduchu plynovod s levným zdrojem energie z Ruska s následkem kolapsu německého průmyslu a utrpení domácností? Nejnovější volby v Berlíně ukázaly vládní moci, že jejich kolaborace s washingtonskou klikou je politicky sebevražedná.

Měsíc po zahájení ruské invaze na Ukrajinu byly podle bývalého izraelského premiéra Naftali Bennetta obě země ochotny dohodnout se na příměří. Naděje podle něj ale v zárodku uťal Západ, přesněji politické špičky USA, Německa, Francie a Velké Británie, které nabyly dojmu, že je třeba Rusy oslabit. Co říci k počínání Západu během ročního válčení s ohledem na to, že Evropa na rozdíl od USA nese následky přijatých sankcí, což se promítá do energetických i ekonomických potíží jejích států?

Washingtonská klika zabíjí hned tři mouchy jednou ranou: uměle vyvolaným konfliktem na Ukrajině vyčerpávají ruské vojenské zdroje, americký zbrojní průmysl má enormní zisky a evropská konkurence USA je na kolenou. Proč by to měly zkracovat byť jen o jeden den? Jejich podvratný plán funguje.

Jedinou vážnou změnou by mohl být „efekt smrti Kateřiny Velké“. Ta vyslala ruská vojska proti Prusku a Prusko bylo těsně před fatální porážkou. Jenže Kateřina Velká náhle zemřela a na trůn se dostal její syn, obdivovatel Pruska. Odvolal ruská vojska, Prusko se zmohlo tak, že si podmanilo všechny německé státečky a v dlouhodobém horizontu to vedlo ke dvěma světovým válkám.

Kdyby v nejbližší době skončil senil Biden, jako Kateřina Velká, ve Washingtonu by nastal chaos, vnitřní politické boje, a aby to vyřešili, museli by se vzdát intervencí na Ukrajině. A velmi rychle by tam zavládl mír. Uvidíme.

Evropa a především Německo muselo po zahájení ruské invaze na Ukrajinu vystřízlivět z plánu mít celou ekonomiku postavenou na levném plynu z Ruska. Ze zavržených zdrojů, jádra a uhlí, se začali Němci masívně vracet k hnědému uhlí, jehož loni spálili nejvíce za posledních mnoho let. Za každou tunu uhlí, která se spálí místo plynu, se odvede z emisních povolenek obrovská suma do fondu na ekologické projekty, takže to paradoxně berou jako příležitost, jak zrychlit bezuhlíkovou transformaci. Co si o tom myslíte?

Je to fraška. Mám podezření, že bruselská neoliberální diktátorka „Lajnová“ se těší z války na Ukrajině, neboť se tím brutálně omezila spotřeba levných ruských fosilních paliv. A všimněte si – najednou jaderná energetika nevadí, a „zelení“ drží hubu. Stejně to bylo, když proti kandidatuře Bidena protestovaly americké feministky, protože byl znám jako molester neplnoletých holčiček. Washingtonská klika zavelela, a do té doby všemocné feministky jsou najednou vzorně ticho. Tak je to i s „Lajnové“ převratnou „zelenou agendou“. Jsou to absurdity na úrovni kravských prdů, ale tito neoliberální bolševici s tím nepřestanou, dokud nedovedou Evropskou unii na pokraj bankrotu. Potom je sjednocení Evropané poženou jako nadmutou kozu. Už aby to bylo.

Zatím to ale pořád ještě vypadá, že vývoj Green Dealu bude pokračovat tak, jak je „nalajnován“ z Bruselu. Lze se v souvislosti s událostmi posledního roku nadít nějaké korekce? Nebo ho nakonec opravdu může smést všeobecná lidová nespokojenost, jak zmiňujete?

To „lajnování“ na „Lajnovou“ sedí. Není to poprvé v historii, kdy skupinka extremistů tak ohýbala realitu, až jim to střelilo zpátky do ksichtu. Čím dříve se tak stane a „Lajnové“ klika dostane, co si zaslouží, tím lépe pro Evropu a její obyvatele.

Navrhovaná emisní norma Euro 7 má mj. snížit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Český ministr dopravy Martin Kupka ji považuje za nepřijatelnou, protože by znamenala ohrožení výroby osobních i nákladních aut a autobusů, snížení dostupnosti nových aut a jejich zdražení. A dopady na snižování emisí jsou přitom dle něj spíše sporné. Jaká nejspíš bude budoucnost automobilismu v Evropě poté, co ve středu i hlasy čtyř českých europoslanců – vedle tří bruselských Pirátů i topkaře Luďka Niedermayera – rozhodl EP o definitivním konci aut na naftu a benzín v roce 2035?

No, upřímně mě překvapuje odvaha pana ministra Kupky. A jak dlouho ještě bude ministrem? A budoucnost automobilismu? Nedávno byly na severu Slovenska obrovské havárie v zasněžené krajině. Stovky aut tam s posádkami stály v mrazu celé hodiny. Kdyby to byly elektromobily, tak tam umrznou. Takže, až toto občanům dojde, budeme kupovat ty „primitivní“ ruské vozy. Protože automobilový průmysl v Evropě při tomto nemocném „menežování“ zkolabuje...

