„Řezat do důchodů? Ne, do vás řezat. Kolaps ČR kvůli zbraním.“ Ekonomka Turková spočítala

Když jste před rokem hovořila na Václavském náměstí, ústřední myšlenkou vašeho projevu bylo všudypřítomné válečné harašení se striktním a nekompromisním vzkazem vládě i prezidentovi: My vám ty naše děti nedáme! Jak hodnotíte, paní doktorko, současnou situaci, kam jsme se posunuli?

Jestliže jsem před rokem byla více než znepokojena vývojem situace, a tím, že nás Fiala, Řehka a Černochová ženou do války, tak v současné době je ta situace ještě mnohem horší, aniž by si to lidé uvědomovali, a aniž by se z veřejnoprávních médií dozvěděli nezkreslené informace v širších souvislostech.

Když si jenom časově zrekapitulujeme prohlášení prezidenta Petra Pavla, u kterého je více než zřejmé, že vyhrává myšlení generála před myšlením prezidenta a všichni, kdo ho volili kvůli tomu, že je hezčí než Babiš, si mohou vzájemně pogratulovat, obzvlášť až dostanou jejich synové povolávací rozkaz, tak by konečně měli všichni pochopit, kam jsme se posunuli.

A vojáci? Každý rok jich odchází z armády kvůli válce na Ukrajině o 40 % více než před rokem 2022. Většina odcházejících vstoupila do ozbrojených sborů v době dlouhotrvajícího míru a nyní, když se všude straší mobilizací, tak se jim nechce umírat pod taktovkou bývalého generál-rozvědčíka, který si to údajně odpracoval, či zkorumpovaného prezidenta Ukrajiny, který už dávno ztratil svůj mandát.

Tady se pořád řeší zvýšené výdaje na zbrojení, tzn. do vojenské techniky, ale nikdo neřeší, že nemá kdo válčit, že prostě nejsou lidi. Facebook je plný videí, jakým nechutným a násilným způsobem na Ukrajině „odvádějí“ civilisty rovnou z ulice. Čeká nás to snad také?

To snad ne. Donald Trump prohlásil, že o Ukrajině bude jednat pouze s Putinem, nikoliv s někým z EU, kdo chce konflikt prodlužovat a posílat další zbraně. Souhlasíte s tím?

Ano, souhlasím. Toto je otázka geopolitiky a dohody světových velmocí. Prezident Trump nepovažuje EU za žádný superstát a řekl, že bude jednat pouze se suverénními státy. Mimo jiné také řekl: „Za mě se válčit nebude, a pokud s tím má Evropa problém, tak ať si Rusko porazí sama bez americké účasti. Představitelé EU chtějí prostřednictvím dlouhodobého konfliktu zakrýt svou neschopnost, své lobby a své nakradené peníze.“

Donald Trump chce do Velikonoc zařídit příměří, tzn. dvě světové velmoci Rusko a USA diplomaticky dohodnou mír na určitém území a je potom více než nelogické, čím zde váleční štváči argumentují, že Rusko potáhne dál na Evropu. Co to je za bohapustý nesmysl? Co by v zadlužené, nekonkurenceschopné Evropě kvůli Green Dealu a bez nerostného bohatství asi hledalo?

Čili druhá část odpovědi na váš dotaz, kam jsme se posunuli? No přece blíže k válce Evropy a Ruska! Trump to řekl nahlas a jasně – Porazte si Rusko sami bez americké účasti! Současné válečné harašení EU, resp. Evropy, včetně Velké Británie, konvenčními zbraněmi mimo NATO a USA je tragikomické, ale zároveň velice nebezpečné, protože může v Evropě už potřetí vyvolat válečný konflikt nedozírných následků.

Britský premiér Keir Starmer svolal okamžitě po jednání prezidentů Trumpa a Zelenského v USA mimořádný krizový obranný summit v Londýně, protože už se na USA nechce spoléhat. Vznikla naléhavá potřeba řešit obranu Evropy intenzivněji. Vy s tím nesouhlasíte?

Krizový obranný summit měl být svolán už dávno, ale kvůli nezvladatelnému a nekontrolovatelnému nájezdu migrantů bůhví odkud, kteří ohrožují bezpečnost občanů Evropy mnohem více než Putin. Tito agresivní, nepřizpůsobiví přivandrovalci napadají, vraždí, znásilňují v západní Evropě dnes a denně. Toto je nutné okamžitě řešit a začít s masivními deportacemi jako v USA!

Ze summitu vzešlo vzletné „Chceme spravedlivý mír.“ To je jak v dobách těžkého socialismu. Co znamená spravedlivý mír? Je to podpora války, dalšího zbrojení a zbytečného umírání lidí. Ale chápu, že to zní lépe, než chceme dál válčit. Světem vládnou ti nejhorší z nejhorších, pro které lidský život nemá žádnou cenu, kteří si váží jen toho svého, s tučným kontem v zádech.

„Jakmile lidstvo pochopí, že nepřítel není ten, proti kterému nás nutí bojovat, ale ten, kdo nás nutí bojovat, tak válka skončí!!!“

V reakci na změnu zahraniční politiky USA vzniká uvnitř Evropy koalice ochotných států, které chtějí podporovat napadenou zemi proti agresivnímu Rusku. Českou republiku chce do koalice přivést jak předseda vlády Petr Fiala (ODS), tak prezident Petr Pavel.

Všichni si určitě ještě pamatujeme, že po začátku konfliktu na Ukrajině, tehdejší šéf NATO objížděl země bývalého východního bloku s žádostí o účast v koalici ochotných. Neznamenalo to nic jiného, než že se daný stát, který je součástí NATO, zúčastní bojů na Ukrajině dobrovolně, a tím pádem nemusí být aktivován článek 5. Už tenkrát jsem tento záměr kritizovala a nazvala koalicí ochotných idiotů, protože svéprávný člověk, resp. země na něco takového nemůže dobrovolně přistoupit.

Prezident i premiér v této záležitosti mlží, média informují veřejnost minimálně, což je mimořádně nebezpečné. Máme tomu snad rozumět tak, že vzhledem k tomu, že nebude Ukrajina přijata do NATO, tak zde vznikne „nějaký“ paralelní pakt ochotných na úrovni evropské armády s účastí odmítnuté Ukrajiny, který po uzavřeném příměří a dohodě mezi USA a Ruskem, právě to Rusko napadne? To snad ne!

USA přece jasně vzkázaly, že prioritou číslo jedna je zabránit třetí světové válce a ukončení zabíjení na Ukrajině. Evropa má v tomto směru asi jiné priority, které já nechápu. Evropa, resp. Velká Británie chce asi tento válečný konflikt donekonečna udržovat, než bude Ukrajina naprosto vydrancovanou zemí bez nerostných surovin, které budou muset na oplátku „darovat“ Velké Británii a o to tady prioritně jde. Kam hodlá těchto pár evropských „elit“ Evropu dovést, netroufám si odhadnout nebo ještě lépe raději domyslet. V souvislosti s tímto burcováním do války proti Rusku doporučuji knihu Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, kde se dočtete, že za vzestupem Hitlera a po 1. světové válce zničeného Německa stála Velká Británie a klan Rothschildů, který pomohl s hospodářským boomem a vyzbrojením Hitlera. Aneb kdo se nepoučí z historie, musí si ji zopakovat…

Není asi náhoda, že zrovna nyní si mají Evropané nachystat zavazadlo na 72 hodin. Zatímco je Maďarsko silně znepokojeno a žádá EU o vysvětlení, tak ministr vnitra chystá brožuru pro krizové hodiny a koncept Odolné společnosti a zveřejní na svém profilu: „V prvních 72 hodinách by se nemělo panikařit, ani jezdit vykupovat toaletní papír.“ To jako vážně?! Zrovna on ho možná bude potřebovat nejvíce, až lidem dojde trpělivost!

Premiér Petr Fiala v mimořádném projevu k národu mluvil o potřebě zvýšit výdaje na obranu alespoň na 3 % HDP. To by znamenalo dávat na obranu o 80 miliard korun více než dnes. Je to v naší ekonomické situaci dobrý nápad? Jsme schopni tolik peněz najít?

I ministryně obrany Černochová prohlásila, že nynější 2 % jsou podlaha, nikoli strop, takže je ochotna dovést zemi až k ekonomickému kolapsu. Je to naprostá šílenost zvýšit tyto výdaje ze 160 na 240 mld. Kč na úkor všech ostatních výdajů státního rozpočtu. Pokud zbrojařům předem řekneme, kolik chceme každý rok utratit, tak si můžeme být jistí, že zbrojaři nasadí takové ceny, že 3 % nebudou stačit. A již nyní představili plán, že do roku 2030 to bude 300 mld. Kč. Bezhlavé utrácení na zbrojení bude znamenat rozvrat veřejných financí, likvidaci důchodového a zdravotního systému, sociální péče, školství a dalších.

Vyvolávat strach a paniku z napadení Evropy Ruskem a o druhých tvrdit, že jsou prodavači strachu, je trapné a směšné zároveň. Po volbách bude nutný audit všech vojenských předražených zakázek a zanalyzovat obranyschopnost AČR. Opravdu to není o tom, že dáme další bianco šek Ministerstvu obrany, aby se mohlo neefektivně a netransparentně utrácet.

V současné ekonomické situaci je i 100 mld. Kč přepych, v rozpočtu není na další navýšení absolutně žádný prostor. Fialova vláda definitivně ztratila kontrolu nad veřejnými financemi, rezignuje na plnění své základní funkce. Dluhy rostou nejrychleji v historii. Jen na úrocích platíme více než 100 mld. Kč, a to není konečná. Je třeba si uvědomit, že ačkoliv tato vláda hlásala z billboardů „Zastavíme zadlužování země. Změna, které můžete věřit“. Tak jsme se změny skutečně dočkali, protože se ještě žádné vládě v minulosti naší země nepodařilo během jednoho funkčního období vyseknout bilionový dluh!

Obrovsky se zadlužujeme, ale kde ty peníze končí, lidé si nežijí nad poměry. Dle OECD a Světové banky jsou Češi nejvíce odíraným národem v Evropě, už prostě není kde brát a jak lidi dále okrást.

Západ nám zatlouká poslední hřebíček do rakvičky – raketovým zadlužením, na které Fialova vláda poslušně naskočila a započala řízený proces rozvratu veřejných financí – je cílený, o tom už jsem nyní přesvědčená. První, možná druhý rok této vlády zaprodanců bychom to mohli „omluvit“ jistým amatérismem, ale nikoliv celé jejich funkční období.

Vždy říkám, sleduj stopu peněz, přivede tě k pravdě. A v tomto případě je to o tom, jak přesunout peníze z daní našich občanů do kapes zbrojařských firem za velmi tučné všimné či funkcičku. À propos v této souvislosti – jak pokročilo vyšetřování 350milionové vratky za vojenské kšefty do profesorské kampeličky, kam našel vrátka také ředitel Ludvík z Motola? Slyšíte to ticho?!

EU navrhuje společné zadlužení, ale i výběr společných daní. Nebylo by to řešení?

Kategoricky odmítám jakékoliv návrhy na zavedení evropských daní, stejně tak společné zadlužení kvůli výdajům na obranu. Kromě celoevropských daní chce EU až zdvojnásobit rozpočet EU 2028–2034. Zavádění společného zdanění, zadlužení a posilování unijního rozpočtu jsou kroky k vytvoření evropského státu pod diktátem Bruselu, a to já jednoznačně odmítám. Čím více bude EU zadlužená, tím blíže k Evropské federaci, kterou by rádi, ale to nesmíme dopustit. Průměr zadlužení EU je 91 %, s Fialovou vládou jsme se z předcovidových 28 % dopracovali k 45 %, což je katastrofální skóre. Za dluhy eurozony skutečně nechceme ručit.

Ursula von der Leyenová představila bizarní plán Přezbrojení Evropy v řádu 800 mld. EUR až bilion proti krachujícímu Rusku, kterému jsme sankcemi pomohli k mnohem vyššímu ekonomickému růstu, než má ČR, a jemuž přece stačí krást čipy z ledniček a praček, tak se ptám, proč tolik peněz? O jedné pračce v kampeličce už jsem se zmínila a o další pračce ve pharmabyznysu ví jen Ursula, která objednala deset dávek vakcín pro každého občana EU. Možná mohl pomoci Rakušan s šifrovaným telefonem a nemusela tajit sms s šéfem Pfizeru A. Bourlou.

Zbrojení na dluh opravdu není nejlepší cesta k prosperitě. Ne všichni v EU sdílí toto šílené zbrojení na úkor všeho a válčení s Ruskem. Nizozemský parlament odmítl plán na přezbrojení Evropy a v návrhu zdůrazňuje odpor k evropským společným půjčkám a potřebu, aby obranné výdaje zůstaly v rukou národních států, nikoliv aby o nich rozhodoval Brusel, s čímž nelze než souhlasit.

Od byrokratů z Bruselu však postrádám jakoukoliv racionalitu a dlouhodobou smysluplnou strategii svých opatření. Zbrojení totiž nejde ruku v ruce s Green Dealem, dekarbonizací a opraveným Green Dealem – Clean Industrial Deal (za dalších 100 mld. EUR) dohromady. Ke zbrojení je třeba těžký hutní průmysl, vysoké pece, ocelárny, chemický průmysl atd. s vysokou spotřebou energie, a to nám asi větrníky a slunečníky neposkytnou.

Z vládní koalice zazněly návrhy na ořezání starobních důchodů kvůli zbrojení a válce, senioři to prý pochopí! ČR má prý rozbujelý sociální systém! Generální tajemník NATO v prosinci tvrdil, že je na politicích, aby prosadili navýšení zbrojních výdajů na úkor sociálních výdajů! A uběhly 3 měsíce a poslanci za STAN a ODS už na CNN Prima News vypouštějí zkušební balonky!

První balonek vypustila Danuše osvoboditelka tvrzením, že si naše ekonomika nemůže dovolit tak vysoké důchody. Paradoxní je, že si naopak zvýšení platů politiků můžeme dovolit. Podle MPSV má občanům stačit na život 6950 Kč. Pokud po zaplacení výdajů na bydlení zbyde vyšší částka, tak dle nového zákona nebudou mít nárok na podporu. Takže vážení, abyste byli alespoň trochu v realitě, tak si povinně vyzkoušejte za tyto peníze žít alespoň jeden měsíc a potom rozhodujte o životech lidí, kteří vám na královské platy přispívají ze svých daní.

Takže navýšení výdajů na zbrojení na 240 mld. Kč ročně si můžeme dovolit, podporovat Ukrajinu v úhrnné výši 232 mld. Kč si také můžeme dovolit, ale na ty nejzranitelnější si klidně dovolíte. Česko má údajně rozbujelý sociální systém a je na místě jej osekat a český senior to přece pochopí, když tu hrozí válka. „Řezat by se určitě mělo“ dle Letochy za hnutí STAN.

Řezat by se určitě mělo! Ale místo do důchodů do někoho úplně jiného, aby se probral. Zároveň nejen senioři, ale Češi nechápou, jak je možné, že stále nemáme výsledky vyšetřování kauzy Dozimetr, kde už záhadně zemřelo několik svědků. Tady může p. Letocha řezat, jak je libo, ale laskavě do vlastních řad!

Německo a Švýcarsko revidují své smlouvy na nákup amerických stíhaček F-35. My za ně máme platit 150 miliard korun. Dnes, kdy spojenectví mezi USA a Evropou dostává trhliny. Je to důvod k revizi smlouvy i u nás?

ČR nakoupila americké F-35 nejdráž ze všech zemí na světě, a ještě poslala předčasně zálohu 10,5 mld., kterou ani americká strana nepožadovala. Pod tíhou dalších skutečností premiér Petr Fiala řekl, že od zakázky stejně odstoupit nehodlá. I když Ministerstvo obrany přiznalo, že Američané teoreticky mohou provoz stíhaček pomocí softwaru omezit, ovšem nikoliv je „vypnout“. To nás samozřejmě „uklidňuje“, ale neděkujeme. Za nákup 24 stíhaček dáme 150 miliard korun, dalších 322 miliard bude stát 30 let provoz. Samozřejmě bude ještě nutné v dalších stovkách miliard vybudovat potřebnou infrastrukturu i zázemí a už nyní jsou obavy, že se to do roku 2029, kdy mají letouny dorazit, nestihne. Česká armáda nemá dostatek kvalitní výstroje, špatný stav techniky i vojenských areálů a premiér bude tvrdošíjně trvat na této předražené zakázce, která obranyschopnost ČR a úroveň AČR určitě nezvedne. Je potřebné, aby vychladly horké, hysterické hlasy a s rozmyslem se definovaly potřeby armády. S tímto Fialovým proválečným přístupem totiž nezbyde v armádě za chvíli ani jeden voják.

Zmíněné země opravdu zvažují revizi smlouvy s USA na F-35, protože se právě vynořují obavy z možnosti americké vzdálené kontroly a blokace. Kanada je další zemí, která přehodnotí plánovanou koupi amerických stíhaček F-35. Od koupě stíhaček už ustoupilo Portugalsko.

Elon Musk se o F-35 vyjádřil jako o drahém nesmyslu. Pokud nechcete rozpoutat třetí světovou válku a jadernou apokalypsu, tak k čemu vám jsou nosiče jaderných zbraní, proboha. Na Ukrajině vidíme, že rozhodují drony, rakety, dělostřelectvo, a hlavně protivzdušná obrana. Má někdo vůbec představu o tom, jak je na tom strategicky AČR? Já o tom pochybuji, když se nakoupí pontonové mosty, které neunesou nové, těžší tanky.

Lidé mají právo vědět, co se s jejich penězi děje. To nejsou peníze vlády, ministrů nebo premiéra, ale naše. Přesto se nám zde objevuje nový nešvar, kdy Poslanecká sněmovna jedná v utajeném režimu o bezpečnosti a obraně státu, aby se nemuseli zpovídat z předražených nákupů, zvláštních zakázek, nákupů bez soutěže a proč vojáci houfně opouštějí armádu. Děsivá fraška, kdy se vláda bojí opozice a vlastního lidu.

Koalice nařkla opozici, že zneužívá válku k politickému boji. Prezident Petr Pavel vyzývá, aby politické strany nedělaly z obrany země politickou kampaň. Jak to vnímáte? Budete na podzim kandidovat do Poslanecké sněmovny?

Letošní parlamentní volby považuji za nejdůležitější v historii naší země, neboť je naší povinností probíhající devastaci země a rozvrat společnosti zastavit a vládní kolaboranty sloužící kdekomu, jen ne českým občanům, vyhnat, resp. trestně stíhat za jejich (zlo)činy.

Myslím si, že právě naopak, musejí být letošní volby o této konfrontaci, jakou cestou a kam nás jednotlivé strany pod rouškou „obrany“ chtějí dovést, aby si volič mohl vybrat. Obrana země musí nést stranické tričko!

Vzhledem k bezpečnosti země, jsou zde tři zásadní otázky, na které si musí občan/volič zodpovědně odpovědět. Zda chce jít válečnou, nebo mírovou cestou? Zda chce jít cestou zbrojení na dluh, ekonomického úpadku a snížení životní úrovně? A zda ochotně přijme hordy přivandrovalců, kdy nebude moci po setmění vyjít na ulici? Takhle „jednoduché“ budou letošní volby a rozhodování.

A aby to bylo ještě jednodušší, tak jsem pro zrušení výjimky z branné povinnosti pro všechny politiky a jejich rodinné příslušníky, protože jsem přesvědčena, že jenom tak lze docílit trvalého míru. Byla bych ještě více nekompromisní, aby ti, kdo o válce rozhodují, šli v první lajně!

Po komunálních a krajských volbách, kdy jsem se stala zastupitelkou, je zcela logický další krok, a to je Poslanecká sněmovna. Ano, budu kandidovat. Krajská rada strany PRO mě 3. 3. 2025 zvolila svým lídrem pro Ústecký kraj. Krizová doba si žádá odvážné politiky, kteří mají svou odborností co nabídnout, a hlavně mají řešení, která jsou prioritně v zájmu a ku prospěchu ČR.

A moji voliči vědí, že mě nepřeslechnou, ani neumlčí. Stojím si za pravdou a nikdy neuhnu.

Proto mysleme na to, že zbraněmi proti válce, je stejný nesmysl jako alkoholem proti alkoholismu.