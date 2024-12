„Roky to nikomu nevadilo.“ Analytik Ticháček a celá pravda o pádu Asada

Co podle vás vedlo k tak rychlému pádu Asadových vojsk a s tím i Sýrie? Morálka vojáků? Rozkazy od Asada? Nějaká zrada?

Víte, když nemáte z čeho….., tak nic nemáte. Nemáte z čeho zvedat životní úroveň obyvatel. Nemáte z čeho nakrmit, zaplatit armádu. Nemáte respekt v zahraničí. Nemáte co nabídnout. Nemáte přátele (RF také hájí pouze své zájmy). S Asadem neměla Sýrie šanci na lepší budoucnost.

Sýrie byla dlouhá léta odříznutá od příjmů z prodeje plynu a ropy. Byla za bílého dne okrádána Spojenými státy. Člen NATO, a nikomu to kupodivu nevadilo. Golanské výšiny anektoval Izrael, který je partnerskou zemí NATO již od 90. let, a nikomu to kupodivu nevadilo. Turecko, člen NATO, si zabralo „sever“, a teď si dokonce přisvojuje právo na oblast až po Damašek, jako součást Turecka. Osmanská říše roste a nikomu to kupodivu nevadí. Vše v rozporu s mezinárodním právem.

Špatná morálka SAA? Určitě ano. Hladový voják, špatný voják. Jediná jednotka, která je stále ještě aktivní a bojuje proti džihádistickým skupinám sponzorovaných Tureckem, je 25. obrněná divize SAA. Jak dlouho může vydržet? Týden?

Asad se na „útěk“ připravoval dlouho. Zpravodajské informace o tom, co se chystá, měli všichni hráči v regionu. Asad je měkký, nerozhodný oftalmolog, který vládnout ani nechtěl. Na pozici hlavy státu a ještě k tomu v tak výbušném regionu, se prostě nehodil. Kdyby jeho bratr Básil, který byl na funkci prezidenta Sýrie původně připravován, neměl nehodu v automobilu, tak Asad sedí dnes na nějaké klinice v Londýně.

Není za pádem Asada také to, že Arabové nejsou příznivci regulérních armád?

V historii totiž kulturní hodnocení armád často ovlivňovala nevědomost!

Americká armáda ve 30. letech 20. století hodnotila japonský národní charakter jako postrádající originalitu a vyvozovala neopodstatněný závěr, že tato země bude v technologiích trvale znevýhodněná. Hitler zase bral Spojené státy jako kříženeckou kulturu a podceňoval jejich vojenské schopnosti. Je-li kultura tedy brána v úvahu při výpočtu relativních silných a slabých stránek protivníka, má sklon vést k divokým zkreslením. Nebo naopak: pohlížet na potenciálního nepřítele podle vlastních kulturních norem. Proto Američané například podcenili délku odhodlání Severního Vietnamu a Srbska snášet bombardování.

Nebezpečné je také činit předpoklady na základě minulých výkonů. Špatný výkon francouzské armády v prusko-francouzské válce (1870) učinil německé vrchní velení příliš sebevědomé před začátkem první světové války. Izraelští generálové zase podcenili egyptskou armádu v roce 1973 na základě drtivé porážky v roce 1967.

Dejme jim čas. Nechci být špatným prorokem, ale Irán se vyjeví, až přijde jeho čas.

A ještě jedna myšlenka k Asadovi, neprohrál také proto, protože většina obyvatel Sýrie jsou sunnitští muslimové?

Silný vládce buduje silnou společnost. Byl to takový politický Ikarův pád. Nemůžete vyjít se všemi, být se všemi zadobře a nebýt schopen bouchnout do stolu.

Četl jsem analýzu, podle které si Rusko Asadovým pádem v podstatě pomohlo. Základny mu zůstaly, nikdo na ně neútočil, s novým režimem se zřejmě dohodne. A co víc, nebude ho muset vojensky udržovat. Jak to hodnotíte vy?

Analýz bylo hodně. Ve většině případů bylo ztrátou času si jich všímat. Už jen proto, že je předkládali ti samí odborníci, kteří v konfliktu na Ukrajině jsou od začátku ideologicky úplně mimo, a stejným způsobem se nám snažili podsunout antiruský odér i v situaci ohledně Sýrie. Ruská prohra. Ruská zrada. Rus přijde o základny…

Jeden z mých prvních komentářů k Sýrii zněl – Rusko obětovalo Asada, ne Sýrii. Tohle je hra na měsíce, ne-li roky. Ruská vláda již vyjednává s novou vládnoucí „elitou“ a podle předběžných vyjádření zainteresovaných stran jim základny zůstanou.

Média informují o odletu ruských dopravních letadel ze Sýrie do Libye. Co myslíte, že za tím je, respektive co Rusové stěhují?

Není za tím nic zvláštního. Rusové vojensky pomáhali SAA na celém území, které měla pod kontrolou. Pod kontrolou nemá již téměř nic a kupodivu se ruské jednotky naprosto v klidu v kolonách stahují z Homsu, Rakky… na základny, z kterých bude přebytečný materiál letecky transportován do Ruska. Tak jednoduché to je. Jestli RF přijde o základny, se dozvíme v řádu týdnů. Nic tomu zatím nenasvědčuje.

Myslíte, že se Sýrie oficiálně rozpadne, vzhledem k tomu, že její území budou ovládat různé frakce?

Sýrie už rozpadlá byla, viz. odpověď na vaši první otázku. Byla anektována jak jinými státy zvenku, tak i různými teroristickými, džihádistickými skupinami zevnitř. Rozpadlá tedy bude dál. Je otázkou, jak se bezpočet zainteresovaných hráčů dohodne, co si kdo urve a k čemu to v čase povede.