„Rusové, ochutnejte své zločiny!“ Nestor bigbítu Hajniš: Česko je svobodné až moc

The Primitives Group byli první psychydelickou skupinou v zemích bývalého socialistického bloku. Jak vnímáte, když slyšíte některé lidi říkat, že je to v Česku dnes horší než za socíku?



Tak to jsou asi lidé, kteří žili někde jinde, kterým stačilo, že měli pivo za korunu dvacet a místo v hospodě. Anebo žili v rodinách bolševických pohlavárů, kteří měli dokonce i pro jejich členy speciální obchody, kde si mohli koupit to, co jinde v obchodech nebylo.





Já si to nemyslím, protože jsem prožil v tom divném režimu, který zničil na dlouhá desetiletí celé generace lidí, dvaadvacet let. A zničil i mojí, naší, dobře našlápnutou kariéru s kapelou The Primitives Group. Pamatuji si dost dobře, jak to vypadalo v obchodech, jak se stály fronty u řezníka třeba od čtyř hodin od rána. Všeho zboží i jídla byl nedostatek. A to, co si lidi neukradli, tak neměli.

Vnímáte Česko jako svobodnou zemi, kde je zaručena svoboda slova?



Myslím si, že Česko je teď svobodné až moc… A svoboda slova existuje, i když peníze a korupce ovládají tisk. Bohužel.



Například Jaromír Nohavica říká: „Narozen v komunismu, umřu v komunismu!" Co vy na to?



No, na Ostravsku byla vždy komunistická strana silná a Nohavicu, i když je to výborný muzikant a skladatel, kvůli jeho lásce k ruské kultuře nemusím. I když je pravdou, že v Rusku se narodili a žili fantastičtí vědci, spisovatelé a umělci.



Nohavica přichází o koncerty kvůli medaili od Putina. Je to správné?



No, jak mluvil pěkně s Putinem rusky a lísal se k němu, zapomněl, kdo že ten Putin je. Zapomněl, jak nás okupovali Rusové více než dvacet let, jak naší republiku vyžírali, jak nám po druhé světové válce ukradli kus země, jak odvlekli naše lidi do gulagů, kde jich mnoho za strašných podmínek i zemřelo a tak dále. Proto se divím i lidem, že na koncerty tohoto „rusomila" a divného člověka chodí.



Ostatně, myslíte si, že by se válka z Ukrajiny mohla přenést i do dalších zemí?



Ano, to si myslím. Když Západ ještě víc nepomůže Ukrajině, tak se asi Putin nezastaví jen dobitím Ukrajiny. To i veřejně říkal. Škoda, že nejsou prezidenti západních zemí tak silní, aby dali Putinovi ultimátum o okamžitém ukončení barbarského napadení Ukrajiny. Kdyby byl v USA prezident, jakým byl John Fitzgerald Kennedy, tak ten by se k problému postavil asi jináč. Jako příklad může posloužit blokáda Kuby.





Na nic jiného Putin neuslyší. A teď mě ještě dorazilo, jak dávají západní země Ukrajině sice opožděně modernější zbraně, ale že je prý nesmí použít mimo území Ukrajiny. Jak říkám, Rusové by měli ochutnat na vlastní kůži zločiny a zvěrstva na dětech, ženách a babičkách, která oni páchají na Ukrajině.



Žijete ve Švédsku, ale často do Česka jezdíte. Jak by dopadlo srovnání těchto dvou zemí?



Švédsko byla v sedmdesátých letech fantastická země, která se bohužel svojí naivitou proměňuje v zemi divnou. Bohužel se o to zasloužily války. Napřed v bývalé Jugoslávii, kdy do Švédska dorazily desetitisíce emigrantů, kteří si svojí nesmyslnou válku muslimů proti křesťanům přivezli sebou. Později, a to stále pokračuje, dorazily do Švédska desetitisíce jiných emigrantů z islámských a afrických zemí, kteří dobře využívají sociálních podpor, a to táhne „Švédské socialistické království" ke dnu. Po vzoru USA se u nás v posledních letech vraždí mladí členové gangů. Většinou to jsou právě děti těchto přistěhovalců.



Do Česka se toto neštěstí ještě nedostalo. Prozatím, díky Bohu. A tak si myslím, že život v českém ďolíčku je veselejší, i když lidé, kteří se mají dobře jako nikdy před tím, hodně nadávají. I když je pravdou, že někteří lidé na tom nejsou z různých důvodů dobře. Ale to je i ve Švédsku, v Německu, ve Francii a v dalších zemích stejné.





Jste pro vstup Finska a Švédska do NATO?



Ano. Tyto moderní země jsou pro NATO velmi důležité. S pobaltskými zeměmi tak bude mít NATO kontrolu nad severním mořem.



Jak berete obrovskou inflaci a s ní spojenou drahotu v Česku?



Podnikatelé, obchodníci, pumpaři i zemědělci prostě využili situace s válkou na Ukrajině, aby se obohatili. Kdyby ve vládě seděli poslanci, kteří by mysleli více na lidi, a ne jenom na svoje napěchované kapsy, tak by inflaci určitě mohli o dost snížit.



Máme nového prezidenta Petra Pavla. Je to výhra?



Lidé si ho ve svobodných volbách zvolili, tak to čas teprve ukáže.



V roce 1990 navštívil Frank Zappa na pozvání Václava Havla Československo, kde mu byla nabídnuta role konzultanta ministerstva kultury, průmyslu a obchodu a cestovního ruchu. Americká vláda ale československé velice záhy naznačila, že je třeba si vybrat, zda kamarádit se Zappou nebo s Bílým domem a Havel svou nabídku musel stáhnout. Udělal tehdy Havel dobře?



No, Vašek Havel udělal dobře. Frank Zappa byl fantastický muzikant a docela dával v USA politikům kartáč, což bylo OK. Ale aby se Zappa staral o byznys, to byla utopie. I naše kapela The Primitives Group hrála v šedesátých letech songy The Mothers of Invention, což byla Zappova fantastická kapela. Ještě dnes se divím, že nás bolševik nechal hrát songy jako například Who are the Brain Police.

