,,Rusům už stačí jen 100 km.” Co Sněmovna včera neslyšela

První den mimořádné schůze Poslanecké sněmovny nazvané Bezpečnostní rizika pro Českou republiku ovládla řečniště Fialova koalice, na jejíž popud byla schůze svolána. Pro koho bylo to celodenní omílání stále stejného určeno?

Ve středu to bylo naopak. Při projevu Andreje Babiše nebyl v sále snad nikdo z koalice. Jak se dívat na její krok, když součástí projednávání na této mimořádné schůzi je i otázka, zda je expremiér a předseda nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš bezpečnostním rizikem pro Česko? Z něčeho ho obviňují a pak si ho ani neposlechnou?

Každej Maďar může za to, že je Maďar. I kdyby maďarsky neuměl. Babiš musí být bezpečnostním rizikem pro Česko, i když není a nikdy nebyl. Promiňte, ale obviňovat z protistátní činnosti opozičního politika, který má jiný názor než vláda, je trapné. Ukazuje to, že všechny relevantní protiruské argumenty už koalici došly a její politika ignorování mezinárodněpolitické reality jde zu grunt.

Zrekapitulujme si to: politika nezná morálku, jen zájmy.

Nepřijetí konzervativně-socialistického Fica je diplomatický diletantismus. Slovenská hranice zůstane na místě, i když tahle vláda bude dávno v p*deli. Fico, byť má jiný názor na pokračování války na Ukrajině, je demokraticky zvolený předseda vlády země, se kterou sousedíme a sousedit budeme. Zvítězil s masivní podporou občanů země.

Ohrnování pysku nad Orbánem je stejně hloupé. Mimoto, že má také masivní a dlouhodobě stabilní podporu občanů země, on jediný v EU má dnes levný plyn a funkční telefon na Putina. Přijde doba, kdy opět budeme chtít levnou ruskou ropu a plyn. Přijde doba, kdy opět bude i Česká republika chtít exportovat do Ruska. Ti, kteří to budou umět, si pak vzpomenou na urážky, které předtím jako profesionálové polkli.

Dobrá. Ale zatím ta doba nenastala. A co když se zvýšenou podporou Ukrajiny ani nenastane?

Prodlužování války nevede k vítězství. Jen k utrpení dalších desítek tisíc ukrajinských kluků, které verbíři chytli někde na ulici či v hospodě a dali jim do ruky flintu. Já Putinovu denacifikaci chápu jako vyvraždění všech, kteří včas neutekli a podporují Zelenského pronacistický režim. Demilitarizaci chápu jako zničení všech po stodolách poschovávaných a použitelných ukrajinských zbraní a těžké techniky. A následná rekonstrukce dobyté Ukrajiny začne dobrovolnou rusifikací – oplodněním zbylých ukrajinských žen. Po vybití ukrajinských bojeschopných mužů jich zbudou na Ukrajině miliony. My je nebudeme chtít ani asimilovat, ani živit. Trvalé vítězství se dosahuje dělohami žen.

Poslanci vládní koalice prosadili usnesení, že největší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku představuje ruský teroristický režim. „Je tudíž zásadním zájmem ČR, aby Putinova válka proti Ukrajině nebyla úspěšná,“ píše se v něm. Z čeho vy čerpáte tu jistotu porážky Ukrajiny?

Rusku stačí obsadit posledních sto kilometrů jižní Ukrajiny a pobřeží včetně Oděsy až po Podněstří a Ukrajina bez přístupu k moři přestane Západ zajímat. Přestane mít loďstvo a přestane být účastníkem dohody z Montreaux, limitující pobyt válečných lodí v Černém moři. Moldavsko si bude moci vybrat mezi prezidentkou a realitou. Tím padne hlavní nebezpečí pro Sevastopol a Krym jako nástupní prostor pro invazi do Ruska. Dohodu bude střežit Turecko, kterému nyní Putin postoupil prostřednictvím Ázerbájdžánu Arménii, jejíž prezident Pašinjan se zbláznil a touží se stát členskou zemí EU. Dostatečná odměna pro velké Turecko v budoucnu… Turecku jde nejen o Arménii, ale i o pás území od Aleppa v Sýrii po Mosul a Kirkúk v Iráku. Turecko touží být znovu mocností. Za to stojí zradit i NATO.

Ukrajina nebude mít přepravní kapacitu na námořní dopravu a svou zemědělskou produkci nebude mít jak a kam vyvážet. Evropa o ukrajinské zemědělství nestojí. Polsko zablokuje těch několik hraničních přechodů, Slovensko udělá ve jménu ochrany svých zemědělců totéž. Jediným kupcem a obchodníkem s přepravní kapacitou zůstane Rusko. Rusko si vymíní v mírové dohodě dalších 100 km od obsazených území jako cordon sanitaire bez vojenské infrastruktury a povinnou demilitarizaci zbytku země.

Podpora míru znamená zmenšení ekonomických ztrát Západu a urychlení kapitulace kyjevského režimu, a tím minimalizaci škod na infrastruktuře ukrajinské strany. Kšeftem století bude rekonstrukce rozbombardované a zbídačené země.

Ty úvahy jsou však zatím hodně předčasné. Copak se jen tak vypaří podpora Ukrajině ze strany Evropské unie?

Evropa nemá a hlavně nechce mít kapacity na ekonomickou ani na vojenskou podporu války. Nemá a nechce mít peníze na válečnou výrobu. Výroba železa a oceli se v Evropě neopírá o surovinovou základnu. Není ruda. Nyní už není ani koks. Není tolik elektřiny. Průmyslová výroba dusíku (kyseliny dusičné a dusičnanů) nutných pro výrobu výbušnin je pouze na několika místech.

Teoreticky je lze velmi snadno vyřadit zákeřným útokem. Na „střelnou bavlnu“, která je hlavní součástí bezdýmého střelného prachu, nejsou bavlníkové plantáže a výroba dostatečně jemně mleté celulózy ze dřeva je technologicky i energeticky náročná. Notabene těch lesů není tolik. Výroba obrněnců je ještě náročnější. Hlavně energeticky. Slévárny, válcovny…. To jsou těžké provozy. Navíc se ukazuje, že těžké obrněnce zapadající do hlubokého bahna – rasputice – nahrazuje úspěšně válka leteckých modelářů. Stačí, aby granát dostal vrtulky, baterku a miniaturní elektronický mozek. Startovat může z každého pole. Dnes Rusko sestřeluje desítky levných, dálkově řízených ukrajinských dronů denně raketami za stonásobek ceny dronů. A i tak mnohdy neúspěšně. Účinnost pancířů je proti těmto přesným, opticky naváděným útokům minimální. Proti salvě stovek či tisíců dronů je i protiraketová obrana Moskvy bezmocná. Takto nelze vést úspěšnou válku. Medvěda lze zastřelit. Před hejnem sršňů vždy uteče.

V Pentagonu už to vědí, v Bruselu také. Erdogan, který s válkou levných dronů přišel, to ví. Orbán to ví. Fico to ví. Polsko se těší na ekonomické pohlcení západní Ukrajiny. Jen Lipavský je bakalář.

Ale kvůli e-mailu o bakaláři se mimořádná schůze Poslanecké sněmovny nazvané Bezpečnostní rizika pro Českou republiku koná. Může mít ten dopad, jaký by si koalice přála, tedy vnést do společnosti a veřejné debaty téma, že je Andrej Babiš bezpečnostním rizikem pro Česko? Může to někoho ovlivnit a odradit od volby hnutí ANO, a naopak přidat hlasy stranám pětikoalice?

Tolik hlupáků v Česku není. Preference jednotlivých stran pětikoalice jsou vypovídající. Tak málo podporovanou vládu jsme nikdy neměli. Babiš není politik bez minulosti. A když vidím, jak komentují zkušení profesionální politici ODS, například Jan Zahradil, kroky této vlády a trapné pokusy o delegitimizaci diskurzu opozice, myslím si, že ANO budou volit i mnozí členové ODS.

Řekněme NE evropské federaci!

Dá se obsah zmíněného e-mailu hodnotit jako vytváření složky na politického soupeře, což tvrdí koalice, nebo rešerše, která měla posloužit předsedovi ANO k tomu, aby mohl ministru Lipavskému položit otázku ohledně toho, zda by svého případného syna poslal bojovat na Ukrajinu?

Každý profesionální politik či novinář se pídí po podrobných verifikovaných informacích, nejen po očerňujících informacích. Složky s „informacemi k zamyšlení“ nebo „pro pozdější použití“ si tvoří každý. Bulvár čte půl národa a milenky nesnášejí zejména manželky. Koks v konečníku je důvodem k zamyšlení nad motivací v politice. Platóna čtou pouze filozofové. Hloupé je ovšem překliknout se v elektronickém adresáři…

My starší, kteří jsme zažili analogovou dobu a kteří víme, na jakou vzdálenost lze odposlouchávat směrovým mikrofonem cizí hovor, bychom takto citlivé informace nikdy elektronické poště ani mobilnímu telefonu nesvěřili. Pamatujeme si ještě seriál „Sedmnáct zastavení jara“? Procházka na Vyšehrad má také svoje kouzlo. A na hřbitově vidíte, s kým si dáváte schůzku a kdo je v okruhu sta metrů.

Ve středu odpoledne vystoupil ministr Síkela, který se mimo jiné ptal poslanců ANO, zda vědí, co je to kompromat, tedy podle něj strategie vytvořená ruskou tajnou službou a založená na sbírání poškozujících informací na konkurenty, ale i spojence. „V českém prostředí se to využívalo v podání StB, dnes bychom tomu řekli estébácký marketing, a právě v tom je poslanec Andrej Babiš výborný, nepřekvapivě v tom vyniká,“ konstatoval. Jak byste Síkelova slova okomentoval?

„Kompromat“ je skutečně rusismus (komprometirujuščij matěrial). Vidíte, jak je to dlouhé? Proto se to zkracovalo. Stejně jako se ministru zahraničí říkalo „zaminir“ a náčelníkovi generálního štábu „engéeš“. Není to strategie. Ale kompromitující materiál. Není to vynález Rusů. Má bohatou historii jako nástroj diplomacie i vedení války. Už od dob staré Číny. V prostředí StB se tyto slangové zkratky používaly naposledy koncem 70. let z ruských skript. Síkela musel dostat školení v marketingu od opravdového profesionála… A prozradil to na sebe. To je chyba, nemyslíte?

Asi ano. Ale začal studovat VŠE ještě za minulého režimu a dokončil ji po roce 1989, takže pobral od každého něco. Pak už se vrhl do bankovního světa, dokonce byl i předsedou představenstva a generálním ředitelem Erste Bank na Ukrajině. Tam také musel v tomto směru nasbírat zkušenosti, ne?

Pochopitelně každá větší korporace či banka v kapitalismu má interní bezpečnostní odbor. Plný bezpečnostních profesionálů. Bývalých policistů či špionů. Velmi dobře placených. Každá větší korporace se mimo standardní personální oddělení zabývá ostrahou a bezpečnostním prověřováním a zkoumáním svého okolí – vlastních zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, dodavatelů, obchodních partnerů, konkurenčních firem a jejich managementu. Musí znát nejen „anamnézu“ – bezpečnostní spolehlivost, ale i diagnózu – finanční zázemí, vztahy, platební morálku, alkohol, drogy, sexuální preference a aktivity, gambling… Na legálnost se neptejte. Je to nicméně legitimní – zejména u firem, které se zabývají jakoukoliv citlivou výrobou. Mikroelektronika, telekomunikace, přesná mechanika, chemie, farmakologie, mikrobiologie… Průmyslová špionáž je součástí konkurenčního boje. Dobrý manažer si musí umět hlídat své odborníky. A každý profesionál ve firmě ví, za jakých okolností musí tento útvar kontaktovat a co vše mu musí říct. Každá větší korporace má složky na každého uvnitř i v jejím okolí. I na ty, kteří o ní píší „investigativní“ články, kteří k ní chodí na daňovou nebo hygienickou kontrolu, kteří mají v moci oborovou legislativu či různé „bumažky“. To je také rusismus. Ví vše o těch, kteří šéfují odborům nebo městům, kde korporace sídlí. To patří k profesionální výbavě každé trochu větší firmy. Vědět. A někdy pomoci, někdy nepomoci, jindy uškodit.

