„Sami za to spílali Babišovi jako splašení!“ Komentátor Vyoral „vykoupal“ Fialu i Rakušana. Karta se obrátila

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Vláda Petra Fialy bude chtít od Sněmovny posvěcení nouzového stavu až do konce května, přičemž sama v roli opozice za udržování nouzového stavu silně kritizovala Andreje Babiše. Komentátor Tomáš Vyoral ji za to vůbec nešetřil.

Kabinet Petra Fialy bude po Sněmovně chtít, aby prodloužila nouzový stav do konce května. Podle ústavního právníka Jana Kysely by měl kabinet žádat o prodloužení maximálně o 30 dní, aby byla zachována kontrolní role Sněmovny, oproti tomu ministr vnitra Vít Rakušan prý původně chtěl prodloužení dokonce o tři měsíce. Přehání to podle vás Fiala a Rakušan?

Zcela nepochybně. Současná vláda ukazuje, že se v bezprecedentním opájení se mocí a ve snaze obrátit kapsy daňových poplatníků naruby prakticky neliší od svých předchůdců, kterým toho času z opozice spílala jak splašená. Doposud nikdo z vládních představitelů v čele s premiérem Fialou či ministrem vnitra Rakušanem věrohodně nevysvětlil, k čemu je nouzový stav v současné situaci bezpodmínečně nutný. Zejména s ohledem na to, že uprchlická či migrantská vlna údajně upadá. Bohužel se ukazuje, že s nouzovým stavem napořád a nikdy jinak. A důvod se vždy najde. Ať už je to Hra na covid, nebo válka na Ukrajině.

Europoslanec Stanislav Polčák se jako advokát podílel na vysouzení odškodného pro obce, poškozené výbuchem muničního skladu ve Vrběticích. Stát obcím vyplatil 310 milionů, Polčákovi dle smlouvy měla náležet 2,5 %, tedy 7,75 milionů korun. Polčák se poté, co kauzu zveřejnil server Seznam Zprávy, odměny vzdal. Jak ovšem potvrdil Zdeněk Hověžák, starosta Vlachovic, Polčákovi byla tato výše odměny nabídnuta samotnými představiteli obcí. Lhůty totiž plynuly a obce potřebovaly, aby jim někdo rychle pomohl. Pro dobrotu na žebrotu, jak se říká, nebo střet zájmů? Může tento případ vést k tomu, že si další politici příště pořádně rozmyslí, aby někomu pomáhali nad rámec nutného?

Ona to byla ovšem dobrota za téměř osm milionů korun. Takovou dobrotu bych s žebrotou příliš nespojoval. Zejména ne u štědře placeného soudruha z eurounijního politbyra. Vzdání se milionové odměny jen kvůli tomu, že byla zveřejněna a vrhá špatné světlo na Polčáka, potažmo STAN, je dle mého jen gesto. Pokrytecké. Chápu to totiž tak, že kdyby se kauza nemedializovala, pak by si pan Polčák odměnu v tichosti ponechal. A že byla odměna panu europoslanci nabídnuta samotnými obcemi? Třeba pan Hověžák z Vlachovic je zrovna starostou za STAN, takže „jánabráchismus“ jak vyšitý. Jakkoliv člověku za odvedenou práci náleží odměna, u politiků – zejména tak exponovaných – a jejich možných konexí a podobně by mělo být přísnější měřítko a čekal bych u nich větší soudnost.

Udělal Polčák dobře, že v návaznosti na tuto kauzu rezignoval na post místopředsedy STAN?

STAN stíhá jedna rána za druhou. Michalikovi sponzoři, Farského stáž v USA, Polčákových osm milionů… I Vít Rakušan musel řešit nepříjemné chvíle v souvislosti s koncem policejního prezidenta Jana Švejdara. Z nejvýraznějších tváří STAN je tak úplně „v pohodě“ jen Petr Gazdík. Stává se podle vás z hnutí jistá koule na noze Fialovy vlády? Pokud ano, kdo z toho může těžit?

Bohužel velká část politiků má pro peníze stejnou, ne-li větší slabost než my obyčejní lidé. S jídlem roste chuť a příležitost dělá… On Petr Fiala se svou neziskovkou „pomáhající ženám v Barmě“ či známostí s „předákem“ sudetoněmeckého landsmanšaftu Berndtem Posseltem v rámci panevropského hnutí taky není čistý jak lilie. Víte, vysoce exponovaní politici obecně musejí dle mého splňovat jednu z následujících podmínek: buď jsou vydíratelní, hloupí – v nejlepším případě od všeho něco. Teprve pak mají podporu seshora tak, aby vůbec měli šanci být zvoleni. You have to be selected to be elected. Doporučuji si přečíst Ucho Jana Procházky, případně se podívat na notoricky známý film s Radoslavem Brzobohatým a Jiřinou Bohdalovou. V něm je jedna z těchto podmínek krom jiného pěkně vylíčena.

„Představme si alternativní realitu, ve které je Petr Fiala hlavní tváří letošní kampaně Do práce na kole, udělá video, ve kterém přijede na úřad vlády v saku na kole a řekne, že letošní ročník je otázkou národní bezpečnosti a každý, kdo jezdí, pomáhá snižovat závislost na Putinovi,“ napsal na svůj Twitter spolupředseda Zelených Michal Berg. Jízda na kole coby otázka národní bezpečnosti? Jsou Zelení odtrženi od reality, nebo je snižování závislosti na fosilních palivech i těmito způsoby žádoucí?

Zelení, Piráti, STAN, Fialova ODS, TOP 09… Prašť jak uhoď. Odtrženost od reality a hloupost – často způsobená podlehnutí mamonu – konkrétních politických představitelů je zřejmě podmínkou pro provozování této profese, která bohužel ztratila na kreditu a důvěryhodnosti a válí se v bahně a splaškách obdobně jako ta novinářská. Obecně vzato.

Jak ve středu informoval server zDopravy.cz, ve velké části Německa kvůli nedostatku elektrické energie musely být zastaveny nákladní vlaky. Váš komentář?

Další důkaz, že elektromobilita a čistá energie, kterou nás politici, média a nadnárodní korporace pravidelně v rámci své agendy uzurpují – pokud zrovna nestraší Hrou na covid nebo válkou na Ukrajině, není zatím na programu dne. Alespoň pokud bychom to tedy mysleli pragmaticky a dobře s životy občanů v Evropě.

Andrej Babiš zažil velmi nepříjemné pondělí. Nejprve společnost Penam, součást svěřenských fondů, přišla o stomilionovou dotaci na linku pro toustový chléb, aby jen o pár chvil později Česko obletěla zpráva, že státní zástupce Jaroslav Šaroch šéfa hnutí ANO obžaloval v kauze dotace na Čapí hnízdo, kde Babišovi hrozí deset let za mřížemi. Jak tyto dvě kauzy, resp. jejich vývoj podle vás ovlivní krátkodobou Babišovu pozici? Lze říct, že nyní je na koni spíše premiér Fiala?

Tyhle dvě kauzy dle mého Babišovu krátkodobou pozici nijak zvlášť nezasáhnou. Obě kauzy – jakkoliv neřeším vinu a nevinu, to ať učiní soudy – jsou jen dalším pokračováním nekonečného příběhu o žalování „arci zlouna“ Babiše. Tohle všechno už tady bylo. Co je na tomhle všem z hlediska selského rozumu to nejdůležitější? Nebudou-li dotace, které jsou často jen zlegalizovanou korupcí – zejména ty z EU, nebude korupce s nimi spojená. Myslím, že pana Fialu by na koně navzdory neuvěřitelné podpoře mediálního mainstreamu nedostal ani David Copperfield.

Když už jsme u volby prezidenta, často skloňovaným jménem je generál Petr Pavel. Mnoho lidí čekalo, že po ruské invazi na Ukrajinu bude Pavel vidět a zúročí svou odbornost. To se však naplnilo jen zčásti. Prováhal Pavel zásadní příležitost?

Příležitost tu jistě byla. Nicméně vzhledem k historii pana generála, který coby kariérní komunista záhy převlékl kabát, aby to dotáhl na vedoucího představitele NATO – jaká to náhoda? – není možná od věci držet se moudra „mlčeti zlato“. Jinak minimálně ze svého pohledu musím říct, že na rozdíl od politických apelů a prorežimně uvědomělých frází jsem si jeho odbornosti zatím příliš nevšiml. Ale třeba jsem ji jen přehlédl.

