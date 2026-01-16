„Solidní šachy.“ Vyoral sleduje poslední krok Macinky a čeká na Koláře

Při jednání o udělení důvěry vládě na sebe upozornili Piráti, kteří k pultíku i na tiskovou konferenci chodili pozpátku, protože Babišova vláda prý táhne zemi zpátky na Východ. Což nepřekvapivě vyvolalo vlnu smíchu. Režisér David Martínek pak navrhl, že by chození pozpátku měli mít Piráti povinné, stejně jako jejich voliči, aby je bylo možné poznat. Co si o zpátečnících myslíte vy?
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
A ještě od Pirátů, jejich europoslankyně Gregorová na své narozeniny demonstrativně odešla ze sociální sítě X, prý kvůli tomu, jak se chová Elon Musk a jak prý algoritmus podporuje „nácky“. A pro jistotu hned vypnula komentáře. Co si myslíte o takovém demonstrativním odcházení?
Každého volba. Pro Gregorovou jedině dobře, neb antisociální sítě nám stejně jenom berou čas a odvádějí naši pozornost jinam. Co se týká algoritmů – prakticky bez výjimky na všech sítích a webech – tak mám naopak pocit, že významně protežují spíše současné lepševiky a jejich názorový proud, takže Gregorová může být relativně klidná. Na celém internetu cenzura, upřednostňování a protežování pracuje ve prospěch Gregorové a „nenácků“.
V Íránu to vře, demonstrace, mrtví policisté i protestující, vypnutý internet… A do toho vstupuje europoslankyně Nerudová, která peskuje vládu Andreje Babiše, že dělá pro „íránský lid“ málo prohlášení a asi je málo pohoršena. Co by podle vás měla udělat europoslankyně, aby Íránu pomohla?
Nejhloupější politička současnosti a největší ostuda vedení českých vysokých škol se ozvala? Nepovídejte. A opět perla. Ona ta skoro prezidentka Nerudová Čaputová vol. 2 ze sebe dokáže udělat kašpara prakticky na počkání. Co by mohla udělat, aby pomohla Íránu, úplně netuším, ale nám všem by docela pomohla, kdyby se místo funkcí štědře placených z našich kapes postavila k automatické pračce nebo myčce a snažila se od svých chytřejších sic neživých kolegyň něco málo přiučit do života.
Minulý pátek byl ministr zahraničí Macinka a poslanec Filip Turek na návštěvě v Kyjevě. A Filip Turek tam u domu, do kterého se trefil ruský dron, prohlásil, že důvodem konfliktu je rozšiřování NATO. Jako obvykle z toho opoziční politici a některá média začala dělat skandál. Myslíte, že důvodně? Že podobná slova si měl Turek nechat na doma?
Myslím, že nezáleží na tom, zda pravdu – nebo alespoň to, co je pravdě mnohem blíže než oficiální režimní výklady a propaganda, říkáte na Ukrajině, nebo doma. Turek řekl jen to, co by mělo být všem lidem s šedými buňkami mozkovými v lebeční oblasti poměrně jasné.
A ještě k Turkovi, zřejmě z něj bude zmocněnec pro Green Deal. Tedy v podstatě ministr životního prostředí, ale bez titulu. Jak se stavíte k takovému obcházení prezidenta?
Jako k solidnímu šachovému kroku ze strany Motoristů, respektive Petra Macinky. Pepa Stosedmička zřejmě onen tah ani nepochopil, takže bude chvíli trvat, než mu to jeho loutkář protokolář vysvětlí a vymyslí nějaký protitah. Mám pocit, že ona PR loutka dosazená do funkce prezidenta by si bez Koláře a dalších pazgřivců ani neuprdla.
A trochu odlehčené téma. Samoobslužné pokladny. V poslední době roste na sítích nespokojenost s těmito zařízeními. Jednak se objevuje názor, že by nákup u nich měl mít zlevněný, když zákazník dělá práci za supermarket, a také, že je drzost, aby po napípání nákupu ještě musel skenovat u východu účtenku, aby ho turniket pustil ven. Jak k samoobslužným pokladnám přistupujete vy?
Jako k dalšímu kroku globalistů, nebo spíše obecně těch za oponou a za zrcadlem, směrem k dehumanizaci, desocializaci a nadměrné robotizaci. Ano, logicky bychom měli mít slevu, když děláme práci za supermarkety či hytlermarkety, slovy Ládi Větvičky. Pípání nákupu a skenování účtenky je opět pouze přechodný stav, který zřejmě postupně bude spět ke skenování občanky, platební karty, oční rohovky či povinně implantovaného čipu. Rád bych se mýlil a byl jen pouhopouhým popleteným konspirátorem, ale jak už snad musí být zřejmé i těm méně chápavým s IQ na úrovni našeho soudruha prezidenta, rozdíl mezi nemalým množstvím takzvaných konspiračních teorií a oficiálními narativy – abych využil oblíbené slovíčko soudobých cenzorů a svazáků – je pouze a jen v čase.
