„Spiknutí a sabotáž. Vyšetřit a potrestat.“ Expert o Fialově zdražení elektřiny

Pane doktore, v letech 2022 a 2023, kdy ceny energií roztočily inflaci, bylo opravdu zle. Co se vlastně tenkrát stalo a co se mělo udělat a neudělalo se?
Podle dostupných informací se jednalo o velmi dobře připravené spiknutí a megapodvod. Energetici mi potvrdili, že krachu lipské burzy předcházela naprosto absurdní příhoda. Plyn začal téct obráceným směrem z Polska do Ruska. Díky tomu došlo ke skokovému zdražení. Jednalo se o sabotáž. Naše vláda také zareagovala naprosto absurdně. Zastropovali ceny pozdě a strašně vysoko. Udělali tím zlatý důl pro distributory. Dále nasypali desítky miliard do ČEZ, aby mohl zaplatit zálohy na lipskou burzu. Ty peníze pak prodělali a stát to zaplatil. Je to celé zjevný megapodvod. Po volbách to bude jistě předmětem vyšetřování. Viníky je třeba tvrdě potrestat a zabavit jejich majetky. Jedná se o stovky miliard korun, které z lidí a státu takto podvodně vysáli. Musejí vše vrátit lidu.
Dr. Ing. Milan Urban
Já si z té doby pamatuji „kaskádu výmluv“, proč nejde odejít z lipské burzy. Šlo to postupně:
– Je to porušení tržních principů
– Minoritní akcionáři ČEZu by žalovali stát
– A nakonec, na jedné tiskové konferenci padlo: Kdybychom z lipské burzy odešli, okolní země by nám nedodaly plyn.
Jak se na tyto argumenty dnes dívat?
Vše poukazuje na zjevný fakt. EU se stala lobbistickým spolkem s mafiánskými praktikami, který má jediný účel: Vysát peníze státních rozpočtů členských zemí a jejich obyvatel. Vše jde do kapes nadnárodních korporací a oligarchů. My jim říkáme sorošovci. Ve chvíli, kdy v USA je cena energií na ¼ těch evropských, není o čem diskutovat. Jejich zisky jsou astronomické. Řešení, jak zlevnit energie je přitom jednoduché. Zřídit státního obchodníka na nákup energií. Energetický regulační úřad bude stanovovat cenu nejen distribuce, ale i silové elektřiny. Je třeba plně kontrolovat ČEZ. Energie vyhlásit jako strategickou surovinu. Ne věc určenou ke spekulaci. Zrušit regulace Green Dealu. ČR byla největším vývozcem energie na světě, v poměru k počtu obyvatel. To obnovíme. Žádné zákazy uhlí, jádra. Obnovitelné zdroje energie (OZE) pouze bez dotací. Bláboly o vlivu CO2 na klima jsou opět podvod. Není to pravda, opravdoví, nezkorumpovaní vědci to potvrdili a opakovaně mluví o globálním podvodu.
Milan Urban, dvojka kandidátky SPD v Praze
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Když jsme u těch žalob: Stalo se během mandátu Fialovy vlády v energetice něco, co zakládá trestněprávní odpovědnost?
Nejdříve musejí bezpečnostní složky vyšetřit celé to spiknutí, které přesahuje hranice ČR. Pak je možné označit, kdo na tom profitoval a jak. Jak jsem popsal, systém je promyšlený do nejmenšího detailu. Podílejí se na tom všichni, kdo jsou u moci. I média. Jejich zisky jsou tak astronomické, že jsou schopni uplatit všechny. Politiky, soudce, bezpečnostní složky, média, vědce, neziskový sektor. Je na nás, abychom tu hydru přeťali. Je třeba začít v ČR zase normálně žít. Produkovat, vydělávat. Zastavit dluhy. SPD tu odvahu má.
Fialova vláda se na billboardech kasá, že jsme se odstřihli od ruských energií. Tak jaká je realita?
Je to samozřejmě lež. LNG je z 90 % ruský. Ropa, co se sem vozí také. Vše jde ale přes překupníky, kteří se na tom obohatí. Je to opět záměrný korupční systém, jak vysát peníze z lidí. Všichni ve vládě o tom samozřejmě vědí. Je tedy zásadní otázkou, jaká je jejich motivace tento megapodvod krýt. Každý si může domyslet, co je k tomu vede strkat hlavu do písku.
Ať už je to jakkoliv, během války na Ukrajině došlo k přetnutí dosavadních kontraktů zejména na plyn, ale i na ropu. Exministr Síkela nebyl sdílný v tom, za jakou cenu od nových „neruských“ partnerů plyn získáváme. Tušíte, o kolik by ty smlouvy s Rusy mohly být výhodnější a jaký vliv by měly na ceny energií u nás?
Cena plynu na burze v USA je aktuálně 200 korun za MWh. V Evropě je ta cena 800 korun. Zákazník dostane plyn za 1000 korun. Ten zjevný rozdíl mezi americkou cenou a cenou pro domácnosti je pouze a jenom ve spekulaci. Ruský plyn by byl samozřejmě také za těch 200 korun. A možná ještě méně. Ale té mafii to takto vyhovuje. Jejich zisky jsou astronomické. Je načase to utnout a začít se chovat normálně. Státní obchodník nakoupí za 200 a prodá za 210. Udělá přiměřený zisk, který použije na opravy sítě. Lidem se skokově vše zlevní. Nejen energie, ale i život. Zlevní potraviny, spotřební zboží, zvednou se mzdy, zisky firem, znásobí se vývoz. Životní úroveň obyvatel se skokově zvedne.
Jak se díváte na vládní reakce na ty různé tabulky, včetně těch z Eurostatu, že máme jedny z nejvyšších cen energií? Buď se k tomu mlčí, nebo se tvrdí, že to není pravda a není tam započítáno to či tamto.
Na příjem obyvatelstva máme stále nejdražší energie v Evropě. O jednotky procent se sice snižují ceny silové elektřiny, ale zároveň se zvyšuje cena distribuce. Tedy zákazník platí stále více a více. Mohou za to jednoznačně OZE. Díky větrníkům a solárům se musejí budovat nové rozvodné sítě. Aby nebyly blackouty, musejí se stavět nové 400 kW dráty. Platit to budeme my. Jsou to miliardy korun. Je to celé nesmysl a zastavíme to. Ta koncepce je naprosto korupční a vadná.
Andrej Babiš chce vykoupit ČEZ. Vy jste už čtenářům vysvětlil, že toto „zestátnění“ neznamená žádné znárodnění. Babiš sní o tom, že by vykoupil i energetické holdingy Tykače, Křetínského a jiných. Je to nesmysl?
ČEZ musí být plně kontrolovaný státem. Byli jsme největší exportéři na světě. Chtějí z nás udělat chudáky, ale bude to naopak. Fialovi lidé vše samozřejmě brzdí. Důvod je jednoduchý. Hlavní podílníci ČEZ jsou kanadské a americké důchodové fondy. Blackrock a spol. Jejich věrný oslík Fiala jim přece nebude vypouštět rybník. ČEZ už mohl dávno vykoupit jejich podíly ze svého zisku. Lidi by to ani nepocítili. Výnosy ČEZ se ale místo toho dávají na předražené zbraně pro Ukrajinu. Což je další korupční podvod. SPD tohle definitivně zastaví. Žádné zbraně na Ukrajinu, žádné drahé energie pro lidi a dividendy z toho do Blackrock sorošovcům. Peníze půjdou jen a pouze Čechům.
