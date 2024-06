„Srab Rakušan. Vrátit mu to do toho jeho...“ Matka studentky zabité na FF UK po včerejšku přitvrdila

Paní Šimůnková, velmi vám děkuji za možnost si s vámi povídat, dovedu si představit, že to je pro vás těžké, půjdu tedy rovnou k věci. Vy jste v minulosti usilovala o možnost nahlédnout do kompletního policejního spisu, bylo vám to umožněno?

Do dnešního dne ne. Dostala jsem postupně k dispozici pouze výpovědi přeživších studentů a ohledání místa činu. Domnívám se, že je to v rozporu se zákonem, ale nejsem právník a musím to ještě nějak vstřebat a konzultovat.

Omlouvám se za tu otázku, vím, že celé to pro vás musí být ohromně těžké, ale co vás nejvíce šokovalo?

Ty výpovědi ostatních dětí ze třídy, přeživších dětí. Je šílené a strašně bolestné to číst. To bylo jediné, k čemu jsem na Policii dostala přístup. Výpovědi dětí/studentů a ohledání místa činu policií. Výpovědi jsou takřka nemožné ke zpracování po psychické stránce. Čtete a přejete si, aby to nebylo pravdou. Aby to nemohla být realita. Stále ta slova vidím, ze slov vidím třídu, ze slov vidím vše. Nelze se té představy, vizualizace zbavit.

To musí být neskutečně těžké, traumatizující.

Naše děti, které se nemohly vrátit ten den ze školy domů, jsou na tom záznamu označeny čísly. Má Elinka má číslo pět. Proč, proč zrovna tohle nám dávají číst? Proč nedostanu prvně explicitně zodpovězeny naprosto relevantní otázky, na které jsem se ptala nejen já, ale i ostatní rodiče a lidé, kteří se tím zabývali!?

Možná tam ty odpovědi částečně jsou, ale to si je mám sama hledat v tom kvantu papírů? Tisíce stránek. Navíc, já to už nikdy neotevřu. To musí právník!

Před pár dny jste byla u prezidenta, jak na vás setkání zapůsobilo?

Já ho musela napřed upozornit, že tady opravdu jsme, a že máme problémy s informovaností a dalšími věci. Pak nás pozval na Hrad a já jsem po osobním setkání a rozhovoru s panem prezidentem odjela na předem domluvenou schůzku. Zbytek rodičů šlo na prohlídku Hradu a někteří na společný oběd, zorganizovaný fakultou na poslední chvíli. Někteří rodiče si také na ten den domluvili schůzku na Policii, s možností nahlédnutí do spisu.

Eliška Šimůnková, zavražděná Davidem Kozákem

Tedy oni mohli nahlédnout do kompletního spisu?

V odpoledních hodinách jsem se od rodičů dozvěděla, že mají k dispozici již kompletní spis. Nejsem si jista, zda to nebylo mstou ze strany Policie za to, že komunikuji s médii. To, že již mohu nahlížet do spisu v plném rozsahu, mi nikdo z policistů neoznámil, neoznámil to ani mému právnímu zástupci. Dozvěděla jsem se to opravdu od rodičů, kteří se z Policie vraceli v šoku z poznání skutečností, že ta zrůda v lidské podobě byla na fakultě již v čase 13:23. Že jsou k dispozici kamerové záznamy, že je znám fakt, jak ta zrůda dojela do Prahy, tzn. spoj, čas, že si zbraně dovezl v kufru... Zkrátka téměř vše, na co jsem chtěla odpovědi znát také. Bylo to omračující, byla to paralýza na pár hodin.

Vy jste byla osobně na Policii dnes (17. 6. 2024), jak už jste zmínila

Ano, byla jsem tam v doprovodu svého právního zástupce. Již s možností seznámit se s kompletním spisem. Část jsem si ofotila sama, část můj právník. Nelze ofotit vše v jeden den. Je toho moc, stovky, možná tisíce stran. Člověk fotí, říká si, že nafotí co nejvíce a poté v relativním klidu, v komfortnějším prostředí, se s obsahem seznámí. Fotíte a pochopitelně narazíte na dokumenty, které si čtete okamžitě. Vidíte tu hrůzu. Nepopsatelnou zrůdnost! Je velice náročné to vše nějak zpracovat, vyhodnotit. Extrémně náročné to mentálně ustát.

Fotogalerie: - Svíčky mizí ze schodů

Pokud jsem Policii kritizovala, za dnešek musím zmínit jejich součinnost při organizaci a pomoc při orientování se v šanonech spisové dokumentace.

Jak na vás v této souvislosti zapůsobila slova ministra vnitra Víta Rakušana, který vám vyjádřil pochopení.

Vyjádření pana Rakušana neberu jako pochopení k nám rodičům - mluvím za sebe, nemohu použít množné číslo, takže je to mé vnímání, můj pocit, tak jak to vnímám pouze já.

Vyjádření pana Rakušana bylo účelové! Použil slova ke své obhajobě. Byla jen pro něho a lidi z jeho řad. On nastolil to ticho. Ohlušující ticho. A ono opravdu bylo. Navíc pan Rakušan nezapomněl prezentovat, že bylo vše ze strany Policie v pořádku a to již dnes víme, že tak rozhodně nebylo.

Tedy podle vás jeho slova mířila spíše k obhajobě sebe sama a ne k vám?

Ani nevíte, jak moc bych mu jeho samolibá slova vrátila do toho jeho ksichtu! Tak ráda bych s oběma pány šla do klece, to by byla úleva. Aspoň částečná... Alespoň pro ten moment.

Teď už bych byla sprostá, neumíte si představit jak moc. Jsou to chudáci. Oba! Jste srab, pane Rakušane, zrovna tak vy, pane Vondrášku!!!!

Fotogalerie: - Vražedný střelec eliminován

Vy jste jedna z mála, možná vůbec jediná, která našla odvahu a bojuje za objasnění všech okolností smrti vaší dcery…

Není to o odvaze. Jsem matka. Má dcera Eliška šla do školy. Šla JEN do školy! A já se ptám, jak je možné, že se nemohla vrátit domů!?

A za vyvození důsledků pro viníky té obludné a zvrácené tragédie, protože jsem přesvědčena, že se jí dalo zabránit. NEMUSELO SE TO STÁT!!!!

Proč si myslíte, že jste ve svém boji tak osamocena? Máte to jiným rodičům za zlé?

Cítím nepochopení z jejich strany, ale za zlé jim to určitě nemám. Každý se s tím vyrovnává jinak. Každý jsme jiný. Každý z nich může okolnosti před zásahem na FF vidět, cítit jinak.

Fotogalerie: - Policie k zásahu proti šílenému střelci

Někdo se uzavře do sebe, řeší si to v soukromí. Každý se s tím vypořádává, jak může. Otázky si kladou určitě ty samé. Jsou rodiče, se kterými jsem v kontaktu, a pohlíží na neodpustitelné chování policie stejně.

Sdílíme stejné pocity. Hněv na to, jak je k celému šetření přistupováno.

Já si neumím představit, že bych nebojovala za spravedlnost pro mou Elišku. Že bych nebojovala za to, aby bylo všem jasné, proč a jak se to stalo. A aby se taková zrůdnost nemohla již nikdy opakovat. Aby se jí v budoucnu pokud možno dalo zabránit. Ztížit vše, případným dalším pachatelům. Bylo by naivní se domnívat, že by se to opakovat nemohlo. Mohlo! Mohlo by se to v budoucnu stát komukoliv z vás.

Nevysiluje vás ten boj a hlavně to, že jste v něm v podstatě sama?

Nesmírně mě to vysiluje, psychicky neúnosně, ale zároveň ještě drží při životě. Já to mé Elišce dlužím. Jsem pořád maminka Elišky, je to má povinnost rodiče. Mluvím za sebe. Takhle to cítím já. Ale musím zároveň poděkovat pár blízkým lidem v našem okolí, kteří tu pro nás jsou láskyplně, čistě, s podanou pomocnou rukou, kdykoliv je potřeba.

Říkám pro nás, protože to jsme stále my! Také jsem poznala pár naprosto nových lidí, kteří pomocnou ruku nabízí také. Je to hřejivé! Cítím z nich úctu a respekt k mé dcerce Elišce, k sobě samé.

Děkuji Vám všem!

Člověku se chce říci, že jste s ostatními rodiči na stejné lodi?

Tak proč mám mozoly od vesel jen já? Nestěžuji si, je v pořádku, že je mám. Ale kladu si otázku, proč někteří z rodičů nepomohou alespoň v udávání směru?

Vždyť všichni ti ostatní rodiče doma také pláčou a určitě nechtějí nečinně přihlížet tomu, že se nic neděje. Že je chtěno, aby se vše vymlčelo. To jsou chvíle, kdy je nechápu. Zrovna tak, jako oni nechápou mě.

Myslíte si, že je vše „vymlčováno“ záměrně?

Ano jsem o tom přesvědčena, už dávno jde v první řadě o politiku, o nepošpinění obrazu všech zainteresovaných před volbami, o moc, či o funkce a jejich zachování. A to je naprosto nepřijatelné, s tím se nikdy nesmířím.