„Srabák a zbabělec Fiala“. Okamura připomíná, co všechno sliboval a pak sprostě porušil

Sliby premiéra Fialy, že energie zdraží maximálně o pár procent, by měli občané chápat v kontextu jeho předchozích slibů, které byly sprostě porušeny. A připravit se na ceny výrazně vyšší. Podle Tomia Okamury pětikoalice na občany zvysoka kašle, jen se vymlouvá na opozici nebo si cestuje po světě, jako aktuálně premiér Fiala v Africe. A navzájem si kryjí své aféry ve stylu „ruka ruku myje“.

Fialova vláda minulý týden odmítla ve Sněmovně projednat novelu zákona o lécích, která by měla alespoň částečně řešit nedostatek léků. Na program jednání se nedostala ani tento týden. Tušíte, proč se tak brání projednávání?

Ano, poslanci vládní koalice hlasováním odmítli minulý týden návrh opozice, aby byl tento zákon zařazen přednostně na program schůze Sněmovny. A podobný scénář se opakoval i tento týden, kdy bylo možné projednat zákon v pátek odpoledne, ale koalice to nechtěla. Příznačné je, že předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová a ministr zdravotnictví Válek (oba TOP 09) lžou a svádějí nedostatek léků na opozici.

A premiér Fiala v pátek odletěl na týdenní cestu po střední Africe, místo toho, aby řešil akutní problémy v naší republice. Vláda škodí lidem, jak může. Jejich prioritami jsou Ukrajina a Tchaj-wan. Na naše občany pětikoalice zvysoka kašle.

Říkám za SPD jasně a nahlas – už ani halíř Ukrajině! Peníze Čechům, NE Ukrajincům! Chceme mír, NE válku a bídu!

Někdejší výrazná tvář TOP 09, exposlanec Dominik Feri, byl odsouzen na tři roky za znásilnění dvou dívek a za pokus o znásilnění jedné dívky, k čemuž měl zneužívat i svou autoritu zákonodárce. Trochu svérázné chápání poslanecké služby veřejnosti, nemyslíte?

Pokud se vina prokázala, přijde mi ten trest dost málo. Ty dívky mohou mít zničený celý život. Soudkyně navíc řekla, že se Feri choval pohrdavě. Připomínám, že jde o velmi blízkého kamaráda Markéty Pekarové Adamové (měli i společnou kancelář) a korunního prince vládní TOP 09. Je to ukázka hodnot liberální demokracie v praxi.

Skandální je prohlášení čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, který uvedl, že je mu Dominika Feriho líto a zpochybnil nezávislost soudu. Škoda, že mu není líto Feriho obětí. Ředitelka organizace Konsent Johanna Nejedlová, která se zabývá sexuálním násilím, to okomentovala slovy, že kdyby prošla v zákoně redefinice znásilnění, kterou Feri podporoval (pokrytecky jen tak na oko) ještě jako poslanec, jeho obětí bude ještě víc…

Jak vidno, kriminální jednání je ve vládní pětikoalici běžné. Kauza organizovaného zločinu ve vládním hnutí STAN Víta Rakušana dospěla do další fáze. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) poslali státnímu zástupci návrh na obžalobu jedenácti obviněných aktérů korupční kauzy Dozimetr. Premiér Petr Fiala se vyjádřil, že hnutí STAN má jeho plnou důvěru… Ruka ruku myje…

Velký rozruch vzbudilo, že Energetický regulační úřad (ERÚ) pro příští rok navrhl výrazné zvýšení regulované složky energií pro domácnosti o 71 %, pro velké odběratele o 113 % a na hladině vysokého napětí dokonce o 206 %! Premiér Fiala ale tvrdí, že se celková cena elektřiny zvedne jen o pár procent. Mohou podle vás občané svému premiérovi ještě věřit?

Petr Fiala také sliboval, že daně neporostou, a pak slib sprostě porušil. Já mu nevěřím! Je to další selhání Fialovy vlády, která způsobila a dopustila extrémní nárůst cen energií. Navíc reportérka TV Nova se předsedy vlády na tiskové konferenci zeptala, jestli v opačném případě vyvodí osobní zodpovědnost a zda jeho kabinet podá demisi. Fiala se ale odpovědi vyhýbal… Je to srabák a zbabělec.

A jaké řešení pro ceny elektřiny tedy má vaše hnutí?

Opakujeme to neustále. Je nezbytně nutné okamžitě vystoupit z jednotného energetického trhu EU a začít českou elektřinu prodávat přednostně za dostupné ceny českým spotřebitelům. Stát musí obnovit plnou kontrolu nad společností ČEZ, a tím i nad výrobou, distribucí, cenotvorbou a prodejem elektřiny. Je potřeba opustit systém emisních povolenek a přestat dotovat solární barony. Pokud to Fialova vláda nechce udělat, škodí českým národním zájmům a musí skončit! Pro dokreslení katastrofálního vládnutí Fialovy vlády zmíním ještě dvě věci.

Dobře, ale jen dvě, prosím...

Tuzemská ekonomika zůstává na hraně recese a jako jediná v EU ještě nedosáhla předpandemické úrovně HDP z konce roku 2019, uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Česká ekonomika i ve třetím čtvrtletí meziročně klesla, a to o 0,6 %. Jedná se už o třetí kvartál poklesu za sebou. Ve svém předběžném odhadu to v úterý uvedl Český statistický úřad. V mezičtvrtletním srovnání hrubý domácí produkt rovněž klesl, a to o 0,3 %.

A pouze čtyři procenta voličů vládní koalice by oznámkovalo Fialovu vládu jedničkou. Uvedla to agentura STEM/MARK v průzkumu, který probíhal v první polovině října mezi voliči vládní koalice. To je skutečně mimořádně špatný stav, když ani drtivá většina původních voličů pětikoalice již nevěří vládě.

Výpověď z přesčasové práce podalo dosud 6 tisíc ze zhruba 13 tisíc lékařů, kteří pravidelně tuto práci vykonávají. Chystají se k nim přidat i zdravotní sestry a další zdravotníci. Jedná se o reakci lékařského a zdravotnického personálu na vládní novelu zákoníku práce, která navyšuje maximální možný objem přesčasové práce ve zdravotnictví na dvojnásobek. Lékaři požadují snížení množství přesčasů a zvýšení základních výdělků bez příjmů z přesčasové práce. Nemocnice se obávají, že jednoduše nebude mít kdo sloužit. Nemyslíte, že toto mohl ministr Válek tušit dopředu, když vláda novelu připravovala?

Kvůli ministru zdravotnictví Válkovi hrozí kolaps českého zdravotnictví a jsou ohroženy životy českých občanů. Situace v resortu zdravotnictví je velmi vážná a od Nového roku dokonce hrozí kolaps celého zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) není schopen situaci vyřešit. Nejenže chybí základní léky, ale podle sdělení lékařských odborů chybí v českých nemocnicích až 4 tisíce lékařů a až 5 tisíc zdravotních sester. Jde o důsledek dlouhodobě špatné koncepce zdravotnictví.

Zásadním problémem jsou masové odchody českých lékařů, kteří vystudovali medicínu na českých vysokých školách za peníze českého státu, do zahraničí. Vyzýváme premiéra Petra Fialu k okamžitému řešení aktuální kritické situace tak, aby nebyly ohroženy životy a zdraví občanů. Součástí řešení musí být i odvolání zcela neschopného ministra Válka.

Zároveň je nezbytné okamžitě zahájit konkrétní kroky, které povedou ke snížení nedostatku lékařů a zdravotních sester v českém zdravotnictví a k trvalému zajištění zdravotní péče. A kvůli tomu, že jsou předepisovány širokospektrální antibiotika, a ne přesně zacílená antibiotika, bakterie získávají rezistenci a antibiotika nebudou do budoucna účinná. To může přinést smrt velmi mnoha lidem.

Šťastný týden neměli ani jiní členové vlády. Co říkáte prohlášení ministryně obrany Černochové, že bychom měli vystoupit z OSN?

Je to dalším jejím naprostým selháním. Požadujeme její odvolání z funkce. Charta OSN a mezinárodní řád z ní odvozený je doslova štítem naší státní nezávislosti a suverenity.

Ministryně obrany Jana Černochová by neměla pronášet tyto a podobné neuvážené výroky, které v případě, že by je schválila vláda ČR, by měly velký dopad na možnost aktivně vystupovat na jednáních OSN a znemožnily by i naše ambice být nestálým členem Rady bezpečnosti OSN v následujících letech. Vystoupením z OSN bychom také mj. přišli o status 17 chráněných památek v rámci Úmluvy o ochraně světového a kulturního dědictví (UNESCO), jimiž jsou např. historická centra Prahy, Českého Krumlova, Kutné Hory, zámecké areály v Kroměříži, Litomyšli atd.

Když budeme pokračovat v silových resortech, tak ministerstvo vnitra rozjelo kampaň, že lidé mají hlásit nebezpečné nebo nelegální jednání na sítích. Včetně užití klasické a dost parodované fráze „bonzovat se nemá, ale nahlásit se to musí“.

Nejdřív jsem váhal, zda to není parodie. Ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem ze STAN nabádá lidi, aby práskali své spoluobčany. Jak za bolševika. Pozor, nepřítel naslouchá! Poslouchání zahraničního rozhlasu se trestá káznicí i smrtí! Velký bratr vás pozoruje!

Přitom hlavními dezinformátory na sociálních sítích je právě Fialova vláda, která obelhala předvolebními sliby miliony našich občanů. Je to hnus. Kdyby se radši Fialova vláda, Vít Rakušan a ministerstvo vnitra postarali o to, aby bylo v ulicích bezpečno a aby nepřizpůsobiví neobtěžovali slušné lidi...

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Minulý týden bylo schváleno zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun, o což jste jako opozice velmi usilovali. Jste s tím spokojeni?

Došlo k tomu až na základě dlouhodobého tlaku nás z opozice. Spokojeni jsme ale jenom částečně, protože hnutí SPD prosazovalo zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun. Vzhledem k růstu inflace od posledního zvýšení příspěvku (o zhruba 34 %) v roce 2020 se jedná o zvýšení nedostatečné, protože ceny základních životních nákladů a potřeb pro děti rostou v současné době mnohem rychleji. Hnutí SPD navrhovalo zvýšení o 100 tisíc korun, což ovšem poslanci vládních stran odmítli. Poslanci pětikoalice rovněž podpořili vládní návrh na zkrácení doby čerpání rodičovského příspěvku o jeden rok, což při nedostatku kapacit školek způsobí tisícům našich rodin problémy při zajištění každodenní péče o jejich malé děti. Hnutí SPD navrhovalo v této věci zachovat současný stav.

Za zcela nepřijatelnou, nemorální a diskriminační považujeme skutečnost, že vláda chce zvýšený rodičovský příspěvek poskytnout pouze dětem narozeným po 1. lednu 2024, což nese jasné rysy protiústavní diskriminace na základě věku! V této záležitosti jsme již oslovili i vedení poslaneckého klubu hnutí ANO s výzvou, abychom podali společnou stížnost k Ústavnímu soudu.

Vraťme se ještě k ministryni obrany. Vedla se debata o nákupu bojových vozidel pěchoty, která mohou stát až 71 miliard korun. Podle resortu obrany jde o maximální částku, která zahrnuje i rizika, jako je inflace či vývoj kurzu koruny. Je to ale o jedenáct miliard víc, než činí smluvní cena. Vzhledem k tomu, že ministerstvo obrany má mít od příštího roku k dispozici ještě skoro o třetinu více peněz, co uděláte jako opozice pro to, aby se neopakovaly pochybné vojenské akvizice, známé třeba z časů ministryně Parkanové?

To je jak v Kocourkově. Znovu opakuji, že požadujeme odvolání nekompetentní a arogantní ministryně občany Černochové z ODS. Premiér Fiala jí ale podporuje a je vidět, že nehájí zájmy našich občanů, ale někoho jiného. Hnutí SPD podporuje silnou armádu pro obranu našeho území, ne pro zahraniční mise. Odmítáme ale nákup předražené techniky včetně stíhaček F-35, kdy se náklady na jejich pořízení a provoz mohou také výrazně zvýšit.

