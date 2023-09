„Srdcový ODSák“, podnikatel, o životě v ČR. Došla mu trpělivost

Na jaře to přijde. Už nyní žije řada lidí takzvaně na doraz. A premiér vidí budoucnost jak soudruzi na komunistickém sjezdu. Kladenský podnikatel a majitel pivovaru Petr Macháček to nevidí vůbec růžově. Ačkoliv je sám, jak říká, srdcový ODSák, popis podnikatelské a životní reality naznačuje, že mu s vládou Petra Fialy dochází trpělivost, vyplývá z jeho rozhovoru s ParlamentnímiListy.cz.

„Podzim bude ještě relativně dobrý, protože všechno ještě dobíhá, ale zima a pak hlavně jaro – to už bude špatné. Teď to ještě tak nějak přeskáčou, něco málo ještě nasysleno mají. Pak přijde zima, začne se topit, ale to je většinou na fakturu, takže to se lidi dozvědí až k jaru, kolik vlastně fakticky zaplatí. Až jim prostě přijde to vyúčtování a přijdou se podívat do kotelny, kolik jim tam toho zbylo,“ prorokuje Macháček.

Zatím s „holým zadkem“

Už nyní je prý vidět, že národ nemá peníze. „To není jen o tom zvýšit DPH z x na y. Lidi už začínají být vyšťavení finančně. Bez ohledu na pivo, víno, cokoliv. Hlavně dělnický sektor nevidí žádnou budoucnost. Budeme jen dřít a dřít. Když se zadaří, jdeme po šichtě do Lidlu nakoupit si angus nebo takovéhle různé potraviny, podíváme se na telenovelu a zase jdeme dřít, dřít a dřít. Řeší problémy, kam dát děti do školy, do školky. To, že budou řešit jak našetřit na byt, to už dávno skončilo, protože vědí, že je to neušetřitelné. Nálada ve společnosti je nedobrá. Češi nejsou na to, aby šli někam na barikády. Národ se stáhnul do sebe, nevidíte žádnou veselost, rozpoložení lidí je divné. Nezasmějí se, nemají se ostatně čemu zasmát. Z jedné strany je straší válka s Ruskem, z druhé strany je straší ceny a není to dobré. Společnost je na tom velmi špatně. Oni už nechtějí ani nikam chodit. Prostě Lidl, telenovela, spánek,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz monotónní život v bývalém ocelářském srdci Čech, pivovarník a restauratér.

„Lidi se pořád ptají, o kolik bude zdražené pivo, proč až o tolik, proč ne míň. Někdo by řekl, že se zajímají, ale když to posloucháte v jednom kuse od těch samých lidí, a to je na tom to úplně nejhorší. Kdyby to bylo od nějakého joudy, který jde okolo a tři čtvrtě roku jste jej neviděl, tak dobrá, který byl rok v komatu... Ale takhle je to pořád na stejno jako kafemlejnek,“ posteskne si na neustále se opakující floskule Petr Macháček.

Něco nám ještě zbylo – a i to zanedlouho asi nebude…

Někdo ale říká, že kdekdo byl na zahraniční dovolené a podívejte se, jak jsou v obchoďácích plné košíky. „Ano, tam jsou plné košíky. Markety to daní v daňových rájích, stát má z toho prd. Markety, vodárny, plynárny, rozprodali jsme, co jsme mohli. Zbývá nám ještě Budvar, Česká pošta, která předvádí katastrofální služby. Zbyl nám ČEZ a České dráhy, které nevědí, která ruka co dělá. Typický příklad je tady v Kladně, kde začali budovat část rychlodráhy. Budou tu tři zastávky, každá osazená eskalátory, trať bude dvojkolejná, ale na jedné straně říkáme, že chceme řešit infrastrukturu, a s tím já souhlasím, ale my nejdřív postavíme jako v Sovětském svazu střechu a pak budeme řešit, co postavíme potom, pod tu střechu,“ konstatuje Macháček.

„Ačkoliv jsem volič ODS, to podtrhuji, topku bych tak nějak ještě mohl. Ale jsem takový srdcový odeesák, poslouchal jsem našeho pana premiéra, co se týká vizí České republiky do budoucna. Nechci jej urážet, srovnávat nebo bagatelizovat, ale byly to takové vize, jako u soudruhů na 17. sjezdu. Poručíme větru dešti, nebudeme vyrábět poolovodiče, ale celovodiče. Jak říkal Lubomír Štrougal, že polovodiče ať si nechají na Západě, naši soudruzi vyrobí hned celovodiče,“ vzpomněl si na prohlášení komunistického premiéra bývalého Československa pivovarník Macháček.

Kladivo zákona není nebo bouchá jinam

„Ano, budeme stavět dálnice. Kvůli tomu zadlužíme stát. Ale pořád nedokážeme usměrnit a pokutovat ty přetížené kamiony. Mýto bychom zvládli, ale co se týká té další věci, tak nám nefungují váhy, nedokážeme si dupnout a říci – jsi přetížený, tamhle to odstav a do té doby, než zaplatíš pokutu nebo než přijede druhý kamion, aby půlku přeložil, tak tu budeš stát. My uděláme na polského nebo rumunského řidiče tytyty, dáme mu možná pokutu. On si dojede do Rumunska – s tím jsem se opravdu setkal a bylo mi to nabídnuto – tam si nechá vystavit za peníze řidičák na jiné jméno a jezdí dál. Dál s přetíženým kamionem, a když jej nechytí – prostě kde není žalobce, není ani soudce, že…“

Gender musí být i kdyby na nic jiného nebylo!

„My řešíme to, jestli budeme mít ve školkách ploty. Řešíme, jestli ve školách budeme mít jednotné umyvadlo. Dobrý, ony jsou tam, už sto let, ale najednou to potřebujeme vrcholně řešit. Zabývá se tím za naše peníze půlka Poslanecké sněmovny. Zrovna nedávno mi to nedalo a zeptal jsem se jednadvacetileté studentky, přičemž je to holčina, která má k tomu genderu tak nějak blízko A já na ní hele, co říkáte na ty společné záchody? A ona, že je to pro holku hrozné. Dokážete si představit, že u pisoáru stojí kluk, čůrá, a já jsem sice v kabince za ním, na míse a také čůrám. A měla bych počkat, až ten kluk odejde. Kam jsme to dospěli, jenom kvůli tomu, aby to bylo genderově vyvážené? Tohle řešíme!“ posteskl si pivovarník.

„Zapomnělo se také na to, co s tím, až za pět nebo deset let nebudeme mít elektřinu. Dostavba Temelína je zas v nějakém vakuu, nikdo neví, jestli ta soutěž běží nebo neběží, v jakém je stavu, kolik bude stát. Začněme od spodu. Od spodu se staví, buduje. A z toho právě plyne taková ekonomicko-psychologická nálada ve společnosti. Lidé už dnes opravdu dokážou jen jít do montovny, stavit se v nadnárodním řetězci, tam si nakoupit nadnárodní, vcelku nikým kontrolované potraviny. Jde domů, podívá se na mezinárodní nebo českou telenovelu a jde spát. Takhle žije většina českého národa. Nechodí za kulturou, nechodí se bavit. To je jedno, kolik ta kultura stojí. I když ji dáte téměř zadarmo, tak lidi tam nejdou. Nechci být pesimista, ale rozhodně nemohu být optimista. Nemohu říkat, že se blýská na lepší časy. Ono už se neblýská pomalu na žádné časy. Nikdo neví, co bude za 14 dní,“ vypočítává problémy Macháček.

Plánování je či není základ státu?

„Pro známého jsem měl udělat ekonomickou rozvahu objektu. Jsou to vcelku jednoduché kupecké počty. Ale jak já vím, jaké budou úrokové sazby za dva tři roky? Jaká bude DPH? To nikdo nedokáže odhadnout. Jaká bude DPH na vstupy? To si člověk má brát podle dnešních čísel? Ale to za dva roky můžete zkrachovat,“ posteskl si pivovarník.

„Naši ministři se bojí jakkoliv se ozvat, protože řeknou, že máme jednotný evropský trh. To je sice pěkné, ale proč si může dupnout Němec nebo Polák? Proč my na jednu stranu zavíráme pobočky České pošty, což je věc, kterou jsem absolutně nepochopil, a na druhé straně společnosti typu PPL, DHL mají skvělé zisky. Proč tady otevírá pobočky ukrajinská pošta? A v případě, že ji nikdo nedotuje, tak jak to, že je zisková a dovolí se otevírat pobočky na území naší republiky, když my Českou poštu naopak zavíráme? Aby se lidi u nás dostali na poštu, dvakrát přesedají MHD a zabere jim to zhruba dvě hodiny. A to se ještě musí modlit, aby před poštou nebyla fronta. Onehdá jsem šel na velkém kladenském sídlišti na svoji poštu. Byl jsem jednatřicátý v řadě! To je dost myslím kruté… Chtěl jsem poslat doporučený dopis za 70 korun. Elektronicky to bohužel nešlo…“

„My jsme se nakonec do toho Polska dostali. Firma tam vyváží pivo. Paráda. Ale zase. Ze začátku to bylo dokladově velice jednoduché. Ale přišla nová evropská směrnice, až to začalo být dokladově náročné bez ohledu na to, jestli vyvezu sto nebo sto tisíc litrů. Místo toho, abychom to zjednodušili, tak děláme pravý opak. Za to nemohou ani Poláci, ani naši celníci. Za to může nějaký úředník, který od zeleného stolu v Bruselu rozhodnul o takovýchto hlášení, aby měl pocit, jak je důležitý. Ta hlášení tady bude štosovat a až jich bude hodně, tak to dá do sběrného dvora. Stejně to nikdo nečte!“ nadává na eurobyrokraty Macháček.

Víc než oduševnělí ouředníčkové…

„V médiích se rozebírá také nedostatek pracovníků na trhu a Ukrajinci. Bodejď by nebyli, když se kdo mohl, zašil, ulil mezi neziskové organizace, státní správu. Vynechme hasiče, policii, učitele – to jsou profese, kterých je potřeba. Ale běžte se podívat na radnici do jakéhokoliv města. Tam jsou lidé, kteří mají funkce, jež ani nedokážete přeložit do češtiny. Ale mají funkci, a tím pádem má plat a chybí na trhu práce. Druhá věc je, že ten dotyčný obecně nic neumí. Ale protože nic neumí, tak by mohl jít do montovny, odkud by zase mohl přijít člověk, který tu profesi umí,“ navrhuje jakousi rotaci Macháček. „My se divíme, že nemáme elektrikáře, topenáře. Bodejď by byli, když jdou radši dělat do montovny, osm hodin čisté práce, bez přemýšlení a plat pěkně chodí.“

Horníci a zemědělci

Prý nejsou horníci, lithium budou těžit cizinci. Nemáme horníky… „Všechno jsme pozavírali! Omezili nebo rovnou zavřeli jsme učiliště a produkujeme maturanty, ajťáky. Nejsou horníci! Já to vidím tady na Kladně, v hutích. Tam je věkový průměr 48 let a výš. Až ti padesátníci odejdou do penze nebo do montovny, tak tu fabriku mohou zavřít.“

K cenám potravin pak Macháček uvádí: „My jsme dovolili soustředění zemědělského výrobního řetězce do rukou jedné skupiny lidí. Ta vlastní polnosti, fabriku na výrobu umělých hnojiv, vlastní zpracovatelské závody. A tím pádem stát nemá možnost toto jakkoliv ovlivnit.“

Město duchů

„Kladno má pomalu 80 000 obyvatel a stala se z něj noclehárna. Je to město duchů. Všichni se večer dívají na telenovely. Kdo a jak je rozhýbá, to je otázka. A není to o penězích. Lidi nechtějí nic dělat. Mám čtyři vnučky. Na sídlišti se tady udělal velice povedený dětský koutek, kde se dá pobýt, když tam ten dospělý s dětmi půjde, minimálně hodina. My tam býváme úplně sami. Lidi prostě pustí malým dětem pohádku, starším dají do ruky tablet a mají klid,“ popisuje svéráznou výchovu – či spíše nevýchovu dětí a mládeže Petr Macháček.



