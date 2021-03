„Staří zvolí podle vnučky.“ Hampl: Piráti, banda fetek? Nic nechápete. Zde je pravda

ROZHOVOR Piráti mohou působit jako „banda fetek“, ale ve skutečnosti je to strana, za kterou stojí zcela mimořádný vliv a finanční síla. Mezi ty, kteří mají největší zájem na jejich politickém úspěchu, patří nadnárodní společnosti. „Jakmile se objeví něco, co by snad mohlo ohrozit zvyšování korporátních zisků, Piráti proti tomu vyrazí,“ povšiml si sociolog Petr Hampl.

Piráti ohlásili, že chtějí oslovit voliče v seniorském věku. Zejména ty, kteří volí Andreje Babiše. Hodlají k tomu použít „ambasadory“, tedy seniory, kteří s Piráty sympatizují už nyní. Je to reálná a dobrá strategie?

Piráti mohou působit jako banda fetek, ale je to vysoce profesionální politická strana, za kterou stojí ohromná finanční síla. Podporují ji nadnárodní neziskovky, podporují ji místní pobočky globálních korporací a je to podpora vzájemná. Jakmile se objeví něco, co by snad mohlo ohrozit zvyšování korporátních zisků, Piráti proti tomu vyrazí. Stačí připomenout jejich boj proti českým potravinám.

Piráti tedy používají i standardní postupy politické strategie. Ve „svých“ skupinách, jako jsou příslušníci „kosmopolitní elity“, už nemají kam růst. Snaží se tedy o průnik do těch skupin, které je tradičně nevolily. Nečekají, že získají většinu důchodů. Ale i pár procent může hrát roli.

Argumentem, který Piráti míní použít, je mimo jiné postup vlády během covidové krize. Podle nich vláda nedostatečně zabezpečila seniory coby ohroženou skupinu a zapříčinila tisíce mrtvých. Bude takový postup fungovat?

Z čistě věcného hlediska mají pravdu. Promořovací strategie, kterou Babišovi podstrčili experti z Ministerstva zdravotnictví, skutečně způsobila masakr mezi těmi, před kterými by jinak bylo deset let života a méně. Jenže v říjnu už tihle lidé budou očkovaní a budou se dívat dopředu. Budou je trápit hospodářské věci a bude je trápit migrace. Budou se bát vyvolání války s Ruskem. Navíc Piráti podporovali rozvolňování – stačí připomenout slavný mejdan na Karlově mostě.

Jestli něco zabere, tak to bude osobní agitace mladých mezi důchodci. Někteří ten hlas prostě hodí kvůli vnučce, když je o to tak hezky požádala.

Další aktivitou, kterou Piráti cílí na seniory, je vysvětlování dezinformací o Pirátech. Například té, že vybudovali v Praze uprchlický tábor. Ivan Bartoš přímo vyzývá příznivce, aby vysvětlovali seniorům podobné hoaxy, které se šíří. Například i hoax, že Piráti chtějí rušit důchody či brát lidem řidičské průkazy. Bude tato defenzivní taktika účinná?

Tohle je nesmírně silná stránka Pirátů. Stránka, kterou ostatní dosud nedocenili, a nejsou schopní reagovat.

Vezměme třeba migraci. Je nesporné, že Piráti skutečně plánují zaplavit Českou republiku statisíci migrantů z muslimských zemí. Najdete to i v jejich dokumentech, byť je to cudně schováno pod výrazy jako „evropské řešení“ nebo „přijetí mezinárodních závazků“. Plánují také tvrdě stíhat jakoukoliv kritiku migrace.

K zakrytí těch záměrů slouží všechny ty „hoaxy“. Ostatně dost možná, že je Piráti sami vytvářejí. Třeba ta naprostá pitomost, kdy se šířil obrázek skladiště párty stanů pro manažerské večírky s komentářem, že je to uprchlický tábor. Sám jsem pár lidí upozorňoval, že je to hloupost. Teď to Piráti slavně vyvracejí. Vznikne tak dojem, že vlastně nejsou promigrační strana, že to byl všechno jenom výmysl.

Ostatně myslím, že i ta image fetek a propagátorů sexuálních výstředností je spíš jenom taková clona.

O co jiného by u nich šlo?

Kdyby šlo u Pirátů jenom o tyhle věci, nebylo by to ještě tak strašné. Jsou tu konzervativní strany, nechť jsou proti nim strany narkomanů a pornohvězd. I to může být součástí demokratické debaty.

Problém Pirátů je v tom, že to žádní radikálové nejsou. Nemají žádné názory a žádné postoje. Za tu dobu, co jsou úspěšní v politice, dělají jedno jediné. Naprosto mechanicky provádějí přesně to, co po nich požadují Brusel, Washington, Berlín nebo různé korporátní centrály.

Pokud tedy chcete vědět, jak si budou Piráti počínat ve vládě, nedívejte se na Piráty. Poslouchejte, co říkají jejich šéfové z frakce Zelených v Bruselu. Všechny ty šílené a bláznivé nápady, o kterých máte pocit, že nemůžou být myšlené vážně. Premiér Bartoš a ministryně Richterová o tom nebudou přemýšlet. Jak to dostanou nakázáno, tak to provedou. Jako za protektorátu.

To ostatně odpovídá o mentalitě jádra jejich voličů.

Jak to souvisí s mentalitou voličů?

Představte si, že jste člověk mladšího středního věku a pracujete jako manažer v pražské či brněnské pobočce Googlo, Bosche, Veolie nebo jiné nadnárodní korporace. Nebo pro nějakou globální neziskovku. Vaším hlavním zájmem je, jak se zavděčit šéfům cizině. Myslíte, jak se po vás požaduje. Cítíte, jak se po vás požaduje. Chováte se k lidem, jak se po vás požaduje. Trávíte volný čas, jak se po vás požaduje. Radujete se z toho, z čeho se máte radovat, a bojíte se toho, čeho se máte bát. Vzorný korporátní občan.

Takoví lidé představují voličské jádro Pirátů, a přesně takové chování na Pirátech vidíme. Žádné myšlenky, žádné svědomí, jen tupé vykonávání příkazů bez ohledu na následky. Zvlášť zajímavé na tom je, že ti lidé si často připadají autenticky a rebelsky. Jsou to naprosto předpisové a dokonale politicky korektní rebelové.

Nepokládáte Piráty za extrémní levici?

Je to mnohem horší než extrémní levice. Vidíme na nich všechny negativní vlastnosti krajní levice. Pohrdání obyčejnými lidmi. Strach z otevřené diskuse. Připravenost uvěznit nebo jinak zničit každého, kdo se odváží nesouhlasit. Nenávist k obyčejnému životu, práci a normálním sexuálním kontaktům. Jenže krajní levice mívala i pozitivní prvky. Byla protiválečná a byla proti globálním korporacím. Piráti milují globální korporace, podporují válečné výpravy a schvalují nesmyslné nákupy u amerických zbrojovek.

Je tedy důvod bát se, co bude po volbách?

Rozhodně počítejme se zhoršením poměrů. Na druhou stranu, Piráti hájí zájmy globální byrokracie v době, kdy se globální elita rozpadá a kdy se kupí neuvěřitelná neschopnost. Na místo amerického prezidenta už nedokážou vygenerovat lepšího kandidáta než starce trpícího takovou mírou stařecké demence, že není schopný souvisle promluvit ani se udržet na nohou. Ať byl výběr ovlivněn kýmkoliv, je to jednoznačné svědectví o poměrech. Už nedokážou ani sehnat manekýna. Nedokážou zfalšovat volby, tak aby se to okamžitě neprovalilo. Tak jako nezvládnou ani banální nákup vakcíny, tak nezvládnou ani potlačovat různá národní hnutí. V podstatě všechny jejich projekty se jim vymykají z rukou.

A změnily se i povahy. Proti jiným dobám je mezi příslušníky dnešní nové aristokracie méně agresivních panovačných psychopatů a více servilních ubožáků. Nenajdou odvahu ani k velkým zločinům. Pan profesor Budil to v rozhovoru pro Parlamentky formuloval tak, že dnešním neomarxistům včetně Pirátů zcela chybí ta obrovská energie, která byla za totalitními hnutími minulosti. Čekejme zákazy, šikanování a další nárůst neschopnosti. Nezávislí sociologové si možná odsedí pár měsíců, ale přežijou to.

Kdyby zároveň nedocházelo k radikalizaci muslimské komunity a kdyby tu nebyla perspektiva usídlení dalších statisíců migrantů, byla by to dočasná nepříjemnost, jakých český národ přežil už celou řadu.

Soud projednává žalobu pirátské poslankyně Olgy Richterové na aktivistku Nelu Liskovou, která psala, že Richterová vyzývá k rozdávání bytů migrantům. Richterová tvrdí, že na základě tohoto hoaxu jí přišlo kvantum nenávistných reakcí. U soudu se rozbrečela. Bylo vám jí líto? Co si o případu myslet?

Že paní Richterová hraje divadlo pro média. Kdo šíří o svých oponentech více lží než právě Piráti? Kdo se pokouší všechny své oponenty onálepkovat jako fašisty a okamžitě navázat represí? Kde je paní Richterová v těch případech, kdy jsou oponenti Pirátů přepadáni a mláceni na ulici? Kde byla, když Piráti prováděli osobní útoky a zákazy?

Koneckonců kdo ví, jestli ta příšerná grafika, kterou Nela Lisková v dobré víře přeposlala, nevznikla v nějaké pirátské dílně.

Bylo by určitě dobré, kdyby se lidé naučili ověřovat, co přeposílají. Ty hlouposti často poškozují vlastenecké hnutí. Ale paní Richterová není žádná oběť. Je to protřelá politička v době, kdy je lhaní označováno jako boj proti hoaxům a kdy to patří k dobrým praktikám, abych použil oblíbený pirátský termín.

Václav Klaus ml. končí s politikou. ParlamentníListy.cz mají potvrzeno, že nejde o hacknutí účtu a psal to skutečně on. Vy jste již oznámil, že jste do Trikolóry vkládal naděje a ona vás zklamala. A že svůj postoj „podrobíte revizi“ a najdete „metodickou chybu ve svém myšlení“. Smíme první předstřel té analýzy prosit my?

Jako by existovali dva Václavové Klausové mladší. Ten lidový, populistický, ale s velmi bystrým analytickým myšlením, který celé roky psal naprosto senzační pondělní články. Ty články by se mohly stát ideologií a programem skutečně lidové strany. Nebylo by zapotřebí nic přidávat.

A pak je tu Václav Klaus mladší elitář, který potřebuje ukazovat, že on je něco lepšího než plebs. Obklopuje se lobbisty, je fascinován vším, co přináší zisk, a lidi bere jako nástroje. Koneckonců i radikální covidová strategie Trikolóry vznikla metodou „dáme lidem, co chtějí“. Tak nejedná někdo, kdo si lidí váží. Tak jedná někdo, kdo je chce využívat.

Měl jsem méně poslouchat, co Václav Klaus mladší říká, a měl jsem se víc dívat, s kým se přátelí, jaké má koníčky a jak chce působit. To je ten rozdíl, jestli sedíte v chalupě na Vysočině a jíte chleba se sádlem a cibulí, nebo jestli se do bytu v Peci pod Sněžkou vracíte, když jste předtím věnoval celý den sportu populárnímu mezi vysokými manažery. Neříkám, že jeden nebo druhý musí být špatný člověk. Ale určité limity z toho vyplývají.

