„TOP 09 na kapačkách.“ „Starosta Kolář se zařadil k náckům.“ Zastupitel SPD pálí ke kauze Koněv

ROZHOVOR Zastupitel SPD Robert Vašíček z Prahy 11 vysvětluje, proč dle jeho názoru měla socha Koněva zůstat tam, kde byla, na náměstí Interbrigády v pražských Dejvicích. Podle Vašíčka se starosta Ondřej Kolář svým krokem „jasně zařadil k náckům“. „Mohl by například náměstí Interbrigády přejmenovat na Himmlerovo náměstí. Himmler byl přece vrchním velitelem SS, které tolik trpěly pod tíhou útoků maršála Koněva, říká Vašíček.

Co soudíte o tom, že starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář (za TOP 09) nechal během nouzového stavu odstranit sochu maršála Koněva z náměstí interbrigády v Dejvicích?

Naplnil svůj politický program TOP 09, kterým je vyvolávání nenávisti vůči Rusku, hledání vnějšího nepřítele a ostrakizace hrdinů druhé světové války. Kolář vše doprovodil hanlivou větou, že socha maršála Koněva neměla roušku, a proto ji nechal odstranit. K dokonalosti mu chyběl už jen nacistický pozdrav „Sieg Heil" a nějaký ten milý pomníček wehrmachtu. Mohl by například náměstí Interbrigády přejmenovat na Himmlerovo náměstí, Himmler byl přece vrchním velitelem Waffen SS, které tolik trpěly pod tíhou útoků maršála Koněva. Podle mě se Kolář jasně zařadil k náckům. Myslím, že svou nenávistí k Rusku navazuje na tuto tradici.

Dobrá, ovšem na druhé straně, zastupitelstvo si toto odsouhlasilo. Tak proč by to nemohl udělat?

Ale jistě, jednalo se o demokratické rozhodnutí zastupitelstva městské části Praha 6. Nikdo nemůže říct ani slovo, litera zákona byla dodržena. Podobně tzv. norimberské zákony byly přijaty v souladu s tehdejším německým právem. Že byly nelidské, to se smělo veřejně prohlásit až po válce. Podobně pomník maršála Koněva byl symbolem svobody, protože maršál Ivan Stěpanovič Koněv personifikuje miliony mrtvých ruských vojáků, kteří zatlačili Hitlera do bunkru a nacisty do propadliště dějin.

Proč by podle vás měl Koněv tam, kde byl, zůstat?

Patří do veřejného prostoru ze tří hlavních důvodů. Prvním je vítězství nad fašismem a nacismem, a to je neoddiskutovatelné. Zadruhé se jedná o významný pomník socialistického realismu. Obrazoborectví byla nemoc komunistů, když prznili kláštery, kostely a jim nepohodlné symboly minulosti. Nyní se k obrazoborectví hrdě hlásí zastupitelé Prahy 6. To nelze popírat

Zatřetí, starosta Kolář a zastupitelé se chovají jako na dobytém území. Zdědili sochu, která neodpovídá jejich světonázoru. Přitom reprezentuje duchovní myšlenku porážky nacismu a historickou hodnotu uměleckého díla 20. století. Stejnou jako pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí nebo jezdecká socha svatého Václava na Václavském náměstí.

A že byl Koněv Ukrajinec, komunista a sovětský občan? To vadí? Kdopak je tady rasista a xenofob?

Nedá mi to se nezeptat. Nesnažíte se přes Koněva pouze nasbírat nějaké politické body jako politik? Zviditelnit se, aby vás lidé třeba volili?

Pakliže se politická kampaň slučuje s veřejným prospěchem, nerozlišuji to. Budu potřebovat hlasy, abych na úrovni magistrátního zastupitelstva prosadil reinstalaci sochy maršála Koněva v Praze. Navzdory obrazoboreckým stranám a hnutím, kterým jde pouze o nenávist, s jejíž pomocí získávají politické body. Získat si voliče proti nim je mou ctí.

Kolikrát jsem jenom od bezejmenných fejků na sociálních sítích četl, že jsem rasista a nácek, když jsem členem hnutí SPD. Chodil jsem s mulatkou, kandidoval s Vietnamci, hájím Romy, jsem antifašistický vlastenec, ale v očích těchto politiků nenávisti jsem nácek.

Nejhorší je, že to pak říkají automaticky lidé, kteří se nazývají intelektuální elitou – studenti a vysokoškoláci. Fascinuje mě to zmatení pojmů. Dokonce jsem už četl novou myšlenku, že příznivci neonacismu se spojili s Rusy. To mě dokola nepřestane fascinovat. Když Rusové a národy velikého Ruska jsou v očích neonacistů podlidi, německy Untermensch.

Vám se podařilo zjistit, kam byla socha převezena. Jak jste toho docílil? Kde se socha nachází teď?

Nachází se v privátním depozitáři v Měšicích u Prahy. A obecní kasa docela slušně krvácí za tuto eskapádu, platí se nejen odstranění sochy, ale i její skladování. Mám spojence na radnici Prahy 6. Konkrétnější být nemohu, jde jim o práci.

Co říkáte na přijetí zákona Ruskou federací, podle kterého by mohl být Kolář za svůj akt vůči Koněvově soše dokonce stíhán? Není už to přes čáru ze strany Rusů? Přeci jenom, jsme suverénní zemí, nebo ne?

Starosta Kolář svým činem šíří nenávist. Ruský krok považuji spíše za mediální strašení. Je navíc zcela nevykonatelný, protože starosta Kolář po té ostudě už nikdy do Ruska nepojede. Není přece blázen. Mohl by namísto toho navštěvovat hroby německých vojáků wehrmachtu a Waffen SS, případně pokračovat v lobbistické práci svého otce při vytváření nenávisti k Rusku.

Podle ministra Sergeje Lavrova je odstranění Koněva „cynismem“ a narušením česko-ruské bilaterální dohody o vzájemných vztazích a ochraně válečných hrobů. Podle posudku, který si vedení Prahy 6 ke Koněvově soše zadalo, se ale tato dohoda na objekt nevztahuje. Co říkáte na to, že v kanceláři, která posudek pro radnici dělala, pracuje Kolář starší (otec starosty Prahy 6) jako konzultant?

Právní posudek si, s prominutím, taky rád zfalšuji podle zadavatele. Cesta práva je nejširší, nabízí různé výklady. Jestliže smlouva hovoří o ochraně hrobů a památníků představitelů Rudé armády, pak maršál Koněv je dozajista představitelem Rudé armády a ochrana se na jeho pomník vztahuje. Došlo k porušení mezistátní dohody. Jako když vám dám facku, a nechám si udělat posudek, že se jednalo o pohlazení. Mohu to tak nazvat, jednalo se ale o pohlazení, které zasáhlo do vašich osobnostních práv.

Je známo, co Praha 6 plánuje dělat se sochou nyní?

Ano, je to známo. Socha se přesune do ideologického „disneylandu“, pravým jménem Muzeum paměti 20. století. Tam ji budou ukazovat jako zločince. Žijeme opravdu v perverzní době.

Co soudíte o tom, že se české samosprávy pouštějí do zahraniční a tzv. velké politiky?

TOP 09 je na kapačkách a bez podobných výkřiků by dávno skončila. Dělat velkou politiku je legitimní. Dělat jí formou nenávisti je nepřijatelné. Ničí to politickou kulturu a hloubí příkopy mezi lidmi. Nacisti pronásledovali Židy, komunisté kulaky, moderním inkvizitorům stačí jiný názor.

