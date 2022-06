„To bude darda.“ Střední třída v paneláku s rodiči a děckem. Jiří Paroubek tuší další problém

„Zbavíme se dodávek levných ruských surovin a zaměříme se na dodávky násobně dražších, například kapalného plynu. Je potřeba, aby se vláda začala zabývat českými národními zájmy,“ říká bývalý premiér Jiří Paroubek a zmiňuje, že například Maďaři mají už teď až 4krát levnější plyn než my. Vyjádřil se k prodeji české elektřiny přes německou burzu i k bytové situaci v ČR. „Slibovat dnes, že se budou stavět desítky tisíc bytů pro Ukrajince a nějaké byty pro české lidi, no tak to může jenom neodpovědný hlupák, který ničemu nerozumí,“ říká s tím, co je k tomu všechno potřeba a upozorňuje, že už před lety předložil vládě návrh, jak z kritické bytové situace ven. Na závěr nešetřil ČT. Padla slova o ostudě a neobjektivnosti.

Pane inženýre, na webu Vasevec.cz jste napsal úvahu o tom, zda je vláda vůbec schopna hájit národní zájem země. Co přesně by měla vláda dle vašeho názoru v tomto směru dělat? Co jí v tuto chvíli nejvíc vyčítáte?

Především bychom si měli formulovat, co je to národní zájem země. Národní zájem země spočívá v ochraně zájmů našich občanů. A také zajištění jejich životní úrovně alespoň tak, jak byli zvyklí, nebo spíš zajištění jejího růstu. No a to vláda podle mého názoru nedělá.

Vláda jako první úkol považuje za nezbytné dodávat zbraně na Ukrajinu. Podporovat Ukrajinu v udržování konfliktu, který ovšem způsobuje také řadu následných problémů, především v růstu cen energetických surovin, ale také třeba pšenice, průmyslových kovů…

Obávám se, že inflace bude už někdy v létě mezi 20 až 25 procenty. Protože těch zmiňovaných 14 procent, to je opravdu legrace, jen statistická hra. Když jdete nakupovat, tak vidíte, co všechno a o kolik se zdražilo. A do toho ceny pohonných hmot vzrostly o čtyřicet až padesát procent. Jak rostou ceny energií vidíme všichni na předpisech, které nám posílá například ČEZ. To všechno jsou věci, které zasáhnou nejen, řekněme příjmově chudší, ale také podstatnou část středních vrstev. Bude to kritická doba pro český národ a je potřeba, aby se vláda začala zabývat českými národními zájmy. A snažila se pomoci k ukončení konfliktu na Ukrajině.

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná uvedla v rozhovoru pro PL, že Rusko ropu zlevnilo a za tuto levnější cenu ji nakupuje například Čína nebo Indie. Jak tedy vysvětlit, že u nás se ropa neustále zdražuje?

Platíme cenu podle toho, jak se vyvinula na světových trzích. No a Rusko vyváží přebytečnou ropu do Indie a Číny a dává tam slevy. Pokud dobře vím, tak nějakých 34 procent. Tak to prostě je. Maďaři si udělali výjimku, jak pro ropu, tak pro zemní plyn. Za ten teď platí zhruba 4krát méně než my. A ty rozdíly budou ještě větší.

A domníváte se, že může dojít, třeba i za jiné vlády, ke zlepšení těchto „vztahů“? Nebo je cesta v tomto směru už uzavřená?

To záleží na tom, jakou bude mít vláda odvahu odtrhnout se od politiky Bruselu a Spojených států. Je to opravdu jenom věc politické odvahy.

O tom, že by Rusko ropu v současné době zlevnilo, se tady v médiích zřejmě moc nepsalo. Alespoň jsem to tedy nikde nečetl...

No tak určitá cenzura funguje. Už před časem byla některá média „skrouhnutá“, teď je zase povolili. Ale to byla stejně spíš taková okrajová média, řekl bych. No a ta mainstreamová média o některých věcech nemluví. Existuje i určitá autocenzura. Myslím, že to je stav, který jsme zažili naposledy za starého režimu.

Takže ti, co tvrdí, že jsme se v tomto vrátili před rok 1989, mají pravdu?

Obávám se, že ano.

Velkou bouři v minulých dnech vyvolala informace o extrémních odměnách pro vrcholové vedení firmy ČEZ. V tuto chvíli, kdy je značná část národa v krizi, je to v pořádku?

Určitě to v pořádku není. Ale ten systém odměňování je tak nastavený, nikdo ho nezměnil. Ministerstvo průmyslu a Ministerstvo financí to udělat mohlo. A těžko předpokládat, že ti manažeři řeknou – no tak my to dáme na charitu. Je to chyba státu, chyba vlády.

Stále víc dochází ke zpochybňování obchodování české elektřiny přes německou energetickou burzu v Lipsku. Podle bývalého šéfa Pražské plynárenské Pavla Janečka je vyvázání se z lipské burzy jedna z nejjednodušších věcí. Jak řekl, Českou republiku nic nenutí k tomu, aby elektrickou energii přes lipskou burzu prodávala. Pro tedy vláda nezasáhne? V čem je problém?

Myslím, že v neschopnosti vlády. Domnívám se, že by úplně stačilo, kdyby ta předpokládaná spotřeba elektrické energie v ČR, která se dá odhadnout, nešla přes burzu v Lipsku a šly tam jen ty přebytky.

Ve zmíněném textu na webu Vasevec.cz jste také napsal, že lze očekávat, vzhledem k neexistenci fungujícího systému výstavby levných komunálních bytů, s možností zastropování nájemného obcí, také růst cen nájemného. A že se také zvyšuje poptávka po bytech, vzhledem k tomu, že se zde budou chtít usadit desetitisíce ukrajinských utečenců. Jak by se tedy vláda měla k bytové politice postavit?

Tak úplně jinak, než se staví teď. Ministr pro místní rozvoj Bartoš blábolí naprosté nesmysly o vytváření nějakých realitních kanceláří obcí. Ty by měly rozdělovat volné byty, které jim svěří jejich majitelé. Proč by to ti majitelé proboha dělali?

Pan ministr neví vůbec nic o životě a udělá jenom škodu. Tak ať se vrátí k tomu, co mu možná jde, což je IT.

Já před více než dvěma lety inicioval a přesvědčil jsem tehdejšího předsedu sociální demokracie Hamáčka, aby se udělal návrh zákona o financování komunálního bydlení. K tomu přišel bytový expert sociální demokracie Ivan Přikryl a podle toho, co jsem mu připravil, zpracoval návrh zákona s využitím zkušeností z Rakouska a Británie. Tak, jak tam staví a financují komunální byty, tedy ty levné komunální byty. Samozřejmě chvilku to trvalo, než se Ministerstvo pro místní rozvoj vzpamatovalo. Protože pochopitelně ti úředníci nemohli připustit, že je někdo chytřejší než oni. Že to nevymysleli sami. No ale dobře, pak se to „setřepalo“, pak to šlo do prvního čtení, prošlo to Sněmovnou, ve druhém čtení byly všechny připomínky vypořádány a bohužel, do třetího čtení se to před volbami nedostalo.

Kdyby byl takový zákon k dispozici, tak by se v krátké době mohlo stavět deset až patnáct tisíc bytů ročně, tak jako je to v jiných proporcích třeba ve Velké Británii, kde se každoročně staví 50 tisíc–55 tisíc komunálních bytů. A to by samozřejmě změnilo situaci. Zlevnily by byty, zlevnily by nájmy. No ale dodneška stát, vláda, žádný takovýto instrument, ani zákonnou ani podzákonnou normu, nemá. A spoléhat na to, že stavba komunálních bytů bude dotovaná? To bude třeba miliardou, dvěma miliardami korun. Ale když si vezmeme, kolik stojí jeden byt, tak kolik by to bylo bytů?

A ten návrh zákona, o kterém mluvím, to bylo takové „perpetuum mobile“, kdy by se vytvářely neziskové společnosti, které by byly pod kontrolou obcí. Peníze by si půjčovaly a od obcí by dostávaly zadarmo pozemky, které jsou v územním plánu určené na výstavbu bytů. Anuita by se splácela z přijatého nájemného. Bez zatížení státního rozpočtu by to takhle mohlo jít.

Jsou i jiné systémy, které by se daly vymyslet. Ale když se dívám třeba na pražskou radnici, jak tam pracně něco klohní, vymýšlejí čtyři roky a nepostavili ani jeden byt… No tak je asi potřeba využít zkušenosti, které jsou v západní Evropě. A tohle byla dobrá příležitost.

Kdyby Bartoš oprášil tento návrh zákona, který tam někde je „na skladě“, tak si myslím, že by se podle toho dalo stavět a během tří, čtyř let by se úplně změnila situace na trhu. Slibovat dnes, že se budou stavět desítky tisíc bytů pro Ukrajince a nějaké byty pro české lidi, no tak to může jenom neodpovědný hlupák, který ničemu nerozumí. Protože ke všemu je potřeba příprava, zákon, ujasnit si, jak to bude financované, jak to bude s rolí obcí. No a když tady takový nástroj byl a je, tak to chce po něm sáhnout. Ale zatím Ministerstvo pro místní rozvoj je v úplném klidu a Bartoš nedělá vůbec nic. Celá vláda v tomhle nedělá vůbec nic. To špatně dopadne!

Říkáte, že to špatně dopadne… Dojde situace tak daleko, že nakonec třeba i panelákové byty bude obývat několik generací, neboť mladí lidé si dnes jen těžko pořídí bydlení, především, pokud budou chtít založit rodinu?

Určitě. Ta situace už nastává. Protože lidé ze střední třídy, kteří dříve dosáhli na hypoteční financování, na něj dnes už nedosáhnou. A kromě toho, během krátké doby se zvýšila také úroková míra. Ta už někde dosahuje nějakých 6–7 procent. Dříve to bylo do dvou procent. Teď nastanou problémy pro lidi, kteří mají hypoteční financování a končí jim fixace. Najednou jim to z necelých dvou procent vyskočí na 6–7. To bude darda. Na bytovém trhu tak najednou bude hodně nových bytů, nebo bytů, které přišly o majitele. A řada původních majitelů bude shánět nové bydlení – nájemní a budou ve velmi tíživé situaci.

Když odbočíme, vedení ČT oznámilo škrty. Mluví se o propouštění, vypne se prý ČT 3... Co na to říkáte? Měly by se zvednout koncesionářské poplatky, jak ČT už delší dobu žádá?

Myslím, že ČT má takovou sumu peněz, že je úplně skandální, že něco takového vůbec řeší. Je to pro ostudu. Mají tuším zhruba 7 miliard korun a s tím nedokážou vyjít? Dokonce sportovní přenosy budou rušit. ČT 3, no dobře, ta tady dříve nebyla. Chápu, že je to nový výdaj. Ale sportovní přenosy? Když na to mají soukromé televize, proč by na to neměla mít Česká televize? Navíc myslím, že ČT neplní ani veřejnou službu, kterou by měla. Je neobjektivní.

