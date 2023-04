„To jsem nikdy nezažil.“ Nedostatek léků pod palbou. Válek? Nevyřeší nic

Ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi je prý úplně jedno, že jsou každodenně porušovány zákony a řádní plátci zdravotní daně jsou poškozováni a finančně okrádáni. To si myslí lékař Miroslav Havrda, první místopředseda Svobodných. „Nikdy jsem jako lékař nezažil, aby nebyla základní antibiotika a další laciné léky na horečku. Kdyby zde nebyly různé regulace cen a výroby a byl zde normální kapitalismus, žádný problém by nebyl,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, ve kterém se vrací nejen k pandemii Covid-19, ale komentuje také aktuální problémy českého zdravotnictví.

Vláda schválila vyřazení šíření onemocnění covid-19 z kategorie trestných činů a ministerstvo zdravotnictví zrušilo povinnou sedmidenní izolaci pro lidi nakažené touto nemocí. Je to podle vás definitivní tečka za pandemií?

Někteří kritici dřívějších protiepidemických opatření poukazují na to, že po pandemie zůstalo paradoxní vzduchoprázdno a už jen málokdo řeší to, co dříve plnilo titulní stránky novin. Jak to vidíte vy? Měli bychom na pandemii raději co nejdříve zapomenout?

V současné době jsou praktiky, které byly používány proti zdravým a zodpovědným lidem v období covidové totality hlavními médii a jejich vyvolenými pseudo-odborníky vymlčovány. Racionální informace, které byly před 2 lety dezinformacemi a nesmělo se o nich mluvit, se staly pravdou. Připomeňme si některá hesla, která vysílala poplatná média: „Uděláme tečku za covidem po základním očkování! Očkovaní lidé nemohou přenášet infekci! Lidé s dobrou imunitou musí být také očkováni, jinak nemohou do práce! Ochrana rouškami na ulici! Testování pouze neočkovaných jedinců!“ Vše byla lež jako věž, politika a odborná demagogie. Náměstek ministra zdravotnictví psal neústavní zákony! Byli diskriminováni zdraví a zodpovědní lidé, Flégl a Kubek vydávali poplašné zprávy! Vše bylo OK, zapomeňte. Moc by mne zajímalo, kdo si namastil kapsu na očkování, na testování a rouškách. Chtěl bych vědět čísla a jména!

Zeptám se ještě trochu jinak. Poučil se svět z pandemie covid-19 nebo jsme při případné další velké epidemii odsouzeni k tomu, že budou odborníci i vládnoucí politici opakovat stejné chyby?

Nyní se chystá podle mých informací převedení „boje proti případné pandemii“ na WHO. Tím by se jednotlivé země vzdaly práva na vlastní organizaci boje pro infekci. Politici a média by to pak každopádně měli jednodušší. Odpovědnost by se přesunula na strukturu nikým nevolených a dobře sponzory zaplacených úředníků… Podobný model dnes vidíme i v rámci EU, kdy naší politici slepě hlasují pro věci, které zjevně poškozují náš průmysl, naše zemědělce a naše občany se slovy, že se to v Parlamentu musí schválit…

Velkým problémem českého zdravotnictví se však v posledních měsících stal nedostatek některých důležitých léků, včetně antibiotik nebo léků na léčbu cukrovky. V čem je podle vás hlavní problém?

Nikdy jsem jako lékař nezažil, aby nebyla základní antibiotika a další laciné léky na horečku. Kdyby zde nebyly různé regulace cen a výroby a byl zde normální kapitalismus, žádný problém by nebyl. A pokud ano, okamžitě by ho trh vyřešil. Ano léky by chvíli stály o několik desetikorun více, ale v normálním a zdravém tržním prostření by ceny opět rychle klesly. Na rozdíl od České republiky v okolních zemích tyto léky byly. Zeptejte se ministra Válka, který velí zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se snaží uklidnit veřejnost a slibuje, že se situace v dohledné době vyřeší a v budoucnu nebude opakovat. Co si o tom myslíte?

Ministr Válek nevyřeší nic. Je to jen politická loutka a jeden z řady absolutně nekompetentních ministrů Fialovy pětikoalice. Jeho rada, aby pacienti obvolávali lékárny, je stejně hloupá, jako když poradce Fialy Křeček radí lidem, aby jezdili nakupovat potraviny do Polska…

Médii často prolítnou zprávy o tom, jak v České republice chybí tu zubaři, tu praktiční lékaři, tu psychologové a psychiatři. Již generace politiků slibují nápravu, ale zatím se zdá, že se situace spíš zhoršuje. Existuje podle vás vůbec nějaký lék na personální krizi českého zdravotnictví?

V zemi, kde lidé musí povinně platit zdravotní daň, kterou zcela pitomě nazýváme pojištěním, musí mít pacient garantovánu konzumaci zdravotní péče podle platných zákonů. A garantem tohoto systému je právě ministr v čele ministerstva zdravotnictví a zdravotní pojišťovny. Že jsou každodenně porušovány zákony a řádní plátci zdravotní daně jsou poškozováni a finančně okrádáni, je ministrovi jedno. Neslyšel jsem jediné jeho prohlášení a nečetl jsem jediný jeho návrh, včetně nového prohlášení Fialovy vlády, jak to chce řešit.

Dám několik příkladů. Každý občan má zákonné právo být registrován u praktika nebo dětského lékaře v přesně stanovené dojezdové vzdálenosti. Každý občan má právo na stomatologa, který pracuje „na pojišťovnu“, každý občan má právo na vyšetření u speciality nebo v nemocnici ve stanovené dojezdové vzdálenosti a do přesně dané doby „na pojišťovnu“. Každý občan má např. zákonné právo na vyšetření ultrazvukem do 2 týdnů, na CT do 3 týdnů, na magnetickou rezonanci do 5 týdnů, na artroskopii kolena do 8 týdnů, na denzitometrii do 16 týdnů, na náhradu kyčle nebo kolena do 52 týdnů. Jelikož zdravotní pojišťovny finančně omezují zdravotnickým zařízením poskytování zdravotní péče, musí pacienti důrazně u své pojišťovny požadovat řádné zajištění jimi předplacené zdravotní péče ve smluvním zařízení své pojišťovny. Pokud ho jeho zdravotní pojišťovna nechce zajistit nebo nezajistí, nemá jinou možnost a pro uchování svého zdraví nutnou zdravotní péči si musí lékaře nebo vyšetření někde obstarat sám a v nesmluvním zařízení i zaplatit. Potom byl měl žádat u své pojišťovny úhradu částky, kterou si předplatil formou „tzv. zdravotního pojištění“. Nebo by mu měla být příslušná částka odečtena z jeho platby tzv. zdravotního pojištění. Pokud by došlo k prodlení, k případnému zhoršení nebo dokonce poškození zdravotního stavu občana, je oprávněn požadovat u soudu náhradu způsobené škody.

Denně jsou v tisících případech porušovány zákony občanů – pacientů a nikoho to příliš nezajímá. Ano, občas se o tom v novinách dočteme, ale místo řešení těchto zcela zásadních problémů, se kterými se všichni můžeme potkat zítra, se v tisku řeší pseudoproblémy a bulvární nesmysly.

Jako jeden z nástrojů vládní konsolidace veřejných rozpočtů se mluví mimo jiné o návratu ke třídenní karenční době během pracovní neschopnosti. Podpořil byste tuto změnu nebo jste jejím odpůrcem?

Po zrušení karenční doby prudce vzrostla nemocnost zejména u zaměstnanců. Pokud můj zaměstnanec ve středu „onemocní“, platím ho ze svého a jdu za něho udělat práci, kterou má dělat on a rozhodně nemám čas kontrolovat, jestli je opravdu nemocen a doma. V zásadě nejsem proti karenční době, ale ať jim refunduje jejich mzdu v nemoci a také je kontroluje stát. Mě jako podnikatele do toho nepleťte, já mám svých starostí až nad hlavu.

Ministr financí Zbyněk Stanjura naznačil, že by chystaná daňová reforma mohla přinést také zvýšení DPH mimo jiné také u léků, čímž si vysloužil ostrou kritiku. Jak tento nápad hodnotíte vy?

„Pravicová“ vláda místo toho, aby o nejméně 100 mld. korun snížila výdaje státu a začala šetřit u sebe (snížení platů poslanců, snížení poštu ministerstev, odebrání dotací politických neziskovkám, ukončení odebírání zbytečných vakcín pro covid-19, atd.), tak se dívá, koho a kde by okradla. První byli důchodci, kteří přišli o zákonem garantovanou valorizaci důchodů, nyní to třeba budou nemocní lidé. Máme se na co těšit.

