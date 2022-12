„To nemělo cenu.“ Chtěl koupit v Polsku máslo. Nenakoupil. Kvůli ostatním Čechům

Vánoční nákupy vrcholí a obchody praskají ve švech. Nic nového, jde o každoroční klasiku. Ovšem s rozdílem, že tentokrát daleko víc občanů za nákupy míří za hranice. Konkrétně do Německa a Polska. Důvod je velmi prostý, podstatně nižší ceny. Zvláště u polských sousedů jsou u některých potravinových výrobků o třetinu nebo i polovinu nižší proti Česku, a to klidně v totožném obchodním řetězci. ParlamentníListy.cz mluvily s lidmi, kteří žijí na dvou místech nedaleko hranic s Polskem. Jaká je den dva do Vánoc situace? Jedním slovem chaos.

Není třeba se dlouze rozepisovat o tom, že stále více českých občanů vyráží pravidelně nakupovat za hranice. Rozdíly v cenách u obchodních řetězců v Česku a těch v Polsku a Německu ještě více vynikají v době současné krize. V případě předvánočních nákupů to nejen není jinak, ale naopak zvláště polská města v těsné blízkosti hranic zažívají enormní nápor.

Svědčí o tom například podnikatel Petr Sedláček z Českého Těšína, který sám dlouhodobě nakupuje na polské straně. „Nakupuji dávno už jen v Polsku. Stejně tak jsem tam zamířil ve čtvrtek, šel jsem do Kauflandu (v polském Těšíně, pozn. red.) a ani jsem tam nakonec nedošel, nemělo to význam ani smysl, a to jsem si šel koupit jenom máslo, chodím totiž jen pěšky přes most. Parkoviště bylo narvané k prasknutí, auta stála úplně všude a v naprosté většině to byla česká auta. To je klasický obrázek už dlouho, ale před Vánoci jde pochopitelně o větší množství. Lidi ve velkém nakupují na svátky a jsou tam výrazně levnější potraviny, tak co jiného se asi tak může odehrávat. Když jsem viděl, jak to tam vypadá, otočil jsem a šel pryč,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz.

„Jezdí sem čím dál víc lidí z dálky, dokonce množství brněnských značek je vidět. Lidem se to při velkém nákupu vyplatí i přes tu vzdálenost. Stálo by za to spočítat, jakou škodu to dělá českému rozpočtu, ale to asi nikomu nevadí, když vláda nedělá absolutně nic pro to, aby to změnila,“ řekl ve čtvrtek ParlamentnímListům.cz Sedláček, který nakupuje výlučně jen na polské straně města.

Podobný příběh jsme vyslechli od člověka z Náchodska na východě Čech. Přestože dlouhodobě pracuje jako státní zaměstnanec na vyšší pozici, pro rodinné nákupy volí jedině Polsko. Konkrétně jezdí do desetitisícového městečka Kudowa Zdrój.

„Máme to pár kilometrů, takže nakupovat v Česku by bylo házení peněz do kamen. Do Kudowy dojedeme za chvilku, pro velké nákupy jedině tam, ale musím říct, že v této době to je o nervy. Narváno, hlava na hlavě, tragédie. Hodně je vidět, že tam naši lidi kupují máslo, hromady vajec, uzeniny, brambory, zeleninu, taková ta klasika, co se všechno hodně spotřebuje během svátků. Na jednu stranu se mi tam vůbec nechtělo kvůli těm davům, ale proč tady utrácet o třetinu víc? To ale neříkám nic, co by lidi nevěděli, kdokoli bydlí blízko hranic, jezdí tam. Záhadou mi ale je, že s tím celé roky nikdo nic nedělá. Proč se tady mohou řetězce chovat jako banditi? Rozumím tomu, že ministři a poslanci moc nemusejí řešit, zda vejce stojí čtyři, nebo šest korun, ale většina národa to řeší, protože většině na účtu nepřistane 200 tisíc měsíčně. Nemám sám do kapsy úplně hluboko, ale mám pochopení pro ty, kteří ano,“ popsal naší redakci muž pracující pro stát z Náchodska, který si pochopitelně nepřál zveřejnit své jméno.

