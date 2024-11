„To už rovnou mohli chválit soudruha prezidenta.“ Vyoral a angažovaná otázka z AZ kvízu

Bývalý hokejový brankář a neúspěšný uchazeč o post senátora Dominik Hašek opět vystrkuje růžky. Tentokrát tvrdí, že to, že jeden klub v NHL udělal akci „ruské dědictví“, je stejné, jako kdyby Rusům dali 10 tanků a 5 letadel.

Psali jsme: Dominik Hašek znovu zuří. Tolik bojuje proti Rusům a mezitím v NHL...

Dominik Hašek, jakkoliv dle mého zřejmě nejlepší brankář hokejové historie, je od chvíle, kdy mu to začalo správně politicky myslet, adeptem na čestné místo u docenta Chocholouška. Jak se říká, ze všeho nejhorší je ambiciózní hňup, který si o sobě myslí, že všechno zná a všude byl – dvakrát. Haškova neustále opakovaná demagogická mantra o ruských sportovcích a „reklamě na válku“ je podobně otravná jak marketing, PR, gesta a vizáž soudruha Petra Fialy nebo osina v zadeli. Zajímalo by mě, jak se dívá na toho času své vydělávání těžkých dolarů v NHL, zatímco Američani dlouhá léta vraždili, plenili a okupovali, pardon humanitárně bombardovali Srbsko, Afghánistán nebo Irák. Zajímalo by mě, jestli on by toho času odešel z KHL, kde vydělával slušný peníz. Z čeho by pak ale dotoval svůj vskutku geniální podnikatelský nápad na myslivecké, rybářské a včelařské energetické nápoje? Poté co Haškovi „krachly“ všechny jeho geniální podniky, má asi houby co na práci, tak se tlačí do dalšího oboru, kterému rozumí jak já jaderné fyzice – do politiky. Tam by se případně mohl i finančně pěkně zaháčkovat, že?

Hnutí ANO chce odvolat předsedkyni Poslanecké sněmovny, Markétu Pekarovou Adamovou. V TOP 09 se do ANO začali trefovat, že ani jméno předsedkyně nenapsali správně, tj. zaměnili jména Adamová a Pekarová. Přitom v roce 2018 to „správně“ nedokázali napsat ani v TOP 09.

Psali jsme: Haha, ani její jméno napsat neumíte. V TOP 09 se smějí, ale Pekarovou Adamovou napsali sami špatně

Bouře ve sklenici vody? Na jednu stranu se TOPka, coby prakticky utonulá, logicky chytá jakéhokoliv stébla, na straně druhé jde v kontextu celospolečenského a světového dění v případě prohození pořadí dvou příjmení o absolutní kravinu.

Roman Prymula v rozhovoru pro iDnes uznává, že zavřít školy byla chyba. Brání se tím, že situace byla unikátní. „I pro mě bylo velmi překvapivé, že jeden virus dokázal takto zdecimovat prakticky celou planetu,“ řekl. Nezdecimovala nám náhodou planetu hlavně opatření proti koronaviru?

Ano a kritická chyba především je, že nebyli a nejsou po právu za své zločiny zavřeni a ostrakizováni zkorumpovaní koronafašističtí uzurpátoři typu Prymuly, Blatného, Vojtěcha, Arenbergera a jejich dalších nadřízených a přisluhovačů. Samozřejmě že násobně likvidačnější pro celý svět a zejména psychické i fyzické zdraví všech občanů – dětí a starších občanů zvláště – byly koronafašistické restrikce a zákazy, než ona chřipka sama – toho času přejmenovaná na COVID-19. To řada z nás tvrdila od samého počátku řízeného koronafašistického teroru. Zkorumpovaný zelený mozek Prymula prachsprostě lže, neb jak dobře víme, kdyby šlo v rámci covidu o tak děsivě nebezpečný virus, pak by papaláši a politruci Prymulova typu i s rodinami jako první zalezli do krytů jak krysy a nechodili na jimi zakázaný fotbal, nebo do jimi zakázaných hospod. Jinak mi tak trochu připadá, že Prymulovi a jemu podobným pazgřivcům média hlavního proudu výhledově chystají podhoubí pro další fašistické hrátky s kvazi pandemiemi či pandemiemi skutečnými.

Jako šéfka Evropské komise byla opět zvolena Ursula von der Leyenová, která hned prohlásila, že se musíme odstřihnout od ruského zkapalněného plynu. A zároveň chce, aby poklesly ceny energií. Jak na vás působí, že jsou vrcholní představitelé schopní tak nonšalantně prosazovat kvadraturu kruhu?

Nijak překvapivě. Víte, pokud nám jakákoliv klíčová politická rozhodnutí či prohlášení nedávají smysl, mám zřejmě jen nedostatek informací. A jak jsem již mnohokráte opakoval, kádr ve vysoké funkci – nejen politické, ale u té politické to platí prakticky zcela – musí být buď poloimbecilní, vydíratelný či úplatný. Nebo v jakémkoliv poměru tří výše zmíněných atributů. A nemalá většina oněch pravověrných a vybraných kádrů – včetně von der Leyenové – disponuje právě velkou mírou oné poloimbecility. A pak to tak vypadá s oněmi kvadraturami kruhu.

Na poplach bije více než šest desítek významných institucí, které vyděsilo, že by se do konce roku nestihla schválit mediální novela, a tak by se ani nezvýšily koncesionářské poplatky. Přitom jsou to v řadě případů instituce, které od ČT a ČRo dostávají buď rovnou peníze, nebo prostor. Není ten princip „ruka ruku myje“ až příliš křiklavý?

To sice je, ale protičeská bruselsko-washingtonsko-berlínská ČT a na její cecíky napojení druhové jsou již natolik rozežraní, rozmlsaní a jisti svou nedotknutelností, že nějaké principy jim jsou putna a očividné kamarádšofty už ani nezastírají. Nechť ČT ušetří na socialistickém počtu svých zaměstnanců a seškrtá přebujelé – a proto pečlivě utajované – platy některých svých klíčových kobyl typu Moravce, nechť si soudruzi v čele s ředitelem přestanou vyplácet milionové bonusy za jinak mizernou práci a nebude třeba zvyšovat daně z ČT a ČRo, které pro veřejnoprávní média tak příznačně zvou demagogicky a manipulativně „koncesionářským poplatkem“.

Politika se dostala i do oblíbeného AZ kvízu. A to když soutěžícímu předhodili slovo „dezolát“, s definicí: „Tímto neologismem se označuje frustrovaný člověk, který odmítá společenské autority a přiklání se ke konspiračním teoriím a politickému extremismu.“ Nora Fridrichová se nad tím rozplývala, i moderátor, jak mají „moderní otázky“. Nevím, patří to do takových soutěží? Když se situace třeba otočí, budou tito lidé v pohodě s tím, že v AZ kvízu bude třeba „havloid“ nebo „libtard“?

Psali jsme: „D jako dezolát.“ Po otázce v AZ-kvízu bylo zle

Moderátor se trochu víc spletl. Nejde o otázky moderní, ale politicky angažované ve prospěch režimu. Moderátor mohl ještě rovnou vychválit úlohu jedné strany a vlády a jejich soudruha prezidenta a bylo by to tak zhruba všechno. Jinak nadšení psychicky labilní, prkenné Fridrichové pro kdejakou prorežimní aktivitu a svazáctví nepřekvapí. Samozřejmě by bylo fajn, kdyby se televize v rámci zábavných pořadů pokud možno vystříhaly politického školení diváků, nicméně fakt je takový, že za každého režimu zábava, sport i kultura bohužel částečně slouží režimní propagandě a udržování stávající totality: ať už nacistické, elitářsko-socialistické či korporátně-fašistické. Politickou agitku bohužel nezřídka slýcháme i v řadě dalších zábavných pořadů, ať už na jakože veřejnoprávních, nebo na soukromých vysílacích stanicích.