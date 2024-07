„Ukrajina v NATO? Sci-fi.“ Po utajeném podpisu dohody bouchly ve sněmovně dveře

Vláda podepsala v utajeném režimu obrannou dohodu s Ukrajinou. Budete se jako člen výboru pro obranu zajímat o její obsah?

Zcela určitě! Některé informace ale již prosakují. Podle všeho má 18 stran a zřejmě tedy obsahuje dohodu o rozsáhlé spolupráci na více úrovních.

Vláda neříká, co v té smlouvě je, ale o to intenzivněji ujišťuje, že se jí k ničemu konkrétnímu nezavazujeme. Nebylo by lepší, kdyby se zkrátka i veřejnost dozvěděla, co tam je napsané?

Podle dostupných informací dohoda není právně závaznou mezinárodní smlouvou. Rámuje zřejmě dosavadní spolupráci a vytváří prostor pro budoucí kooperaci. Ukrajina, která byla před dvěma lety pouze symbolem zvěrstev Stepana Bandery, korupce a levné pracovní síly, se najednou stává zřejmě strategicky významnou zemí pro vládu Petra Fialy, když s ní uzavírá desetiletou bilaterální dohodu a podporuje jí více než naše občany, živnostníky a důchodce.

Co si lze představit pod tou „nezávaznou podporou“, o které vláda mluví?

V minulém týdnu se konalo společné zasedání české a ukrajinské vlády, už poněkolikáté. Zato jednání s vládou Slovenska, která byla tradicí v minulosti, jsou rušena. Co to podle vás říká o české zahraniční politice za této vlády?

Zahraniční politiku této vlády bych nazval dětinskou a naivní. Přerušením tradičních společných jednání s vládou Slovenska, vzešlou z demokratických voleb, dochází k trvalému poškozování našich vztahů postavených na historii společného státu. Slovensko tak tímto krokem zařadila po bok Maďarska. Polsko provádí svou vlastní zahraniční politiku založenou na prohlubování spolupráce s Německem a Francií a Maďarsko se Slovenskem se soustřeďují na spolupráci s Rakouskem a zeměmi Balkánu.

My zůstáváme sami s neochvějnou podporou transatlantických vazeb, EU a Ukrajiny. Tato politika je zcela mylná. Tato vláda tu za rok a půl nebude a tyto chyby bude třeba napravovat.

Ukrajina ale současně zavřela kohoutky plynu na Slovensko a do Maďarska. Můžeme podle vás nějaký podobný „vděk“ očekávat i my, pokud se s kyjevským režimem dostaneme do nějakého rozporu?

Po všech těch kolech sankcí uvalených na Rusko ze strany EU je stále Evropa závislá na ruském plynu a jeho ukrajinském tranzitu. U nás je ale situace jiná než na Slovensku a Maďarsku z důvodu napojení na plynovody Nord Stream a Gazela.

Očekáváte, že vláda pojede agendu „Ukrajina“ coby věc, kde se svým voličům může prezentovat jako úspěšná, až do voleb?

Pokud bude konflikt na Ukrajině, tak vláda Petra Fialy tím zakrývá a odůvodňuje všechny své neúspěchy, kterých je nepočítaně. Pokud konflikt skončí, nastane tvrdá realita, protože to již nebude na koho svádět. Z uvedeného vyplývá, že téma podpory Ukrajiny bude současná neoblíbená vláda držet až do voleb.

O Ukrajině hodně mluvila i staronová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Její komisařkou pro diplomacii se má stát Kaja Kallas, která si na tématu boje proti Rusku postavila své evropské renomé. Znamená to podle vás, že i EU se v příštích letech bude tlačit do konfrontace s Ruskem?

Budou se snažit. Dokonce se hovoří o eurokomisaři pro obranu a bezpečnost a vzniku evropské armády a dalších nesmyslech. Evropská unie ale kromě agentury Frontex žádné vojenské schopnosti na rozdíl od NATO nemá, ty mají pouze jednotlivé členské státy. Evropská unie bude také díky Green Dealu a nezvládnuté migraci čelit spoustě svých vlastních problémů, jako jsou například dluhy a jejich splácení. Je také ve srovnání se světovými politickými hráči slabá a rozhádaná a musí hledat své opodstatnění. Pokud chce být mezi světovými velkými hráči, tak se musí snažit hrát roli v rámci konfliktu Ukrajina – Rusko. Otázkou zůstává, jak se jí to bude dařit, protože rozhodovat o ukončení zabíjení a mírovém plánu na Ukrajině budou jiné mocnosti. Takže spíše přehnané ambice ze strany EU.

Na summitu NATO ve Washingtonu se opět diskutovala otázka podmínek vstupu Ukrajiny. Zaznamenal jsem pak názor, že se tento vstup „přibližuje“, že se postoje v NATO posouvají ve prospěch vstupu Ukrajiny. Máte ten dojem také?

Padaly zde pouze deklarace a probíhala společná focení. NATO nechává stále Ukrajinu v naději a slibem nezarmoutíš. Proti jsou zejména USA, Německo a některé pobaltské státy. Členství Ukrajiny v NATO je tak otázkou spíše dekád, protože neplní kritéria a standardy v podstatě v ničem. Navíc pro Rusko je členství Ukrajiny v NATO zcela nepřijatelné, a pouze úvahy o jejím členství vedly mj. k tomu, co se v únoru v roce 2022 ze strany Ruska na Ukrajině začalo odehrávat.

Co dalšího podle vás přinesl Washingtonský summit?

Summit NATO měl přinést tří hlavní sdělení. Jednak posilováni aliance, spolupráce s partnery a problematika spravedlivého sdílení břemene ve výši 2 % HDP členskými státy. To však plní asi polovina členských států. Dalším tématem byla dlouhodobá podpora Ukrajiny, kde koordinace pracovní skupiny 50 států přešla z USA pod NATO. Nebylo dosaženo shody na dlouhodobém financování Ukrajiny ve výši 40 mld €. Shoda byla pouze na financování po dobu jednoho roku. Také zde byl formálně zvolen místo přesluhujícího generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga bývalý nizozemský premiér Mark Rutte.

V českých médiích jsou i američtí prezidenští kandidáti posuzováni primárně „ukrajinskou“ optikou, připomíná se, že Donald Trump slibuje rychlé příměří a jeho viceprezidentský kandidát Vance trousí poznámky o rozkrádání západní pomoci v Kyjevě. Není to až příliš sebestředné hodnocení, s ohledem na to, že Amerika řeší doma i ve světě mnohem intenzivnější problémy, než je Ukrajina?

Rozhodně není. Důvod jsou zřejmě obavy o výsledek prezidentských voleb v USA, pokud v nich vyhraje na podzim republikán Donald Trump. Ten již opakovaně deklaroval rychlé ukončení konfliktu a konec podpory Ukrajiny ze strany USA, které mají velký problém s nelegální migrací.

Hovoří se o tom, že vlastně posledním americkým státníkem, který klade na Ukrajinu důraz, je Joe Biden, i díky historii rodinného podnikání v této zemi. Očekáváte po jeho odchodu nějaké zásadní změny v americkém postoji k tomuto konfliktu?

Biden za půl roku skončí, a tím skončí i podpora Ukrajiny ze strany USA. Evropská unie a vláda Petra Fialy je budou sice podporovat dále, ale to nebude ta zásadní podpora. Ukrajina je v podstatě bezedná a vše se tam prošustruje, přeprodá anebo skončí u překupníků. Případné členství Ukrajiny v NATO je potom úplné sci-fi, o kterém se jedná od roku 2008. Pokud bude Ukrajina součástí EU, tak potom se stanou v podstatě nekoneční konzumenti dotací téměř na všechno a my to budeme muset platit. Nejméně populární vláda v novodobé historii ale bude podporovat Ukrajinu, co jen to bude možné a já doufám, že voliči vládním stranám vystaví konečný účet, který nebude vůbec hezký. Už aby to bylo!