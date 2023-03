„Utajený průšvih. Nejde o důchody.” Host Václaváku vykopává

reklama

Minulý týden opozice zablokovala řečnický pult ve sněmovně kvůli snížení valorizace důchodů. Nakonec to prošlo. Dnes dva výbory Senátu, který je drtivě pod kontrolou vlády, normu nedoporučily. Co si o tom má občan myslet?

Já osobně bych si myslel, že senátní výbory myslí na sobotní demonstraci Česko proti bídě. Zřejmě si tam někdo zachoval trochu zdravého rozumu a pokouší se alespoň verbálně zmírnit dopad této informace na všechny ty, kteří zvažují účast na Václaváku. Ve vzduchu je cítit nervozita, jestli to už naše skvělá pětikoaliční vláda nepřepískla a jestli se národ náhodou nenaštval.

Vláda se už také nechala slyšet, že senát o nezbytnosti tohoto kroku nakonec přesvědčí... takže to bude stejná taktika jako před prezidentskou volbou - mlčet, dokud nebude zvolen ten správný kandidát. Stejně tak nevkládám žádnou naději do Petra Pavla, že by budoucí novelu zákona nepodepsal. Vláda pro prosazení tohoto zákona porušila prakticky všechna pravidla, ohnula si celou řadu sněmovních procedur a to všechnu kvůli mizerným devatenácti miliardám, které v únorovém schodku rozpočtu představují jen malý kousek. To podle mě není samo sebou a někde ve vzduchu je nějaký velký průšvih, který je nám zatím utajen.



Dáváte sněmovní opozici alespoň nějaké body za snahu?



Ale jo... Nedávno jsem psal, že opozice prostě nemá ve sněmovně většinu a jediné, co může dělat, je pokoušet se vládě překážet a nabírat si za to politické body. Sněmovní většina nakonec prosadí svoje. Ale nevím, jestli je to pro vládu vítězství. Ukázat v přímém přenosu, že se nebude štítit ani kroků na hraně zákona, které pak bude muset zachraňovat Rychetský novými nálezy ústavního práva... Je to výhra? Přitom stav státních financí, to je úkol pro účetního. Od podzimu se ví, jaká časovaná bomba tady tiká. Proč s tím přišli až teď? Je výhra ukázat celému národu, že Stanjura nedovede ani kupecké počty?

Jsou věci, které si za peníze nekoupíte... politický kapitál je jedna z nich.

Možná je to jen můj dojem, ale v posledních dnech přestal Petr Fiala být na fotkách v novinách tak blyštivý. Začali ho zobrazovat v nelichotivých pozicích. To bývá většinou začátek konce.



Někdejší šéfové Agrární komory Jandejsek a Veleba došli k závěru, že kvůli Green Dealu hrozí Evropě nedostatek potravin a zvýšení dovozů ze Severní Ameriky. Je to dle Vás tak zlé?



Je to asi tak stejné, jako nám na podzim hrozil nedostatek plynu i benzínu. Nestalo se to, ale nebylo k tomu daleko. Zachránilo nás pokrytectví evropských elit, které tvrdily, že vypnuly ruské uhlovodíky, ale ve skutečnosti je jen přejmenovaly. Plyn sice přestal proudit Nordstrýmem, ale za to ho z Ruska vozily americké LNG lodě. Nedávno proběhla tiskem zpráva, že Rusko má jakousi stínovou flotilu tankerů o které se moc neví... Ať se nenechají vysmát, ví se to tom všechno, jen se nechce mluvit o přečerpávání ropy na moři a prodeji s velkými přirážkami, které zaplatí evropští hejlové. Navíc jsme měli jednu z nejmírnějších zim...

S potravinami je to stejné. Pokud by se skutečně měla dodržovat grýndýlová pravidla, tak toho tady moc nevypěstujeme a pěkně se bude všechno dovážet. Ale vsadím se, že europokrytectví zafunguje i v tomto případě a celá řada velkých korporací už ví, jak se ta pravidla budou "ojebávat."

Jan Keller ve své poslední knize napsal, že EU je silná i slabá zároveň. Je silná a tvrdá k slabým a slabá a poddajná před silnými. Na Jandejska a další české zemědělské firmy si orgáni z Brusele posvítí. Před nadnárodními korporacemi se ti stejní budou plazit a všechna jejich přání budou předem splněna. Peníze nesmrdí.



Pojďme k chystané demonstraci, která má proběhnout v sobotu. Vystoupíte jako řečník. Naznačíte, co budete chtít říct?



Začnou hláškou, o které bych byl rád, kdyby zlidověla.... :-)

Kdybych měl mluvit o všem, co mě trápí, tak by se už na nikoho dalšího nedostalo... Takže jen suše shrnu, čeho jsme byli svědky v posledním půl roce a zeptám se shromážděného lidu, jestli chtějí, aby to takhle pokračovalo.



Poslankyně ODS Eva Decroix po zářijové demonstraci vyjádřila stanovisko: Strach o budoucnost prý neomlouvá účast na ,,prorusky orientované demonstraci”. I nyní se objevují podobné úvahy. Jak na ně reagujete?

V první řadě by mě zajímalo, která autorita v této zemi označila naší demonstraci za prorusky orientovanou? Nevšiml jsem si, že by na toto téma proběhla nějaká celospolečenská diskuse zakončená celospolečenským koncenzem. Nevšiml jsem si, že by nějaká ctihodná a všeobecně uznávaná instituce vydala kvalitní a dobře ozdrojovaný rozbor s neprůstřelnými argumenty. Dneska je proruský každý, kdo za před slovo "Rusko" neumístí patřičnou nadávku.

Ono je to strašně snadné, někoho onálepkovat. To umím také. Nelíbí se mi Eva Decroix a tak bych mohl říct, že její inteligence nedává důvod ji pouštět ven na vycházky. Ale protože jsem slušně vychovaný, tak to neřeknu a na demonstraci budu hanět vládu za její rozpočtové schodky, snahu o cenzuru a vykastrovanou hospodářskou politiku, nikoliv za její eurohujerství... byť to spolu úzce souvisí.



Mimochodem, poslankyně Decroix sama sebe označuje za ,,dítě Evropy”. Cítíte se také jako Evropan?



Ano, to je symptomatické. Eva Decroix žije v jedné z nejkrásnějších zemí světa. V zemi s tisíciletou historií, protkané památkami velkoleposti i ponížení. V zemi, kde najdete české Švýcarsko, českou Kanadu, sázavský Pacifik, českou Sibiř, české Toskánsko, české Benátky, i českou Saharu. Žije v zemi, která je podle všech měřítek jedna z nejbezpečnějších na světě, kde většina lidí žije ve vlastním domě a stará se o vlastní majetek. Žije v zemi s nízkou nezaměstnaností, solidními službami, se skvělým zdravotnictvím, která produkuje přebytek elektrického proudu ve vlastních elektrárnách.

A ona se cítí být dítě Evropy. To zní jako diagnóza...

Předpokládám že se cítí být především dítě té lepší Evropy za vysokými zdmi se soukromými školami a ochrankou. Že se cítí být dítětem Evropy s jachtami, exkluzívními hotely a dovolenými v exotických krajinách. Určitě do té své Evropy nezahrnuje pařížská předměstí, inkluzívní veřejné školství, ani muslimský Molenbeck.

Možná proto jde u nás všechno z tlustých do tenkých... máme ve vládě moc dětí Evropy a málo dětí České republiky.



Ještě k těm nákupům: Občané, kteří nakupují v Polsku, zaznamenali slevu na maso. Na jednu zákaznickou kartu lze však koupit jen 3 kila. Pořizují si tedy kartu druhou. Je to už nedůstojné, takové ,,fígle”?

Buďme rádi, že vrcholem nedůstojnosti je druhá slevová karta. Bohužel jsem obklopen lidmi, kteří jsou v mnohem horší situaci. Znám samoživitelky, které prodávají samy sebe, aby se mohly postarat o dítě, když jim chlap zdrhnul. Znám lidi, kteří mají vypnuté topení a doma nosí rukavice. Znám podnikatele, kteří zadlužují celý svůj majetek, aby měli na výplaty pro své zaměstnance. Znám chlapy, kteří chodí z práce do práce, aby udrželi své děti na školách.

Co je proti tomu druhá slevová karta? Nebo třeba i třetí? Lidi prostě dělají, co mohou. Kdyby jim vláda nezvyšovala daně, nesnižovala důchody, nedávala jim skvělé příležitosti emisními povolenkami pro domácnosti a nevysílala signály, že v tom bude ještě dlouho pokračovat, tak by třeba nemuseli jezdit nakupovat do Polska.

Jestli to takhle půjde dál, tak zřejmě uvidíme mnohem horší věci, než fígle se slevovými kartami. Taková fronta na chudinskou polívku, to je vrchol důstojnosti.

