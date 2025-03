„Už žádná šance pro Fialu. Ani zbrojení.“ Co se skrývá za průzkumy

Pane doktore, každý týden vycházejí průzkumy volebních preferencí agentury STEM. Předkládá je CNN Prima NEWS. Pakliže se na trendy těchto průzkumů podíváte, lze z nich něco vyčíst?

Dá se z nich vyčíst, že během přibližně prvních dvou let Fialova vládnutí se nespokojenost s vládou nepromítala do volebních preferencí. Pak se začala posouvat i voličská podpora. Nikoliv tak, že by snad bývalí voliči ODS přecházeli k ANO, nýbrž tak, že hodně z nich se rozhodlo zůstat doma. V tuto chvíli to vypadá na jednoznačné volební vítězství opozice, přičemž hegemonem opozice je ANO. Hlavní rolí „alternativy“ je zachytit ty hlasy těch lidí, pro které je ANO z různých důvodů nepřijatelné, tedy hlasy, které by jinak propadly. Výzkumy také ukazují, že současná situace je stabilní. Pokud nepřijde nějaká zásadní politická změna typu příchodu milionu migrantů, vydrží současné preference až do voleb.

Jsou zde i další agentury. CVVM, Median, NMS Market Research, SANEP, IPSOS, Phoenix Research. S jakou důvěrou má občan přistupovat k těmto jednotlivým agenturám?

Každá agentura používá trochu jiný model a každý ten model má nějaké silné a nějaké slabé stránky. Nejlepší je tedy číst všechny, ale žádný nebrat jako jediný správný. Rozhodně je důležité uvědomovat si, že to jsou různé modely. Když STEM někomu ukáže 5,3 % a o týden později Ipsos 4,7 %, tak to neznamená pokles. Znamená to, že v každém modelu ta strana vychází jinak.

Nicméně všechny agentury ukazují velmi podobný obraz nálad veřejnosti.

Čím se ty modely liší?

Všechny agentury řeší následující problém. Pokud respondent zaškrtne, že by volil třeba ANO, opravdu to znamená, že kdyby byly tento víkend volby, tak by k nim došel a volil ANO? Nezůstal by z lenosti doma? Nebo by si to možná rozmyslel a volil někoho jiného – i když v dotazníku říká, že v žádném případě. Samozřejmě to neudělají všichni, ale u části voličů to možné je.

Analytici agentur se pokoušejí odhadnout, u kolika voličů z které skupiny by se to mohlo stát. Všichni to odhadují na základě zkušenosti z minulých a předminulých voleb. Všichni zároveň vědí, že společnost se vyvíjí, takže minulá situace se nebude opakovat bezezbytku. Proto má každý svůj model.

Někteří moji známí, kteří mají velké průzkumné agentury za zaprodané vládní koalici, tvrdí, že záměrně nadsazují ANO, aby „vyděsily“ odpůrce Andreje Babiše, a podsekávají Motoristy sobě a STAČILO!, aby je držely v pásmu nejistoty těsně kolem 5 %. Považujete to za věrohodnou hypotézu?

Počítejte se mnou. Tzv. „alternativa“ představuje přibližně 10 % společnosti. Jsou tu tři strany, které cílí výhradně na tuto „alternativu“ a většinové voliče (tzv. „ovce“) ignorují – SPD, Motoristé a STAČILO!. Při 60% volební účasti a vyšší účasti na straně opozice mohou dohromady získat 18 %, s velkým štěstím 20 %. Víc hlasů tam prostě není. Takže 5 % pro STAČILO!, 5 % pro Motoristy a 8 % pro SPD a jedno či dvě procenta pro zbývající strany. Pokud někdo z nich výrazně posílí, bude to na úkor dalších dvou stran.

Obávám se, že mnozí odpůrci režimu si nechtějí připustit, jak velký je příkop mezi „alternativou“ a většinovou veřejností.

Pakliže byste se účastnil porady volebního týmu Motoristů a poté volebního týmu STAČILO!, co byste jim poradil? O jaké hlasy mají tyto jednotlivé strany, které se hýbou kolem 5 %, usilovat a čemu se vyhnout?

Problém je v tom, že úspěch Motoristů by znamenal, že STAČILO! bude stlačeno pod 5 %. Úspěch STAČILO! by zase znamenal, že budou pod 5 % stlačeni Motoristé. Moje rada by tedy byla společná kandidátka.

Jak si ve vašich očích stojí Tomio Okamura a SPD? V průzkumech mu nezapočítávají jeho pravděpodobné předvolební partnery, čili Rajchlovo PRO a Trikoloru.

Jak ukázaly eurovolby, Trikolora nepřidává SPD žádné hlasy navíc. Rajchlovo PRO může nějaké procento přinést – v tom smyslu agentury SPD skutečně podceňují. Jenže na druhou stranu je možné, že budou přibráni i Svobodní a ti zase nějaké voliče odradí. Nakonec to může dopadnout tak, že co přidá PRO, to uberou Svobodní. Nicméně to všechno jsou jen spekulace. A výzkumníci nemají možnost to měřit, dokud nebude společná kandidátka a reklamní kampaň.

Podcasteři Michal Půr a Tomáš Jirsa vyhlásili, že pokud Petr Fiala nasype peníze do obranného rozpočtu, budou ho volit. A že je to Fialova poslední šance, jak zachránit volební výsledek. Je to Fialova poslední šance?

Ukazuje to obecnější problém. Tvrdé jádro radikálních příznivců tlačí strany do nesmyslných postojů, které ty strany poškozují. Ono „nasypání peněz do obranného rozpočtu“ je jen jiný termín pro další tunel typu F-35. Lidé, kteří by chtěli další F-35, už jsou mezi spolehlivými voliči pětikoalice. I pánové Půr a Jirsa budou pětikoalici volit v každém případě.

V tuto chvíli se zdá, že pro Fialu už žádná šance není a že jedinou šancí pro ODS by byla výměna leadera za někoho, kdo není se současnou vládou spojován.

ANO dle sociodemografie STEMu vede ve všech věkových kategoriích kromě té do 29 let, kde remizuje se STANem. O čem to vypovídá? Skalní vládní příznivci ANO považují za stranu „hloupých důchodců“.

Nemám přístup k datům z výzkumu, nicméně předpokládám, že mladí muži volí spíše ANO, a mladé ženy spíše STAN, případně Spolu. Podobný trend je totiž vidět ve většině evropských zemí.

Je to dáno tím, že mladé ženy chtějí mít pocit, že volí jako všichni ostatní, zatímco mladí muži chtějí mít rebelský pocit. Vyplývá z toho, že velká média dokážou pořád ještě vytvářet pocit, že volit vládní strany je normální, zatímco volit ANO je divné. Natož strany alternativy.

A že někdo pokřikuje na ANO, že je stranou hloupých důchodců? Na ODS se zase pokřikuje, že je stranou zlodějů. To k politickým sporům prostě patří.

Ve stejné analýze STEMu je vidět, že čím vyšší dosažené vzdělání, tím víc hlasů pro SPOLU, STAN a Piráty. Příznivci zmíněných stran se tím někdy i honosí. Vznikl mezi českou střední a vyšší střední třídou jakýsi kolektivní pocit, že volbou vládních stran se řadíte k těm chytrým, zatímco opozici volí „debilové“? Narážím na to, že vysokoškolsky vzdělaný volič, který o politice moc neví, takto uvažuje.

Strany pětikoalice zcela zřetelně pracují s tím, že předkládají obraz hluboce rozdělené společnosti. V tom obrazu jsou na jedné straně krásní inteligentní odpovědní lidé a na druhé straně zoufalci hodní pohrdání. A pokud nechcete patřit k těm zoufalcům, musíte přece – společně s jinými krásnými inteligentními odpovědnými lidmi – volit vládní strany.

Funguje to. Právě tento elitářský pocit patří k nejsilnějším motivům podporovatelům vládních stran.

Z druhé strany je nešťastné, že strany alternativy, místo, aby se snažily příkop zmenšovat, jej cíleně prohlubují a zdůrazňují (byť s opačným znaménkem), čímž nahrávají vládní propagandě.