„V Afghánistánu, Iráku, Sýrii a Libyi jsou po Američanech potoky krve." Řekl voják a poslanec SPD

ROZHOVOR „Je to totální debakl USA a NATO. Američani jsou teď za pitomce a my s nimi… vývoz demokracie je nesmysl a muslimské země o to ani nestojí. Po invazích USA v muslimských zemích zůstaly jen statisíce mrtvých, potoky krve a rozvrácené a hospodářsky zničené země a vzestup fundamentálního islámu… Základní sdělení je, že naše armáda by měla bránit náš stát a naše hranice, a ne být expedičním sborem pro zahraniční dobrodružství USA a NATO. Neměli bychom jim dělat kašpárky, ale měli bychom chránit naše zájmy...NATO, jako servisní organizace USA, je zralé na rozpuštění,“ říká o válce v Afghánistánu místopředseda Výboru pro obranu a poslanec SPD za Liberecký kraj Radovan Vích.

Jako armádního plukovníka ve výslužbě se vás nemohu nezeptat na to, co říkáte událostem v Afghánistánu. Čekal jste to?

Čekal jsem to, ale to že to bude pouhých 11 dnů, mě překvapilo. Celá afghánská kolaborační armáda, loutková vláda a administrativa se sesypala jako domeček z karet. Celé to nasvědčuje také tomu, že Tálibán má podporu významné části afghánské populace, i když se západní liberální média mohou snažit tvrdit opak. O západní model demokracie v Afghánistánu, možná až na úzkou vrstvu v Kábulu, ale nikdo nestál. Oni chtějí žít po svém.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

Hrozí nyní vzestup terorismu? Je Tálibán hrozbou pro nás v Evropě?

Nemyslím si, že by tálibové operovali v Evropě. Je to paštúnské nacionalistické hnutí a současně hnutí džihádistické, které je ale omezeno výhradně na Afghánistán případně příhraniční oblasti. Víme, že Tálibán a Islámský stát mají nepřátelské vztahy a bojují proti sobě a pro nás je pořád lepší Tálibán právě proto, že neoperuje v Evropě. Mnohem větší hrozbu vidím v nelegální emigraci z Afghánistánu. To je bezpečnostní hrozba pro nás.

Proč?

OSN odhaduje, že Afghánistán chce do konce roku opustit půl miliónu lidí. Vydají se směrem do Evropy. Není týden, abychom v médiích nezaznamenali, že každou chvíli najdou policisté Afghánce v nějakém kamionu. Přitom jde ale o špičku ledovce. Podle mě jich zachytí jen zlomek. Ve srovnání s loňským rokem je zaznamenaný velký nárůst imigrantů na území EU i v České republice. U nás to je meziroční nárůst o 236 procent.

Proč považujete Afghánce za hrozbu?

Nečtete zprávy? (smích) Každou chvíli je nějaká zpráva, že nějaký afghánský imigrant v Evropě někoho pobodal, podřízl nebo znásilnil. Tito lidé mají totálně odlišné hodnoty od našich. Žena pro ně má hodnotu nějakého zvířete. V loňském roce v Německu ze všech imigrantů páchali podle údajů Spolkového kriminálního úřadu nejčastěji trestnou činnost běženci ze Sýrie (27 561 osob), Afghánistánu (14 750) a Iráku (9835). Přistěhovalci z těchto tří zemí tvoří největší podíl žadatelů o azyl v Německu, a to 57,6 procenta. Evropská unie se snaží nám afghánské imigranty vnutit. Musíme se jasně postavit proti diktátu Bruselu i Washingtonu. Kdo si průšvih v Afghánistánu nadrobil, ať si ho taky vypije.

A proč jste proti přijímání afghánských tlumočníků?

Už nyní vyplývá najevo, že mezi evakuovanými Afghánci byli lidé s kriminální činností či lidé napojení na teroristy. Upozornily na to Německo, Francie či Británie. U nás známe případ zdravotní sestry, kterou měl Afghánec sexuálně napadnout. Sice nakonec odsouzen nebyl, ale více věřím české zdravotní sestře než afghánskému imigrantovi. Premiér Babiš tím, že přijal afghánské „tlumočníky“, riskuje bezpečnost českých občanů. Navíc oni byli za své služby královsky placeni a věděli co dělají a pro koho to dělají. Pokud tedy připustím, že pro nás v Afghánistánu „pracovali“ potom jim měla naše diplomacie zajistit azyl v přilehlých státech. To se však nestalo. Dovážet jsme je prostě neměli.

Jaké poučení si má vzít Západ z Afghánistánu?

Je to totální debakl USA a NATO. Američani jsou teď za pitomce. Je správné, že Američané odešli, ale toto nebyl spořádaný odchod, ale úprk. Kdyby byl v Bílém domě Trump, došlo by ke spořádanému odchodu a nějaké rozumné dohodě s Tálibánem. Je to také totální selhání zpravodajců, kteří poskytovali totálně nepravdivé informace. Také mimochodem stojí za úvahu, zda někteří ti „tlumočníci“ nehráli dvojí hru a neposkytovali tyto mylné informace záměrně.

Každopádně platí to, na jsme upozorňovali již roky. Tedy, že vývoz demokracie je nesmysl a muslimské země o to ani nestojí. Po invazích USA v muslimských zemích zůstaly jen statisíce mrtvých, potoky krve a rozvrácené a hospodářsky zničené země a vzestup fundamentálního islámu. Výsledkem působení USA v Sýrii a Iráku byl vznik a vzestup Islámského státu, který se podařilo porazit hlavně díky pomoci Ruska a Íránu. Bašár Asad se naštěstí udržel u moci. V Egyptě pomohly USA nástupu Muslimského bratrstva a jen díky vojenskému převratu tam dnes nevládnou fundamentální muslimové. Za Kaddáfího byla Libye první nebo druhá nejbohatší země Afriky, dnes je to země rozvrácená občanskou válkou. Kaddáfí navíc zabraňoval imigrantům z Afriky v cestě do Evropy. Všechno špatně. Tohle je ten Západ, který nám má být podle PirStánu a podle koalice SPOLU vzorem?

Co říkáte tomu, jak se k celé věci postavila naše diplomacie?

Opuštění naší ambasády v Kábulu je zásadní chyba, protože bude potřeba jednat s místní nástupnickou vládou o tom, jak zde uplatnit prostřednictvím ekonomické diplomacie naše tradiční výrobky, jako například vagony, lokomotivy a další výrobky těžkého průmyslu, a naopak získat nové kontrakty na obrovské zásoby nerostného bohatství, kterým Afghánistán disponuje. Některé státy své zaměstnance na ambasádách v Kábulu ponechaly. Takhle budeme znovu velice složitě a bolestivě budovat nové diplomatické vztahy s Afghánistánem anebo se státy, které budou s Tálibánem komunikovat.

Podle vás bychom měli udržovat diplomatické vztahy s tímto islamistickým tyranským režimem?

Jeho vláda je realita. Podívejte se na Saudskou Arábii. Tam vládne wahhábistický režim, který je vlastně velmi podobný Tálibánu. Ale protože je Saudská Arábie spojencem USA, tak všichni kolem ní našlapují polehoučku a její krvavý režim nekritizují. Odmítám toto západní pokrytectví. Podle mě bychom měli žít dle principu „žít a nechat žít“. Tedy my bychom se neměli míchat do vnitřních věcí muslimských zemí a současně muslimové by se neměli cpát k nám a zavádět u nás zadními vrátky právo šáría. Jinak je pro nás dobré ale udržovat korektní vztahy se všemi zeměmi světa a obchodovat s nimi.

Jaké je poučení pro naši armádu?

Základní sdělení je, že naše armáda by měla bránit náš stát a naše hranice, a ne být expedičním sborem pro zahraniční dobrodružství USA a NATO. Celý ten koncept expedičních operací na velkou vzdálenost a do kulturně diametrálně odlišného prostředí je zcela nefunkční. Armáda má bojovat, tedy bránit se, útočit anebo se maximálně účastnit v mírových operacích, a to pouze v místech, které jsou pro nás ohrožením. To je například Balkán. Armáda není proto, aby vyvážila výzbroj a učila demokracii někde pod Hindukúšem. Neměli bychom dělat kašpárky USA a NATO, ale měli bychom chránit naše zájmy.



S ohledem na to, že se místní Afghánci bez boje za 11 dnů Tálibánu vzdali, byla od začátku vojenská účast USA a NATO včetně smrti tisíců vojáků naprosto zbytečná. Jsou to promarněné peníze i životy čtrnácti českých vojáků. Nemluvě o tom, že prostředky vynaložené na tyto mise zákonitě chybí jinde. Armáda bez pochyby potřebuje skutečnou modernizaci jako sůl, ale na obranu území našeho státu, a nikoliv na expediční operace tohoto druhu. My teď brečíme nad „rozlitým mlékem“ a pomlouváme Tálibán. Spíše bych ale očekával jasné vyjádření po těch politických propagátorech nutnosti našeho „ukotvení“ v transatlantických vazbách, co tam posílali celá léta zbytečně naše vojska a umožnili, aby dvě desítky miliard korun vyletěly oknem, zatím co mohly být použity třeba na lékařskou péči anebo pro těžce postižené lidi a jejich opatrovníky, případně na modernizaci armády.

NATO, jako servisní organizace USA, je zralé na rozpuštění. NATO nese vinu za to, že operace jako „ Resolute Support“ anebo „Enduring Freedom“ dehonestují práci našich vojáků. Ti tam odvedli spoustu dobré práce. Ale strategie západu, USA a NATO byla od začátku špatná, a proto se v této operaci nedalo vyhrát. Evropská armáda je utopie a je potřeba urychlené posilovat vlastní obranné schopnosti. Podívejme se, co se děje třeba na Polsko-běloruské hranici a v Pobaltí. To je pro nás jasné sdělení, že je opravdu nejvyšší čas!

