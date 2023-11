„Vláda má našlápnuto…“ K čemu? Středula před stávkou

reklama

Připravujete celostátní jednodenní stávku na 27. listopadu. Vidíme, jaký je stav ve zdravotnictví, školství a celostátní atmosféra. Co si od protestu slibujete?

První věc je, že to není jediný typ protestu. ČMKOS schválilo den protestů, do kterého se zapojily všechny odborové svazy a každý se do toho zapojil různou formou. Z jedenatřiceti odborových svazů se celkem deset odborových svazů rozhodlo k tomu, že použije formu protestu formou stávky, tři odborové svazy budou ve své působnosti mít u některých svých odborových organizací stávky, které budou déle než jednu hodinu, to je Českomoravský odborový svaz pracovníků školství a odborový svaz státních orgánů. A také se očekává u dalších odborových svazů pracovníků KOVO, odborového svazu zdravotníků, sociální péče, svazu pracovníků ochrany, kultury a přírody atd., takže všechny tyto svazy se rozhodly a další se připojí. Skutečně dojde v pondělí k velké protestní akci a zapojí se do ní velké množství lidí, ať už prostřednictvím nějakého solidárního vyjádření anebo přímo účastí na stávce a také na demonstraci, která začne o půl jedné pochodem z náměstí Jana Palacha v Praze na Malostranské náměstí, kde od jedné hodiny bude demonstrace společná.

Opravdu protest bude veliký. Z dnešního rána už jsem viděl informaci, že se chce zapojit jeden a půl tisíce škol po celé České republice, takže to bude jeden z největších protestů za mnoho let. Co se týká cílů, ČMKOS dlouhodobě říká, jaké má cíle u jednotlivých dokumentů. Ale bohužel pomyslný pohár trpělivosti přetekl, a proto ty protestní akce. Když jen připomenu, o co se všechno jedná, jedná se o fatální snížení životní úrovně, státní rozpočet, důchody, ceny elektrické energie, jedná se o nedotaženost ze strany vlády třeba ve věci neexistence nástroje pro možnost odchodu do důchodu pro náročné profese a také proti snížení důchodů jako takových. Věcí, kterých se nakumulovalo velké množství, a je to právě největším dílem tím, že vláda problémy neřeší, přehlíží, dělá opatření, která škodí zaměstnancům a jejich rodinám a toto je protest.

ČMKOS zastřešuje 270 tisíc odborářů. Když to vezmeme celorepublikově s ohledem na náš malý stát, tak to zase není tak málo. Ptají se vás někteří, jestli to má vlastně smysl, když všichni víme, že jste jedinou organizovanou větší silou republiky?

Každý si klade podobné otázky, my si je samozřejmě klademe tady. Ale myslíme si, že mlčet je horší.

Pondělní stávka ve školství zastaví činnost základních, mateřských i středních škol. Ministr školství je jistě obeznámen. Koneckonců Mikuláš Bek už se vyjádřil, že respektuje právo na stávku. Jak hodnotíte spolupráci?

Otázkou je celkový pohled. Vlády se podílely na tom, že ze státního rozpočtu vyhodily prostřednictvím neuvážených změn takřka 250 mld. korun, tak to samozřejmě musí být cítit a tady to teď máme. My nesouhlasíme s tím, aby byl dopad na lidi. Jestliže se bavíme o jednom ministrovi, tak vláda rozhoduje jako celek a v tomto případě špatně. Stejně se to týká neřešené inflace jako dopadů do mezd a platů v resortu školství. Víme, že před nedávnem byla stávka v oblasti vysokých škol kvůli podfinancování. Celá paleta se skládá dohromady. Nemohu nepřipomenout situaci ve zdravotnictví a všechno souvisí s finančními prostředky. Když někdo dá takto neuváženým způsobem pryč 250 mld. korun, tak to samozřejmě musí být někde cítit a tady to teď máme. Situace se kumuluje delší dobu, navrhovali jsme změny, dokonce jsme navrhovali i společná opatření a situace byla podobná. Budeme dál pokračovat v boji za lepší Českou republiku. A jestli to někoho poškodí nebo nepoškodí u voleb? To je jejich rozhodnutí, jakým způsobem postupují.

