„Vláda naprosto utržená ze řetězu.“ Co způsobil Ústavní soud? Advokát vše řekl

Ústavní soud zamítl stížnost opozičního hnutí ANO týkající se snížené valorizace penzí, která byla protlačena ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze, navíc za cenu „umlčení“ opozice. Dlouholetý advokát a předseda strany PRO Jindřich Rajchl verdikt soudu považuje za „šílený vzkaz do budoucna“, a to ten, že lze ohnout právo, pokud se to vládě hodí. Zároveň předkládá své argumenty.

Ústavní soud odmítl žádost poslanců hnutí ANO o zrušení osekání valorizace penzí. Předseda Josef Baxa to zdůvodnil i tím, že jde o rozhodnutí pro budoucnost. „Právo není samoúčelné a při hrozbě nestability systému se musí změnit parametry, které ho tvoří,“ uvedl. Jak to přeložit pro běžného občana?

Je to naprosto skandální výrok. Jsem právník, advokát a v oboru jsem 25 let a při všem respektu k ústavním soudcům a panu předsedovi je to z mého pohledu naprosto šílený vzkaz do budoucna. De facto říká, že lze ohnout právo, kdykoli se vládě zlíbí a pokud se jí to zrovna bude hodit. Nic jiného ta věta neznamená. Základní principy právního státu jsou postaveny na tom, že právo nelze přizpůsobovat dané situaci a tomu, že se zrovna vláda rozpomněla, že potřebuje v rozpočtu ušetřit nějaké peníze. Začnete-li právo ohýbat, už s tím nikdy nepřestanete.

Jaký vzkaz to vysílá občanům, případně i vládě?

Máme se skutečně obávat toho, že to vláda pochopí jako signál k prosazení čehokoli se jí zachce?

Zcela jistě. Ústavní soud vládě sdělil, že může kdykoli jakkoli ohýbat zákon a předpisy v Poslanecké sněmovně, může zakazovat opozici mluvit, může jim zakazovat vyjadřovat se k návrhům a lidově řečeno se může vykašlat na všechny procedurální předpisy a protlačit cokoliv. Pokud někdo řekne, že stav legislativní nouze sice nebyl vyhlášen v souladu se zákonem, ale nevadí to, považuji to za skandální. Vyhlášení stavu legislativní nouze má přesně daná pravidla, a pokud nejsou splněna, pak zákon přijatý v takovém režimu nemůže být potvrzen Ústavním soudem. To považuji za naprosto jednoznačnou věc, a pakliže soud rozhodl opačně, rezignoval podle mého názoru na ochranu Ústavy ČR. Vždyť Ústava i veškeré právní předpisy jsou dány proto, aby stanovovaly mantinely zejména vládní garnituře. Dostaneme-li se do situace, kdy vláda právní mantinely fakticky nemá, začíná se měnit v totalitní a prosazovat na sílu všechno, co se jí zlíbí. Ústavní soud svým rozhodnutím mantinely zboural a vláda je teď naprosto utržená ze řetězu, může si dělat co chce, vyhlásit stav legislativní nouze pro jakýkoli předpis a Ústavní soud jim to posvětí. Pokud už to judikoval tímto způsobem, musí se i v budoucnu svého rozhodnutí držet.

Co podle Vás vedlo ústavní soudce k závěru, jaký minulou středu prezentovali?

Považuji to za šokující. Neodpovídá to dosavadní praxi Ústavního soudu. Mnohokrát jsme byli svědky toho, že Ústavní soud přijal žaloby a zrušil některá rozhodnutí vlády, třeba o snížení platů soudců. Teď naopak Ústavní soud zbořil veškeré mantinely, které vláda měla.

Padaly komentáře o mocenském kartelu, kdy jsme v naprosto unikátní situaci, že vládní většina ovládá Poslaneckou sněmovnu, Senát, úřad prezidenta republiky i Ústavní soud. Díky tomu si vláda může dělat cokoli se jí zlíbí a opozice je zcela bezzubá… Není to přehnané?

Takřka denně plní stránky novin kauza premiéra Fialy, který opomněl zmínit v majetkovém přiznání svůj podíl v Podnikatelské družstevní záložně. Po článku v Seznam zprávách se za to omluvil a uvedl, že vše dá do pořádku. Je to opravdu tak velká kauza, jak některá média tvrdí? Podle koaličních politiků se naopak zachoval jako učebnicový příklad správného politika, když takto pohotově reagoval. Není to bouře ve sklenici vody, když se předseda vlády ihned omluvil a slíbil dát vše do pořádku?

V každé jiné zemi by taková kauza vedla k okamžité demisi celé vlády. Nejde zdaleka pouze o ten zapomenutý milion. Musíme se ptát, proč byl premiérův milion zapomenut. Mám pro to jednoduché vysvětlení. Byl zapomenut proto, aby nepadla pozornost na Podnikatelskou družstevní záložnu, protože se postupně začíná ukazovat, že to fakticky byla kampelička ODS, přes kterou si vrcholní politici této strany odkláněli své miliony a záložna jim zcela jednoznačně šla na ruku.

Čteme články o tom, že člověk spojený s touto kampeličkou, 83letý důchodce, poslal ODS jako dar 850 tisíc korun, aniž by jakkoli prokazoval, kde ty peníze vzal, pak se můžeme jasně domnívat, jaký skutečný účel této kampeličky byl. Petr Fiala na to nejenže nezapomněl, ale podle mého názoru naprosto vědomě milion v záložně neuvedl, protože spoléhal, že se na to nepřijde. V opačném případě by na kampeličku posvítil a uvedl do zájmu pozornosti ji a s tím i velmi podezřelé machinace, které provádí.

Podezřelé machinace? Co máte na mysli?

Vláda, ve které je ODS nejsilnější stranou, poslala 45 miliard korun na Ukrajinu a Ukrajina zcela nepochopitelně pošle 14 milionů euro do této kampeličky na nákup munice a já vůbec nechápu, proč by to mělo jít přes kampeličku a z jakého důvodu by Ukrajinci nákup munice nezaplatili přímo dodavateli. Mezitím někdo těch 14 milionů euro z kampeličky vyzvedl v hotovosti, co jiného si o tom máme myslet, než že je to vratka pro ODS. Jde o nejpravděpodobnější variantu, protože abyste někdy v hotovosti vybral 14 milionů euro, musíte být asi hodně velký frajer, protože za normálních okolností vás banka svléká do naha, i když si jdete pro půl milionu. Považuji za zásadně podezřelou věc, která by v každé normální demokracii byla centrem zájmu všech mainstreamových médií, zatímco u nás se tomu média téměř nevěnují, a především by vláda musela podat demisi. Toto je z mého pohledu korupční skandál nejhrubšího kalibru.

Tvrdíte, že by se mohlo jednat o vratku peněz ODS z obnosu, který vláda poskytla Ukrajině. Není to ale tak, že pokud byste tomu tak skutečně hypoteticky bylo a ODS by v tom hrála roli, ozvali by se koaliční partneři? Tady ale nikdo z politiků ostatních čtyř vládních stran o žádném skandálu nemluví.

Je to logické, protože pád premiéra znamená pád celé vlády. Nechtějí se vzdát svých koryt a budou se snažit držet premiéra v křesle za každou cenu. Jde o něco jiného než třeba Jurečkův skandál s večírkem do půl čtvrté ráno po střelbě na filozofické fakultě. Jestli to Jurečku bude stát křeslo, tak dojde k výměně ministra a vláda jede dál. Podá-li ovšem demisi premiér, automaticky to podle Ústavy znamená pád celé vlády. Politici pětikoalice si to dobře uvědomují. Nechtějí přijít o korýtka, proto mlčí. Nejde o nic jiného než o pud sebezáchovy a to, že chrání sami sebe.

