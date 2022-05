„Vláda neřeší zdražování. Chce to šok!“ Bývalý premiér bez legrace vyvolává generální stávku

„Sankce ruskou ekonomiku nezlomily. Rubl je silnější, než byl předtím. A bohužel se láme naše životní úroveň,“ říká bývalý premiér Jiří Paroubek. Vládu posílá projít se do samoobsluh nebo se podívat na meziroční srovnání cen potravin. „Nárůsty o desítky procent,“ upozorňuje a varuje před až pětadvacetiprocentní inflací. Znovu promluvil o generální stávce i o tom, proč nakonec možná vyjdou lidé do ulic. Kroutí hlavou nad „fantazírováním o nákupu útočných zbraní“ i nad plněním zásobníků s plynem.

Ceny elektřiny a plynu letí dál nahoru. Například ČEZ oznámil další cenový skok. Kam až to podle vás může dojít? Co doporučit lidem, kteří na to prostě nebudou mít?

Před pár dny jsem se dozvěděl, že mi ve víkendovém domě vzroste cena elektrické energie zhruba o třicet procent. Mám tam čerpadlo na systém voda–vzduch, které šetří, tak si říkám, kdybych ho tam neměl, kolik by to stálo. A pokud bych tedy nepracoval až do roztrhání těla, tak ze svého důchodu, který přitom není malý, bych si nemohl dovolit takový víkendový dům mít.

Takže co doporučit lidem? Myslím, že dnes už je to zásah nejen do těch vrstev, řekněme, nízkopříjmových, ale už to je masivní zásah i do života středně příjmových skupin. Obávám se, že i tito lidé uvíznou v síti dopadu růstu cen energií, pohonných hmot i potravin, kde se jedná o desítky procent.

Pokud nás někdo šolíchá tím, že je inflace něco přes třináct procent, tak já si myslím, že už dnes zažíváme inflaci někde přes dvacet procent a že to může dostoupit na pětadvacet procent.

Vláda je naprosto klidná, tváří se, jako že se jí to netýká. Takže by to chtělo nějaký šok. Myslím, že odbory jsou příliš krotké v této chvíli, kdy vláda ukazuje, že s nimi nehodlá jednat seriózně. No tak asi by to chtělo ještě do prázdnin, nebo na začátku prázdnin, udělat generální stávku. Protože tyto věci, dopady té inflace, je možné omezit, tak jako v okolních zemích tím, že se sáhne do DPH například u vybraných druhů základních potravin nebo u energií. Jinak se skutečně dostanou celé vrstvy obyvatelstva do stavu akutní nouze. Když se zvýší životní náklady měsíčně o nějakých osm, deset, dvanáct tisíc korun a nemáte abnormální příjem, vysoko nad průměrnou mzdou, což je problém asi osmdesáti procent občanů, tak ty domácnosti na tom opravdu budou bledě.

A jak si vysvětlujete, že to, co popisujete, vláda nedělá?

Myslím, že jsou neschopní a že prostě ty věci nevnímají a neznají ani běžný život lidí. Doporučil bych jim, aby se prošli do samoobsluh nebo se podívali třeba na srovnání cen potravin, které bylo uveřejněno, myslím, v pondělním Blesku. Tam bylo meziroční srovnání základních druhů potravin. A jsou to nárůsty o desítky procent. Vláda žije v úplně jiné realitě. Mají asi slušný plat, takže se domnívají, že v podobné situaci jsou i ti ostatní. A navíc ještě vycházejí z bludné zásady lese pase lese fér, zkrátka nezasahovat do té ekonomiky. No tak to může mít na podzim fatální následky.

Nejen od vlády dost často zaznívá, že za aktuální problémy může Rusko, tedy válka na Ukrajině. Zdražování energií ale začalo už několik měsíců před válkou. Jak to tedy je?

Samozřejmě, že ta inflace je vnesená. Já jsem na to upozorňoval ve svých článcích už na podzim. Každý měsíc jsem dělal meziroční srovnání vývoje cen, ze kterého vyplývalo, že dochází k nárůstu o desítky procent u cen komodit, ať už energetických surovin, průmyslových kovů a nebo také potravin. Toto přece mohl vládě připravit každý analytik. No a samozřejmě to ještě zesílila válka na Ukrajině. Jak už jsem několikrát řekl, bylo by dobré prosadit co nejrychleji mírové řešení a ukončit tu válku. Představy o tom, že Ukrajina porazí Rusko? I při těch masivních dodávkách zbraní na Ukrajinu, ke kterým dochází, Rusové prostě postupují. Sice pomalu, ale jistě. A obsadí tedy tu východní a jižní část Ukrajiny, obývanou převážně ruskojazyčným obyvatelstvem. Tam očekávají, že ti lidé akceptují změnu, ke které dojde v tom státoprávním uspořádání.

A abych se vrátil k té inflaci. Myslím si, že není možné, aby se ta válka promítala do životní úrovně lidí takovým výrazným způsobem, jak to zatím vypadá. Při minimálním růstu nominálních mezd zaměstnanců a při růstu cen například základních druhů potravin, ale i těch komodit, jako je plyn, elektrická energie, pohonné hmoty… se opravdu dostaneme na nějakou dvaceti- až pětadvacetiprocentní inflaci. Pokles reálné mzdy odhaduji v druhé polovině roku kolem patnácti procent. Takže takový také bude pokles životní úrovně. To se možná nebude týkat těch horních deseti procent příjmově nejsilnějších lidí u nás, ale bude se to týkat všech těch, kteří jsou pod průměrnou nebo mírně nad průměrnou mzdou. A to je naprostá většina českého obyvatelstva. Situace je tedy velmi vážná a myslím, že vláda ji podceňuje.

Je nebo není možné ukončit nebo omezit obchodování naší elektrické energie na německé burze tak, aby Češi nakupovali elektřinu přímo tady. Co tomu případně brání?

Vláda musí být pevná a jít takovou cestou. Domnívám se, že všechno je řešitelné. Stejně tak, pokud jde o plyn. Nevím, proč nakupujeme od německého dodavatele, který nám dodává plyn podstatně dráž, než za kolik ho sám nakupuje. Tak by bylo asi dobré s dodavateli plynu jednat, protože tady přece je v sázce životní úroveň českého obyvatelstva.

Mluvíme o tom, že se zdražuje všechno. Z některých hospod a restaurací zaznívá varování, že například pivo by se mohlo vyšplhat třeba až na 70 korun. Pokud se to stane, co to bude pro provoz těchto podniků znamenat?

Když vzroste cena zboží, klesá o určité procento také poptávka. Tak to prostě bude znamenat pokles poptávky i po takovém zboží, jako je pivo. Takže to samozřejmě zasáhne jak obchody, tak především restaurace. Koneckonců, v době pandemie si lidé zvykli pít alkohol včetně piva doma, tak to se může zase vrátit. Přece jenom to bude levnější nežli hospoda.

Co si budeme namlouvat, Češi jsou prostě národem pivařů. Bude toto poslední kapka, kdy lidé už opravdu vyjdou do ulic?

Myslím, že to bude spíš soubor řady faktorů. Ale ta drahota v tom bude hrát velkou roli. A také neochota vlády se některými problémy zabývat včetně toho, aby třeba u svých amerických přátel, ale také u ukrajinského prezidenta, začala lobbovat za urychlené ukončení toho válečného konfliktu. Představa o tom, že ukrajinské tanky vjíždějí do Kremlu, tak ta je opravdu z říše science fiction. K tomu nikdy nedojde, byť by si to kdokoliv tedy přál. Četl jsem někde takový článek, tak si říkám, že ti lidé nevnímají realitu, sílu ruské armády ani sílu ruské ekonomiky. Sankce ruskou ekonomiku nezlomily. Rubl je silnější, než byl předtím. A bohužel se láme naše životní úroveň. Takže bylo by dobré z toho vyvodit závěry. A fantazírovat, jak to dělá vláda, o nákupu útočných zbraní, tu za dvacet miliard padesát Leopardů a za 85 miliard třicet stíhaček… No tak to si myslím, že je také z říše science fiction, utrácet peníze, které ještě ten státní rozpočet ani nedostal. A pak by to znamenalo zásah do výdajů na školství, zdravotnictví, vědu, do sociální oblasti, ale také to třeba, že se nám vzdálí vybudování funkčních železničních koridorů, dálnic... To je přece obrovská suma, sto miliard za dva útočné zbraňové systémy. A k čemu je chceme používat? Neukazují ty boje na Ukrajině nebo předtím na Kavkaze mezi Arménií a Ázerbájdžánem, že je lepší si pořídit drony s raketami, které ty útočné zbraně protivníka prostě ničí, nežli těžké zbraně, které se potom mění ve šrot?

Velkou bouři vyvolal výrok poradce premiéra Fialy Křečka ohledně jeho doporučení, aby si lidé, kteří nevystačí s financemi, našli další práci. Co byste mu vzkázal?

Myslím, že to už nepotřebuje ani komentáře. Duševní zdraví toho člověka svědčí o tom, že by měl dělat poradce někomu jinému a ne premiérovi. Pokud se premiér pohybuje mezi individui, kteří neznají život, tak to nemůže dopadnout dobře.

Tuberkulóza, spalničky dětská obrna… to jsou nemoci, kterých se hygienici, jak sami říkají, při příchodu uprchlíků z Ukrajiny obávali, neboť tam není v tomto směru taková proočkovanost jako u nás. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se ale nechal slyšet, že je zbytečné, aby ukrajinské děti před nástupem do škol prošly zdravotní prohlídkou. Co si o tom myslíte?

Že to je chyba. Rodiče ukrajinských dětí by přece měli informovat, jaké očkování děti mají. A pokud nebyly očkované na to, na co jsou běžně očkované české děti, tak by to Ministerstvo zdravotnictví mělo urychleně zařídit. Především u těch dětí, jejichž rodiny tady zůstanou a ony nastoupí na podzim do školy. To myslím, že není takový problém. Nejedná se o sta tisíce dětí. Ministerstvo zdravotnictví a pan ministr by se měli probudit z toho snění o zářivé budoucnosti a zabývat se realitou.

Poslanci odsouhlasili prodloužení nouzového stavu do konce června. Podle vlády je tento stav nutný nejen kvůli zvládání uprchlické krize, ale také třeba kvůli plnění zásobníků s plynem. Souhlasíte s tím?

Víte, když poslouchám o tom, jak se naplňují zásobníky plynem a vidím ty ceny, které jsou na čtyřnásobku toho, co stál plyn před dvěma lety, tak mě jímá hrůza. Jak všichni teď ty zásobníky plní, tak je to paradoxní, ale o to víc v tuto chvíli asi vydělá Rusko. V té hysterické situaci, atmosféře, která ovládla jak českou vládu, tak vedení Evropské komise, se asi racionálně jednat nedá.

Státní rozpočet, a tedy daňové poplatníky, to bude stát další miliardy korun. Připomínám, že dodávky plynu a ropy z Ruska do západní Evropy nebyly přerušeny nikdy, ani v době studené války. Takže to je prostě jenom vycházet z nějaké chladné kalkulace, že ten nepřítel, na kterého se změnilo Rusko v našich očích, má také nějaké ekonomické zájmy. Koneckonců, ani při válce na Ukrajině nedošlo k porušení tohoto potrubí, které přes Ukrajinu vede.

