„Vláda řekla: Klidně si vychcípejte.“ Tohle Babiš neuslyší rád. Ale Radomil Bábek má jasno

Vláda i přes své sliby opět žádala prodloužení nouzového stavu o dalších třicet dní, což jí u poslanců zatím neprošlo. Už dříve jste varoval, že vláda v podstatě jen prodlužuje nouzový stav a nemá žádné jiné řešení, v tom se s opozicí shodujete. Jak další žádost vnímáte a jaké důsledky bude mít případné prodloužení pro podnikatele a živnostníky?

Z pohledu podnikatelů a živnostníků je nouzový stav v pojetí této vlády extrémně nepříjemný a extrémně nebezpečný pro nás, protože za prvé dovoluje vládě, aby proti nám používala opatření, která bohužel nenesou žádné výsledky, ale vláda je stále opakuje. Takže zavírá hospody, krámy, hotely, celou kulturu a tak dále. V souvislosti s tím ale vláda nekompenzuje ty ztráty, které nám tím vznikají. A možná úplně nejhorší ze všech důsledků nouzového stavu této vlády je, že nemáme jakoukoliv perspektivu vývoje. Vůbec nevíme, co bude. Nevíme, co bude za týden, za čtrnáct dní, za měsíc, nevíme nic. To s tím nouzovým stavem vlády velmi souvisí.

Rovněž jste uvedl, že pokud žijeme v právním státě, musí stát odškodnit malé podnikatele a živnostníky. Mají tedy na odškodnění právo?

Samozřejmě, jinak jsou jedinou skupinou nebo segmentem společnosti, který za ta opatření skutečně zaplatil. Zaplatili za to, že jim vláda vzala práci, dále jim vláda devastuje jejich majetky, a ještě navíc je uvádí do dluhů. Vláda nehodlá živnostníky a podnikatele odškodnit, a pokud dělá, jako že patnáct tisíc za měsíc je nějaké odškodnění, tak samozřejmě není.

Co říci na argument politiků, že kdyby odškodňovala podnikatele, nestačil by na to státní rozpočet?

Ano, to už jsem od vládních činitelů slyšel a odpověď je v zásadě jednoduchá. Stát se musí uskromnit, aby měl peníze na odškodnění svých občanů. Musejí se snížit počty zbytečných úřadů, okamžitě. Musejí se snížit počty zbytečných úředníků, okamžitě. Musejí se revidovat všechny státní smlouvy, protože není možné, aby firmy premiéra Andreje Babiše čerpaly obrovské prostředky ze státního rozpočtu na různých lukrativních smlouvách a malí podnikatelé a živnostníci krachovali. Typickým případem, jak se stát nekonzistentně a diskriminačně chová, je, jak Andrej Babiš a jeho vláda dala peníze Andreji Babišovi a jeho firmám na to, aby mohl znečišťovat životní prostředí. Myslím, že dostal 1,3 miliardy korun, to přece není normální.

Vidíte tedy jako platný požadavek senátorky Miroslavy Němcové (ODS), aby premiér zveřejnil veškeré platby z veřejného rozpočtu firmám ve svých svěřenských fondech za celou dobu pandemie? Mělo by to podle vás nějaký význam? Pokládáte to za důležité?

Trochu jste mě zaskočila. Ani ne tím obsahem otázky, ale jejím směřováním, jestli já to považuji za důležité. Jako když váháte na Facebooku, jestli k ošklivému výroku, se kterým souhlasíte, máte dát lajk, i když je vlastně ošklivý. Souhlasím s tím, že určitě potřebujeme, abychom odkryli premiéru Babišovi karty, abychom se podívali na to, jak si žije z našich peněz, ale nejen v době koronakrize, ale za celá léta vlády. Myslím, že nám většině z toho spadne brada. Já některé informace mám a domnívám se, že jde o čísla, kterým by většina lidí ani nevěřila.

Druhá stránka otázky pro mě je, jestli to považuji za důležité. Upřímně nepovažuji za důležité chtít něco takového po Babišovi, protože on to neudělá a jeho voličům to bude úplně jedno. Ti za ním půjdou, i kdyby zavraždil svoji matku.

Chcete se o některá čísla, která jste zmínil, podělit?

Jistě bych se o ně mohl podělit, ale myslím, že to není na krátký rozhovor, to je spíše na zvláštní téma.

Jistě sledujete situaci v zahraničí, kde se podnikatelé a živnostníci setkávají se stejnými problémy. Kterou zemi vidíte jako vhodný příklad pro Českou republiku?

Nejprve musím říci, že se tamní podnikatelé a živnostníci nevypořádávají se stejnými problémy jako my, protože nemají vládu Andreje Babiše. A v podstatě bych řekl, že v zemích, které jsou nám na blízku, bych mohl zvolit kteroukoliv. Výrazně lépe se s ekonomickou situací malých podnikatelů a živnostníků vyrovnali Rakušané, Němci, Nizozemci, Švédové, Dánové, prostě všichni kromě České republiky. V České republice vláda v podstatě hodila drobné podnikání přes palubu a v podstatě nám svým chováním řekla: Klidně si vychcípejte, my vás nepotřebujeme.

Ministerstvo vnitra chystá zařadit do zvláštního registru ty, kdo opatření porušují opakovaně. Například restauracím pak bude možné udělit zákaz činnosti na jeden rok. Jaký je váš názor na podobné tresty a máte pochopení pro provozovatele skiareálů nebo třeba barů a restaurací, kteří otevírají i přes zákazy a nařízení vlády?

Nejprve se vyjádřím k restauracím i areálům, které porušují pravidla. Mám pro ně pochopení, přestože jsme je k tomu já ani Podnikatelské odbory nevyzývaly. Důvod je, že oni by dostali pokutu a my budeme z obliga. To já nikdy neudělám. Mám pro ně pochopení, protože jde o lidi v zoufalé situaci. Máme asi 70 tisíc hospod v České republice a těch, které otevřely a porušily pravidla, jsou pouhé desítky. Ona z toho vláda ráda dělá obecný jev – hospodští lumpové, oni nedodržují pravidla. Tak tomu ale není.

Když vláda říká, že za porušení pravidel je dá do nějakého přestupkového registru a sebere jim kompenzace, které by mohly eventuálně dostat – a ne že by je všichni dostávali, tak se chci zeptat, jestli nezaměstnanému, když přejde na červenou a dostane pokutu, vláda sebere dávku v nezaměstnanosti? Nebo jestli člověku, který patří do skupiny chudých lidí a má například přídavky na děti, vezme tyto peníze, protože pojede na červenou. A mohl bych pokračovat dál a dál. To je absurdita současné doby, že vláda spojuje nespojitelné.

Jestliže někdo udělá přestupek, tak v rámci českého práva má být potrestán. V pořádku, nemusím souhlasit s meritem věci přestupku, ale prosím, za přestupek je trest jako za přestupek. Ale nikdo v této zemi není potrestán za přestupek tím, že mu odeberou mzdu nebo odměny, protože něco ukradl v samoobsluze. Nic takového se nemůže stát. Ale podnikatelům a živnostníkům to vláda klidně udělá. Považuji to za nehoráznost a drzost moci. Mimochodem, jde právě o jeden z aspektů, které potvrzují, že nouzový stav je rakovina moci, která rozvrací standardní pravidla ve společnosti.

Obáváte se, že neustálé prodlužování nouzových stavů může z nějaké části přetrvat do budoucna?

Ano, já se toho obávám. Já vám řeknu, kdy si myslím, že skončí nouzový stav a dojde k nějakému částečnému rozvolnění. Domnívám se, že to bude, až se výrazně oteplí, virus ztratí na síle někdy v květnu, začne být výrazně méně nakažených za den, méně lidí zemře, protože bude i méně nakažených a vláda udělá krásné gesto. A to je jediné, co nás z toho může vytáhnout, sluníčko.

Komunikují s vámi vláda a politici dostatečně? Vnímají vaše námitky, máte dost prostoru k vyhlašovaným pravidlům říci svůj názor? Jaká je vaše zkušenost?

Vláda, ministři a ostatní s podnikatelskými odbory nekomunikují. Jen když je k tomu přinutíme. Jinak dělají mrtvého brouka, o ničem nás neinformují a k ničemu nás nezvou. Důvod je velmi jednoduchý, oni vědí, že jsme jejich kritici, zatímco ostatní spolky, které si zvou na jednání, nejsou jejich kritiky, nebo jen velmi mírnými. Takové to v mezích zákona jako podle Haškova v mezích pokroku, v mezích zákona. To se jim líbí a oni jim kývají. Pan Dlouhý kývá (Vladimír, prezident Hospodářské komory, pozn. red.) a pan Prouza kývá (prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, pozn. red.) … Sice kritizují, že je to špatné, ale v zásadě si všimněte, že tito lidé nikdy neřeknou nic jasného, konkrétního a tvrdého proti Babišovi, Havlíčkovi, Schillerové, nikomu z nich. A to je, proč se vláda, ministři a jejich lidé rozhodli pokud možno Podnikatelské odbory ignorovat. To je totiž jediné, co na nás mají. Zatím.

