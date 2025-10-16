Fialová (ANO): Zákon jen podporuje další obchod s chudobou

Komu asi tak pomůže nový zákon o podpoře bydlení? Lidem v bludném kruhu bydlení určitě ne! Zákon vzbuzuje naději, že dostanou byt. Ovšem trh s byty je značně omezený a ze dne na den nevznikne tisíce bytů. Tento zákon jen podporuje další obchod s chudobou jen tentokrát pod taktovkou státu! Kdo tedy bude garantem a komu se to vyplatí? V Praze a větších městech určitě nikomu? Za vládou nastavených podmínek do toho půjdou zase jen spekulanti v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Celý konstrukt zákona je špatný.
Pokud obce své byty mají, umí tuto situaci řešit i bez zákona!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV