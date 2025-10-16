Prezident Pavel: Ústecký kraj má obrovský potenciál

16.10.2025 17:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Ústeckému kraji.

Ústecký kraj je jedním z těch, které označujeme jako strukturálně postižené. Slova však mají sílu. Negativní přívlastky, které jsou regionu dlouhodobě přisuzovány, mu berou sebevědomí a chuť něco měnit. Proto potřebujeme dělat pravý opak – mluvit o tom, v čem se místním daří, a posilovat tak hrdost na místo, kde žijí.

Nejen za poslední dva dny jsem se přesvědčil, že Ústecký kraj má obrovský potenciál – krásnou přírodu, schopné lidi, firmy se světovým přesahem i silné komunity, které mění své okolí k lepšímu. A je na nás, politicích, abychom tyto snahy podpořili a zaměřili pozornost tam, kde je opravdu potřeba.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
