Bartůšek (Přísaha): Budeme odmítat nekontrolovanou migraci

16.10.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k delegaci do Španělska.

Foto: Archív NB
Popisek: MSSc. et MSSc. BSc. Nikola Bartůšek, socioložka, kandidátka Přísahy do EP

Všechny vás zdravím z Madridu z naší pracovní cesty Patriotů. Tři plné dny jednání a schůzek. Hlavní cíl? Zkoordinovat naše kroky Patriotů na evropské půdě a v národní politice tak, abychom mohli hájit vaše zájmy.

Na čem jsme se mimo jiné dohodli?

Jako Patrioti pro Evropu jsme se shodli, že budeme prosazovat:

1. aby Evropa zůstala silná, prosperující a konkurenceschopná, a neoslabovala se ideologickými experimenty Bruselu,

2. že současná Evropská komise překračuje své pravomoci a selhává v ochraně evropských pracovních míst a průmyslu,

3. že musíme zastavit zátěž Green Dealu, nové daně a regulace, které dusí podnikatele, zemědělce a zaměstnance,

4. že je nutné omezit byrokracii a vytvořit férové podmínky pro evropské firmy a malé a střední podniky,

5. že budeme bránit evropské zemědělce, chovatele a rybáře a zajistíme potravinovou soběstačnost a rovné podmínky vůči dovozům,

6. že budeme odmítat nekontrolovanou migraci, která ohrožuje bezpečnost a soudržnost našich společností,

7. že Evropa potřebuje nové vedení, které podporuje práci, inovace a podnikání,

8. a že naším cílem je udělat Evropu znovu silnou, chránit její občany a pracovní místa.

Děkuji španělské delegaci a Patriotům za organizaci.

Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.

  • PŘÍSAHA
  • europoslankyně
