Bartůšek (Přísaha): Budeme odmítat nekontrolovanou migraci

Všechny vás zdravím z Madridu z naší pracovní cesty Patriotů. Tři plné dny jednání a schůzek. Hlavní cíl? Zkoordinovat naše kroky Patriotů na evropské půdě a v národní politice tak, abychom mohli hájit vaše zájmy.
Na čem jsme se mimo jiné dohodli?
Jako Patrioti pro Evropu jsme se shodli, že budeme prosazovat:
1. aby Evropa zůstala silná, prosperující a konkurenceschopná, a neoslabovala se ideologickými experimenty Bruselu,
2. že současná Evropská komise překračuje své pravomoci a selhává v ochraně evropských pracovních míst a průmyslu,
3. že musíme zastavit zátěž Green Dealu, nové daně a regulace, které dusí podnikatele, zemědělce a zaměstnance,
4. že je nutné omezit byrokracii a vytvořit férové podmínky pro evropské firmy a malé a střední podniky,
5. že budeme bránit evropské zemědělce, chovatele a rybáře a zajistíme potravinovou soběstačnost a rovné podmínky vůči dovozům,
6. že budeme odmítat nekontrolovanou migraci, která ohrožuje bezpečnost a soudržnost našich společností,
7. že Evropa potřebuje nové vedení, které podporuje práci, inovace a podnikání,
8. a že naším cílem je udělat Evropu znovu silnou, chránit její občany a pracovní místa.
Děkuji španělské delegaci a Patriotům za organizaci.
Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.
