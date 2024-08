„Vyházet ty, kdo tvrdili, že Rusko prohraje.“ Vidlák dal recept

Spustil jste akci „Nekrm hydru“, v rámci níž vybízíte občany, aby koordinovaně přestali platit poplatky ČT. Tvrdíte, že když takových bude 100 tisíc, úřady si na ně nedovolí. Ale co když to nevyjde, občané poplatky na váš popud přestanou platit a pak na vás budou nadávat, že jste je dostal do exekuční „šlamastyky“?

Teď v první fázi jen dělám „verbuňk“ a hledám sto tisíc lidí, kteří by k tomu byli ochotni. V druhé fázi jim po právnicku vysvětíme, co by takové neplacení poplatků znamenalo, co jim hrozí, a pak je nechám se rozhodnout. Předpokládám, že sto tisíc lidí je už dost na to, abychom před exekutory postižené jednotlivce bránili a ubránili.

Ale nepředbíhejme událostem. Nejprve musí být sto tisíc lidí, a pak teprve bude nějaké neplacení koncesionářského poplatku, bude k tomu patřičný právní rozbor a patřičná organizace. Není to první protest, který dělám. Na druhou stranu, pokusy o mírný odpor v mezích zákona jsou v této chvíli už málo. Tak uvidíme, jestli se najde alespoň sto tisíc opravdových rebelů.

Jinak, akcí proti České televizi je víc. Například spolek PRO LIBERTATE Tomáše Nielsena na bázi odborné debaty prosazuje zrušení poplatků za ČT. Netříštíte síly?



Naopak. S Tomášem Nielsenem a s PRO LIBERTATE jsme na jedné lodi. Nejde jen o samotné „vyhladovění hydry“. Jde i o co nejširší veřejnou debatu a já jsem velmi rád, že je to právě Tomáš, který se do této nelehké bitvy pustil také. On je ten právník, tak to dělá právnicky. Já jsem Vidlák, tak to dělám po vidlácku.



Vy jste vstoupil do interakce s panem Jiřím X. Doležalem, celebritou české žurnalistiky. Respektive on vstoupil do interakce s vámi. Jak to dopadlo?



Vy myslíte ten článek, jak v něm napsal, že se strašně bojím Otakara Foltýna a proto se vysmívám jeho strategické komunikaci? Jinou interakci jsem totiž s JXD v poslední době nezaznamenal.

Jsem rád, že je Doležal mým každodenním čtenářem, alespoň se trochu dovzdělá a poučí. Víte, byla doba, kdy mi Forum24 dělalo reklamu, protože jsem byl malý bloger, ale teď už bych spíš dělal já reklamu jim, takže Doležalův pomlouvačný článek přejdu beze slova. Oni v poslední době mají problémy s penězi a já jim nechci pomáhat.

Takže řeknu jenom: „Doležale, blbost je déšť a ty jsi celý mokrý!“

Otázku „jak to dopadlo“ můžeme odložit u paní Libušky, čtenářům již dobře známé důchodkyně sražené příznivcem Fialovy vlády k zemi. Informoval jste, že její právní zastoupení převzal renomovaný advokát Bartončík a že státní zastupitelství čin předalo k prošetření policii. Zastánce vlády teď může říct: „No vidíte, justice v téhle zemi není zpolitizovaná, jak jste tvrdili v případě Bednářová.“



Já, myslím, jsem nikdy nikde použil spojení „zpolitizovaná justice“. Ono je to totiž podobné jako s plešatostí. Když vám vypadne jeden vlas, tak nejste plešatý. Ani když vám vypadnou dva. Ani když vypadnou tři. Ani čtyři... ale přesto, pokud vám vlasy padají, jednoho dne přijde den, kdy plešatý budete. Jen nebudete schopen říct, který vlas byl ten poslední, který z vlasatého udělal plešatého.

S justicí je to stejné. Zpolitizovaná justice nevznikne jedním justičním omylem nebo justiční zvůlí. Ale když toho bude přibývat, když to bude pokračovat, jednoho dne prostě národ zkonstatuje, že justice je zpolitizovaná a nemá se spravedlností nic společného. Teď jsme někde uprostřed procesu. Ještě pořád jsou na justiční hlavě vlasy, ale už jsou vidět dlouhé kouty a tonzura na zátylku. Proto můžeme mít ve stejné chvíli nespravedlivý proces s učitelkou Bednářovou a zároveň spravedlivý počin v případě paní Libušky.

Ale pokud bude vrchní prokurátor, Igor Mříž, postupovat stejně jako doposud, brzy se té zpolitizované justice asi dočkáme. Tohle totiž není právnická, ale navýsost politická otázka, a neposuzuje ji ani ministr, ani Ústavní soud, ale lid... ozbrojený lid.



Už i Seznam Zprávy, konkrétně přední ekonomický komentátor Petr Holub, píší, že ceny elektřiny se prostě nesnižují, jak slibovala Fialova vláda. Jak to vnímáte u domácností i firem kolem sebe? Držme se praxe a situace u vás na Moravě.



Nedávno jsem měnil dodavatele elektřiny. Ten stávající byl o něco dražší a tak jsem přešel k jinému, který mi nabídl delší fixaci a o pár halířů menší cenu. Ale víte, co přišlo pak? Začali mi ze všech stran telefonovat různí operátoři a vysvětlovali mi, že fixace dneska vůbec nic neznamená, protože každý dodavatel má ve smlouvě klauzuli, který mu umožňuje fixaci zrušit. Různí dodavatelé se mezi sebou pomlouvali, že ti druzí běžně fixaci vypovídají a jen oni sami to nikdy neudělali a že podle toho si mám vybrat.

Zkrátka a dobře, situace je zoufalá, nikoliv však vážná. Ani obchodníci s elektřinou nevěří vládním řečem o stabilních klesajících cenách a přidávají si do smluv paragrafy, které počítají s tím, že ceny pěkně vystřelí nahoru. Možná není od věci, nachystat si domů nějaké ty svíčky... Anebo raději pochodně... ať si pro vládu pak můžeme dojít před Strakovku.

Na Slovensku začal poprask poté, co ministryně kultury začala odvolávat kulturní funkcionáře, řekněme, liberálního ražení a začala tvrdit, že kultura již nebude v rukou jedné zájmové skupiny. V Bratislavě hned začala protestovat opozice, že „dost bolo Fica“. A Břetislav Rychlík a Zdeněk Svěrák by slovenským umělcům rádi podali pomocnou ruku v Česku. No, jak se vám to jeví, zpoza řeky Moravy?



V Bratislavě se na demonstraci sešlo asi dvacet tisíc lidí. Jak řekl náš prezident, to je množství, na které není třeba brát ohled. A tak Šimkovičová ohled nebere, i kdyby tam bylo deset Rychlíků a patnáct Svěráků. Vyhození slovenští umělci teď možná budou mít otevřené dveře v Praze, ale za rok budou volby i u nás a je dost pravděpodobné, že se u nás stane něco podobného jako na Slovensku. A až se ztenčí zdroje, přestane se brát ohled na liberální kolegialitu a začne rvačka, protože hypotéky se samy nesplatí.

Rok se s rokem sejde a pracovní úřady budou plné nezaměstnaných umělců... a ještě možná vyhraje pravice, která jim seškrtá dávky v nezaměstnanosti. Čekají nás zajímavé časy.



Jak postupovat u nás, pakliže se současná vláda stane opozicí? Jste pro to, dělat „čistku“ nejen v kultuře, ale i v dalších státních organizacích, které formují veřejné mínění? Na jednu stranu, současní vládci se také „nesrali“ s profesorem Drulákem a s dalšími, které za „proruské“ názory vyhodili. Na druhou stranu, protitlak by asi byl drtivý. Tak co s tím?



Já osobně bych to udělal jednoduše. Vyházel bych debily. Tedy všechna ta nebinární Peksa a Kolaja, Langšádlovou, Beka, Bartoše, všechny jejich náměstky, digitalizátory stavebního řízení a podobné. Ne pro jejich názory, ale pro jejich profesní neschopnost. Vyházel bych všechny ty, kteří tvrdili, že Rusko už brzy prohraje, že bojují pomocí polních lopatek, zbavil bych se těch, kteří nutili naše velvyslance propagovat lidskoprávní agendu v Africe, všech těch, kteří neuměli sehnat léky, kteří jen uměli dojit erár a podobně.

Dovedu si představit, že mezi liberály nějací odborníci zůstali a těch bych se určitě nezbavoval, i kdyby měli pro mě nestravitelné názory. Pokud by uměli řídit úřad, ať si liberálují jak chtějí. Když uspoří nějaké peníze, zařídí penicilín či postaví silnici v termínu, tak snesu i jejich tričko s Havlem. Ale ty, co si Havla berou do huby jako plnomocný odpustek pro svoji neschopnost, ty bych hladil, hladil, až bych je vyhladil.