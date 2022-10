„Výroky barmanky čtvrté cenové!“ Veleba žasne nad „slušností“ Němcové. Co napsala?

„Umělci jsou v každé době poplatní tomu, kdo je u vesla,“ říká k podpoře Miloše Vystrčila ze strany některých umělců bývalý senátor Jan Veleba a zmiňuje Martu Kubišovou s Alexandrem Dubčekem. Vystrčil prý od roku 2010, co si „hoví v Senátu“, pro zemědělskou Vysočinu nic neudělal. Při té příležitosti dokládá neradostný stav českého zemědělství. „Mírně nad úrovní roku 1936 a hluboce pod úrovní roku 1989,“ říká. V rozhovoru nešetřil Miroslava Kalouska ani senátorku Němcovou. „Ivan Vyskočil to s tou vekou docela trefil,“ připomíná s úsměvem Nedělní ráno. Dostal se i k volbám v Itálii a k prezidentským volbám u nás.

V minulých dnech se v Praze konal summit EU. Jak byste setkání vrcholných politiků zhodnotil?

Mně se v tomto směru moc líbila reakce nějaké Marie Vlkové v Praze, a tak bych ji s dovolením využil v odpovědi na tuto otázku. Cituji: „Zase jsme o něco chudší, zato evropští lídři duchem bohatí a břichem plní. A Fiala nezklamal, Ukrajina na prvním místě, cpát jí zbraně a finance. To je jediný cíl této vlády. Svým jednáním jen podporuje další ztráty lidských životů namísto diplomatických jednání. Češi jsou na tom bídně, ale o tom ani slovo. Je nabíledni, aby tato vláda co nejdříve skončila.“

Máme za sebou komunální i senátní volby, jak hodnotíte výsledky? Bylo to, nebo nebylo referendum o současné vládě? A pokud, tak v jakém směru?

Komunální volby byly projevem velké nespokojenosti voličů s vládou Petra Fialy na straně jedné a velkým přílivem hlasů pro ANO – někteří komentátoři hovoří o Babišově tsunami, dále průlomem pro SPD a posílením místních apolitických uskupení. Takže ano, komunální volby 2022 byly referendem o současné vládě, která ztratila pozice zejména v krajských a větších městech. Volby senátní jsou jiná kapitola, tam se volí dvoukolově v 27 obvodech, čili jedné třetině, a ve srovnání s komunálními volbami přijde k volebním urnám jenom zlomek voličů.

Asi nejvíc sledovaný, co se týče senátních voleb, byl „souboj“ dvou kandidátů na Jihlavsku, tedy současného předsedy Senátu Vystrčila a Jany Nagyové. Překvapil vás výsledek? A co říci na podporu Miloše Vystrčila například od Marty Kubišové, Tomáše Kluse nebo třeba Bolka Polívky?

Výsledek mě popravdě řečeno nepřekvapil, ale zklamal. Pokud se týká umělců, tak ti jsou v každé době poplatní tomu, kdo je u vesla. Nechci se snižovat k nechutnostem, ale vzpomeňme si na Martu Kubišovou a její doslova tulení se k Alexandru Dubčekovi v osmašedesátém. Navíc pan Vystrčil se hodně snažil, těch stříbrných medailí, co rozdal těsně před volbami! Je to zkrátka propracované lobby a nestydí se zneužít své pozice. Na druhou stranu, paní Nagyová nebyla silná protikandidátka, a navíc Vystrčilovi nahrál i další narychlo „vyrobený“ kandidát Nielsen z nové strany PRO. Ten v prvním kole přebral Nagyové 11 % hlasů voličů, kteří měli chuť s Vystrčilem skončit. Neskončili a do druhého kola zkrátka k urnám nepřišli. Tak to v politice chodí a jakýsi anonym „Vidlák“, který vedl cílenou kampaň pro kandidáty PRO, to pěkně podělal. Myslím si, že když se někdo skrývá za anonym a nemá odvahu se pod své názory podepsat, že by neměl být brán vážně. Notabene v tomto případě zřejmě nejde o muže, ale ženu z jisté malé strany…

Před senátními volbami zaznívaly i poměrně silné výroky. „Nevěřím, že v Senátu bude za Jihlavsko zasedat obžalovaná štangle salámu. Prostě to není možné. David porazí Goliáše,“ napsala ještě před výsledky druhého kola senátních voleb například senátorka Němcová. Jak už jsme zmínili, právě na Jihlavsku se rozhodovalo mezi Milošem Vystrčilem a Janou Nagyovou. Jak tento výrok koresponduje s heslem „volte slušnost“, který podporovatelé Miloše Vystrčila hlásali?

Možná, když sáhnu do paměti a lidé z Vysočiny se mnou a použil bych nechutný styl paní Němcové, tak bych o ní mohl mluvit jako o neobžalované kabelce rohlíků. Ale vážně. Takové nechutnosti vysočinské, ale za Prahu zvolené madam Němcové nemá smysl komentovat. Už jenom ten styl, podle Vystrčila zvítězila slušnost (!), paní Němcovou usvědčuje, jaké jsou její skutečné hodnoty. Jsem dalek toho, abych se snížil na její úroveň, ale její výroky mají hodnotu barmanky ze čtvrté cenové. A když už si odmyslíme, že je senátorkou, tak by snad měla být ženou, něžným pohlavím, což v jejím případě je obtížně představitelné. Nakonec Ivan Vyskočil to včera zde v Parlamentních listech docela s tou vekou trefil…

Vy jste nedávno pro ParlamentníListy.cz poskytl komentář, ve kterém jste se právě do předsedy Senátu Vystrčila „obul“ a požádal voliče, aby ho ze Senátu při volbách „vystrčili“. Co konkrétně mu vyčítáte?

Že nic pro zemědělskou Vysočinu, za ta dlouhá léta, co si od roku 2010 hoví v Senátu a cestuje po světě, neudělal. V posledních letech jsem ho nijak nevnímal, až když se 1. 9. 2020 stal Tchajwancem. Ale skutečně mě probudil, nabudil, svým opravdu hloupým vystoupením na zahájení letošní Země živitelky v Českých Budějovicích. Tam předseda Senátu zemědělcům a venkovské veřejnosti sdělil, že současná krize je vlastně příležitost, jak dělat věci jinak, než jsme dělali doposud, jak je dělat lépe. Za mohutného přikyvování vedle sedícího premiéra Fialy, k tomuto blábolu neřekl jediné konkrétní číslo k cenám energií, jedinou zmínku k cenám potravin, nezmínil se o přípravě či podpoře jediného zákona, který by zemědělcům a potravinářům pomohl. Třeba zákona o významné tržní síle, který by určitě české potraviny podpořil. Nakonec premiér si dovozy potravin pochvaloval a řekl venkovskému publiku, že u nás nemáme podmínky k potravinové soběstačnosti. Tak v případě banánů to jistě platí, ale tady jde o škálu základních potravin, které co do kvality jsou ve světovém žebříčku v první desítce, konkrétně páté!

Ve svém komentáři jste také uvedl, že „současná vláda pod vedením ODS a podporovaná vedle Poslanecké sněmovny také Senátem vedeným panem Vystrčilem, pracuje proti českým zemědělcům“. V jakém smyslu?

Odpovím na vaši otázku fakty o úpadku produkce českého zemědělství a navážu logickou otázkou. Tak tedy v živočišné výrobě, která je základem potravinové produkce, jsme nyní v druhé dekádě dvacátého prvního století mírně nad úrovní roku 1936 a hluboce pod úrovní roku 1989, roku společenského zlomu. Zde jsou čísla ČSÚ:

Rok Jatečná zvířata (tis. tun živé hmotnosti) Mléko (miliony litrů) Vejce (miliony kusů) 1936 568 3833 1525 1989 1487 4892 3643 2021 725 3223 2460

Pan Vystrčil tomuto vývoji v Senátu dlouhé roky nečinně přihlíží a po smrti Jaroslava Kubery, kdy se stal předsedou Senátu, neudělal, neinicioval, jediný zřetelný krok k zastavení, natož otočení takového vývoje. Vývoje, který znamená trvalé snižování výroby českých potravin, likvidaci potravinové bezpečnosti a jejich cenové dostupnosti. Jako druhý nejvyšší ústavní činitel přitom takové možnosti má. Jsou to návrhy zákonů, otevřená podpora českých zemědělců a potravinářů všech forem vlastnictví. Zkrátka na zemědělce kašle a na Živitelce v Budějovicích mluví, co mu slina na jazyk přinese, bez jakékoliv přípravy.

Zemědělci jsou nespokojeni, ale podívejme se celkově na náladu ve společnosti. V posledních týdnech se nejen v Praze, ale i v dalších městech konalo hned několik protivládních demonstrací. Teď byla v sobotu 8. 10. demonstrace odborů. Máte ale pocit, že to má na konání vlády nějaký „dopad“? Kam to až může vygradovat?

Česká společnost je hluboce rozdělena a lidí, kteří podporují vládu politologa Petra Fialy, rychle ubývá, leč hodně z nich, odhaduji minimálně polovina nespokojených, se o tom bojí veřejně mluvit. Ano, čtete dobře, lidé se znovu začínají bát mluvit! Vláda, i když předstírá, že má otěže ve svých rukou, tak samozřejmě sílící hněv, to už není jenom nespokojenost, vnímat musí. Zásadní dopad, alespoň rekonstrukce vlády a výměna části ministrů, se zatím nekoná, to teprve přijde. Prvním hybatelem může být demonstrace 28. října, startérem budou ceny energií v nadcházející zimě. Je evidentní, že premiér, politolog Petr Fiala a jeho ministři schopnost vnímat a řešit problémy občanů nemají. Vše graduje k velkému sociálnímu výbuchu.

Vraťme se ještě i k demonstraci, která se konala na Václavském náměstí 28. 9. K té se vyjádřil mimo jiné i Miroslav Kalousek. „Opravdu si někdo myslí, že máme tyhle proruské nácky chápat, rozmlouvat s nimi a přesvědčovat je? Vážně si myslíte, že o to stojí? Ti se dají pouze ignorovat, a když budou chtít konfrontaci, tak s nimi bojovat. A hlavně jim nikdy neustupovat,“ uvedl. Co byste mu vzkázal?

Že ho nikdo nebere už vážně a když se takto vyjadřuje, tak jenom přilévá olej do ohně a proces lidového odporu jenom urychlí, což je paradoxně dobře.

Podívejme se i na Itálii. Co říkáte na výsledky tamějších voleb? Jaký „vzkaz“ tím Itálie poslala EU ještě i po slovech von der Leyenové, která podle některých médií ještě před italskými volbami uvedla, že Evropská komise chce spolupracovat s jakoukoliv demokratickou vládou, má ale také prostředky, kterými může zasáhnout, pokud by se vládní politika vyvíjela jako v Maďarsku či Polsku…

Připomeňme si, že to byly volby předčasné a že krajně pravicový blok Giorgie Meloniové vyhrál suverénně a má většinu v obou komorách italského parlamentu. Připomeňme si ale také, že se tak stalo i přes četné otevřené i skryté výhružky a varování ze strany Evropské komise, že s pravicovou, prý nedemokratickou, vládou spolupracovat nebude a že proti ní zasáhne. Přesto se italští voliči nezalekli a madam Leyenová žádné prostředky, aby zasáhla, mimo silných řečí, nemá. A pokud by se o to spolu s Evropskou komisí pokusila, tak nastartuje proces postupného rozpadu EU. Ony jsou totiž obdobné nálady voličů vůči politice EU i v Německu, Rakousku, začíná to u nás, probíhá na Slovensku, v Polsku, Maďarsku. Zdá se, že loajální jsou pouze skandinávské země.

Vraťme se ještě zpátky k nám. Blíží se volby nového prezidenta, kdo z těch, kteří už kandidaturu potvrdili, má podle vás největší šance a proč?

To je obtížné předpovídat a hlavně předčasné. Za prvé tu není tak výrazná a vyprofilovaná osobnost, jakou byli poslední dva prezidenti Václav Klaus a dosluhující Miloš Zeman, a za druhé kandidátka ještě není uzavřena a není vyloučeno překvapení. Zvláště poté, co se vládní koalice nezmohla na jasného kandidáta a rovnou naznačila podporu tří kandidátů, které ovšem nenavrhla. Znamená to, že se nemohou shodnout, a pokud vstoupí do hry zajímavá osobnost spjatá například s prvním polistopadovým prezidentem Václavem Havlem, tak může být ještě veselo. U Fialy člověk nikdy neví. Jeho styl je planoucí zrak, dramatický patos, gestikulace a la Václav Neuman, když dirigoval Českou filharmonii a za týden je vše jinak. No a samozřejmě očekávám vyjádření předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, kterého pokládám za nejpracovitějšího politika současné politické scény. Jeho volební preference jsou ze současných kandidátů jasně nejvyšší. Nicméně na prognózy je stále ještě brzo.



