„Vyždímat vás. Do poslední kapky.“ Foldyna prokoukl vládní plán. Je to špatné

Ozdravný balíček nemá sloužit ani k ozdravení veřejných financí, ani k udržitelnosti důchodů. Podle poslance SPD Jaroslava Foldyny má co nejrychleji přinést vládě balík peněz. „Celý slavný ozdravný balíček je pouze nástrojem vlády Petra Fialy, jak z Čechů, Moravanů a Slezanů vyždímat všechno, co ještě vyždímat lze,“ říká. A dodává: „Mezi těmi oblastmi, kde se má ‚škrtat‘, jsem náklady na podporu zeleného šílenství, amerického zbrojního průmyslu, válek, oligarchů různých národností i občanství, a na podporu dalších věci, které naše země nepotřebuje, opravdu neviděl.“

Vláda na tiskové konferenci představila „úsporný balíček“, tedy balíček opatření, který má, slovy vládních představitelů, uzdravit českou ekonomiku. Mohu poprosit o váš komentář?

Víra, že ten, kdo českou ekonomiku dovedl na hranici klinické smrti, tuto ekonomiku nyní uzdraví, by měla být automatickou poukázkou na pobyt v psychiatrické léčebně. Celý balíček je svým obsahem i způsobem prezentace pouze jakýmsi vyvrcholením lží a nekompetentnosti vlády Petra Fialy.

Mohl byste být konkrétnější?

Asi nejlepším příkladem obojího je vyjádření ministra Stanjury, který uvedl, že se léky zlevní o 3 %, protože se přesunou z 15% sazby DPH do sazby 12%. To je sice skvělé, ale věc má několik háčků.

Háček 1: Jde o matematický nesmysl, protože snad i ten nejnatvrdlejší produkt našeho liberálně-demokratického, inkluzivního školství musí chápat, že 3% snížení části ceny produktu, rozhodně neznamená 3% snížení ceny celého produktu.

Háček 2: Léky jsou dnes v 10% sazbě DPH, takže ono zlevnění je ve skutečnosti zdražení.

Háček 3: u poměrně značné části léků je to v podstatě jedno, protože stejně nejsou k dostání.

A tak je to v celém balíčku v podstatě se vším. Fialova vláda, a především pan Fiala osobně, lže ráno, lže v poledne, lže večer, a obávám se, že stejně jako legendární kovboj Pedro, který uměl kouřit i ve spánku, lže i když spí.

Na druhou stranu je ale potřeba uznat, že v současné ekonomické situaci vláda něco dělat musela. Co byste na místě vlády dělal vy?

Zaprvé, ta situace není důsledkem nějaké nečekané přírodní katastrofy, ale důsledkem jednání vlády Petra Fialy. A zadruhé, a to bych napsal velkými a tučnými písmeny – vládní opatření nemají, a ani nemohou, sloužit k ozdravení ekonomiky či k zajištění stability důchodového systému, ale pouze k rychlému výběru co největšího balíku peněz. Celý slavný ozdravný balíček je pouze nástrojem vlády Petra Fialy, jak z Čechů, Moravanů a Slezanů vyždímat všechno, co ještě vyždímat lze. Kam se pak ty prachy pošlou, je asi každému jasné.

Utekl jste mi z otázky. Co byste na místě Petra Fialy dělal vy jinak?

Víte, stát by se měl chovat podobně jako rodina. A teď si představte, že by si nějaká rodina řekla: „Naše děti sice nemají na školní pomůcky, na obědy, na doktora, na oblečení, a o tom, že by si za čas mohly pořídit vlastní bydlení a založit rodinu, se nedá ani uvažovat, protože žijeme z ruky do huby, ale to nevadí.

My teď půjdeme do banky, kde vybereme celou naši rezervu pro horší časy, a ještě si půjčíme co půjde, a všechny ty prachy pak vezmeme a pošleme do Tramtárie, aby si za ně Tramtárijci koupili tanky a samopaly a mohli z nich střílet po Sakrabóncích, protože si Tramtárie a Sakrabónie vjely do vlasů. My sice o tom jejich sporu víme kulový a nic nám do něj není, ale Tramtárijci jsou nám tak nějak sympatičtí, takže ať my sami klidně pojdeme hlady, ale hlavní je, aby se Tramtárijci se Sakrabónci pořádně mydlili. No, a aby toho nebylo málo, tak pak prodáme barák a za něj si koupíme novej mercedes.“

Co byste si o takové rodině myslel? Já to, že jde o partu magorů, kteří si smrt hladem asi opravdu zaslouží. Přesně tak se ale chová Česká republika. Jako parta magorů.

Tu analogii asi chápu. Nemohl byste ale i přesto být konkrétnější?

Je to jednoduché. Když na podporu cizích válek či třeba na rozvoj textilního průmyslu v Indii, pošlu desítky miliard, tak je jasné, že někde ty miliardy budou chybět. A když je nemám, tak cizí války či třeba rozvoj textilního průmyslu v Indii zkrátka nepodporuji, a když nepodporuji desítkami miliard cizí války či třeba rozvoj textilního průmyslu v Indii, tak nepotřebuji balíčky. Respektive; nepotřebuji takové balíčky, jaké představil pan Fiala a jeho kumpáni.

ČR podporuje rozvoj textilního průmyslu v Indii?

Ano, kromě mnoha dalších hovadin dělá i to, a v součtu jde o obrovské částky. Ale to jsem uvedl jen dva příklady z mnoha, i když podpora konfliktu mezi Tramtárii a Sakrabónií nás opravdu vysává do morku kostí. Vždyť jde nejen o náklady na přímou podporu, ale také o dopad sankcí, které likvidují náš průmysl. A když k tomu připočítám ještě náklady na propagaci a realizaci zeleného šílenství, na LBGT agendu, na podporu multikulturalismu a dalších fantasmagorií té jejich kulturně-hospodářské revoluce, tak se pohybujeme v řádech minimálně vyšších desítek, ale spíše stovek miliard.

Kdybychom všechny tyhle díry, kterými odtékají peníze tak, jako když spláchnete záchod, ucpali, tak je dost pravděpodobné, že bychom žádný Fialův balík nejenže vůbec nepotřebovali, ale spíše bychom mohli uvažovat o balíku opačném, tedy o razantním snížení daňového zatížení pro firmy i občany.

Podle vás tedy vláda šetřit nechce?

Možná jsem se jen špatně díval, ale mezi těmi oblastmi, kde se má „škrtat", jsem náklady na podporu zeleného šílenství, amerického zbrojního průmyslu, válek, oligarchů různých národností i občanství, a na podporu dalších věci, které naše země nepotřebuje, opravdu neviděl. To vše se tedy zřejmě už přesunulo do kategorie mandatorních výdajů. Pan Fiala a jeho bratrstvo už zjevně tuhle zemi budou jen ždímat a ždímat, dokud ji vyždímají do poslední kapky.

A co bude pak?

Pak řeknou buď „ježíšmarjá, to se ale přihodilo neštěstí“, anebo „za to může Putin, Babiš, a Číňani s Marťany“. Nejspíš ale půjde o kombinaci obojího.

Před chvílí jste mluvil o úsporách; které byste navrhoval vy? Máte k nim nějaká čísla?

Jak už jsem řekl, úspory by se pohybovaly minimálně v řádech desítek, ale spíše stovek miliard. Přesné číslo ale nikdo dnes nedokáže poskytnout, protože množství vedlejších efektů a proměnných je příliš vysoké.

Takže to spočítané nemáte?

Řády jsem vám už řekl a přesně, pokud neumíte číst budoucnost, to spočítat nelze.

Proč?

Důvod je jednoduchý. Česká ekonomika, a totéž platí pro celou společnost, je dnes ve stavu, kdy zvýšení daňové zátěže ke zvýšenému výběru daní pravděpodobně nepovede, protože už není kde brát, a kdy ji kdy čekají hluboké a prudké změny.

Některé firmy se za nižšími daněmi a nižší cenou energií a práce přesunou do zahraničí. Ty, co zůstanou, budou optimalizovat, jako o život, a obírání majitelů domů a bytů hlad našich quislingů a jejich pánů po penězích občanů určitě nezažene, ale samozřejmě negativně zapůsobí trh s nemovitostmi a s bankovními produkty jako jsou třeba hypotéky. Mnoho OSVČ také ukončí činnost a půjde na úřad práce, bude se rozrůstat šedá a černá ekonomika.

To vše, spolu se zvýšením nepřímých daní, a tedy dalším růstem cen, pokračováním prosazování Green Dealu a dalšími náklady na to, aby válka na Ukrajině trvala co možná nejdéle, povede k inflaci, která pravděpodobně bude přerůstat ve stagflaci. Těch dějů, které zde budou ve vzájemné interakci probíhat, je zkrátka moc na to, aby někdo dokázal vytvořit model, který by dodal nějaká přesnější čísla – a to jsem vynechal dopady blížícího se konfliktu, a doufejme, že jen obchodního, s Čínou. Přesná čísla tedy nemáme, a ani mít nemůžeme, ale trend je zcela zřejmý.

A do toho si tady pan Fiala, s panem Lipavským, paní Černochovou a Pekarovou hrají na to, že jsou hybateli světové politiky, a aby si tuto iluzi udrželi, tak budou odírat české občany a házet jejich peníze lopatou do zahraničí. O nic jiného tu nejde. Je to ze strany vládnoucího režimu jakási nová verze feudalismu, kdy pár jedinců pro ukojení svých vlastních dětských snů odírá zbytek země. Stačí se podívat třeba na infantilní chování paní Černochové a její tanky v kabelce, nebo na Leoparda. Ještě před pár lety by něco takového bylo nepředstavitelné. Ten kvalitativní pád je skutečně markantní.

Víte, už od dob Václava Klause jsem měl mnoho výhrad k politice ODS, či třeba k panu Schwarzenbergovi, či Kalouskovi, ale na druhé straně jsem všechny jmenovaní jako osobnosti respektoval. Respektovat ale to, co tady vládne dnes? To nestojí ani za odplivnutí…

Pan Fiala či pan Lipavský podle vás nejsou hybateli velké politiky?

Nevím, zda jde o vážně míněný dotaz, ale dobře… Například o tom, jak budou vypadat poměry na poválečné Ukrajině, rozhodne jednání Ruska, USA a nejspíš ještě Číny, a pan Fiala s panem Lipavským budou tak maximálně…

Budou o výsledku informováni po telefonu?

Ne, pak se výsledek dozví z novin. A tak je to se vším. Pán svého psíka neinformuje ani o svých záměrech ani o výsledku svých jednání. Pán jen vydává povely, a psík poslouchá. Nám dnes, bohužel, vládnou psíci.

ČR by tedy neměla mít ambici, dělat vlastní zahraniční politiku?

ČR by právě naopak měla mít ambici, dělat vlastní zahraniční politiku! Už jen proto, že zahraniční politika má stále větší vliv na ekonomickou i bezpečnostní situaci v zemi, což je ovšem přirozeným důsledkem globalizace. Víte ale, co mě v souvislosti s vládním balíčkem překvapilo asi nejvíc?

Nevím...

Reakce občanů. Kdyby takový balíček představil francouzský prezident, tak za dvě hodiny hoří Paříž. Tady je však zatím nejen úplný klid, což já osobně připisuji šoku, ale je tu dokonce i radost, což je velmi zvláštní. Vláda Petra Fialy je asi první volenou vládou v historii, která se nahlas chlubí tím, že ve všech ohledech snižuje kvalitu života voličů, a voliči vlády pana Fialy jsou asi první voliči v historii, kterým se to líbí. Jde o velmi zajímavý fenomén, který v budoucnu jistě bude předmětem vědeckého zkoumání.

Uvedl jste, že vládní reformy nemají s udržitelností důchodového systému nic společného. Z čeho tak usuzujete?

Jednak pouhou změnu parametrů stávajícího systému nelze nazývat reformou, ale to není až tak důležité. Podstatné je, že zvýšení daní a odvodů, a na to zákonitě navazující snížení výkonu ekonomiky, může mít na důchodový systém v nejlepším případě dopady neutrální, ale mnohem pravděpodobněji to budou dopady negativní. Nižší výkon ekonomiky přece znamená chudnoucí stát i společnost, a chudnoucí stát i společnost asi těžko mohou znamenat vyšší stabilitu důchodového systému než bohatnoucí stát a společnost.

Pan Fiala tvrdí, že některé daně se zvýšily, ale jiné se zase snížily, takže důsledky pro občany a firmy vlastně nebudou žádné.

Pak je ovšem namístě otázka, proč vláda změny vůbec dělala. Ale ano, lidé, jejichž život spočívá výhradně v četbě knih a pití vína, možná důsledky vládních kroků příliš nepocítí. Ostatní smrtelníci, kteří ještě jedí, pijí, topí, svítí, oblékají se, vzdělávají se, bydlí v domě či bytě, používají počítač a telefon, sportuji, chodí na koncerty, nebo nedejbože občas jedou autem, či dokonce jdou do hospody... ti takové štěstí mít nebudou.

S autem jste mi nahrál na poslední otázku. Co říkáte na zvýšení ceny dálniční známky z 1500 Kč na 2300 Kč?

Například ve Švýcarsku stojí dálniční známka v přepočtu cca 1000 Kč, takže předpokládám, že, stejně jako pan Fiala a jeho poradce posílal Čechy nakupovat levnější potraviny do Polska, tak nás teď budou posílat, zajezdit si autem do Švýcarska.

