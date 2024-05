„Xaver měl pravdu.“ Na co už Vášáryová zapomněla. Co se děje na Slovensku

Úsilí o ukončení vzájemného zabíjení příslušníků dvou slovanských národů ve válce je vzhledem k dlouhodobému působení Roberta Fica ve vysoké politice a členství země v EU unikátní. „Není se proto co divit, že je permanentním terčem bezcharakterních novinářů, kteří jsou o něm ochotni zveřejnit cokoliv, co by mohlo znechutit jeho voličské portfolio a současně zfanatizovat sympatizanty politických stran proklamujících své ukotvení v labyrintu euroatlantických hodnot. Ostatně atentátník ze středoslovenské Handlové je toho odpudivým důkazem,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalý ředitel Slovenské televize Radim Hreha.

Na Slovensku jste žil přes čtyřicet let a dokonce jste tam působil v pozici šéfa veřejnoprávní STV. Napadlo by vás vůbec, že k něčemu takovému, jako je atentát na předsedu vlády, tam může dojít?

Ne. Byla to otřesná zpráva o to více, že nešlo o pokus zavraždit neznámého člověka, nýbrž veřejně známou osobnost, s níž jsem několikrát jednal osobně.

Motivem atentátníka byl prý nesouhlas s politikou Ficovy vlády včetně jejího rozhodnutí o zrušení Úřadu speciální prokuratury, změny trestního zákoníku či zastavení dodávek zbraní a munice ukrajinské armádě včetně transformace slovenské veřejnoprávní televize a rozhlasu s cílem zvýšení objektivnosti zpravodajství. Co si o tom myslíte?

Je-li tomu tak doopravdy, pak atentátník pouze cituje nesouhlasné postuláty slovenské parlamentní opozice, které nekriticky a trvale umocňuje slovenský mainstream s občasnou podporou obdobně „seriózních“ evropských korporátních médií, která se i po sedmém říjnu 2023 stylizují do role nezávislých žurnalistů. Tito novináři, stejně jako slovenští opoziční politici, uplatňují principy byznysové západní demokracie, neboť zmíněné záměry byly součástí volebních programů vítězů voleb. Předseda strany Smer-SD Robert Fico a stejně tak předseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini je veřejnosti tlumočili nejen v předvolební kampani, nýbrž je požadovali po bývalé vládě i v pozicích opozičních parlamentních politiků, což slovenská média hlavního proudu trvale ironizovala a nepodloženě spekulovala o jejich prokorupčních, resp. protievropských dopadech.

Proč bylo třeba rozhodnout o zrušení Úřadu speciální prokuratury?

Vytvoření Úřadu speciální prokuratury, resp. Speciálního soudu, bylo účelově populistickým krokem tzv. proevropských politiků, jejichž zřízení glorifikovala tzv. seriózní média, aniž by tento proces důsledně analyzovala. Pro začátek stačilo oslovit soudce, prokurátory včetně vyšetřovatelů, kteří zůstali na svých pozicích, a jejich stanoviska porovnat s názory jejich kolegů, které zcela pochopitelně zlákaly speciální pozice se speciálními pracovními podmínkami včetně speciálních mezd, aniž by se v systému hierarchie soudů a prokuratury principiálně něco změnilo. Konečnými rozhodovacími institucemi totiž zůstaly Nejvyšší soud stejně jako Generální prokuratura.

A čím se dá odůvodnit postoj Ficova kabinetu k válce na Ukrajině, který je diametrálně odlišný od slovenských vlád v předchozím funkčním období?

Úsilí o ukončení vzájemného zabíjení příslušníků dvou slovanských národů ve válce, kterou vyprovokovali globální neoconi s podporou svých bruselských vazalů skrze expanzi NATO a ignoraci Minských dohod, zavazujících Ukrajinu k ukončení vyvražďování svých občanů ruského původu na východě země, je ještě pochopitelnějším a mimořádně humánním rozhodnutím Ficovy vlády. Jejich základní hodnotový princip dvojího metru je dle všeho Ficovi cizí, což je vzhledem k jeho dlouhodobému působení ve vysoké politice a členství země v EU unikátní. Není se proto co divit, že je permanentním terčem bezcharakterních, veřejností pohrdajících novinářů, kteří jsou o něm ochotni zveřejnit cokoliv, co by mohlo znechutit jeho voličské portfolio a současně zmanipulovat či zfanatizovat hodnotově dezorientované sympatizanty politických stran a politiků proklamujících své ukotvení v labyrintu euroatlantických hodnot. Ostatně atentátník ze středoslovenské Handlové je toho odpudivým důkazem.

V minulosti jste byl generálním ředitelem veřejnoprávní STV, můžete tedy fundovaně hodnotit slovenské mediální prostředí. Co o krocích nové vládní garnitury vedoucích k přeměně RTVS soudíte?

S nutností změn ve veřejnoprávních médiích s cílem dosažení naplňování znění zákona o Rozhlase a televizi Slovenska z roku 2010, zejména v oblasti zpravodajství a publicistiky, se členové nynější vládní koalice rovněž netajili před volbami stejně jako po volbách, což deklarovali v koaliční smlouvě. Tento zákon v § 3 odst. 3 písmeno b) nařizuje poskytovat nestranné, ověřené, nezkreslené, aktuální, srozumitelné a ve svém celku vyvážené a pluralitní informace o dění ve Slovenské republice i v zahraničí pro svobodné utváření názorů. Stávající vedení telerozhlasu však obdobně jako management České televize vnímá informační pluralitu jednostranně a redukovaně po vzoru euroatlantického mainstreamu.

K takovému závěru nepotřebujete žádnou hloubkovou analýzu zpravodajství či publicistiky, protože RTVS po atentátu na premiéra země veřejnost dezinformovala i nadále ve svém dietním informačním stylu, připomínající produkci stanice ČRo Plus nebo České televize. Důkazem jsou identické typy systémově předvídatelných hostů a toxických expertů na cokoliv. Několik unifikovaných domácích mluvících hlav standardně doplňují nedůvěryhodní čeští experti obdobně šedého ideologického odstínu, kteří pamětníkům evokují romantické vzpomínky na mládí včetně bumerangového informačního efektu produkce svých totalitních kolegů, což zásadně odporuje duchu zmíněného zákona. Otázkou bude modus operandi transformace médií veřejné služby v gesci Slovenské národní strany, která řídí ministerstvo kultury.

Co těch deset dnů od atentátu na premiéra Fica ukázalo o možném dalším politickém vývoji na Slovensku?

Myslím, že všichni aktéři politické scény – krom podivína Igora Matoviče a členů jeho klanu – pochopili, že se stalo něco, co nikdo z nich nechtěl. Slováci jsou impulzivnější než Češi, tudíž jsou mnohem vstřícnější k sebereflexi a k následné nápravě. Nicméně, všechno je odvislé od vývoje premiérova zdravotního stavu a velikosti jeho ducha. Dokáže-li překročit svůj stín a vydá pokyn k akceptování návrhu setkání u kulatého stolu s cílem smíření parlamentních politických stran, vytvoří podmínky k celonárodnímu smíření slovenské společnosti a na přechodnou dobu umožní kultivaci politické komunikace.

Ale zatím se vládní strany schůzky k uklidnění situace v zemi – kterou po atentátu na předsedu slovenské vlády navrhli prezidentka Zuzana Čaputová a její zvolený nástupce Peter Pellegrini – rozhodly nezúčastnit. Bylo tedy chybou, že na ni nekývly?

Je to chyba, zejména členů vedení strany Smer-SD, které zřejmě nedokázalo premiéra přesvědčit, že okamžité smíření je v bytostném zájmu slovenské společnosti jako celku. Takový přístup by nedokázali znevážit ani novináři či politici typu Šimečků, kteří v opačném případě obviní premiéra Fica včetně reprezentantů ostatních koaličních stran z přípravy ke mstě či snaze o získání nedůvodné výhody v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.

Jak je to s šířením nenávisti, z čehož někteří slovenští vládní politici obviňují opozici a média? Změnilo se od atentátu na předsedu vlády něco?

Šíření nenávisti, zpochybňování právního státu, kriminalizace členů vedení strany Smer-SD či znevažování voličů vítězných vládních stran včetně jejich volebních programů, to bylo a je součástí standardních metod práce části médií hlavního proudu v kooperaci s některými liberálními a progresivními politiky včetně části příslušníků umělecké scény a dalších specifických „osvícenců“ či kavárenských intelektuálů.

Vše odstartovala vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Následnou Ficovu kriminalizaci neutlumilo ani odsouzení Kuciakových vrahů, jelikož zmínění aktivisté se zhlédli v rolích lidových soudců a předem odsoudili podnikatele a lobbistu Mariana Kočnera, jenž se setkával s mnoha vysokými politiky napříč parlamentním spektrem. Leč jeho kontakt s Ficem neprokázali ani profesionálně deformovaní Matovičovi vyšetřovatelé. Mainstreamu to však nebránilo Fica i nadále podprahově vydávat za skutečného objednatele vraždy novináře, jenž se stal žurnalistickým mučedníkem. To vše s vydatnou podporou českého mainstreamu, jehož dezinformační rozsah nastavoval týdeník Respekt, v jehož redakci si dezinformační dovednosti vydestiloval i Martin Šimečka. Ten je mezitím zdárně uplatňuje v bratislavském Denníku N. Jedním z jeho pozoruhodných nenávistných postřehů byla charakteristika Slováků coby zbabělého národa, jenž prý nikdy nebojoval. Lze předpokládat, že po pokusu o zastřelení slovenského premiéra už Šimečka a jemu podobní snad změnili názor.

„Co se to na Slovensku stalo? Selhalo něco jiného než ochranka, selhala společenská diskuse, atmosféra. A to jsme dopustili my, my politici. Ale nejen my politici. Co s tím? Neukazovat na druhé, ale začít každý sám u sebe. I na to přišla řeč v Debatě bez cenzury,“ uvedl na síti X český ministr vnitra Vít Rakušan. Co si o jeho vyjádření k útoku na premiéra Fica myslíte a jak vůbec hodnotíte reakce předních českých politiků na dění na Slovensku?

Specialista na vaky pro mrtvoly a člen české vlády, která hanebně poškodila česko-slovenské vztahy jen proto, aby se aktuálně zviditelnila v Bruselu či snad ve Washingtonu, je ve svých obavách o slovenskou společenskou atmosféru krajně nedůvěryhodný. Nicméně, jeho proklamaci ve smyslu neukazovat na druhé, ale začít každý sám u sebe si dovedu představit v praxi, což by znamenalo, že v médiích, ve Strakovce či v obou parlamentních komorách by zůstalo jen několik osobností, kterým jsou mamon a licoměrnost doopravdy cizí.

Krátce po atentátu se člen Rady České televize Lubomír Xaver Veselý ve svém pořadu na kanále Xaver Live ostře vyjádřil k herečce Magdě Vášáryové za její povolební výrok, že Roberta Fica volila spodina. „Milá slavná Vášáryová, ty spodino, já ti ze srdce přeju, aby ti mráz roztrhnul p*del,“ vzkázal jí. Nyní se omluvil za neadekvátní reakci a použití vulgarity. To však nic nemění na tom, že se ho vládní poslanci chystají z Rady ČT odvolat. Dobře mu tak?

Pan Veselý reagoval zcela adekvátně, jelikož umělkyně a politička paní Magda Vášáryová svými výroky opakovaně poodhalila svůj intelekt a potvrdila jakousi spřízněnost s elitáři typu Pavla Novotného a jemu podobných. Na veřejnosti s navenek milou a usměvavou herečkou Vášáryovou a opoziční parlamentní poslankyní jsem v pozici generálního ředitele Slovenské televize v roce 2007 jednal kvůli podpoře zákona č. 220/2007 Z. z., o digitálním vysílání programových služeb multiplexem veřejné služby v systému DVB-T. Multiplex totiž původní návrh neobsahoval a veřejnoprávní televizi jenom vytyčil pozici pouhého žadatele, jenž mohl zažádat o digitální licenci na tehdejší dva vysílací kanály.

Text návrhu původního zákona totiž byl odrazem marginální pozice STV ve společenské hierarchii a úrovně veřejného mínění o veřejnoprávním poslání STV v té době. Ostatně ani dáma úrovně velvyslankyně a poslankyně Vášáryové moji iniciativu nepochopila, obdobně jako řada dalších liberálně orientovaných umělců včetně Doroty Nvotové, která se dokonce angažovala v kampani za zrušení veřejnoprávní televize coby zbytečného média. Nicméně, ten zákon byl schválen díky tehdejší koalici stran Smer-SD, HZDS a SNS, a to včetně mnoha opozičních poslanců.

