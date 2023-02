„Z fleku bych je vyměnil. Mají na rukou krev.“ Šimíček z ODS k těm, kdo nadávají na uprchlíky

reklama

Američané se mezi sebou ptávají „Where were you on 9/11?“, čili „Kde jsi byl 11. září?“ Jak jste se vy ráno loňského roku dozvěděl, že Putin spustil invazi na Ukrajině? A co se vám dělo v hlavě?

Co vám říkají Ukrajinci, které v posledním roce potkáváte v ČR? Zejména ti uprchlí? Jak se proměňuje jejich vnímání v čase, co je těší, co jim tu vadí?

Všichni jsou vděční, že našli útočiště před ruskými barbary. Představte si tu hrůzu. Ze dne na den se ze svobodné demokratické země (která má nepochybně řadu vlastních vnitřních problémů, ale kdo je nemá) stane oběť bezprecedentní agrese ze strany sousedního státu. Nelidští bandité z asijských stepí útočí na civilní objekty, zabíjejí děti, starce, ženy. Bombardují nemocnice, dětská hřiště, obchodní centra. A Ukrajina odolává. Odolává za cenu těžkých ztrát, ale získala něco cennějšího. Národní identitu nové Ukrajiny. A až bude Hitler 21. století Putin poražen a s ním i celá jeho říše zla (a já nepochybuji o tom, že k tomu dojde), Ukrajina se obnoví a stane se platným a váženým členem společenství svobodných demokratických zemí, kde člověk je člověkem, nikoliv potravou pro děla, jako v Ruské teroristické federaci. Spousta Ukrajinců pracuje, odvádí tady daně. Budování naší infrastruktury si bez jejich paží a energie nedokážeme představit už desítky let. Jsem rád, že jsou u nás. Z fleku bych je vyměnil za pomatené a mentálně zdevastované jedince, kteří jsou dnes schopní jim závidět, zneužívat jejich osudů a dělat tak otřesnou ostudu naší zemi. Po hříchu mají tito lidé často na svých profilech českou vlajku. V tom okamžiku se jedná téměř o hanobení státních symbolů. Náckové, komouši, závistiví ubožáci, vlastizrádci, nešťastné existence, které primárně nenávidí sami svůj život….ti všichni nadávají na uprchlíky. Ti všichni mají na svých rukou krev statečných Ukrajinců. Byť je fyzicky nezabíjejí, podporují jejich katany. Ukrajinci jsou dnes součástí naší země a je tomu dobře.

Průzkumy veřejného mínění nedávají najevo, že by většina Čechů podporovala zbrojní dodávky Ukrajině. Teď je můžete oslovit: Čím byste odpůrce či váhající přesvědčil?

Víte, že já si s průzkumy veřejného mýlení hlavu nelámu ani před volbami. Nejlepší průzkum veřejného mínění byla prezidentská volba, kdy kandidát, který vyzbrojování Ukrajiny podporuje zcela, zničil toho, který zneužívá pro svůj špinavý business jejich utrpení. Vyzbrojovat oběť nelidské agrese je absolutní dobro. Zcela etické, zcela správné. Tvrdím, že ti, co nechtějí pomáhat oběti, jsou stejně vinni, jako jejich vrazi. Představte si, že nějakou paní voličku SPD nebo podpůrkyni podobné nenávistné skupiny protičeských sil někdo přepadne a začne na ní páchat násilí. Každý normální člověk, který by to viděl a je úplně jedno, jaké je jeho politické přesvědčení, by zasáhl a paní pomohl. Né tak její spolustraníci, ti by říkali, ať se nebrání a nechá se zabít. Že pak bude mír. Nemám pro ty lidi omluvu. Buď je to naprostá lidská hloupost (a často to tak je, neb inženýr Zeman, toho času dosluhující prezident, tvrdí, že třetina země je dementní) anebo morální debakl. Přestávají být lidmi.

Když se nad tím zamyslíte, ačkoliv „kdyby bylo h*vno cukr...“ Nebylo chybou usilovat před rokem 2013 o integraci Ukrajiny do EU, když to skončilo Majdanem a sledem událostí, díky kterému jsme tam, kde jsme?

Alternativní historie nikam nevede. Dějiny lidstva, států, geopolitika, jsou kontinuální proces. O vstup do EU usilovala především Ukrajina. V té zemi žije přes 40 milionů lidí. Velká část z nich chce patřit k demokratickému světu, neb to je nejlepší místo pro život člověka. Ale vedle sebe má zaostalou prohnilou a agresivní benzínku s atomovkama. To není lehká situace. Majdan bylo vzepětí části ukrajinského lidu. Mám za to, že už v roce 2014 měl udělat civilizovaný svět s tou říší banditů rychlý proces. Měli Putinovi říct dost. Představa, že nebýt Majdanu, byl by Putin rozumnější a upustil by od svých dlouhodobých plánů obnovit sovětské impérium, neodpornější a nejzločinnější režim v dějinách lidstva, ta je zcela mylná. Geopolitický nerozhled těch, co to jsou schopní tvrdit, mě nepřestává udivovat. Jako by si museli historii prožívat pořád dokola a stejně jim to nestačí.

Odpůrci českého angažmá na Ukrajině dávají najevo, že nechápou, proč by za něj měli platit, když vláda míní osekat valorizaci důchodů apod. Co s touto myšlenkou?

Tak náš rozpočet je v děsivém stavu. Situaci, ve které vládu Petra Fialy zanechal holding Agrofert a jeho poslušní zaměstnanci, nezávidím nikomu. Po nesystémovém zvýšení valorizace se vymykají důchody z rukou díky vysoké inflaci. Inflace vzrostla především díky rozhazování v minulosti. A řekněme si otevřeně! Kdo zdražuje nejvíc potravin? Babiš a jeho holding. A samozřejmě kámoši z agrokomplexů. Dostáváme se do paradoxní situace. Lidé volají po záchraně člověku, který je odírá a zneužívá krizové situace. Místo znárodnění ČEZu, po němž někteří volají, bych znárodnil Agrofert, protože ten stojí daňové poplatníky nejvíc peněz. Jeho business a zájmy 10 let likvidovaly českou politiku a ty poslední léta i ekonomiku. Prosím vás, dodávám jasně, že já bych neznárodnil vůbec nic. Ta poslední věta je jenom nadsázkou. Babiš zneužívá své voliče jak prodavač hrnců důchodce, a ti mu stejně věří. To už hraničí se Stockholmským syndromem. Důchodci za nic neplatí. Jsou jedinou skupinou obyvatel, které se nesnižuje životní úroveň. Výše důchodů oproti mzdám je neudržitelná. Měl by někdo bouchnout do stolu a říct: Zvedáme věk nároku na starobní důchod na 68 let, a to pro všechny pod 50 let. Nazdar. Když se na důchodovou reformu absolutně vykašlal Babiš s ČSSD, bude bolet o to víc. Záměrně píšu nároku na starobní důchod… když na to máš, běž do důchodu klidně v 50 letech. To je tvoje věc. U nás se vlády ČSSD a ANO dopustily neuvěřitelné zvrhlosti. Naučily generaci občanů žít jen a pouze s nataženou rukou. Stát tady není od toho, aby se o vás staral! Žádný stát na světě. Stát má zaručit, že nikdo neumře hlady, a ne Beverly Hills pro všechny, jak si tu část občanstva představuje.

Z taktického hlediska skoro nikdo na Západě zbrojní dodávky Ukrajině nerozporuje, nicméně i Petr Pavel varuje, že čekat, že Ukrajina dosáhne obnovení všech území včetně Krymu, nemusí být realistické. I společnost RAND Corporation naznačuje, že rychlé skončení války může být důležitější než získání všech území.

Každý správný politik i voják musí počítat s mnoha variantami. Samozřejmě že s nimi počítá i Petr Pavel, počítá s nimi každý evropský státník, počítá s nimi také ukrajinský prezident. Jsou ale věci, které se ven běžně nehlásají. Odvaha Zelenského a jeho nezpochybnitelný leadership, kdy se z vysmívaného herce stal státník, jakého Evropa neměla od Churchilla, jsou hlavním důvodem ukrajinského odporu. Není taktické říkat lidem, že jsou takové a makové varianty. Ve válce ne. A dalším faktorem, který zabránil Rusku proniknout do Ukrajiny hlouběji a docílit původních cílů (dobýt Kyjev a dosadit tam kremelskou loutku, jak to mají v Bělorusku) je západní pomoc. Ta nesmí ustat, protože Putin vyhlásil válku celému civilizovanému světu. Když jej necháme bez porážky, příště si zkusí vzít Pobaltí. Macron se mýlí v jedné věci… Rusko musí být poraženo na hlavu jeho vůdci v pozici masových vrahů a válečných zločinců postaveni před mezinárodní tribunál.

Připouštíte, že takové úvahy už nejsou sprosté slovo? Co pro vás a vaši indentitu znamená tento rok trvající konflikt? Jak vám to změnilo náhled na svět?

Jak píšu výše – správný politik a státník počítá se vším. Věří v to nejlepší, ale připravuje se na nejhorší. Přes všechnu hrůzu, kterou Putin a jeho parta vrahů šíří musím říct, že mám větší víru v Evropu, než jsem měl před válkou. Napsal jsem o tom několik textů, včetně pokrytectví „liberálních“ elit, které kdysi napadaly režiséra Bartošku, když festival ve Varech sponzorovaly zbrojovky a dnes se skládají na tank pro Ukrajinu. A je to správně. Spousta tzv. a podtrhuji to tzv. liberálních demokratů léta šířila nesmyslné geopolitické teze. Léta odmítala zbrojení, léta napadala nás, co jsme kritizovali evropozrádnou politiku Německa, říkali nám, že jsme agenti Putina. Oni sami však lezli do zadku těm opravdovým Kremlem placeným agentům z Německa. Já mám jednu obrovskou výhodu. Po 24. 2. 2022 jsem nemusel změnit svoji pozici ani o milimetr. Mýlil jsem se v jedné věci. Nevěřil jsem, že Orbán, zkorumpovaný kleptoman z Budapešti, je takový darebák. Také se to Maďarům vrací. Ničí jejich zemi jako rakovina. V tom jsem se mýlil. Nevěřil jsem, že je takový lotr.

Jsem také velmi pyšný na naši vládu. To, jak zvládá zahraniční politiku, jak zvyšuje kredit po 10 letech geopolitické stupidity Miloše Zemana a neschopnosti Andreje Babiše, jak obnovuje 10 let zašlou vnitroevropskou diplomacii, to je obdivuhodné. V zahraniční a bezpečnostní politice hraje vláda Petra Fialy Champions league. Těším se na nadávky v diskusi od lidí, kteří bez google nenajdou na mapě Česko a myslí si, že Ameriku objevil Kryštof Trolejbus. Vždy je to pro mě osvěžující čtení. Není moc důkazů o selhání vzdělávacího systému v naší vlasti, než diskuse pod mými články a maily plné lidské hlouposti, které mi chodí. Posílejte dál, je to báječné čtení.

Všem přeji krásný den v bohaté, bezpečné zemi, která je naštěstí členem NATO, tak v ní hodný pan Putin ještě nevyvražďuje civilní obyvatelstvo.

