„Za všechno může Babiš a Putin.“ Podnikatel se diví, kolik chytrých lidí věří nesmyslům

Zbyňku, před volbami do europarlamentu jste tvrdil, že voliči v ČR jsou udržováni ve strachu a rozptylováni „ptákovinami typu StarDance“. A vyslovil jste podporu Filipu Turkovi. Už se po eurovolbách díváte na české voliče a schopnost jejich úsudku lépe? Každý volič má nějaké prizma, kterým hodnotí volbu ostatních. I ti, kteří se snaží objektivizovat a racionalizovat svoji volbu, tak činí podle vlastních – subjektivních – měřítek. Nejsem výjimkou. Podle mých měřítek jsem po velmi dlouhé době někoho volil s dobrým pocitem a radostí a ta zatím nejen přetrvává, ale posiluje. Z mého subjektivního pohledu s celkovým výsledkem spokojen nejsem, protože novější protestní hnutí uspěla minimálně, s výjimkou levicového STAČILO! a středopravé koalice Motoristů a Přísahy. Počet hlasů pro liberální subjekty stále dokládá nadvládu progresivního matrixu nad procesem utváření veřejného mínění. Počet voličů, co si vybralo červenou pilulku a zjišťují, jak hluboká je králičí nora, je stále subkritický pro systémovou změnu. Je sice patrný posun, ale jeho dynamika stále není dostatečná. Nicméně věci jdou správným směrem, žel pomaleji, než stačí europrogesivisté posírat naše životy. To platí i v celounijním měřítku, zelenorudí s liberály stále ovládají europarlament.

Nedávno se předvedli také britští a francouzští voliči. Oboje zvolili levici, která se přátelsky kloní ke Gren Dealu i migraci. Na druhou stranu, Babiš a Turek s Macinkou se účastní orbánovsko-lepenovské aliance v europarlamentu. Tak tedy, převažují pro vás začátkem léta lepší, nebo horší zprávy?

Politika je pěkná věc, ale co jako podnikatel a investor říkáte na ekonomické kroky vlády? Kalousek nadává, že vláda málo snižuje deficit. Na druhou stranu vy ji kritizujete za zvyšování daní. Co by tedy v ekonomické oblasti vláda měla dělat? Snižovat deficit můžete na výdajové i příjmové straně rozpočtu. Pokud vláda dotuje politické neziskovky a různé instituty, které za veřejné peníze obhajují a zakrývají její chyby, nakupuje jednotkově zdaleka nejdražší zbraně za netransparentních podmínek, z nichž některé, jako program F-35, jsou pro ČR nesmyslné, neklesá počet státních úředníků, nesnižuje se agenda a zátěž pro podnikatele, těžko budu tleskat zvyšování majetkových daní, které mají tu nepěknou vlastnost, že cyklicky daní už mnohokrát zdaněné. Moje výhrady mířily zejména k debatě o výrazném navýšení daní z nemovitostí, což by údajně mělo rozhýbat trh s nájemním bydlením, zatímco reálným důsledkem bude pouze další růst nájemného, do něhož vlastníci růst daně nutně musejí promítnout.

Kdy se v této zemi vlastně dobře podnikalo? Máme pravicovou vládu, jistě teď, ne?

Mně se krátce, ale slušně podnikalo v Polsku. V Německu je podnikání naprostý horor, z mnoha důvodů, které jsou nad rámec tohoto článku. V ČR jsme nadávali na byrokracii před dvaceti lety, ale to jsme vůbec netušili, jak šílená bude dnes. Green Deal, AML, GDPR, KYC, CSR, ESG jsou pro nepodnikající vesměs nic neříkající zkratky. Pro podnikatele je každá z nich noční můrou, některé (AML, GDPR) jsou spojené s obrovskými omezeními pro firmy i jejich zákazníky a pokuty za porušení leckdy zcela stupidních nařízení jsou likvidační i pro středně velké firmy. Stát se vymlouvá, že jde o eurounijní nařízení, která je povinen implementovat. Jejich důsledkem je obrovský růst rizik, administrativní zátěže, pokles marží, růst nákladů a snížení konkurenceschopnosti. Podnikat dnes ve větším měřítku je cesta minovým polem šílené a přebujelé legislativy. Tohle bude stát Evropu výrazný propad ekonomické aktivity, který přinese spolu s nepříznivým demografickým vývojem i nutný kolaps sociálního státu, který většina Evropanů mylně považuje za věčnou danost. Nevím, odkud bere současná vláda tu drzost nazývat se pravicovou či rozpočtově zodpovědnou. Fotogalerie: - Čtyři a půl hodiny Babiše

Když jsme byli u toho Green Dealu. Vláda, zejména ministr Síkela, tvrdí, že obnovitelné zdroje jsou laciné a čisté. Na druhou stanu volič ví, kolik stamiliard dotací se do toho už nalilo a že mu zase zdražila regulovaná složka energie kvůli obnovitelným zdrojům. Vy, pokud to smíme říci, je v malém také využíváte. Tak jak se to má všechno uspořádat, aby na to nikdo nedoplácel? Ministr závětrných elektráren je pověstný pletením si pojmy s dojmy. Energetická politika státu je katastrofální, a to dlouhodobě. Dvacet let nejsme schopni prosadit rozvoj jaderné energie, nemáme alternativu za uhlí, které by z energetického mixu mělo vypadnout už za dva roky, nemáme a nebudujeme masivní síť rychlých plynových zdrojů, které mají vyvažovat efekt nestabilních zdrojů typu větru a slunce. Považuji energetickou situaci ČR od let 2027 a dál za potenciálně katastrofální a vámi zmíněné využívání vlastních zdrojů energie mne dlouhodobě vede k opatřením ostrovního typu, abych nebyl nucen sdílet důsledky tohoto selhání této i předchozích vlád posledních dvou desetiletí. Pro detailnější odpověď stran udržitelného energetického mixu doporučuju přečíst si rozhovory a poslechnout si podcasty Pavla Janečka, který je jedním z mála odborníků, který katastrofální výhled české energetiky popisuje pravými jmény a nabízí i smysluplnou cestu ven. Ne že bych chtěl stavět otázku „třídním“ způsobem – nejsem komunista. Ale většina střední, vyšší střední a vyšší třídy Fialovu vládu podporuje a zdá se, že v západní Evropě podporuje ty „proevropské“ strany. Jak si to vysvětlujete, když vaše sociální okolí z těchto vrstev jistě pochází?

Konformitou. Většina lépe situovaných lidí se vládními politikami a mocenskými mechanismy hlouběji nezabývá, nemá na to dost času, snaží se udržet své firmy a vydělávat peníze. Ano, také čelí problémům, ale Česká televize večer doma, Český rozhlas cestou do práce a většina velkých médií jim při pauze na záchodě podsouvají, že za naše problémy může Putin, Babiš a dezinformace. Je podivuhodné, kolik jinak inteligentních lidí se s takovým nesmyslem spokojí, a ještě se v tom na golfu a recepcích vzájemně utvrzují. Král je nahý, ale asi je psychicky pohodlnější a společensky přijatelnější chválit jeho nové šaty.

Ne všechno je o penězích, jde i o bezpečnost, samozřejmě. Na fotbalovém Euru se mohutně předvedli turečtí příznivci, kteří se po vyřazení z turnaje šli v Německu a Nizozemsku vymlátit do ulic. Vážnější je, že v Německu stoupá počet útoků nožem ze strany „osob s migračním pozadím“. Vy v Německu podnikáte – jsou tyto zprávy z médií přehnané? Naopak, Němci se dlouhodobě snaží tyto zprávy mediálně bagatelizovat a viníky omlouvat, je vidět dokonce snaha zpochybňovat postižené, kriminalizovat ty, kteří na dané téma chtějí debatovat. Teprve v posledních týdnech je vidět drobný obrat, ale je pozdě. Německo boj o svou budoucí tvář prohrálo a směřuje k chalífátu, k němuž nutně dospěje nejpozději za třicet let. Demografie je neúprosná a lidi z jihovýchodních civilizačních okruhů nepředěláte, jejich „poevropštění“ se ukazuje jako další socialistická chiméra. Fotogalerie: - Náhradníci složili slib

Vy jste předseda České společnosti přátel Izraele. Co slýcháte ze západní Evropy ze strany vašich protějšků? Ptají se vás třeba na ceny nemovitostí v ČR? Místopředseda. Už jsem nestíhal řídit firmy a předsedat ČSPI. Situace židovských minorit v západní evropě začíná připomínat třicátá léta nacismu v Německu a média to až na výjimky nezajímá. Množí se fyzické útoky, nábožensky motivované vraždy z nenávisti, žhářské útoky proti obchodům židovských majitelů i synagogám. Evropské tajné služby sice berou tento problém vážně, ale vlády jsou bezzubé, snaží se nepohněvat stále rostoucí masu nenávistných evropských muslimů. Svoji roli hraje i moderní forma levicového antisemitismu, který se často schovává za kritiku Izraele a pardonování palestinského terorismu. Stačí se podívat na politiky typu Corbyna a Mélenchona, u nás tuto roli hrají Zelení. Pro evropské Židy není ČR řešením. Místní židovská komunita je malá a nevzkvétá. Němečtí, francouzští či britští Židé, s nimiž na konferenci mluvím, utíkají spíše do Střední a Jižní Ameriky. V Evropě nevidí perspektivu, bohužel. Jeden vážený pařížský židovský právník mi se slzami v očích vyprávěl, že jejich rodina přežila v Paříži vše, i Hitlera, ale muslimskou nenávist ne, stěhují se z Evropy pryč. To je zcela tragická vizitka politiky multikulturalismu.

Abychom to shrnuli: Co byste si přál, aby se do konce tohoto roku ještě stalo, a co raději ne? Co bych si přál, není reálné. Co je reálné, že stále více lidí v Evropě zkusí červenou pilulku a kyvadlo dějin se během dalších deseti let bude zpomalovat v současném liberálně progresivistickém směru. Bohužel, pro evropskou kulturu a hodnoty už v mnoha zemích bude pozdě. Střední Evropa však stále šanci má. Věci se mohou v tomto horizontu začít zlepšovat, ale jisté to není. Velmi bych si přál, aby došlo k ukončení války na Ukrajině a v Izraeli za podmínek přijatelných i pro Ukrajinu a Palestince. Bude to ale extrémně obtížné pro velkou vzdálenost stanovisek a hrůzy, které se staly a dějí. Přál bych si, aby začal proces kritického přehodnocování Green Dealu a aby česká vláda začala brát vážně energetickou budoucnost naší země a v tom důsledku i přežití našeho průmyslu. Přál bych si, aby se majetkové daně nezvyšovaly nad úroveň, která dále zdraží lidem bydlení. Aby debata o ústavou zakotvené svobodě projevu byla brána vážně. Sci-fi, že ano?