Americký ministr zahraničí Blinken v těchto dnech navštívil Kyjev. Co říci k výsledkům této návštěvy?

Návštěva ministrů zahraničí USA a Velké Británie, Blinkena a Lammyho, v Kyjevě byla sondáží situace a přípravou podkladů pro jednání prezidenta USA s britským premiérem o tom, zda povolit Ukrajině raketové útoky do centrálních oblastí Ruska. Z americké strany cítím jisté obavy z eskalace konfliktu z hlediska blížícího se termínu voleb, a naopak agresivnější postoje Británie. Obě strany přislíbily další pomoc Ukrajině, USA 700 milionů dolarů, Británie 600 milionů liber. Za povšimnutí stojí, že tyto částky jsou téměř z poloviny určeny na humanitární účely, na energetiku a na odminování. Jen malá část financí je určena na zbraně a střelivo. Použití raket dlouhého doletu na cíle v nitru Ruska bude předmětem jednání prezidenta Bidena a britského premiéra Starmera.

V poslední době došlo k několika změnám v ukrajinské vládě. Překvapilo vás to?

Nijak mě to nepřekvapuje. Nelegitimní prezident Zelenskyj se chová jako Hitler v posledních týdnech války, kdy odvolával velitele armád a na válečné mapě posunoval vlaječky neexistujících vojenských uskupení. Někteří vládní představitelé naopak sami podali demisi, což lze charakterizovat jako chování krys, které opouštějí potápějící se loď. Pouze ti, kteří mají osobní zájem a prospěch na pokračování konfliktu, nechtějí vidět nesmyslnost v jeho pokračování.

Zelenskyj chce představit americkému prezidentovi takzvaný „plán vítězství“. Ten má prý „donutit“ Rusko válku ukončit diplomatickou cestou. Podle španělské agentury také uvedl, že chce, aby válka na Ukrajině skončila letos na podzim. Co k tomu říci? Jak vidíte současnou situaci na Ukrajině a její nejbližší vývoj?

Nelze charakterizovat tento plán jinak než jako fantaskní výplody mozku narkomana, který nevidí reálnou situaci a tedy jen tak může chtít Rusko „donutit“ ukončit konflikt diplomatickou cestou. Prezident Putin nedávno jasně řekl, že speciální vojenskou operaci dokončí. Ukrajina vhodný okamžik k diplomatickému urovnání dávno propásla. A dnes, kdy na Donbase ruská armáda postupuje, v Kurské oblasti ukrajinská vojska vytlačuje zpět, tak si neumím si představit, že by se prezident Putin nechal „donutit“ k ukončení konfliktu.

V tisku se ovšem také objevila informace, že prý německý kancléř s dalšími členy své strany pracuje na mírovém plánu, který údajně počítá i s možností, že by se Ukrajina vzdala části svého území. Byla by to dobrá cesta k míru?

Německý kancléř, ve světle nových informací ohledně zničení plynovodu Nord Stream, zaujal realistický postoj. Přerušení dodávek plynu do Německa se neblaze podepsalo na jeho hospodářském propadu a na neutěšené ekonomické situaci. Enormní nárůst bankrotů velkých firem s mnohaletou historií, sahající až do 19. století, je toho potvrzením. Jsem toho názoru, že vzdání se části území Ukrajinou bude jen jednou z podmínek ukončení konfliktu. Dalšími jistě bude požadavek neutrality Ukrajiny i její denacifikace a demilitarizace. Rovněž vyrovnání se s bezbřehou korupcí je cestou k míru a zároveň cestou k začlenění Ukrajiny mezi demokratické evropské země.

Podle náčelníka generálního štábu Armády ČR Karla Řehky, jenž byl hostem Otázek Václava Moravce, by kolektivní Západ neměl Ukrajinu omezovat ohledně využívání dodávaných zbraní, a to i na území Ruska. Souhlasíte?

Náčelník generálního štábu Řehka si neuvědomuje, jakou funkci zastává. Není ani politik a ani nějaký aktivista politické neziskovky a nepřísluší mu vyjadřovat se k podobným otázkám. Navíc mám pocit, že ztratil soudnost a zdravý rozum.

Řehka se vyjádřil také v tom smyslu, že ruské hrozby jadernou odvetou jsou jen plané, protože v Kurské oblasti obsadili Ukrajinci Rusům celý okres a ti nic neudělali. Dá se na něco takového spoléhat?

K myšlení pana Řehky jsem se vyjádřil výše. Nelze spoléhat na to, že Rusko bude ustupovat donekonečna. Je pravdou, že Ukrajina a její západní podporovatelé již překročili červenou linii a nic se nestalo, ale na to nelze spoléhat. Všichni známe přísloví o tom, že se nevyplácí dráždit hada bosou nohou. Jednoho dne se pak stane, že nás had uštkne.

Blíží se prezidentské volby v USA. Jak moc jejich výsledek, podle vás, ovlivní právě dění na Ukrajině?

Zásadním způsobem. Pan Trump stále deklaruje, že válku na Ukrajině ukončí velmi rychle. Samozřejmě zastaví vojenskou a finanční pomoc. A co dál? Hodí Ukrajinu přes palubu i s Evropou, o které tvrdí, že se bude muset o svoji bezpečnost postarat sama. Amerika na prvním místě. Tím pádem bude Ukrajina donucena hledat cesty, jak vojenský konflikt ukončit a vpustit do rozprodané země americké firmy, které již dvě třetiny Ukrajiny prakticky vlastní, aby ji vyrabovaly a aby dokončily její zkázu.

V případě vítězství demokratů, tedy paní Harrisové, lze očekávat další pokračování konfliktu, což bude poděkováním vojensko-průmyslovému komplexu za volební podporu.

Velkou kritiku sklidil v minulých dnech ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Ten se v televizní debatě vyjádřil v tom smyslu, že emisní povolenky na pohonné hmoty občanům sice zdraží benzín a naftu, zároveň ale poškodí Rusko, které bude mít menší odbyt fosilních paliv. Co byste panu ministrovi vzkázal?

Tato geniální myšlenka jen dokazuje bídu ducha páně Dvořáka a jeho naprostou zbytečnost ve vládě a zároveň by si zasloužila pozornost doktora Chocholouška.