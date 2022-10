38 procent zdražení energií. Biden je loutka. A hrozí mu... Dušan Neumann o zlomu v USA

reklama

Vezměme to nejdříve zcela jednoduše a obecně. Očekáváte v těchto midterms spíše vítězství demokratů, nebo republikánů?

Stále je to na vážkách. V květnu jsem byl přesvědčen, že republikáni získají většinu v obou komorách Kongresu – ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu. V průzkumech republikáni vedli o 10 procentních bodů. Pak přišlo, podle mne politicky chybné, rozhodnutí Nejvyššího soudu o zrušení kontroverzního zákona 410 (1973), známého jako Roe vs. Wade, a preference republikánů prudce klesly. Zejména u voliček a nezávislých voličů, takže ještě minulý týden byly preference prakticky vyrovnané, 44 % pro demokraty, 45 % pro republikány u Rasmussena, a opačně u Pew Research.

Rozhodnutí OPEC snížit těžbu ropy o 2 miliony barelů denně krátce po Bidenově žebravé návštěvě v Saúdské Arábii ukázalo na slabost americké vlády a nekompetenci jejího prezidenta. S opětně stoupající cenou benzinu a energií úměrně klesly i preference demokratů a v této chvíli je rozdíl 4 % ve prospěch republikánů kandidujících do Sněmovny reprezentantů.

Dušan Neumann

Co si myslíte, že budou hlavní témata jednotlivých stran? Republikáni mají možných témat přehršel, od nastupující ekonomické krize přes zvýšené ceny paliv až po válku na Ukrajině. Na čem se ale budou točit demokraté? V Česku se už párkrát ozvalo, že by to mohlo být zrušení rozhodnutí Ústavního soudu Roe vs. Wade, tedy federálního práva na potrat.

Se zrušením zákona Roe vs. Wade je to složitější. Ústavnost zákona byla sporná od počátku. Byl naroubován na 14. dodatek ústavy a jeho „aktivistický“ výklad, kdy právo na potrat bylo interpretováno jako forma práva na soukromí. Ale i v rozhodnutí Roe vs. Wade bylo právo na potrat limitováno prvním trimestrem těhotenství. Po 40 letech se spor odehrával jen na teoretické úrovni interpretace ústavy. I progresivistická soudkyně Nejvyššího soudu Ruth Bader-Ginsburghová říkala, že ke správnému řešení se došlo nesprávnou cestou. Jenže v posledních letech začali progresivisté tlačit na legalitu omezení na první trimestr a zejména organizace Planned Parenthood umožňovala a prováděla potraty prakticky až do termínu porodu. Nejednou byly orgány plodů prodávány různým výzkumným společnostem. Když to prasklo, zdvihla se u velké části americké populace vlna odporu, což umožnilo konzervativně orientovanému Nejvyššímu soudu zákon zrušit.

Média a demokraté začali okamžitě řvát, že se jedná o útok na práva žen a úplný zákaz potratů. Ve skutečnosti se právo na regulaci potratů vrátilo z federální úrovně jednotlivým státům. Pokud by politická situace v USA byla normální, došlo by časem k nějakému kompromisu, který by odpovídal původnímu znění zákona 410 – tedy legalizaci potratu během prvního trimestru těhotenství. Dnes je to téměř vyloučeno. Myslím si, že Nejvyšší soud – ovládaný konzervativními soudci – ve snaze být apolitický, udělal chybu, že zákon zrušil před volbami.

Jak moc budou midterms hlasováním o Joeu Bidenovi? Prezident má podle průzkumů velmi nízkou podporu, jeho činy neschvaluje podle dat agentury Reuters 53 % dotázaných, a schvaluje je jen 41 %. I Donald Trump míval lepší čísla, a ten byl neustále propírán v médiích. Zkazí tedy „Sleepy Joe“ demokratům volby, jak se v midterms často stává?

Bidenova administrativa – o osobním vlivu prezidenta Bidena mám silné pochybnosti vzhledem k jeho upadající mentální kapacitě – se ve spolupráci s médii snaží přehrát volby na hlasování o Trumpovi v naději, že jeho, ať skutečné nebo fabrikované prohřešky a „zločiny“ přetáhnou část konzervativních voličů, kteří Trumpa taktak tolerovali, k demokratům. Trump zatím svou kandidaturu do příštích prezidentských voleb rozumně neohlásil, byť je evidentní, že pokud se nestane opravdu něco vážného, kandidovat bude.

Myslím si, že podstatná část nerozhodných voličů – a o jejich hlasy jde – bude hlasovat přes svou peněženku. Stoupající ceny energií a potravin dnes pociťuje většina amerických rodin. Jen v Pensylvánii zdražila elektřina v červenci o 38 %. Inflace také stále pomalu roste a překročila hranici 9 %. Také podivná fantasmagorická „woke“ a genderová politika volby určitě ovlivní, a to zejména tam, kde se doposud demokraté cítili pevní v kramflecích – u matek. Je to patrné už z faktu, že za republikány kandiduje více žen, většinou mladých matek, než kdykoliv v minulosti, kterým vadí unisex toalety ve školách, právo nezletilých na potrat aniž by o tom byli informováni rodiče, a volný „výběr“ pohlavní orientace opět bez informování rodičů.

Když už jsme u osoby prezidenta, co si o něm myslíte? Jednak jsou zde skandály jeho syna Huntera... Ale hlavně, prezident hned při několika příležitostech působil zmateně a při dalších bylo zase jasné, že ho jeho asistenti programují přes kartičky, například když měl na pravou míru uvést svůj výrok o odstraňování Putina. Může někdo takový zodpovědně vést Spojené státy?

Osobně si myslím, že Joe Biden je loutka v rukou obamovské politické kliky. Nemohu to nijak dokázat, ale většina ekonomických a zahraničněpolitických kroků americké vlády tomu nasvědčuje.

Pokud vyhrají republikáni, bude Bidenova vláda vůbec schopná ještě něco prosadit?

Pokud republikáni získají většinu v obou komorách Kongresu, odsunou Bidenovu vládu do pozice chromé kachny („lame duck“), neboť každé rozhodnutí vlády, které bude potřebovat financování z rozpočtu, musí projít schválením Sněmovny reprezentantů, které pak posvětí Senát. I kdyby republikáni získali většinu jen ve Sněmovně reprezentantů, ochromí to výrazně Bidenovu vládu a demokraté nebudou schopni prosadit žádný zákon, s nímž by se republikáni neztotožnili. Nedovedu však odhadnout, jaký by tato změna měla vliv na „hojení“ rozpolcenosti americké společnosti.

Jak moc do těchto voleb bude zasahovat Donald Trump? Už před nimi se jeho podpora či nepodpora u některých kandidátů ukázala jako klíčová. Očekává se tedy výhra jeho kandidátů?

Zatím Trumpem podporovaní kandidáti vyhráli většinu, nikoliv však všechny primárky. Taktika demokratů, jež nedávno pronikla na veřejnost, kteří investovali v primárkách značné částky na podporu republikánských kandidátů nepodporujících Trumpa, nebyla příliš úspěšná, spíš se dá mluvit o jejím selhání.

Tedy – 8. listopadu bude velmi napínavé úterý: Budou to volby, které nasměrují nejen Spojené státy, ale v prodloužení i celou atlantickou civilizaci. Doufám, že to bude směr, který se mi bude líbit.

