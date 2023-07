60 miliard za rekordní zbrojní zakázku. Smrdí, říká Okamura. Žádá rezignaci Černochové

Tento týden se vládě nepodařilo schválit snížení valorizace důchodů a dalších věcí ve třetím čtení, projednávání bude probíhat ještě příští středu. Jaký by měl být jeho výsledek podle představ SPD?

Celý poslanecký klub SPD bude nadále ze všech sil bojovat proti asociální Fialově vládě, která chce letos již podruhé okrást všechny důchodce. Hnutí SPD pevně stojí na straně všech důchodců. Navíc Fialova vláda nechce připravit o peníze jen současné důchodce, ale také všechny budoucí.

Hnutí SPD chce být součástí příští vlády – a pokud k tomu dojde, zrušíme všechna škodlivá opatření Fialovy vlády včetně tohoto zákona, pokud ho nezruší na základě podání Ústavní soud. Výrazné snížení řádných valorizací důchodů, zrušení jejich mimořádných valorizací a významné zhoršení podmínek předčasných starobních důchodů včetně jejich snížení je pro nás naprosto nepřijatelné.

K vládnímu zákonu o důchodech jsme podali deset pozměňujících návrhů, které zabraňují tomu, aby byli důchodci poškozeni. Jejich prostřednictvím chceme zachovat současnou podobu zákonných valorizací důchodů, případně učinit jejich systém ještě spravedlivějším, aby nepoškozoval nízkopříjmové důchodce a nezvyšovaly by se dále rozdíly mezi příjmy a životní úrovní jednotlivých skupin důchodců. Rovněž navrhujeme zachování současného nastavení systému předčasných starobních důchodů, tak aby nedocházelo k diskriminaci celoživotně poctivě pracujících občanů. Navrhujeme i umožnění omezeného přivýdělku při pobírání předčasného důchodu pro zaměstnance na částečné pracovní úvazky, což by pomohlo lidem i státnímu rozpočtu. Navrhujeme také možnost odchodu do řádného starobního důchodu bez jakéhokoli jeho krácení pro občany, kteří odváděli důchodové pojištění minimálně 45 let. Samozřejmě ale očekáváme, že nám je asociální pětikoalice zamítne.

Ve středu zato odsouhlasila Poslanecká sněmovna v závěrečném čtení česko-americkou smlouvu o obraně, kde hnutí SPD bylo proti jako jediné. Ministryně Černochová vás nepřesvědčila?

My jediní jsme hlasovali proti vojenské přítomnosti armády USA a proti cizím základnám na našem území. Jsme v této věci jedinou opozicí v Parlamentu. Naopak hnutí ANO se spojilo s Fialovou vládní koalicí a pro tuto smlouvu hlasovalo a hlasoval pro ni i Andrej Babiš. Když o něco skutečně jde, tak pan Babiš bohužel hlasuje proti zájmům a proti suverenitě České republiky. Například podpořil v Bruselu Green Deal EU, s jehož škodlivými následky se nyní potýkáme. Nyní podpořil pro naši zemi ponižující a nevýhodnou smlouvu.

A v čem vám ta smlouva vadí? Její zastánci říkají, že vlastně o nic moc nejde a že to mají i ostatní státy NATO.

Smlouva uděluje americkým vojákům i jejich rodinným příslušníkům na českém území rozsáhlá privilegia, kdy v podstatě v ničem nebudou podléhat českému právnímu řádu. Tato dohoda výrazným způsobem omezuje českou státní suverenitu a je navíc nepotřebná a nadbytečná, neboť případný pobyt vojsk členských států NATO v zemích aliančních partnerů již dávno dostatečně upravuje tzv. Smlouva NATO SOFA.

Připomenu, že poslanci vládní koalice a hnutí ANO navíc odmítli, aby smlouvu posoudil rovněž i sněmovní ústavně-právní výbor, přestože existují oprávněné pochybnosti o tom, zda je v souladu s českou ústavou. Hnutí SPD říká jednoznačné NE přítomnosti jakýchkoli cizích armád, vojáků a základen na českém území a jsme přesvědčeni, že o těchto otázkách by měli vždy rozhodovat čeští občané v celostátním závazném referendu. Pokud se dostaneme do vlády, uděláme maximum pro vypovězení této smlouvy, kterou velmi pravděpodobně ratifikuje prezident Petr Pavel. Kdyby radši Fialova vláda řešila negativní jevy v ekonomice a dopady na naše občany.

Vláda tvrdí, že tyto problémy řeší. Proč máte pocit, že ne?

Tak aktuálně například inflace v Česku zůstává třetí nejvyšší v Evropské unii. Míra inflace v EU v červnu klesla na 6,4 procenta. To je o sedm desetin procentního bodu méně než v květnu. Inflace v Česku byla podle Eurostatu v červnu 11,2 procenta, třetí nejvyšší v EU. Takže řeči premiéra Fialy o krocení inflace jsou kecy v kleci.

Dále většina Čechů (58 procent) se podle agentury STEM kvůli Fialově drahotě stále obává chudoby či neúměrného snížení své životní úrovně. Více než tři čtvrtiny lidí (78 procent) musejí kvůli vysokým cenám energií a pohonných hmot omezovat spotřebu. To, že se vláda dostatečně nesnaží nárůst chudoby zvrátit, si myslí 81 procent lidí. Reálná mzda meziročně o 6,7 procent poklesla. Všechno to jsou důsledky Fialovy drahoty a špatného vládnutí Fialovy vlády.

A až pětina firem v českém průmyslu, stavebnictví i obchodu a službách chce propouštět, informoval o tom iDnes. Propouštění předpokládá také 19 procent zaměstnavatelů ve veřejném a neziskovém sektoru. Podle posledního průzkumu ManpowerGroup index trhu práce, který monitoruje náborové plány zaměstnavatelů pro 3. čtvrtletí tohoto roku, plánují nejvíce propouštět zaměstnavatelé v průmyslu a stavebnictví (20 procent z nich). Dále pak předpovídá propouštění 19 procent zaměstnavatelů ve veřejném a neziskovém sektoru. Na třetím místě je pak obchod a služby, kde propouštění předpokládá 18 procent firem.

Vláda také podvodně zahrnula do letošního státního rozpočtu neexistující příjem 50 miliard z Modernizačního fondu bez potřebné notifikace od EU (čili tyto peníze vůbec nejsou jisté). A ministr financí Stanjura přiznal, že to ani nenavrhl on, a nechce říct, kdo tuto rozpočtovou prasárnu a podvod na občany udělal. Ve vládě panuje zmatek nad zmatek, totální nekompetentnost a ohýbají si zákony podle svého.

Když jsme u těch tajností vlády, Ministerstvo obrany pod vedením Jany Černochové stále více tají okolnosti miliardových zakázek. Co s tím chcete dělat jako opozice?

Chování ministerstva a ministryně kritizuje dokonce i organizace Transparency International, což už je co říct, protože tato organizace většinou prounijní a proamerické vlády podle mě podporuje. Například o uzavření rekordní smlouvy na nákup bojových vozidel pěchoty za šedesát miliard se poslanci výboru pro obranu dozvěděli stejně jako všichni ostatní až z médií.

Černochová pohrdá veřejností i zvolenými zástupci občanů. Podle mě, pokud něco utajuje nad míru, tak to smrdí. Připomenu, že Izrael koupí stíhačky F-35 od Američanů o půlku levněji než Česko. ČR má za ně dát 120 miliard. Ministryně obrany i Fialova vláda by měly podle mě rezignovat.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

ParlamentníListy.cz rozkryly, jak spolek Prague Pride, který každoročně pořádá stejnojmenný LGBT festival Prague Pride, ročně inkasuje miliony korun a zdaleka nejde jen o prostředky na srpnovou týdenní akci v Praze. Rozpočet mu podle našich zjištění plní Ministerstva školství, práce a sociálních věcí, zdravotnictví a další státní organizace. Jen za minulé tři roky získal spolek skoro 50 milionů korun. Hodláte se jako Poslanecká sněmovna, která vládě vyslovuje důvěru, ptát ministrů na tyto dotace?

Tak vidíte. Na tohle vláda peníze má, ale na potřebné české občany ne. Nevím, proč by peníze občanů měly jít na podporu exhibicionismu. Ukazuje se, že Fialova vláda je vládou neomarxistů. Podporuje i genderistickou istanbulskou úmluvu.

Hnutí SPD se také velmi vymezuje proti Migračnímu paktu EU, který podpořila Fialova vláda. Ale premiér Fiala či Vít Rakušan tvrdí, že o žádné kvóty nejde a že bychom tak mohli dostat i peníze na ukrajinské uprchlíky. Co na tyto argumenty říkáte?

To je nesmysl. O kvóty jde a potvrdila to i maďarská vláda. Jenom je možné se z nich vykoupit výpalným zhruba půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta. Dříve či později k nám Evropská unie bude chtít africké a muslimské imigranty přidělit a tato či budoucí vláda bude muset rozhodnout, zda je přijmout, či zda se vykoupit. Podporujeme postoj Maďarska a Polska, které tento diktát Bruselu odmítají akceptovat, a Polsko chce dokonce vypsat referendum.

Šílenství migrační politiky EU a slučníčkářských vlád vidíme všude v západní Evropě, která je již z velké části islamizována a afrikanizována. V Německu se Němci bojí chodit na koupaliště a imigranti napadají a obtěžují plavčíky, personál a ženy. Na ulicích imigranti ničí věci. Nepokoje ve Francii jsme viděli a zapalování aut je tam běžnou věcí. Ve Švédsku řádí imigrantské gangy a dochází tam k pumovým útokům a epidemii znásilňování. Imigranti již tvoří 20 procent obyvatel Švédska a v některých městech již mají většinu. Toto platí prakticky o všech zemích západní Evropy a během pár desítek let imigranti získají většinu. Pokud tam nedojde k ostré asimilaci či k deportaci části imigrantů, tyto země budou muslimské.

Visegrád a další země mají šanci se ubránit. Já se nechci bát ve vlastní zemi vyjít na ulici. Pro Fialovu vládu je ale Západ vzorem. Pro mě islamizovaný a neomarxistický Západ vzorem není. My jsme a vždy byli střední Evropa a tu musíme ubránit! Pokud se dostaneme do vlády, škodlivá nařízení EU budeme ignorovat a podnikneme kroky k vypsání referenda o vystoupení z EU.

Podle průzkumu CVVM 51 procent českých občanů vnímá míru podpory Ukrajiny českou vládou jako příliš velkou. Jak ji vnímáte vy?

Ani se tomu nedivím. Premiér Fiala a jeho vláda jsou loutkami Bruselu, Berlína a Washingtonu a kašlou na Českou republiku. Čtvrt milionu korun na polep tramvaje v Praze ukrajinskou barvou mají, ale naše občany sdírají z kůže. Hnutí SPD odmítá podporu Fialovy vlády ukrajinskému režimu a ukrajinským občanům na úkor českých občanů. Odmítáme dodávání zbraní na Ukrajinu. Prosazujeme neutralitu České republiky v konfliktu po vzoru Rakouska a mírová jednání.

Evropská komise podala žalobu na polský ústavní soud kvůli tomu, že ten rozhodl, že polská ústava je nadřazená právu Evropské unie. Co to znamená pro nás a pro vaše plány hájit v rámci těchto institucí národní suverenitu?

Diktatura Evropské unie se zostřuje. To by snad mělo být u suverénních států naprosto samozřejmé, že jejich ústava je nadřazená veškerému ostatnímu právu! O žalobě bude navíc rozhodovat Soudní dvůr EU. Takže orgán Evropské unie žaluje Polsko a jiný orgán EU o tom bude rozhodovat. To je fakt nezávislost jako prase. Navíc Soudní dvůr EU je známý tím, že podporuje centralizaci EU. Z Unie se stává nová tyranie. Čím dříve z EU odejdeme, tím lépe!