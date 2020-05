A toho dne přišlo Janouškovi na účet 2.500.000.000 korun… Robert Šlachta znovu promluvil. Poprvé o Babišovi. A kšeftech, které se děly předevčírem, včera i dneska…

reklama

První, co nás na Vaší knize zaujalo, byla postava Miroslava Kalouska. Andrej Babiš o něm hovoří jako o symbolu korupce. Vy jste ho zmínil jen jednou, a navíc v souvislosti s Janou Nagyovou, kterou nepotřeboval, aby mohl jednat s premiérem Nečasem. Čím to?

Já jsem v knize nechtěl hodnotit jednotlivé politiky a nechtěl jsem, aby to bylo vnímáno, že se některými politiky účelově v knize zabývám. Kniha byla zejména o činnosti ÚOOZ, o lidech pracujících na ÚOOZ. Jednotlivá jména politiků nechci a nebudu komentovat.

Kolikrát jste škrtal v odpovědích, případně je upravoval?

Škrtal jsem hodně, ale zejména proto, že jsme si s panem Klímou vyjasňovali pozice mezi policistou a novinářem. Naše mluva byla často vzájemně nesrozumitelná, a to zejména proto, že policista klade důraz na jiné věci než novinář. Nestalo se, že by mi pan Klíma zasahoval do informací, které chci sdělit. A zrovna tak já jsem neodmítl žádnou otázku, kterou mi položil a snažil jsem se ji co nejpodrobněji zodpovědět. Bral jsem to, že po celou dobu jsem nemohl vysvětlit náš pohled a postoj a často někteří novináři uváděli nepravdivé nebo zkreslené informace o naší činnosti. Jsem si vědom toho, že některé případy jsou stále živé, ale sdělil jsem pouze informace, které neohrozí dokazování, toto bych nikdy neudělal.

Rozumíme. Až neuvěřitelně zní věta, že „na Janouškův účet ve Švýcarsku přistály dvě a půl miliardy, aniž by bylo jasné za co." To vážně v Česku nikomu nepřišlo divné?

Přišlo to divné nám, sami jsme se divili, že do té doby to nechtěl nikdo řešit, proto jsme zahájili úkony a vznikla kauza, o které se v současné době stále mluví. Dle mého osobního názoru se měly odpovědné orgány chovat úplně jinak, a nemuselo zde docházet k tomu, k čemu zde doházelo.

Nebral jste si servítky téměř s ničím. Snažil se někdo zastavit publikaci knihy, případně zamezit tomu, aby v ní padlo jeho / její jméno?

Já sám jsem očekával, zda někdo tyto tendence bude mít, dostávaly se ke mně snahy některých lidí o zjištění, koho budu ve své knize uvádět, ale nebylo to o tom, že by se někdo něco snažil zarazit. Já jsem s mými kolegy v pondělí oslavil vznik této knihy a její vytištění, a to je pro nás velký úspěch. Jak bude celkově vnímána, už záleží pouze na čtenářích!

V mnoha ohledech je patrné, že práce na ÚOOZ byla mravenčí, zejména co se týká nasazování speciální techniky do tzv. zájmových objektů. Kdybyste se někam vypravili nyní, myslíte, že se něco změnilo? Že se už nehandlují zakázky a nerozdělují zisky? Máme se už líp, jak premiér s oblibou tvrdil?

Já jsem odcházel z bezpečnostních složek hlavně kvůli naprosté demotivaci, a to zejména z toho důvodu, že tato vládnoucí garnitura naprosto rezignovala na vyhledávání a odhalování závažné hospodářské trestné činnosti. Pořád se handluje, pořád se domlouvají zakázky, což se ostatně v poslední době i v mediálních výstupech ukazuje, a to, co s oblibou tvrdí pan premiér, je vzdálené realitě. Já vím, že to tak není.

V knize píšete, že jste byli přesvědčení o tom, že exnáměstek na zemědělství Roman Boček nese asi sedm milionů v igelitce během sněmu ODS. Tomu se také nechce věřit. Můžete popsat, jak se po telefonu domlouvá přenos sedmi milionů?

Ukázka z knihy: „A pak – sice se bavili konspirativně, ale bylo to jasný – nám cinklo v telefonu, že Boček nese úplatek sedm milionů těm konkrétním poslancům. Nazývali to „vánoční ozdoby“, pak zase „pizza“, ale nakonec si přímo domlouvali, kdo kolik dal. Kolik Rittig, kolik další, vycházelo to na těch sedm milionů. Jenže když to cinklo, stihli jsme zachytit Bočka už jen, jak někam vchází s igelitkou. Mohli jsme ho sebrat a mít Bočka s úplatkem. Tak by se nám možná podařilo dokázat jeden skutek – ovlivnění poslanců –, ale protože v tu dobu jsme to už měli tak rozjeté, museli bychom to položit komplet. A my jsme chtěli tu hlavu."

Nebojíte se následků toho, co jste v knize s Josem Klímou popsali?

Nebojím. Kdybych se bál, tak jsem se k napsání této knihy nikdy neodvážil. Hodně přátel se mě ptá, proč to dělám, že si způsobuji jen další problémy! Dle mého názoru je důležité, aby lidé konečně poznali pravdu.

Češi informace ze zákulisí, ať už politického nebo policejního, přijímají opravdu vděčně. Jenomže je karanténa. Chystáte třeba road-show nebo nějaké přednášky, kde byste se čtenáři hovořil přímo?

Byl bych moc rád, kdyby to vyšlo, neboť jsem měl právě takovou road-show původně naplánovanou. Současná situace mi to však neumožňuje, a tak uvidíme, co bude dál.

Ptali jsem se na názory i těch, o kterých v knize píšete, konkrétně Petra Nečase a Ivana Langera. Ivan Langer nám odpověděl: „Zoufalá snaha štěkajícího voříška odpoutat pozornost od hromady svých hovínek nestojí za komentář“ a Petr Nečas dodal: „Lži tohoto zakomplexovaného psychopata nijak komentovat nebudu,“ co na jejich vyjádření říkáte?

Víte, já si za svými slovy v knize naprosto stojím, Ivana Langera nemíním více komentovat, čtenář si o tomto člověku udělá zcela jistě závěr sám. A Petr Nečas? Člověk, který shodí vládu naší země kvůli ženský, mě nazývá psychopatem…?

