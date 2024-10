ANO bude zachraňovat „sever“ s ODS. Foldyna nám k tomu řekl své

V Ústeckém kraji výsledek voleb hodně napovídal tomu, že bude vládnout koalice ANO a SPD. V pátek ale hnutí ANO rozhodlo, že sestaví koalici s ODS. Je to pro vás překvapivé rozhodnutí?

Ano.

Jste zklamaný?

Nejsem. Takové věci se zkrátka v politice stávají.

Vám je tedy jedno, že SPD nebude v kraji v koalici?

Jedno mi to samozřejmě není. Nejsem ale zklamaný, protože v rovině „zklamaný“, „nezklamaný“ v politice nejde uvažovat. Navíc zklamání musí být předcházeno očekáváním a já jsem za těch pětatřicet let v politice už zažil tolik věcí, že žádná očekávání zásadně nemám.

Zklamání či radost jsou pocity a ty si jako politik nemůžu dovolit. Voliči mají právo požadovat ode mne při prosazování jejich zájmů racionální uvažování. Na nějaké moje pocity nejsou zvědaví. Takže nyní jsem ve stavu, kdy přemýšlím, jak nejlépe prosadit zájmy svých voličů, i když SPD bylo vytlačeno do opozice. Na zklamání či jiné pocity nemám ani čas, ani nárok.

Berete to pragmaticky.

Politik nemá právo tahat pocity do politiky. Když vám v servisu opravují pračku, tak vás také zajímá jen to, jak je ta pračka opravená, a ne jaké měl při opravě opravář pocity.

Proč se podle vás ANO nakonec rozhodlo vládnout s ODS?

To je správná otázka, ovšem položená nesprávné osobě. Na to se musíte zeptat lídra ANO.

Ptám se na váš názor.

Jediné logické vysvětlení je, že si ANO vyhodnotilo výsledek voleb tak, že voliči ANO chtějí, aby ANO vládlo s ODS.

Myslíte, že to tak voliči ANO opravdu chtějí?

To já nevím, to byste se musel zeptat jich.

Nicméně když byl Andrej Babiš v rámci volební kampaně na Ústecku, tak například na mítinku v Teplicích prý říkal, že ANO s ODS nikdy vládnout nebude. Voliči ANO tedy mohli podle vaší terminologie žít v očekávání, že ANO s ODS koalici nesestaví. Nemohli by takovou koalici považovat voliči hnutí ANO za podvod a být z toho zklamaní?

To asi mohou, ale zda to tak opravdu cítí, byste se musel zeptat jich. Já jsem voličem SPD. Vím, že moje odpovědi mohou vypadat trochu vyhýbavě, ale tak to zkrátka je. Nechci spekulovat o tom, co si myslí někdo, koho ani neznám. Taková spekulace nemá žádnou hodnotu.

Není možné, že ODS zkrátka nabídla ANO lepší podmínky? Když se zeptám jinak: není možné, že ODS zkrátka byla ve vyjednávání obratnější?

Možné je samozřejmě vždycky všechno. Protože jednání už skončila, tak ale můžu být konkrétní. SPD požadovala v radě kraje jedno místo, a to navíc místo neuvolněné, tedy neplacené. ODS dostala místa tři plus Lepší sever. Co je pro ANO výhodnější, nechám na posouzení každého čtenáře. Za sebe si myslím, že my jsme už víc ustoupit nemohli.

Takže podle vás hrály roli jiné faktory, než jen počet míst v radě?

To je zjevně nejen možné, ale dokonce jisté. Které to byly, to já nevím. Obecně vzato takových faktorů může být celá řada. Možná bylo hlavním důvodem to, že ANO a ODS spolu na Ústecku vládnou už docela dlouho a zkrátka jsou na sebe zvyklé, možná bylo hlavním faktorem něco jiného… Přesněji by vám ale odpověděli zástupci ANO. Z mé strany jde pouze o spekulace.

Opakovaně jste říkal, že byste po sněmovních volbách, pokud to jejich výsledek umožní, byl rád ve vládní koalici s hnutím ANO. Platí to pořád?

Samozřejmě. Proč by to nemělo platit?

Někteří vaši kolegové z SPD jednání ANO chápou jako zradu. Vy ne?

Vůbec ne. Zrada by to byla, kdybychom byli na koalici domluveni už předem, což tak ale nebylo. ANO se zkrátka nějak rozhodlo, a tím to pro mě končí. Možná jejich rozhodnutí lidé ocení, možná jejich rozhodnutí lidi naštve – těžko říct... Každopádně je to ale věc ANO, ne moje. Oni se starají o sebe a já také, to je celé. A je to tak zcela v pořádku. Vím, že novináři mají rádi konflikty, ale tady opravdu žádný není.

Rozumím. A o co se tedy teď budete starat?

Zjednodušeně řečeno o to, aby příští volby dopadly tak, aby bez nás koalice postavit nešla.

Takže vám vadí, že nejste v koalici?

Samozřejmě že mi to vadí, protože v opozici nebudu mít takřka žádnou moc. Předtím jste se ale ptal, zda jsem zklamaný, což je něco jiného. Vadí mi to hrozně, zklamaný ale nejsem.

Říkal jste, že vám to vadí proto, že nebudete mít moc?

Slyšel jste velmi dobře. Ano, jde mi o moc. O co jiného by mi také v politice mělo jít? Mám přece nějaký program a ten bez moci prosadit nedokážu. Pokud vám nějaký politik tvrdí, že mu nejde o moc, tak buď lže, anebo je v politice jen kvůli platu a vytopené kanceláři. Já ale opravdu chci něco prosadit, chci spousty věcí změnit, chci zrušit, co považuji za špatné, a chci zavést či udržet, co považuji za správné. Moc sama o sobě není ani dobrá, ani špatná. Je to s ní jako s ohněm nebo se zbraní – jde jen o to, k čemu se použije. Každopádně; stejně jako oheň by měla vždy být pod kontrolou.

Chápu tedy správně, že byste klidně vládnl i s hnutím STAN či s ODS, kdyby to pomohlo prosadit váš program?

Chápete, ale jde v podstatě pouze o teoretickou možnost, a to už jen proto, že mnozí čelní představitelé těchto stran se podle mého mínění dopustili trestného činu vlastizrady, a proto v zájmu zachování či vlastně obnovení české státnosti patří s výjimečnými tresty za katr v české base, nikoli do české vlády. Politika těchto stran je navíc v mnoha ohledech zcela antagonistická politice, kterou chci prosazovat já, takže by ti lidé museli sami sebe zcela popřít, což asi moc nejde. I když… na příkladu Petra Pavla vlastně vidíme, že jde, takže ano. Kdyby strany, které jste zmiňoval, byly ochotny prosazovat moji politiku a moje hodnoty, tak s nimi budu vládnout. Jenže to by se pak ale jednalo o úplně jiné strany a do značné míry i vedené jinými lidmi.

Zmínil jste prezidenta Pavla. Co říkáte na návrh, aby první dáma pobírala de facto stotisícový plat?

Co na to říct a nebýt sprostý? Snad jen to, že je škoda, že se dneška nedožila také prezidentova kočka Micka a pes Bob.