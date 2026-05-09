Ševčík: Sjezd sudeťáků v Brně je provokace. Jsem proti přepisování dějin vlastizrádci

Je vhodné, aby Sudetoněmecký Landsmannschaft pořádal sjezd mimo území Německa, a to ještě navíc v České republice v Brně?
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Odsun sudetských Němců byl realizován na základě Postupimské dohody z 2. srpna 1945. A co mnozí neví, je to, že tento odsun vymyslela Anglie v osobě Chamberlaina a dalších, kteří přesvědčili Spojené státy a tehdejší Sovětský svaz. Mělo to být bráno jako vhodné řešení situace, aby se už nikdy nemohly vznášet z německých menšin žádné politické požadavky. To znamená, že vůbec to nebylo vymysleno prezidentem Benešem, ale tento požadavek vznesl a prosadil Neville Chamberlain za tehdejší Anglii.
Nutno taky podotknout, že na konci 30. let proběhl jiný proces, a to je vyhnání Čechů ze Sudet v roce 1938. Tehdejší statistiky uváděly, že z pohraničních oblastí bylo evidováno víc než 171 tisíc vyhnaných, z toho přes 18 a půl tisíce Židů, kteří se museli schovávat před vojenskými ataky ze strany sudeťáků. Odsun byl provázen velmi silnými výpady proti tehdejšímu obyvatelstvu, mezi jinými samozřejmě i české národnosti.
Co je potřeba taky doložit, že sudetoněmecký Landsmannschaft i v dnešní době pořád pracuje s historickými dokumenty. Ještě před svým vyhlášením v roce 1950 se opírá o takzvanou Eichstattskou adventní deklaraci, kde jedním z požadavků bylo: „naším nezadatelným požadavkem je návrat vlasti v jazykových hranicích z roku 1937. Jde o nastolení udržitelného poměru mezi Německem a jeho západoslovanskými sousedy.“ Tak jenom, abyste věděli. A tuto deklaraci podepsali bývalí členové NSDAP, například W. Becher, Walter Brandt, to byl člen přímo Henleinovského hnutí, dalším byl SS Sturmbannfuhrer F. Brehm, ten dostal dokonce zlatý stranický odznak NSDAP, další funkcionář NSDAP Hermann Hönig, což byl nacistický novinář, dále bývalý spolupracovník nacistické tajné služby a člen NSDAP H. Götz a celá řada dalších, například E. Lemberg, který byl členem sudetoněmeckého freikorpsu a podílel se na vyhnání našich občanů, ale byl tam například i E. Franzel, za okupace policejní důstojník, který se podílel na popravách českých vlastenců v Kobylisích.
Sděluji jen pár informací jenom, abychom věděli, co je toto za skupinu, která se tady vtírá do našeho prostředí. Nutno podotknout, že ta jejich spolupráce je financována z veřejných peněz českých rozpočtů. Ať už jsou to rozpočty ze strany Brna, či rozpočty, které financuje Jihomoravský kraj. Místo toho, aby tyto finanční prostředky byly použity na podporu českých subjektů, tak se rozdělují ve prospěch sudeťáků a cizích zájmových skupin. „Vůdcem“ těchto snah je nový předseda KDU-ČSL a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.Možná představitelé těchto institucí naplňují i paragraf 318a Trestního zákona „za neoprávněnou činnost pro cizí moc“, který byl prosazen právě minulou vládou Fialy a spol., tedy i KDU - ČSL .
Na organizaci této provokační akce se podílel i bývalý ministr školství Beck, včetně jeho manželky. Ta byla manažerka Národního pedagogického institutu, který spadal pod Becka. Nyní je jedna ze spoluorganizátorek této vlastizrádné akce. Zajímavá je i informace, že to bude moderovat vrchní dezinformátor, aktivista skupiny Čeští elfové Bob Kartous.
Velmi smutné na tom je, že se celkový historický kontext nedostává do širšího povědomí lidí. Připomeňme si, že v roce 1938 henleinovci přepadali policejní stanice, že vyháněli české úředníky a útočili na naše bezpečnostní složky. A že to byli oni, kteří způsobili smrt spoustě našich spoluobčanů.
Nutno také podotknout, že za podporou tohoto sjezdu stojí politické strany, u kterých není vyloučeno, že jsou nějakým nepřímým způsobem financovány právě z Německa. A co je dál důležité, že tohoto sjezdu, který je poprvé pořádán mimo území Německa, se má zúčastnit jednak premiér Bavorska Markus Söder, a dokonce Alexander Dobrindt, což je spolkový ministr vnitra. A to posouvá tuto provokaci zase dále. Není to už jenom záležitost nějakého spolku, ale prolínají se zde i zájmy ze strany samotného Německa.
A na závěr bych ještě konstatoval, že jsem viděl chlubení se předsedy TOP 09 Ondřeje Matěje Havla s fotkou předsedy TOP 09 s Berndem Posseltem. Smějí se tam oba. Jasně, toho předsedu by možná trochu omlouvalo, že je mladý a že to nezná. Nicméně on o sobě říká, že je učitel a potěšpánbůh, jestli takoví učitelé působí na našich školách. A jestliže se takhle usmívají, je možné, že budou pravdivé kolující informace o tom, že by Sudeťáci chtěli příští sjezd konat v Liberci či Jablonci, odkud mají pocházet Posseltovi předkové. A nedej bože, možná si řeknou, že by si to mohli u nějakého kulatějšího výročí „rozdat“ třeba v Lidicích. A to už je opravdu na pozvracení. A dovoluji si ještě citovat Josefa Mašína: „Sjezd landsmanšaftu organizují Češi sloužící Německu, nemáte vlastence, zato zrádce prezidenta“. A já dodávám, že jsou to vlastizrádci a kolaboranti.
EU chce přísnější technické kontroly osobních vozů. Auta nad 10 let stáří (průměrné stáří auta v ČR je skoro 17 let) by měla na kontrolu jezdit každý rok a ta s trvale vypnutým systémem start-stop by vůbec nesměla kontrolou projít. Přinese to lidem větší bezpečí na silnicích?
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Palivová krize přináší aerolinkám nečekané náklady. Větší evropští hráči jako KLM a Lufthansa omezují spoje. Úplný konec vyhlásila americká nízkonákladová aerolinka Spirit, proslulá svými žlutými letadly. Pomohlo by dopravě, kdyby Trump uzavřel smír s Íránem? A když se tak do léta nestane, prodraží se nám dovolené?
Není vyloučeno, že problém s Hormuzským průlivem bude pokračovat. Zdá se, že již teď se dostávají některé rafinérie a zpracovny ropy do problémů a snížila se také rafinérská kapacita po útocích přímo v Perském zálivu, respektive v arabských rafinériích, kde se ropa zpracovávala. Evropa byla závislá na dovozech leteckého benzínu z tohoto regionu zhruba ze 40 procent. Může to vést k tomu, že se zvýší cena leteckého benzinu a tím se dostanou do problémů i letecké společnosti, které nejsou tak kapitálově silné. Mohou pocítit tlak v rámci konkurence a může docházet k tomu, že se menší společnosti ocitnou na pokraji bankrotu. Proto si myslím, že diplomatická iniciativa by měla vést k co nejrychlejšímu ukončení tohoto válečného stavu mezi židovským státem Izrael a Spojenými státy na jedné straně a Íránem na druhé straně. Odnášejí to i ostatní arabské země. Koneckonců jsme byli svědky toho, že k 1. květnu vystoupily Spojené arabské emiráty z OPEC.
Vladimír Špidla na Svátek práce představil novou politickou stranu NSD (Nová sociální demokracie). Má se Andrej Babiš začít bát?
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
„Důležitost a nezastupitelnost existence svobodných a nezávislých médií jsem zdůraznil ve svém vystoupení na konferenci předsedů evropských parlamentů v Kodani v bloku o bezpečnosti v době hybridních hrozeb. To, že se ke mně připojila celá řada dalších kolegyň a kolegů, je potvrzením toho, že ve svobodných a demokratických zemích jsou média základním pilířem ochrany a odolnosti demokracie,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil. Souhlasíte s ním?
Jednoznačně je důležité, aby existovala svobodná média. V současné době se sice za svobodná média považují nejenom veřejnoprávní média, ale celá řada dalších médií, která jsou vlastněna a ovlivňována progresivistickými skupinami. Jsou přímo nebo nepřímo napojené na různé Aspen instituty, na investiční a mocenské struktury Vanguard, BlackRock a State Street, které vlastní rozhodující aktiva zhruba více než 80 % médií toho takzvaného vyspělého světa. Samozřejmě, že zvláště pak ve veřejnoprávním prostoru se objevují potom takové situace, které nastaly například i v BBC, kde se ukázalo, že jsou manipulovány rozhovory, vytrhávány z kontextu věty, dokonce doplňovány různými způsoby a komentáře redaktorů jsou ve prospěch určitých zájmových skupin.
V našem prostředí se jedná o snahu udělat aspoň změnu ve financování ČT a ČRo. Chtěl bych upozornit na to, že existuje celá řada zemí, kde hlavním zdrojem profinancování veřejnoprávních médií je státní rozpočet nebo jiný obecný veřejný příjem a nikoliv klasický poplatek za přijímač, tedy koncesionářský poplatek. Mimo jiné se jedná například o Belgii, Francii, Nizozemsko, Lucembursko, Kypr, Lotyšsko a další země. Dále jsou země, kde jde o speciální „veřejnou daň“ (PST - public service tax). Ano a zase jsou tam země, které se počítají mezi takzvaný západ, a to je Finsko a Švédsko. Takže je potřeba si uvědomit, že již existují i tyto způsoby financování veřejnoprávních médií. Pak existují smíšené modely poplatků plus reklamy, to je třeba Chorvatsko, Slovinsko a Polsko. Můžeme konstatovat, že to, co se u nás chystá, je snaha o to, aby se hospodařilo lépe, aby nebyly vyráběny programy na základě požadavků různých produkčních skupin, které jsou mafiánsky propojeny.
Studenti, kteří proti změnám protestují až na výjimky vůbec neví, jak veřejnoprávní média u nás a v zahraničí fungují. Pro mnohé je důležité, že se „ulijí“ z výuky a mohou si jít zakřičet hesla, která jim předříkává moderátor. Je až úsměvné, jak například ČT přenáší v přímém přenosu protesty Milionu chvilek pro demagogii, s komentáři a s výzvami k účasti, kdežto u jiných demonstrací, které se konají ve prospěch opravdu českých, moravských a slezských domácností a občanů, tak se skoro ani nezmíní. Hned je vidět stávající nevyváženost veřejnoprávních médií. Zopakuji, že žádná veřejnoprávní média se nemají rušit, ale řeší se otázka jejich financování, zvýšení jejich efektivnosti a o to, aby opravdu plnila veřejnoprávní účely.
Policie v kauze Bitcoin obvinila exministra Pavla Blažka a advokáta Kárima Titze. Druhý jmenovaný prý dostal bitcoiny z drogového tržiště. Myslíte, že kauza ještě naroste, třeba o další jména z ODS?
Jsem přesvědčený o tom, že hlavním aktérem bitcoinové kauzy jsou jiní, kteří jsou zatím skryti, a je možné, že se podaří při policejním vyšetřování zjistit, kam až ta chapadla vedla. Ze strany bývalého ministra spravedlnosti Blažka si myslím, že to byla neobratnost a že možná naletěl, ale pochybuji, že by jednal účelově, jenom ve svůj prospěch. Spíš za tím vidím jiné skupiny lidí. Ukáže se, jestli policie s dalšími orgány činnými v trestním řízení dokážou rozklíčovat, ke komu vlastně přitekla část peněz, které se z bitcoinové peněženky pračkou dostaly až na anonymní účty. Za daleko závažnější považuji snahu utlumit došetření STANkařsko-TOP 09 kauzy DOZIMETR, kde podle svědeckých výpovědí šla část peněz z úplatků a korupce přímo na tyto politické strany.
