Advokátka Kovářová valí oči na hysterii kolem Křečka. Sama píše sci-fi, ale tohle si umí představit jen těžko

ROZHOVOR „Na rozdíl od jeho předchůdců bude každý jeho krok podléhat značné pozornosti médií i veřejnosti, což Stanislavu Křečkovi ani trochu nezávidím. Ve srovnání s předchozími ombudsmany je to nefér a možná bychom ho spíš měli podržet a podporovat. Víte, kolik špíny si o sobě musel vyslechnout a přečíst?“ říká Daniela Kovářová, advokátka a prezidentka Unie rodinných advokátů. Sama čerstvého ombudsmana vidí jako zkušeného právníka i politika, a navíc mu podle ní nechybí ani statečnost. Na hodnocení jeho schopností ve funkci si však ponechá pár let.

Stanislav Křeček vstupuje do funkce ombudsmana za bouřlivé atmosféry. Čím podle vás jeho jméno vyvolává takové reakce?

Každá instituce je taková, jaká je osobnost stojící v jejím čele. Končící ombudsmanka a nový veřejný ochránce jsou naprosto odlišné osobnosti názorově i hodnotově, což se projevovalo již v minulosti, kdy byl Stanislav Křeček zástupcem Anny Šabatové. Jejich vzájemné spory byly veřejnosti známé, což svádělo a svádí komentátory přiklonit se na jednu, či na druhou stranu, obvykle podle vzájemných sympatií.

Je podle vás dobrou volbou?

Takové hodnocení bude možné učinit až poté, co jeho funkční období skončí. Na rozdíl od jeho předchůdců bude každý jeho krok podléhat značné pozornosti médií i veřejnosti, což Stanislavu Křečkovi ani trochu nezávidím. Ve srovnání s předchozími ombudsmany je to nefér a možná bychom ho spíš měli podržet a podporovat. Jde o zkušeného právníka i politika, který má jasnou představu o tom, co má úřad Veřejného ochránce práv vykonávat a jak má vypadat. A jak ukázaly poslední dny, nechybí mu ani statečnost. Objektivní pozorovatel ocení minimálně tuto vlastnost. Víte, kolik špíny si o sobě musel vyslechnout a přečíst?

Co říkáte na skutečnost, že Vít Schorm podporovaný opozicí získal ve druhém kole pouze 53 hlasů? Proč se opozice po hlasité kritice Křečka coby Zemanova kandidáta nebyla schopna sjednotit?

To je dobrá otázka, kterou byste měli položit opozici. Odpověď by mě také zajímala, nicméně už dlouho sleduji politickou scénu a vím, že většina plánů nevyjde a obrovskou roli hrají náhody.

Jak jste tedy hodnotila činnost ombudsmanky Anny Šabatové? A co očekáváte, že Křeček změní, nebo by změnit měl?

Anna Šabatová podporovala lidskoprávní rozměr a ráda jej veřejně prezentovala. Stanislav Křeček se netají odlišným pojetím úřadu. Předpokládám proto, že se pod jeho vedením úřad zaměří na svůj hlavní účel, tedy na obranu občanů před státem a státními úřady.

Kolem volby ombudsmana se mluví o tom, jak se Anna Šabatová věnovala romské komunitě, chránila je před diskriminací při shánění bydlení a podobně. Její odpůrci zase tvrdí, že přispěla k obchodu s chudobou. Křeček prohlásil, že nepronajmout byt Romům není diskriminace, ale zkušenost. Jak se na celou problematiku díváte jako advokát?

Pohled advokáta je specifický v tom, že se zabývá oprávněnými zájmy svých klientů. Vždy proto záleží na tom, jakého klienta advokát zastupuje. Abych se z vaší otázky nevymlouvala, dodám, že mně je blízké následující pojetí úřadu: má reagovat na jednotlivé stížnosti občanů a prověřovat je. Ostatní jeho činnost je doplňkovou k hlavnímu účelu, který by si měl úřad podržet a bránit, neboť právě pro něj byl zřízen, a právě tento úkol občané nejvíce oceňují. Další aktivity úřadu mu stát postupem času svěřil v důsledku přijetí evropských závazků, ale také proto, že nemáme jiný vhodný, například lidskoprávní, úřad. Měli bychom vést diskusi, zda tyto jiné úřady potřebujeme, či nikoliv.

Když už jsem u toho. Jak se díváte na záměry legislativně zpřísnit udělování sociálních dávek? Podmínit je třeba docházkou dětí do školy a podobně?

To je složitá otázka, která nemá jednoduché, a vůbec už ne právní řešení. Jde o komplex sociologických, psychologických, politických a ekonomických souvislostí. Stát by měl podporovat odpovědnost a samostatnost jednotlivce a současně by měl být schopen pomoci všem sociálně potřebným. Žádný systém, který vymyslíme, nevyloučí zneužití, nicméně aspoň chvíli by měl vydržet a neměl by se neustále měnit.

„Je skutečně alarmující, že Křečkovo úřadování může potenciálně vést ke spoustě lidského utrpení a bolesti, kterým dokázala ze všech sil čelit Anna Šabatová. Ta se mimo jiné postavila za romské rodiny neschopné najít bydlení kvůli rasistickým předsudkům majitelů bytů nebo dostala z detencí vážně nemocné uprchlické děti, které tam současný režim protiprávně a s cílenou krutostí věznil,“ uvedl Matouš Hrdina na wave.rozhlas.cz. Prohlásil také, že je v pozici ombudsmana rasista bez kvalifikace. Co vy na to?

V politických bojích se používají různé nástroje a argumenty, často velmi emotivní a vypjaté. Nyní je ovšem už rozhodnuto, navíc demokratickou volbou. Proto bych nechala nového ochránce pracovat. Stejně se najdou jedinci, kteří začnou okamžitě rozebírat a kritizovat každé jeho rozhodnutí. Já si nicméně na vlastní hodnocení počkám dva, možná i tři roky. Teprve pak bude možné objektivně a spravedlivě posoudit jeho působení. Zatracovat ho ještě dřív, než vůbec začal, je minimálně nespravedlivé.

Senátor Jiří Drahoš zase napsal: „V Senátu jsme nominovali dva velmi kvalitní uchazeče na funkci ombudsmana. Sněmovna raději zvolila ochráncem těch nejslabších 81letého šiřitele dezinformací, který schvaluje diskriminaci a považuje všechny neziskovky za parazity.“ Jak vnímáte kritiku kolem věku ombudsmana? A záleží na tom?

Hodnotit kvalitu jednotlivých uchazečů bez jasně stanovených a srovnatelných kritérií bývá značně subjektivní. A pokud jde o věk, doporučovala bych komentátorům minimálně zdrženlivost. Koneckonců úřad ombudsmana je i antidiskriminačním úřadem. Zvolení osoby vysokého věku je hezkým příkladem, že minimálně v Poslanecké sněmovně věk nikoho nediskriminuje.

Na první den v březnu svolal Milion chvilek pro demokracii protestní pochod, jak v případě zvolení Křečka sliboval. Objevila se tvrzení, že někteří poslanci Stanislava Křečka volili jen z trucu, aby Milion chvilek naštvali. Co vy na to?

Stojím také v čele jednoho spolku – Unie rodinných advokátů. A tak vím, že spolek může vyvíjet a organizovat rozličné aktivity. A také může vydávat prohlášení, komentovat, mít vlastní názor stejně jako mít pravdu, nebo mýlit se.

Jak už to tak poslední dobou bývá, zvolení Křečka je někdy označováno jako ohrožení demokracie. Je? Poslední dobou toto slovní spojení slýcháme často. Je to proto, že demokracie je v ohrožení, nebo se označení zneužívá? A co ji případně ohrožuje?

To jsou paradoxy, viďte? Ohrožení demokracie jejím praktickým výkonem? To si i jako spisovatelka povídek vědeckofantastických, cynických i humoristických jen těžko dovedu představit.

