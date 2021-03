Advokátka: Vláda jen zakazuje, omezuje, nařizuje a děsí lidi. Po vzoru Slovenska proto spustila petici za klíčový lék

reklama

Co vás přimělo k vytvoření petice po vzoru Slovenska, kde již občané legalizace léčby Ivermektinem dosáhli?

Zoufalství. To je to správné slovo. Hned úvodem rozhovoru bych ale ráda zmínila dva další členy petičního výboru, bez kterých by petice nebyla. MUDr. Štefana Horáka, který zaštiťuje odborné otázky, a Ing. Janu Juřenčákovou, která vše iniciovala, připravila a přeložila ze slovenštiny, abych tam mohla já vložit české paragrafy. Tedy byla to kooperativní práce trojice lidí, kteří už se na současné dění a nulovou akceschopnost vlády nemohou dívat.

Nulovou akceschopnost? Vždyť vláda pořád něco přijímá…

Ne. Jen zakazuje, omezuje, nařizuje a děsí lidi. Vždyť co je to jiného, než chaos, zmatky a viditelná neschopnost? Za rok jsme na tom hůř, než jsme byli před rokem, opakuje se stále totéž, aniž by se cokoli skutečně řešilo, a když už se neví kudy kam, lidi se zase zavřou doma, jako by se toho ten vir měl leknout a sám odejít. A aby lidé doma vydrželi, tak je děsí od rána do večera, a když moc vyskakují, tak se na ně zadupe, že jsou to oni, kdo za všechno mohou, protože nedodržují opatření. Bylo by někdy až humorné to sledovat, kdyby tentokrát nešlo o lidské životy, kdyby se tak nekřivilo právo a z lidí nedělali ovce. Omlouvám se, ale je to tak.

Co máte konkrétně na mysli?

To by ten rozhovor byl příliš dlouhý... Například, post ministra zdravotnictví. Napřed mladý a nezkušený Vojtěch, kterého premiér peskoval před kamerami, aby ho dnes vyslal kamsi na sever dělat velvyslance, pak naopak zkušený profesor Prymula, u kterého ale člověk nestačil registrovat, zda ještě ministrem je, nebo už není, nebo zase je, nebo je v zakázané restauraci či na fotbalové tribuně, aby nakonec skončil jako poradce na Hradě, a aktuálně pan doktor Blatný, který v přímém přenosu přiznal upřímně zkreslování čísel, a který je ministrem patrně proto, že už to nikdo jiný nechtěl. Polní nemocnice, díky které se vyhodilo z okna skoro sto milionů, a která byla k ničemu, a byla by k ničemu i dnes, když schází lůžka, protože k nim nemáme lidi. Což se muselo vědět od začátku. Pak ono nařízení nosit dvě chirurgické roušky, což vyděsilo i výrobce, protože se to nesmí. Pak zrušení závodních jídelen, které se rušilo hned ten den. Pak zákaz pohybu, který si každý zruší sám podpisem jakéhokoli cáru papíru s jakýmkoli vymyšleným textem… Skutečně mám pokračovat? Takže když to podtrhneme a sečteme, tato vláda chce vir porazit příkazy, nařízeními, omezeními a sankcemi… Což ničí zdravé lidí, rodiny, ekonomiku a firmy, a nemocným nepomáhá. Na cokoli smysluplného v oblasti zdravotnictví se totiž rezignovalo, tam to vláda nechává na výdrži doktorů a sestřiček, kteří už padají na ústa. A ještě je ani pořádně nezaplatí. Ostuda, ostuda, ostuda. A to zcela přehlížím, jak je něco opravdu až směšné a sem tam "tak trochu" protiústavní. V regionech přitom neví, čím by pomohli, chystají očkovací centra, uklidňují lidi… Kdyby starostové ale provedli něco takového, jako vláda s onou polní nemocnicí, tak je zavřou.

Proto petice za legalizaci Ivermektinu?

Ano. Je sice smutné, že občané musí pracovat za vládu, ale nic jiného nám nezbývá, když veškeré nápady vlády končí u domácího vězení a peskování občanů, jak mají srazit paty a poslouchat někdy až hloupé nápady. Pokud jde o petici, inspirovali jsme se Slovenskem, kde se podařilo léčbu zahájit také právě díky tisícům podpisů lidí, a ta léčba je dnes velmi úspěšná. Věříme, že naši občané petici také takto výrazně podpoří svými podpisy, a proto každý, kdo pomůže, je důležitý. Covid se nevyřeší v tom domácím vězení. Ten se vyřeší jen v nemocnicích – dostupnými léky, prevencí, zvýšením počtu lůžek a vybavením. A my bychom se měli ptát, na co se celý rok čekalo. Asi až covidu dojde trpělivost. Jenže ona dochází lidem, a protože defenestrace je protizákonná, tak namísto ní podepišme onu petici. Aby vláda začala poslouchat nás, protože my už ji s takovou dlouho poslouchat nebudeme.

Petice za léčbu Ivermektinem ale není vaše jediná občanská aktivita...

Určitě ne. Protože mi to nedá, když mi chodí stovky dotazů. Moje kancelář už dnes zveřejňuje pravidelně právní rady, které lidé nenacházejí jinde, podobně funguje coronaporadna Unie rodinných advokátů, kterou spravuje kolegyně JUDr. Daniela Kovářová. S příchodem jara budou formulovány další požadavky na vládu. Pravidelně podrobujeme analýze vládní opatření z hlediska jejich ústavnosti, komunikujeme s lékaři v otázkách zdravotnictví, co by se mělo změnit tam. Nechceme totiž, aby tento stát začal být ovládán přes režim nouzového stavu, který umožňuje takovou malou diktaturu těch, kdo jsou zrovna ve vládě, a kterým to tak možná i vyhovuje. Nouzový stav však může přinést jen krátkodobý efekt, ale řešením situace není. Tím jsou jen léky, posílení vybavení nemocnic a zajištění personálu tím, že ho dobře zaplatíme. A nějak se začít musí – tedy začněme Ivermektinem. To máme nyní v rukou. Podepisujte, ať už i u nás začneme brzy pomáhat tímto lékem všem nemocným. Za mne ještě jednou poděkování kolegům MUDr. Štefanu Horákovi a Ing. Janě Juřenčákové, bez nich by petice nevznikla. Pracujeme zkrátka tak trochu dost za vládu. Třeba nám jednou poděkuje, když si sama neví rady.

