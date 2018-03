Analytička po projevu Zemana: Hřebejk žije z peněz těch, kterými pohrdá. ČT potvrdila, že kritici mají pravdu. A Němcová je připravena se spacákem v ruce. Dotklo se jich, že mluvil o Bakalovi

Miloš Zeman svůj inaugurační projev pořádně rozpálil. Nejprve upozornil na údajnou ekonomickou kriminalitu Zdeňka Bakaly. Bylo to v pořádku? Pak sepsul Bakalova média, která prý poučují české občany. Také, i když ne jmenovitě, si to vyřídil s Alexandrem Mitrofanovem a Jiřím Pehem. Vy víte za co. No a nakonec jako tradičně zaútočil na ČT. Bylo toto v pořádku?

Naprosto chápu, že Zdeněk Bakala je Zemanovi solí v očích, protože Zdeněk Bakala je ekonomický problém. Ano, Miloš Zeman měl pravdu, Bakala připravil lidi o práci, připravil lidi o byty a ano, jeho média soustavně útočí na hlavu státu. A ano, do velké míry mají tendenci být elitářská. Miloš Zeman si to vyřídil s těmi, kdo na něj dost nevybíravě útočí. Dnes nelze jeho hlas ignorovat. Ano, má na to právo. Není odpovědný lidem v sále ani novinářům. Je odpovědný svým voličům na náměstích.

Pokud jde o kritiku České televize, ti, kdož mne znají, vědí, že jsem velký zastánce médií veřejné služby. Ale Zeman citoval analýzu FSV UK. Vůči její odbornosti nejsou výhrady. A bohužel Česká televize pak své kritiky upevnila v názoru tím, že těsně po projevu prezidenta udělala rozhovory s těmi, kteří se nad projevem pobouřili tak, že odešli. Ze sálu plného zákonodárců odešla přitom pouze Miroslava Němcová a za ní několik lidí. Čímž Česká televize bizarním způsobem slova Miloše Zemana potvrdila. Škoda, protože vím, že oba tam přítomní reportéři jsou skutečně dobří profíci.

Poslanci TOP 09 a Miroslava Němcová odešli ze sálu. Na protest. Když si stoupli před TV kamery, dali průchod svému rozezlení, že prezident zaútočil na „nezávislá média“. Chápete jejich rozhořčení? Jak se vám to rýmuje s tím, že někteří z nich ostentativně odsuzují některá jim nepříjemná média jako „dezinformační“? Která média jsou tedy „nezávislá“ a která „dezinformační“?

Jejich rozhořčení chápu. To je jejich vlísávání se do přízně médií. Miroslava Němcová pamatuje ještě televizní krizi a stále je nachystaná vyrazit k boji se spacákem v ruce. No, v desetiprocentní ODS dnes panuje amnézie. Němcová si nepamatuje dobu, kdy kandidát na europoslance za ODS Kožušník chtěl privatizaci České televize, Ivan Langer ji chtěl zestátnit a Dana Jaklová chtěla vehnat Český rozhlas do developerských nájmů kdesi na okraji Prahy. Snaha zestátnit nebo zprivatizovat média veřejné služby byla vlastní tehdy vládní ODS velmi dlouho… Politici ještě, zdá se, namnoze nepochopili, že mediální svět se mění. Že technologie umožňují rozvoj médií, i názorových. A říkat o médiích, která přinášejí jim nepříjemné informace, že jsou dezinformační, je krátkozraké. Cenzurovat jiné informace je nesmyslné. Už nikdy nikdo nebude mít informační monopol.

Politici by se měli zamyslet nad tím, že názory jsou a budou různé. Vysmívat se jim nemají právo. Zdá se, že pro některé má demokracie limity. I ČSSD odmítá dát občanům právo referenda o setrvání země v EU, do které jsme referendem vstoupili.

Doba silných médií je pryč. Navždy. Je třeba si to přiznat. Módní blogerky sleduje víc lidí než „seriózní“ zpravodajství.

Odchod ze sálu byl marketingová hra, která se dala vcelku předvídat. Nic jiného. Miroslava Němcová, Miroslav Kalousek a jiní přece vždycky byli, mírně řečeno, útoční k Miloši Zemanovi. Tak teď měli konečně způsob, jak vyjádřit svůj nesouhlas s demokratickou volbou lidu. Ono jich je navíc dohromady asi pět, takže jejich odchodem jistě řady nijak neprořídly. Navíc to vypadalo, že se jich nějak osobně dotklo, že se hovoří o Zdeňku Bakalovi.

Jim teď nezbývá nic jiného, než přesvědčit o své pravdě poloprázdná náměstí. Prozatím se jim to nevede.

Jak vnímáte to často naznačované očekávání, že prezident bude zcela nadstranický, bude povznesený nad běžný politický provoz a během takovýchto slavnostních chvil „nepojede“ svou partikulární agendu a nebude si vyřizovat účty s lidmi, kteří ho štvou? Co ještě bychom k Zemanovu projevu měli říci? Co po něm teď bude jinak?

Myslíte, že bude dvacet let trvale snášet poměrně nevybíravé útoky a bude stále nadstranicky mlčet? Nebo se bude lísat do přízně novinářů? Opravdu? Není ovce.

V den prezidentské inaugurace byl zveřejněn rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem. Ten na dotaz, zda pohrdá voliči Miloše Zemana, odpověděl: ,,Dneska už jo. Ale tehdy ne, tehdy se mohl někdo splést. Kdo ho volil podruhé, sorry. (...) To jsou lidi, se kterými nechci mít nic společného.“ Co k tomuto vyjádření říci? Jak to „ladí“ s uměřenou rétorikou odpůrců Zemana během prezidentské kampaně, kdy jako kdyby chtěli podpořit sdělení Jiřího Drahoše o „sjednocování společnosti“ a neexistenci „pražské kavárny“, kterou si prý vymyslel Jiří Ovčáček?

Je pozoruhodné, jak z těch, kteří sami sebe označují za demokraty, vždycky vypadne totalitní myšlení v nejryzejší podobě.

Protože to pohrdání voličem někoho jiného, než chci „já“, je přece totalitní myšlení. Pohrdání názory oponenta je totalitní myšlení. Pan Hřebejk by si měl ale uvědomit, že žije i z peněz lidí, jimiž pohrdá. Že lístky na jeho filmy kupují i lidé, kteří musejí tvrdě pracovat a volí Miloše Zemana. Že granty na rozvoj české kinematografie financují i lidé, se kterými nechce mít nic společného. Zakáže jim tedy vstup na své filmy? Nebude už nikdy žádat ministerstvo o miliony na film či jeho propagaci? Na poslední projekt nazvaný Zahradnictví/ Dezertér dostal z veřejných prostředků fondu – tedy i od voličů Miloše Zemana – šest milionů. Vrátí je?

Sjednocování společnosti je heslo, které rozděluje. Zeman totiž nerozděluje společnost, rozdělují ji právě ti, kteří se nemohou smířit s tím, že lid zvolil právě jeho. A to je nebezpečné a nedemokratické. Ryzí demokrat totiž vždy uzná regulérní volbu jiného.

Zdeněk Ondráček byl zvolen předsedou sněmovní komise a pak rezignoval. Poctil jisté sněmovní frakce slovy jako „žumpa“. Andrej Babiš se k němu teď nezná. Desetitisíce lidí proti Ondráčkovi demonstrovaly. Jak celou věc vidět? Ondráčka jako osobu, jeho historii a jeho přístup k ní, demonstrace proti němu… Co se všechno stalo a co to znamená?

Demonstrace proti Ondráčkovi v čele komise pro kontrolu GIBS zanechávají podivnou pachuť. Že by lidu na náměstí opravdu tak ležela na srdci demokracie? Ale kdeže… Členem komisí pro kontrolu tajných služeb byl Ondráček už v minulém období. Mimoto má tu nejvyšší prověrku NBÚ – na přísně tajné. Je to policista, který prošel prověrkami po roce 1989. Obávám se, že hysterické reakce proti Ondráčkovi jsou jen krycí manévr. Za takový rok bude stejnému lidu ležet na srdci, z čeho zaplatí ty přepálené hypotéky, protože každý růst má svůj konec. A lidé, kteří jsou si toho vědomi, ti pracují, nedemonstrují. Ale pokud někdo bude soustavně mluvit za ně, pak si jistě čas na to vyjít do ulic udělají taky.

Jinak Zdeněk Ondráček byla nominace, která byla problematizovaná od počátku, čili si myslím, že spíše šlo o vyzkoušení politické síly KSČM.

Co všechno bylo poškozeno kandidaturou a odstoupením Ondráčka? KSČM se zlobí, že Babiš „cukl“, ale vnitrostranické referendum ANO s KSČM počítá jako s preferovaným podporovatelem budoucí vlády. Vojtěch Filip se kvůli Ondráčkovi urazil.

No a tím to také skončí. Filip je bytostný pragmatik.

Ukormidluje to Babiš, nebo bude nucen spolupracovat s jinými stranami, či dokonce dojde k předčasným volbám? Jaká varianta by byla nejlepší pro Českou republiku?

Pravděpodobně se dočasně lehce poškodil vztah mezi ANO a KSČM a test případného partnera nedopadl příliš dobře. Filip ale ví, na čem je. Že spojenectví s ANO bude do prvních demonstrací.

„Dokonce předčasné volby“ by znamenaly, že z mapy zmizí TOP 09, a patrně by znamenaly i strmý nárůst hlasů pro ANO. Babiš mimořádné volby finančně ustojí. Ostatní strany nejspíš ne. A lidé zvolí spíš Babiše než hejno kverulantů.

Přiznávám, že debata o Tomiu Okamurovi, která trvala několik hodin poté, co nebyl schválen program mimořádné schůze, mne poněkud otrávila. Ano, jistě je důležité řešit, co je demokracie. Ale vědí ti, z nichž ideovost jen prýští, jaké to je nevědět, z čeho platit hypotéku nebo koupit léky? Že některé matky mají na celý měsíc na jídlo a ostatní potřeby třeba čtyři tisíce. Nebo třeba dva? Že osamělé důchodkyně chodí na obědy do charity? Nezvolili je lidé proto, aby řešili právě jejich problémy? Jsou to zástupci lidu.

TOP 09 se dostala do Sněmovny výhradně díky pražským voličům, proklouzla tak tak. Ostatní strany onoho „demokratickému bloku“ jsou na tom dost podobně. To, co se stalo ve Sněmovně, byl důkaz totálního odtržení od lidí, kteří normálně a poctivě žijí a platí daně.

Novinář Ondřej Kundra na sociální síti poznamenává, že takto to dopadá, když někdo v legraci hovoří o zabíjení novinářů: „Chytnout za hlavu by se měli všichni ti, kteří novinářům vyhrožují. V Česku k jejich likvidaci nabádá například prezident Zeman, a není v tom rozhodně sám,“ psal na Twitteru. Měl by se změnit přístup k novinářům? Kdo by se měl chytit za hlavu?

Zastřelení novináře a jeho snoubenky na Slovensku považuji za obrovskou tragédii a věřím tomu, že tato vražda bude vyšetřena. A to rychle. Miloše Zemana bych do toho vůbec netahala, ten je vůči médiím kritický dlouhodobě a má k tomu velmi vážný důvod. Jeho vtipkování s Putinem brali všichni soudní jako vtipkování, nic víc. Používat smrt člověka k vlastním politickým zájmům či snahu využít ji k vlastnímu zviditelnění je chucpe, což jistě ví nejen pan Kundra, ale i většina slovenské opozice, která se ve volbách bez morální hysterie Fica dlouhodobě nedokáže zbavit.

