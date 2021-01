Angažovaný propagandista Jakub Železný. On někdy něco řídil? Exministr připomněl i jeho problémy s alkoholem

reklama

Jedna z nejvýraznějších tváří České televize uvažuje o změně. Moderátor Jakub Železný v rozhovoru pro časopis Reflex uvedl, že nejspíš bude v příštích letech kandidovat na post generálního ředitele veřejnoprávní televize. Na přímou otázku „budete kandidovat?“ zareagoval slovy: „Ano, vážně to zvažuji. A myslím to zcela upřímně.“

Podle jeho slov musí veřejnoprávní ČT držet prst na tepu doby, a musí tedy jít o po všech stránkách moderní, špičkovou a hlavně „západní“ médium. „Pokud bude v době volby nového generálního ředitele České televize společenská a mediální situace taková jako nyní, kandidaturu bych podal,“ uvedl Železný. Nekandidovat by ho prý přimělo, pokud by se současný šéf ČT Dvořák rozhodl usilovat o další, již třetí mandát.

„Podle mě je důležité, aby televize, která má naplnit významnou společenskou roli, ji opravdu plnila. Necítím se být nějakým spasitelem, to vůbec. Na druhou stranu mám několik desítek let zkušenosti s médii veřejné služby a myslím si, že dokážu rozpoznat, co je pro tato média dobré a co ne,“ popsal Jakub Železný své předpoklady pro výkon nejvyšší funkce v ČT.

Generálního ředitele ČT sice nevolí přímo politici, ale členové Rady ČT, nicméně právě radní vybírá Poslanecká sněmovna. ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků, co o Železného záměru ucházet se o post šéfa veřejnoprávní televize míní.

Čestný předseda TOP 09, exministr zahraničí a poslanec Karel Schwarzenberg nebyl ve své reakci vůbec jednoznačný. „Nejsem schopný posoudit, jestli dobrý moderátor by byl i dobrým ředitelem,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

„Jakub Železný je jistě dobrý moderátor. Neznám však jeho manažerské a ekonomické schopnosti, které jsou na takovou pozici potřeba. Pokud vím, tak zkušenosti z řídicí manažerské pozice Jakub žádné nemá. A navíc: v mých očích se nedávno diskvalifikoval, když začal vstupovat do veřejného prostoru s poměrně vyhraněnými politickými názory. Toto se pro mě osobně s respektovanou veřejnoprávní – a tudíž neutrální – osobností neslučuje,“ má jasno poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník.

Sociálnědemokratický poslanec Petr Dolínek má Železného za profesionála. „Není věcí politiků a poslanců toto komentovat. Volba musí být podle regulí bez zasahování z venku. Pana Železného vnímám jako profesionála a je na něm, kam chce směřovat svoji profesní dráhu,“ řekl nám Dolínek.

„Jistě je to jeho právo, aby kandidoval, ale zkušenost je jedna věc, vize rozvoje veřejnoprávního média věc druhá. To případně posoudí členové Rady ČT,“ uvedl první místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip.

Zda by moderátor zvládal Českou televizi i řídit, si není jistý místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský. „Myslím, že každý má právo to zkusit. Být ředitelem ČT znamená především být skvělým manažerem. A osobně věřím, že především toto pan Železný při své kandidatuře zvážil. Já osobně nevím o tom, že by někdy řídil takovou obrovskou společnost,“ míní Zdechovský.

„Pan Železný jistě kandidovat může, a to, zda by to byla změna k lepšímu, by ukázal až čas. Funkce generálního ředitele je funkcí manažerskou, což by ale asi byla pro pana Železného trochu cesta neznámými končinami. Já osobně bych na místě nového generálního ředitele ČT spíše viděl třeba pana Víta Koláře. Ten má dostatečné manažerské zkušenosti a navíc dokáže velmi dobře komunikovat i s Poslaneckou sněmovnou, což je v té funkci důležité. Dobrých kandidátů se ale jistě najde víc,“ myslí si poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Antonín Staněk. Odkazuje přitom na článek deníku Blesk, který informoval o osobní krizi Jakuba Železného, kdy přiznal problémy a alkoholem, kterými v jisté době řešil své psychické a další problémy ( Vzhledem k tomu, že ČT potřebuje zcela zásadní reformu svého fungování, je bezpodmínečně nutné, aby nový ředitel přišel zcela zvenku. Chci také věřit tomu, že by nebylo dobré obsazovat křeslo ředitele nevyrovnaným člověkem, který sám přiznává problémy s alkoholem. To by nebyl dobrý nápad ani pro samotného pana Železného, pro kterého by podobný post mohl být neúnosnou psychickou zátěží,“ konstatuje exministr kultury a poslanec ČSSD. Odkazuje přitom na článek deníku Blesk, který informoval o osobní krizi Jakuba Železného, kdy přiznal problémy a alkoholem, kterými v jisté době řešil své psychické a další problémy ( více ZDE ).

„Je to právo pana Železného, on sám musí zvážit, zda je pro veřejnost důvěryhodný. Uvidíme, s jakou konkrétní koncepcí přijde, musí být respektovány hlavně zákonné povinnosti České televize a zájmy koncesionářů. Více zatím nebudu uvádět,“ napsala redakci poslankyně ANO Barbora Kořanová.

Místopředseda komunistických poslanců Leo Luzar uvádí, že kandidovat může každý. „I pan Jakub Železný, a pokud má co nového nabídnout České televizi, proč ne. Jen, aby to neskončilo pouze nabídkou ‚one man show‘ Volejte řediteli a novým výkladem moderní historie, teda spíše hysterie,“ dodal Luzar.



Předseda SPD Tomio Okamura se vyjádřil: Kandidovat může každý, ale nevím o tom, ze by pan Železný měl zkušenosti v tomto oboru, jelikož ředitel ČT by měl být v prvé řadě schopný manažer a ekonom, nikoli angažovaný propagandista.

