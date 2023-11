Ani se nezastydí? Vyoral překvapen, kdo všechno si vzal metál z rukou komunisty

reklama

Viděl jste projev Petra Pavla k výročí založení Československa? Co na něj říkáte? A jak byste ho srovnal s jeho předchůdci?

Viděl jsem a četl jen útržky. Myslím, že generál Pavel, respektive lidé okolo Petra Koláře, žádný nový podnět ani myšlenku nepřinesou. Důkazem toho budiž v projevu směšná citace z Batmana. Pan generál zřejmě spíše než knihovnu preferuje kino. Jen další ze směšných PR propagandistických pokusů generálova týmu přiblížit ho obyčejným lidem a zejména mladým. Podobně jako flanelovka, vizuál a la Masaryk, kajak, motorka, návštěvy hudebních festivalů nebo „náhodné“ zapomenutí přilby.

Jinak co se samotného projevu týká, generál splnil, co musel a co bylo třeba. A tak je to správně a tak to má být! Prefabrikované fráze a floskule typu „Není to žádný Brusel, který rozhoduje o nás bez nás“ glorifikující Evropskou unii, NATO a další nadnárodní struktury, které Pavla pomohly na cestě vzhůru popularizovat. Samozřejmě nesměla chybět pozitivní zmínka o „polobozích“ z Ukrajiny, skrze které současná vláda navázala na likvidaci veřejných financí na vládu covidovou předchozí. Zkrátka a dobře zalíbit se všude a všem a hlavně těm nahoře nad sebou.

Zaznamenal jste při vyznamenávání nějaká jména, se kterými byste ostře nesouhlasil?

Ono oceňování a medailování kamarádů, známých a lidí názorově blízkých probíhalo a bude probíhat za všech prezidentů, takže nelze Pavlovi nic moc velkého vyčítat, ale slovy klasika: odsaď podsaď. A taky logicky často asi opravdu není lehké poctivě vybrat osoby k vyznamenání, jak to ostatně zmiňovali Pavlovi předchůdci, ale není nutné přeci oceňovat desítky lidí takzvaně na sílu.

Pro mě daleko smutnější kapitolou je ocenění Kubišové, Mišíka nebo Mašínové. Respektive jejich bezproblémové převzetí oněch vyznamenání. Občané, kteří měli za minulého režimu problémy, s úsměvem přebírají ocenění z rukou bývalého kariérního komunisty, rozvědčíka a člověka, který měl z pozice silové složky tento režim bránit? To jako fakt? A to není ani apríl? A vůbec se sami před sebou nezastydí? Měl jsem minimálně o panu Mišíkovi, respektive o jeho intelektu, trochu lepší mínění. Nicméně je to každého z nich právo, takže dobře jim tak. Bez jakékoliv pejorativy.

A nějaké napravení a odpracování si svého „mladického pochybení“ třiceti lety salutování v západních strukturách si mohou všichni slunečníci a případní naivové strčit za klobouk. To, že z jednoho navoněného zadku vlezete do druhého, abyste se měl vždy jak prase v žitě, přece není žádnou nápravou a ospravedlněním, ba naopak jen další ukázkou pokřivenosti charakteru a oportunismu.

Dominik Feri je podle soudu první instance vinen. Karel Schwarzenberg naznačuje, že soud nebyl úplně nezávislý. Máte snad pocit, že s Ferim nebylo nakládáno férově? A co říkáte na slova advokátky Hořejší, která se z Feriho snaží udělat totálně bezskrupulozní zrůdu?

Neznám podrobnosti a případ nesleduju úplně pod drobnohledem, takže nemůžu úplně soudit. Z toho, co jsem zaznamenal – a předesílám, že Dominik Feri je mi sympatický asi jako octomilka v číši červeného – mám pocit, že jeho mediální obraz se z nadějného protežovaného euroaparátčíka proměnil bezmála na zrůdu. Co za tím stálo, netuším. Třeba opravdu jen jeho – zřejmě nezákonné – chování. Nezapomínejme ale, že svět není černobílý, každá mince má více stran a tak všelijak podobně. Feriho se nezastávám ani zbla, ovšem obezřetnost je vždy na místě.

Andor Šándor byl v interview rádia Prostor. A byl seznámen s tím, co se o něm píše na Wikipedii. „Šándor opakovaně vyjadřoval proruské postoje a rétoriku, pomocí dezinformací zpochybňoval aktivity Ruska v západní Evropě. Putina se opakovaně zastává a bagatelizuje jeho zločiny se slovy, že Putin není hloupý.“ Máte pocit, že tento popis je přesný?

Samozřejmě že je zavádějící. Tak jako bezpočet dalších informací na Wikipedii. Není přeci žádným překvapením ani tajemstvím, že projekty typu Wikipedie, Google a prakticky veškeré vyhledávače, Facebook a ostatní sociální sítě fungují v souladu se současnou světovou globalistickou agendou. Proto jsme svědky záměrně zavádějících informací, zkreslování reality, cenzury, takzvané Cancel culture – kultury rušení či mazání, očerňování jedněch a nekritické glorifikace druhých a tak dále a tak dále. Andor Šándor má dle mého v řadě oblastí velmi střízlivý pohled na věc či nadhled nad věcí. A ačkoliv se dle mého v některých názorech postupně přibližuje právě těm, kteří Wikipedii spravují, tak je to evidentně pořád málo. Jakmile nejste kompletně zajedno s oněmi takzvaně lepšími, tak je to málo a jste vnímán jako třídní nepřítel.

V příštím roce zřejmě poroste regulovaná část ceny elektřiny. Energetický regulační úřad (ERÚ) navrhuje pro příští rok nárůst regulované části ceny elektřiny pro domácnosti o 71 procent. Premiér tvrdí, že se žádné drastické zvýšení cen konat nebude. Pak následovalo klasické nadávání na Babiše. Komu věříte víc, úředníkům z ERÚ, nebo slibujícímu premiérovi.

Můžeme si připomenout slova jednoho z členů vlády premiéra Fialy, která zcela evidentně nezastupuje zájmy občanů České republiky, ba naopak koná proti nim: „Ty sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce a dnes v konfrontaci s realitou neobstojí.“ Asi tak. V kontextu toho, kolik vlastních konkrétních slibů tato vláda zcela porušila, jí snad nemůže věřit ani budoucí absolvent zvláštní školy nebo genderových studií těsně po početí. I když u toho druhého případu bych si nebyl úplně jistý.

Jana Černochová chce kvůli tomu, jak se organizace staví k Izraeli, vystoupit z OSN. Má ministryně pravdu, když říká, že organizace je zbytečná? Na druhou stranu, v OSN je v podstatě každý a nedá se čekat, že by vystoupení ČR vyvolalo vlnu odchodů.

Pouze bouře ve sklenici vody. Jedna věc je, že Černochová je pologramotná hysterka, která pobrala rozumu asi polovic co Drahoš. Druhá věc pak ta, že OSN je globalistická organizace, z níž vás stejně jako z EU, NATO a dalších řídících nadnárodních institucí odejít nenechají. Myslím, že z pohledu Černochové, případně současné vládnoucí kliky, šlo zase jen o to být co nejpapežštější jak papež. Po nekritickém podbízení se Ukrajině, tedy v důsledku Spojeným státům americkým, dávají najevo svou pravověrnost nekritickým podbízením se Izraeli. Reálně se nezmění nic.

Rusko prý od KLDR dostalo 500 000 dělostřeleckých granátů. Podle dalších zdrojů dokonce milion. Od Íránu pak dostalo drony, které si nyní už vyrábí samo. Nepřijde vám, že jsou některé země celkem neoprávněně podceňovány, zvláště když jde o vojenské prostředky?

Jedni jsou podceňování a očerňováni, druzí nekriticky přeceňováni a glorifikování. Tak to je ve všem, zejména co se politiky a médií hlavního proudu týká. Můžeme tomu také říkat propaganda nebo přání otcem myšlenky, které jdou ruku v ruce se zaslepeností, hloupostí, kariérismem, oportunismem, svazáctvím… Najdete hromadu dalších pojmů, jimiž to lze popsat. A příkladů jen za poslední léta najdeme mraky. Ukrajina vs. Rusko, Izrael vs. Palestina, zastánci vs. odpůrci koronafašismu, socialismus před 89. vs. „demokracie“ po 89., zastánci vs. odpůrci řízené migrační invaze, zelené, genderové či multikulturní totality, Evropské unie, NATO… Zamyslete se a dosaďte si další sami.

