Arabista Pelikán skončil v karanténě na Bulovce. Toto tam zažil

ROZHOVOR Arabista a vysokoškolský pedagog Petr Pelikán byl po návratu z Íránu spolu se studenty Západočeské univerzity v Plzni přesunut do karantény, nejdříve na pražskou Bulovku, poté do domácí izolace, to vše kvůli koronaviru. Pro ParlamentníListy.cz Pelikán popsal, jak taková izolace vypadá, a rovněž i to, jak propuknutí nemoci zvládá Íránská islámská republika.

Nedávno jste se vrátil z Íránu. Byl jste spolu se studenty v karanténě na Bulovce. Nyní jste v domácí izolaci. Co se vlastně dělo po vašem příletu zpět do ČR?

Ve stručnosti se to dá shrnout tak, že nás odvezli z letiště na „infekční choroby“ na Bulovku, tam nám odebrali vzorky a poslali je na rozbor. Pak nás převezli do domácí karantény. Nejsem lékař, tím méně epidemiolog, takže můj pohled je jen z pozice objektu, se kterým se něco dělalo. Z uživatelského hlediska byly některé části tohoto procesu prováděny zbytečně okázale, jinde to zase nepochopitelně drhlo. Zdálo se mi, že čím níže stáli lidé, kteří s námi něco prováděli, tím byli rozumnější a také lidštější. Konkrétní vedoucí pracovník, který to celé rozpoutal, asi chtěl ukázat svou vlastní důležitost a blýsknout se v médiích. Mohl všechno zorganizovat v klidu a bez zbytečného divadýlka.

Cítíte se nemocen?

Anketa Bojíte se koronaviru? Ano 38% Ne 62% hlasovalo: 7646 lidí

Všem nám vyšly testy negativně. V opačném případě bychom byli v izolaci v nemocnici. A kdybych se necítil dobře, okamžitě bych to zodpovědně hlásil příslušným zdravotním orgánům.

Nicméně víme, že inkubační doba koronaviru může být až dva týdny. Během této doby může nakažený nemoc šířit, aniž by měl jakékoliv příznaky. Nemyslíte, že je tak obezřetnost namístě?

Obezřetnosti není nikdy dost!

Jak vlastně v souvislosti s koronavirem vypadá aktuálně situace v Íránu? Byla přijata nějaká opatření?

Írán je civilizovaná země s fungujícím státním aparátem. Vím, že si to u nás spousta lidí nemyslí, protože si jakýkoliv muslimský stát ztotožňují s chaosem a násilím. Írán, dřívějším jménem Persie, měl fungující státní správu už dávno před příchodem islámu a tuto tradici zachovává. Přijímá standardní zdravotní a hygienická opatření a koordinuje je s mezinárodními organizacemi.

Mají místní lidé strach? Zejí například ulice prázdnotou?

V tomto směru jsou na tom Íránci dost podobně jako my. Část lidí se o koronavirus vůbec nezajímá. Chodí do fabriky nebo dojí krávy. Hodně Íránců se nákazy obává, třeba lidí s rouškami a v rukavicích tam vidíte nesrovnatelně více než kdekoliv v Evropě. Hlavně profese, které přicházejí do styku s lidmi, používaly hygienické pomůcky, už když jsme přijeli, tedy mnohem dřív, než byly hlášeny první případy nákazy. Je vidět, že třeba prodavače v obchodech nebo zaměstnance v hotelích těmito pomůckami vybavují často z vlastní iniciativy zaměstnavatelé. Pozná se to podle toho, že na jednom pracovišti mají stejné hygienické pomůcky. A pak je vrstva panikářů. Připadalo mi, že jsou to spíš lidé z lepší společnosti, že to mezi nimi patří k bontónu a že to hodně spojují s kritikou režimu. Ale Írán je velká a pestrá země, takže to neberte jako analýzu, jen jako letmý postřeh.

V Komu bylo skutečně vidět, že na ulicích byl menší provoz. Hlavně kolem centrální svatyně, kde také zavíraly dřív některé obchody a restaurace. Tam ale vždy bývá hodně poutníků ze zahraničí, a ti přestali jezdit, takže se to muselo projevit.

V den konání parlamentních voleb nám hlásila kolegyně z Prahy, že jí její íránská učitelka perštiny tvrdila, že v Teheránu jsou liduprázdné ulice. Byli jsme se tam podívat, a nebylo to tak. Teherán má ovšem tolik obyvatel, co celá ČR, a předpokládám, že v bohatých čtvrtích na severu to tak mohlo být. Myslím, že je vždy chybou informace z jednoho zdroje s omezeným rozsahem zobecňovat na celou zemi.

Co říkáte na to, jak situaci reflektují česká média? Například tedy, jak píšou o tom, jak budou vyprodané obchody?

Třeba to nakonec bude skvělý ekonomický impuls. Lidé v panice vykoupí krámy, doma se jim to pak zkazí nebo nebudou mít chuť pořád se krmit trenčianským párkem s fazuľou z konzervy, tak půjdou nakupovat znovu. Chtělo by to vlít do všeobecné paniky i kapku optimismu. Nakonec třeba postavíme koronaviru z vděčnosti pomník. Představoval bych si ho jako tu jeho charakteristickou kouli a na ní by bylo asymetricky umístěné dlouhé prkno jako lavička. Mělo by to hlubokou symboliku karantény, sedělo by se až na druhém konci, co nejdál od koronaviru.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, řekl, že by kvůli epidemii mohla být zavřena celá města v ČR. Ochotně to převzala média. Co říkáte na tato vyjádření?

Nejsem epidemiolog, ale jsem Čech. Jsem tudíž zvědav, jak by to u nás mohlo fungovat. Navrhoval bych, až uzavřeme třeba Hradec Králové, distribuovat obyvatelstvu letáčky, kde budou upozorněni, že na základě zákona číslo 252/2000 Sb. nesmějí odjet z města.

Anketa Bojíte se koronaviru? Ano 38% Ne 62% hlasovalo: 7646 lidí

Rozhodně teď panu ministrovi nezávidím. Musí neustále vydávat další a další prohlášení o připravenosti systému, který přitom nikdy nemohl být budován na opatření podobného rozsahu. Myslím, že by se měl najít někdo, kdo bude mít odvahu vystoupit proti mediální hysterii a říct, že k nám nepřichází mor, který zdecimuje polovinu obyvatelstva.

Co o současné epidemii soudíte? Je panika na místě? Roušky jsou vykoupeny, respirátory taktéž…

Kolega, se kterým jsme se vrátili z Íránu a který byl samozřejmě také testován s negativním výsledkem, raději neposlal své děti do školy. Říkal mi, že učitelka to kvitovala s povděkem. Umím si představit, jak některý rodič začne ječet, že děti navrátilce z Íránu nakazí všechny ostatní. To už je podle mne panika za hranicí rozumných obav a paní učitelka měla říct, ať děti normálně chodí do školy, že případným námitkám ze strany rodičů bude čelit racionálními argumenty i svou autoritou. Hysterické hlasy, bohužel, nabyly vrchu hojně podporovány médii.

Jsem přesvědčen, že koronavirus už u nás musí být, jen nebyl dosud laboratorně prokázán. Jestliže se projevuje podobně jako běžné virózy, většina lidí s teplotou a kašlem si dá čaj, acylpyrin a vyleží se doma. Totéž mu poradí normální praktický lékař, když k němu zajde. Teprve když se někdo s těžkými komplikacemi dostane do nemocnice a nechají mu udělat test na koronavirus, se nákaza prokáže. Mám dojem, že si opět připadáme zaostalí za světem, když pořád ještě nemáme svého prvního pacienta, a děsně se na něj těšíme.

