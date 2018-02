Arogantní Drahoš a nenávist jeho příznivců k voličům Zemana. Pokud Babiš v tomto neobstojí, je to konec naší země. Na této věci si ale trváme. Poslanec od Okamury promlouvá

ROZHOVOR „Pan Drahoš se vybarvil jako elitář opovrhující obyčejnými lidmi. Vůbec nepochopil, že absenci osobního charismatu nedožene zvýšenou mírou arogance. Myslím, že právě televizní debaty do značné míry otevřely lidem oči,“ říká poslanec SPD Jan Hrnčíř. „Jsme připraveni ke kompromisům ohledně dalších parametrů referenda, ale trváme na tom, že by mělo být umožněno hlasování o případném vystoupení z EU,“ dodal k jednání s Babišem místopředseda rozpočtového výboru Hrnčíř.

Katolický kněz Marek Orko Vácha v Apelu DVTV řekl, že voliči Miloše Zemana dali přednost lži před pravdou, Rusku před Evropou a vulgaritě před zdvořilostí. Podivoval by se i tomu, kdyby Zeman dostal byť jen jeden hlas. Když intelektuálové zůstanou zavřeni na svých katedrách, národ je podle něj vydán napospas dezinformátorům a falešným prorokům. Co si o tom myslíte?

Marek Vácha je velmi nadaný a vzdělaný muž, ale mám pocit, že někdy příliš podléhá „běsnění“ Tomáše Halíka, s nímž ostatně slouží v témže pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora.

Také se objevila iniciativa olomoucké univerzity. Zejména rektor Jaroslav Miller se po prezidentských volbách utvrdil v názoru, že by univerzity měly být aktivnější ve veřejném životě. V průběhu letošního roku tak bude jeho škola vysílat do regionů dobrovolníky z řad studentů práv, medicíny nebo třeba sociologie, aby lidem pomohli řešit jejich existenční problémy nebo jim nabídli kvalitní informace, například o migraci nebo Evropské unii a o tom, jaké má dopady na jejich životy. Píše o tom server iHNed.cz. Bude mít tato „terénní univerzita“ efekt, který si autoři záměru slibují, tedy „zakopávání příkopů ve společnosti“? Je to dobrý nápad? Přidají se i další univerzity?

Pana rektora Millera jsem si ve veřejném prostoru všiml na jaře loňského roku, když usiloval o přesídlení Sorosovy Středoevropské univerzity z Budapešti do Olomouce. Právě aktivity této univerzity ve veřejném životě vedly maďarskou vládu k úvahám o vypovězení této instituce z Maďarska. Pan rektor Miller je mimochodem absolventem této univerzity. No, zřejmě má své instrukce…

Šéfredaktor slovenského týdeníku Týždeň Štefan Hríb v komentáři na Echo24.cz napsal, že svobodné volby rozhodly, Babiš a Zeman „budou kazit nejen Česko, ale i střední Evropu“. O vítězství Zemana mimo jiné rozhodla „plebejskost mimopražského Česka“. Mýtus o prozápadním a reformním Česku je podle něj v troskách. „Česko je – a to dlouhodobě – spíš ustrašené, sobecké a uzavřené do sebe. A je i překvapivě primitivní,“ napsal. Trojice Zeman, Babiš, Okamura je podle něj pro ČR stejnou pohromou, jakou pro SR byli Mečiar, Slota a Fico. Zemanovo vítězství se podle něj zrodilo na šíření lží a strachu…

To jsou komentáře hodné páté kolony „pražské kavárny“, které ani nestojí za hlubší zamyšlení.

No a politolog Jiří Pehe zase pro Respekt.cz řekl, že demografický vývoj hraje proti „postkomunistickému“ táboru Miloše Zemana, jehož prý volili lidé starší a zakořenění v minulosti. Za pět let podle něj půl milionu starých voličů „odejde“ a přijde půl milionu mladých. Je podle něj navíc otázka, zda Zeman odslouží celé funkční období. „Nemusí zemřít, ale už teď jevil známky velké únavy,“ řekl...

Pan Pehe a jemu podobní multikulturalisté se neustále snaží rozeštvávat a rozdělovat českou společnost. Pravděpodobně tak činí ve jménu Nového světového řádu, který by rádi tito eurofederalisté nastolili.

Když to shrneme, jak se díváte na to, jak se tábor takzvané pravdolásky a Drahošových příznivců během prezidentské volby choval?

Překvapila mě míra netolerance až nenávisti k odlišným názorům a jejich nositelům, právě od podporovatelů Jiřího Drahoše.

Jaká byla role médií v předvolební kampani? Co byl opravdu klíčový moment? A jakou váhu přisoudit vystupování obou kandidátů v televizních debatách na Primě a v České televizi? Jak vnímat spor v Českém rozhlase, kdy je Janek Kroupa ,,popotahován“ před radou tohoto média a část tisku hovoří o ,,neonormalizaci“? Naopak výrazná část veřejnosti má za to, že ČT i ČRo si zprivatizovali ,,kavárna“ a její redaktoři, a přeje si s tím něco dělat. Tak tedy, co dělat se ,,státní“ televizí a rozhlasem?

Veřejnoprávní média byla jako obvykle na straně pravdolásky. Pan Drahoš se vybarvil jako elitář opovrhující obyčejnými lidmi. Vůbec nepochopil, že absenci osobního charismatu nedožene zvýšenou mírou arogance. Myslím, že právě televizní debaty do značné míry otevřely lidem oči.

Současný stav v našich veřejnoprávních médiích je neudržitelný, minimálně hospodaření je netransparentní. Proto usilujeme jako SPD o změnu, aby tyto instituce podléhaly kontrole ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu.

Psali jsme: Hrnčíř (SPD): Projev v PS Parlamentu ČR ke směrnici tzv. DUBLIN IV. Zvrácenost. Západ chce u nás vytvořit imigrantská multikulturní ghetta. Musíme bránit naši vlast před kolonizátory z Bruselu. Poslanec od Okamury se dost zlobí na EU Pochlebování Bruselu pod taktovkou ČSSD bude pokračovat, rozčiluje se nad Zaorálkem Okamurův muž Nejvzdělanější z okamurovců promluvil: Nulovou toleranci ilegální migrační vlně. A chceme do vlády, nezvolili nás, abychom se krčili u záchodků

Co podle vás rozhodlo prezidentské volby?

Volil jsem Miloše Zemana. I když s ním vždy nemusím souhlasit, má alespoň autentické politické názory a hájí české národní zájmy. Nechci za prezidenta někoho, kdo bude jen jezdit do Bruselu líbat prsten Merkelové a Junckerovi. Myslím, že podobný názor měla většina voličů.

Průzkum Lidových novin od agentury Median ukazuje, že část voličů Jiřího Drahoše a nevoličů přijala vítězství Miloše Zemana. 54 procent lidí je totiž podle průzkumu s tím, že Zeman vyhrál, spokojeno a pouze 37 procent spokojeno není. Zeman byl přijatelný pro téměř 45 procent nevoličů, kdežto Drahoš ani ne pro deset procent. Ve světle těchto čísel, jak vážné je to se slovy, že je národ rozdělený: půl pro Zemana, půl pro Drahoše. Jak výsledek číst, jaká atmosféra vlastně panuje?

Myslím, že většina hlasů pro Drahoše byly pouze hlasy pro „Antizemana“. Postupně některým dojde, že naletěli pražské kavárně, a atmosféra se bude zklidňovat. Samozřejmě že je to pro pražskou kavárnu nežádoucí stav, takže určitě něco vymyslí. Možná nějaký „Majdan“.

Od 1. ledna v Německu platí zákon, který ukládá sociálním sítím mazat takzvané nenávistné projevy, takzvané fake news či „rasistické“ a „xenofobní“ příspěvky – a pokud by tak nečinily, ukládá vysoké pokuty (50 milionů eur). První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija v TV Barrandov řekla, že bychom o zavedení této věci měli uvažovat i u nás. „Pokud na tom bude nějaká shoda, že bychom i my tady s tím něco udělali, tak jsem jedině pro,“ řekla. Německý zákon je na druhé straně kritizován, že omezuje svobodu slova a zavádí cenzuru…

Současné trestněprávní úpravy v členských státech EU dostatečně postihují škodlivé verbální projevy. Žádná další cenzura není podle mého názoru nutná. Mrzí mě, že se mezi novodobé Koniáše zařadila zrovna Alexandra Udženija, která jinak často vystupuje na obranu svobod.

Stále se jedná o vládě Andreje Babiše. Jaké strany jí podle vás dají důvěru? A jaké by byly podle vás optimální?

Od voleb se jako hnutí SPD snažíme být součástí vládní koalice, protože jen tak můžeme naplno prosazovat náš program. Naši voliči nás jistě nevolili proto, abychom byli v opozici. Musíme se tedy snažit o prosazení maxima z našeho programu za každou cenu, jinak jsme ve sněmovně zbyteční. V tuto chvíli postupně přibývají strany, které připouštějí účast ve vládě nebo podporu menšinovému kabinetu vítězného hnutí ANO 2011. Předčasné volby si určitě nikdo nepřeje.

Andrej Babiš řekl pro Lidové noviny, že nechce připustit, aby se v referendu hlasovalo o EU a NATO. Je to pro vás jako pro SPD přijatelné?

Jsme připraveni ke kompromisům ohledně dalších parametrů referenda, ale trváme na tom, že by mělo být umožněno hlasování o případném vystoupení z EU.

Psali jsme: Hrnčíř (SPD): Válka civilizací přináší oběti v Evropě téměř každý den Hrnčíř (SPD): Inkluze: Další nesmysl z dílny ČSSD před krachem? Hrnčíř (SPD): Smlouva CETA? Zase o krok blíže k zotročení Hrnčíř (SPD): Referendum o vystoupení z EU získává na naléhavosti

Skládání nové vlády bude ovlivněno sjezdem ČSSD a volbou jejího předsedy. Babiš má podle veřejných vyjádření i zdrojů ParlamentníchListů.cz jako favorita Jana Hamáčka, který již připustil, že klidně půjde do vlády i s obviněným Babišem. Bylo by selhání ČSSD, kdyby takto pod vlivem předsedy Hamáčka ,,vyměkla“? Oproti tomu Milan Chovanec se s Babišem oboustranně odmítá, nicméně má lepší vztahy s Milošem Zemanem. K němu si cestičku hledá i Hamáček. Jaké stranické a vládní řešení přát sociální demokracii? A jaký vztah s Milošem Zemanem by měla navázat? Mluví se o tom, že by prezident mohl ČSSD ,,ovládnout“ a znovu vytáhnout nahoru…

Z ČSSD se stala absolutně nedůvěryhodná strana ovládaná kmotry, která před volbami něco slibuje a po volbách rychle zapomíná. Pochybuji, že Sobotkovi pohrobci dokážou spasit ČSSD, je to podle mého názoru již mrtvá strana.

S velkou pravděpodobností bude vládnout „tandem Zeman a Babiš“. Je to ohrožení demokracie? Co by oba měli dělat, aby této zemi prospěli? V co nejlepšího můžeme doufat, že by mohli udělat, a jaký nejhorší scénář může nastat?

Očekávám, že se prezident Zeman bude chovat velmi racionálně a ve prospěch našich národních zájmů. Druhé funkční období prezidenta je podle české ústavy poslední, takže prezident se nemusí tolik ohlížet na různé zájmové skupiny kvůli další podpoře. Českou demokracii neohrožují Zeman s Babišem, ale různí multikulturní eurofederalisté, kteří usilují o nastolení Nového světového řádu, ve kterém již nebude místo pro národní státy a jejich původní národy.

Obstojí podle vás Babišova vláda a česká politická reprezentace v odporu k přerozdělování imigrantů a Dublinu IV?

Boj proti trvalým kvótám k přerozdělování imigrantů je pro přežití českého národa zásadní. Pokud neobstojí, je to konec české státnosti…

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík